Astrologie du jour

BELIER

Amour

Aujourd’hui, la vie amoureuse de la plupart d’entre vous prendra une tournure très concrète. Ils auront l’occasion d’approfondir dans les meilleures conditions les modes de communications par le corps. Sans aller jusqu’à la paranoïa, observez une hygiène intime très stricte et veillez à ce que vos divers partenaires fassent pareillement si vous voulez éviter de fâcheuses complications.

Argent

L’environnement astral de la présente journée pourra vous ouvrir l’appétit pour les gains pécuniaires au point de dépasser tous vos espoirs. La spéculation, en particulier, sera très alléchante et, pour une fois, vous feriez bien de succomber à la tentation. On ne peut évidemment prétendre que l’opération se fera sans risques, mais ceux-ci seront acceptables si vous savez vous cantonner dans les limites raisonnables.

Santé

Vous bénéficierez d’un tonus et d’une vitalité insufflés par la planète Mars, qui vous aideront à surmonter vos tendances à la déprime. Organisez-vous un emploi du temps bien chargé, en panachant judicieusement les tâches domestiques ou professionnelles et les loisirs que vous aimez. Ne restez pas oisif, car c’est l’activité qui vous sauvera.

Travail

Excellente journée, où vous pourrez tout entreprendre avec une chance de succès. Les contacts avec l’étranger seront facilités, et vous trouverez peut-être là une occasion inespérée de vous mettre en valeur.

Citation

Le secret de réussir c’est d’être adroit, non d’être utile (Florian).

Famille/foyer

Cette journée annonce quelques problèmes domestiques qui sont peut-être dus à votre changement d’attitude concernant le budget familial. Faites preuve de bon sens.

Vie sociale

Vous aurez, en toute vraisemblance, l’occasion aujourd’hui de côtoyer des personnes susceptibles de vous amuser et de vous changer les idées. Profitez-en à fond afin de vous rafraîchir physiquement et moralement.

Nombre chance

166

Clin d’oeil

Ne soyez pas égoïste et capricieux si vous tenez à l’estime de vos proches.

TAUREAU

Amour

Avec la présente configuration astrale, il est certain que vous devrez faire un grand effort pour préserver la bonne entente conjugale. Essayez de mieux comprendre votre partenaire : il est possible qu’il se sente aussi seul ou désemparé que vous. Une conversation franche et calme pourrait dissiper bien des malentendus. Célibataire, l’influence de Jupiter dans votre signe donnera le top départ à une période propice aux rencontres amoureuses de qualité. Peut-être allez-vous cette fois croiser quelqu’un qui vous fera battre le coeur. En tout cas, gardez l’espoir !

Argent

Le secteur argent sera mis en vedette. Les planètes qui l’occupent formeront quelques combinaisons négatives, ce qui doit vous inciter à la prudence, surtout si vous jouez en Bourse. Ce ne sera pas le moment de vous lancer dans des placements hasardeux. En revanche, vous pouvez compter sur une aide financière familiale ou sur une prime quelconque pour améliorer votre train de vie. Si vous envisagez de changer d’appartement ou de voiture, ce devrait être bientôt possible.

Santé

Avec le Soleil, Mercure et Uranus dans les parages, vous ne risquez pas de manquer de tonus. Vous en aurez même à revendre, ce qui risque de perturber votre équilibre et votre sommeil. Le truc ? Apprendre à respirer profondément, à doser vos efforts, et à relâcher la pression. A proscrire absolument : l’abus de café et de cigarettes.

Travail

Le sérieux, la persévérance, le sens de la discipline ne seront plus, comme récemment, vos atouts majeurs dans le domaine professionnel. Par conséquent, si des obstacles se dressent sur votre route, vous aurez tendance à vous décourager plus rapidement et à baisser les bras.

Citation

Si c’est un destin inévitable, pourquoi vouloir l’éviter ? (Solon).

Famille/foyer

En famille, vous serez le centre de toutes les attentions, et cela ne vous déplaira pas, bien au contraire ! Vous jouirez de l’admiration et de l’affection de tous.

Vie sociale

Vous devrez rechercher la réconciliation avec l’un de vos amis dans les plus brefs délais. Plus tard, il sera trop tard pour éviter une amère rupture ou du moins une brouille très désagréable. « Si donc, lorsque tu présentes ton offrande à l’autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, et va d’abord te réconcilier avec ton frère ; puis reviens présenter ton offrande » (Evangile).

Nombre chance

743

Clin d’oeil

Faites bouger les choses, oui, mais sans forcer la dose. Sortir de la routine ne nécessite pas de tout casser.

GEMEAUX

Amour

Avec ce climat planétaire à prépondérance plutonienne, vos amours conjugales ne devraient guère poser de problèmes ; mais en échange vous ne devez guère vous attendre à une journée exceptionnellement euphorique. Ce sera donc le train-train, une routine agréable si vous avez la sagesse de comprendre que ce sont les petits riens de la vie quotidienne et non les grands élans passionnels qui font le bonheur. Coeurs esseulés, il faudra y mettre du vôtre si vous voulez faire de nouvelles rencontres, car la présence de Pluton dans votre Ciel diminuera un peu votre chance côté coeur.

Argent

Votre équilibre pécuniaire de base devrait rester solide. Mais vous devrez tout de même vous méfier de l’impact de Saturne. Il pourra affecter votre comportement en matière d’argent. Attention, donc, si des envies folles vous passent par la tête, à ne pas jeter vos économies par les fenêtres. Si vous êtes en voyage, notamment, méfiez-vous de la griserie afin d’éviter les dépenses superflues.

Santé

Aucune planète ne touche directement les secteurs de votre thème liés à la santé, ce qui vous met à l’abri de problèmes. Reste que votre signe sera exposé à quelques turbulences, ce qui doit vous inciter à prendre davantage soin de vous. Pour certains, Uranus peut accentuer leur nervosité et perturber leur sommeil, tandis que Jupiter risque de les pousser à des excès.

Travail

Vous cherchez du travail ? Dans ce cas, soyez patient : vous aurez bientôt des chances de trouver un emploi correspondant à vos goûts et à vos capacités. Et si vous tenez à améliorer vos conditions de travail, relisez votre contrat et voyez si vous pouvez faire accepter de changer les méthodes ou les horaires.

Citation

Promettre et tenir sont deux (Antoine Loisel).

Famille/foyer

En famille, le dialogue sera favorisé. Ce sera le moment de resserrer vos liens avec vos parents. Si un conflit vous oppose à eux, profitez de cette ambiance pour tenter de le résoudre : vous trouverez certainement un terrain d’entente.

Vie sociale

Grâce à l’influence positive des gens de votre entourage, votre vie sociale sera excitante et passionnante. En vérité, vous ferez des rencontres et élargirez agréablement le cercle de vos connaissances. Avec un tel feu roulant de mondanités, vous n’aurez guère le temps de vous ennuyer.

Nombre chance

580

Clin d’oeil

Ne suivez pas trop de pistes à la fois. Qui trop embrasse mal étreint !

CANCER

Amour

Ce qui est important, cette fois, ce sera de ne pas vous dérober à vos responsabilités conjugales. Votre conjoint vous le pardonnerait très difficilement. En revanche, si vous trouvez le courage de prendre certaines décisions difficiles mais indispensables, vous pourrez renforcer vos liens avec l’autre. Célibataire, vous n’échapperez sûrement pas au coup de foudre cette fois sous l’égide de Vénus (amour), de Jupiter (succès, plaisir) et d’Uranus (bouleversements imprévus). Il y aura de l’électricité positive dans l’air !

Argent

Côté argent, vous devrez éviter de faire des folies, et vous méfier des envies qui vous passeront par la tête. Si vous restez raisonnable, votre équilibre budgétaire sera solide. Les natifs qui économiseront pourront bientôt s’offrir un bel objet auquel ils rêvent depuis longtemps.

Santé

Grâce au bon influx d’Uranus, vous serez dans une forme excellente pour agir avec un maximum de chance de réussite, et cela dans tous les domaines. Vous aurez tous les atouts en main pour satisfaire vos ambitions et pour prendre un tournant décisif. A vous de montrer ce dont vous êtes capable.

Travail

Travailler, travailler, c’est tout ce qui vous intéressera vraiment aujourd’hui. Et vous le ferez bien, en assumant correctement les responsabilités qui vous seront confiées. On ne pourra rien vous reprocher. Cependant, le climat astral vous rendra parfois la tâche ardue, exigera de vous des efforts et du courage.

Citation

Le pauvre est odieux, même à son ami (Livre des Proverbes).

Famille/foyer

Vous serez d’humeur assez capricieuse, à en juger par cette ambiance astrale. Attention, ne vous avisez pas de lasser la patience de votre entourage familial. Si vous sentez que vous n’arriverez pas à vous dominer, alors prenez la ferme résolution de rester muet comme une carpe dans toute la mesure du possible, en méditant ce conseil de Tchouang-Tseu : « Le meilleur usage que l’on puisse faire de la parole est de se taire ».

Vie sociale

Avec Pluton, influençant seul la zone amitiés, gare aux petites embrouilles entre copains ! Mais Vénus devrait ensuite ramener tout le monde à de meilleurs sentiments.

Nombre chance

304

Clin d’oeil

Tout sera plus facile si vous abordez vos problèmes séparément, un à un, avec calme et lucidité.

LION

Amour

Vos émotions amoureuses se caractériseront par leur profondeur et leur sincérité. Bien qu’habituellement peu démonstratif dans vos manifestations sentimentales, vous arriverez cette fois à dire, avec délicatesse et conviction, tout votre amour à votre conjoint ou partenaire. Le résultat sera merveilleux ! Célibataire, l’union libre et même le mariage à l’essai, que vous avez prônés à cor et à cri jusqu’ici, ne vous intéresseront plus ; vous voudriez du solide maintenant !

Argent

Prenez le taureau par les cornes et attaquez-vous rapidement à un problème financier qui commence à devenir sérieux. Plus vous attendrez, plus vous aurez des difficultés, ensuite, à trouver une solution avantageuse.

Santé

Ne doutez pas de l’influence bienfaisante de Vénus. Votre réserve et votre prudence vous rendront sûr de votre équilibre vital et des choix que vous faites ou des décisions que vous prenez en ce qui concerne votre santé. Votre dynamisme et votre joie de vivre seront à leur comble.

Travail

Relations très explosives dans votre milieu professionnel. Vous n’aurez pas l’esprit d’équipe. Si vous êtes malgré tout obligé de travailler en collaboration étroite, il y aura des heurts parfois violents.

Citation

Au pauvre, même sa nuit de noces est courte (proverbe polonais).

Famille/foyer

Si vous envisagez de déménager, la journée se prêtera bien à la recherche d’une maison ou d’un appartement. Promenez-vous à l’aventure, en dehors de vos itinéraires habituels, et, avec le soutien de Pluton, vous trouverez ce qui pourrait probablement vous convenir.

Vie sociale

Vous serez très occupé aujourd’hui et vous aurez peu de temps à consacrer à la lecture, qui est pour votre esprit une alimentation indispensable. Ne lisez donc pas les bons livres : il y en a vraiment trop. Lisez uniquement les meilleurs.

Nombre chance

750

Clin d’oeil

Ne sacrifiez pas votre bonheur à l’appât du gain.

VIERGE

Amour

L’impact du Soleil sera tout à fait bénéfique sur le plan conjugal. Il promet aux natifs vivant en couple une journée bien agréable à vivre, marquée par la sensualité, la complicité et la tendresse. Vous serez en parfaite osmose avec votre conjoint ou partenaire. Célibataire, trois planètes bien gentilles vous promettent une rencontre palpitante. Celui (ou celle) que vous allez croiser saura vibrer au même niveau que vous, et partagera votre sens de l’absolu et votre besoin de sexualité explosive.

Argent

Ne vous lancez pas dans des opérations financières douteuses, particulièrement si elles affectent des tierces personnes dépendant de vous. Patientez encore quelque temps avant de tenter votre chance avec un certain bonheur, car l’ambiance astrale de la journée ne vous sera guère favorable.

Santé

Stimulé par le Soleil en bel aspect, vous ne risquez pas de retenir l’eau ou les graisses. Vous pourrez donc vous permettre de manger un peu plus de viande que d’habitude et vous passer d’aliments diurétiques. En revanche, n’abusez pas des condiments, des épices et du sel. Evitez les plats pimentés et veillez à bien équilibrer vos repas. Ne mangez tout de même pas trop de viande rouge afin d’éviter l’hypertension et les ennuis cardio-vasculaires.

Travail

Les planètes n’ayant pas d’effet direct sur votre vie professionnelle cette fois, votre situation devrait être stable et sans histoire. Mais attention : Saturne mal aspecté risque de vous mettre de mauvaise humeur. A force de ronchonner, de contester, voire d’agresser vos collègues, vous allez finir par vous mettre tout le monde à dos !

Citation

Celui qui sait quand il a assez n’est pas fou (proverbe anglais).

Famille/foyer

Les personnes âgées de votre entourage familial auront droit à votre sollicitude renouvelée. Vous chercherez à établir de bonnes relations avec vos parents, et saurez être là pour les épauler si jamais ils en ont besoin.

Vie sociale

La Lune en cet aspect accentuera les difficultés dans vos relations sociales. Par contre, les amis intimes vous procureront de grandes joies ; vous pourrez leur faire confiance et compter sur leur soutien.

Nombre chance

948

Clin d’oeil

Soyez disposé à faire le premier pas et les concessions nécessaires pour ramener la bonne entente.

BALANCE

Amour

Vous déploierez des trésors de tendresse et d’ingéniosité pour resserrer les liens qui vous unissent à votre conjoint ou partenaire. Vos louables efforts seront vite récompensés par les astres. Si vous êtes libre, attention aux complications amoureuses ! Vous serez un tel bourreau des coeurs que vous en arriverez à vous tromper même dans les prénoms de vos conquêtes !

Argent

Vous aurez probablement des achats à faire pour les enfants ou pour la maison. S’ils s’avèrent manifestement indispensables, allez-y sans crainte. Pensez cependant à garder un peu d’argent de côté pour pouvoir faire face à des dépenses imprévisibles. Si vous calculez trop juste, vous courrez le risque de vous retrouver dans une impasse, car la vie de tout un chacun comporte bien des aléas. Prévoir, c’est pouvoir !

Santé

Si vous n’avez pas la chance de posséder un petit jardin et de pouvoir faire pousser des fleurs ou des légumes, essayez de faire beaucoup de marche pour vous tenir en forme. Même dans la plus polluée des villes, on peut trouver un coin protégé – parc, bois, etc. Vous pourrez aussi faire du vélo, un sport excellent pour développer la résistance physique et améliorer le souffle.

Travail

Ce climat planétaire laisse prévoir une période où seules vos initiatives personnelles auront des répercussions sur la vie quotidienne dans votre travail et sur l’évolution de votre carrière. Or, étant donné le nombres d’astres qui sont à présent favorablement placés pour vous, vous aurez justement envie de prendre des initiatives et, mieux, vous ferez les bons choix.

Citation

N’appelle pas tout le village pour faire tourner ton moulin à huile (proverbe indien).

Famille/foyer

De nombreuses planètes influencent en ce moment les secteurs de votre thème liés à la vie de famille. Pour la plupart d’entre vous, ces astres se contenteront de semer une belle agitation dans la vie quotidienne. Quelques-uns pourront toutefois connaître des difficultés en famille, à la suite peut-être de l’évolution de leur vie amoureuse ou professionnelle.

Vie sociale

Sur le plan social et relationnel, ce Mercure sera particulièrement précieux. Son rôle consistera, non pas à rendre les natifs plus méfiants qu’à l’accoutumée ou plus critiques vis-à-vis d’autrui, mais au contraire plus nuancés et plus fins dans leur jugement, lequel sera basé principalement sur l’instinct et le flair.

Nombre chance

382

Clin d’oeil

Ne mélangez pas les affaires et les sentiments.

SCORPION

Amour

Une crise d’individualisme exagéré risque de secouer votre couple et présenter quelque danger. Même si pour votre équilibre personnel vous avez besoin d’un espace de solitude pour vous retrouver, montrez à l’autre que vous ne vous désintéressez pas de lui. Si vous vivez seul, cette situation vous pèsera, et vous serez d’humeur à tomber amoureux. Mais attention, si vous vous prenez de passion pour un(e) collègue de travail, ce qui est fort possible, ne foncez pas à l’aveuglette pour déclarer votre flamme.

Argent

Prestige, standing, voilà des mots qui résonneront bien à vos oreilles. Vous y attacherez beaucoup d’importance. Toutefois, veillez à ne pas juger les gens sur l’extérieur, ou vous pourriez avoir quelques désillusions.

Santé

Il est temps que vous vous débarrassiez de votre mauvaise habitude d’escamoter le petit-déjeuner. Pluton vous y aidera. Même si vous avez l’impression de ne rien pouvoir avaler d’autre qu’une tasse de café, commencez par ajouter un jus de fruit frais et une ou deux tartines de pain complet légèrement beurrées. Il vous sera ensuite plus facile de prendre en plus un yaourt, en alternance avec un oeuf dur ou sur le plat, ou une petite tranche de jambon.

Travail

Mercure vous inclinera aujourd’hui à la démesure. Il vous faudra donc faire un effort exceptionnel pour garder le sens des justes proportions si vous voulez rester efficace pour mener à bien les affaires qui vous tiennent à coeur. Evitez de vous disperser en entreprenant trop de choses à la fois ; rappelez-vous constamment que « qui trop embrasse mal étreint » (proverbe français).

Citation

Il faut découdre et non déchirer l’amitié (Caton le Censeur).

Famille/foyer

Votre foyer sera probablement le théâtre de profonds changements. Il se pourrait, entre autres événements, que vous deviez procéder à un déménagement. Votre conjoint, vos enfants ou vos autres proches seront en l’occurrence d’un secours précieux, et l’ambiance familiale sera très gaie.

Vie sociale

Votre humeur s’annonce drôlement fluctuante. Vos proches ne sauront pas trop sur quel pied danser avec vous. Vous ne serez pas à prendre avec des pincettes. La moindre remarque risque de vous mettre hors de vous.

Nombre chance

898

Clin d’oeil

Ne rendez pas votre entourage responsable de vos sautes d’humeur.

SAGITTAIRE

Amour

Natif marié, le Soleil en cet aspect va décupler votre magnétisme et votre envie d’être admiré en amour. Il n’est pas impossible que vous croisiez cette fois quelqu’un qui vous fera battre le coeur très vite. Vous serez extrêmement sensible à l’appel de l’aventure. Attention, ne flirtez pas sous le nez de votre conjoint, sinon gare ! Célibataire, la planète Vénus vous inclinera à la folie amoureuse. Méfiez-vous de vos emballements, qui pourraient se transformer en passions dévastatrices. Faites intervenir votre bon sens et votre sang-froid.

Argent

Journée de chance pour tous les natifs, à condition de savoir et de vouloir utiliser les atouts qu’ils possèdent. Un succès financier spectaculaire est possible dans les domaines de l’art, des antiquités ou de l’immobilier.

Santé

Les planètes Mars et Neptune gérant ensemble votre secteur santé, voilà qui peut donner une forme un peu fluctuante. Rien de grave, n’ayez pas peur. Mais un coup de fatigue peut vous freiner à l’improviste et, avec la charge de travail que vous devez assumer, ce ne sera pas de gaieté de coeur. Cherchez à vous divertir ou à vous gâter un peu.

Travail

Mercure aura un impact direct sur votre vie professionnelle. Donc, votre vivacité d’esprit vous aidera à travailler vite et bien. Mais attention, cette position de Mars pourra par moments vous rendre trop nerveux ou maladroit dans vos relations avec votre entourage professionnel.

Citation

Pour moi, je n’ai qu’un besoin, celui de réussir (Napoléon).

Famille/foyer

Si des événements familiaux vous mettent en cause, ne vous affolez surtout pas. Observez ce qui se passe et agissez au mieux, tout rentrera assez vite dans l’ordre. Cet impact plutonien pourra aussi jouer sur votre lieu de vie, d’une manière sans doute positive : il est possible, donc, que vous décidiez de déménager.

Vie sociale

Les astres vous permettront de passer en douceur le cap de cette journée, à condition que vous fassiez preuve de souplesse et de sens de l’adaptation. Mais si vous vous braquez ou si vous vous montrez agressif, par réaction de défense, vous ne parviendrez qu’à aggraver les problèmes.

Nombre chance

502

Clin d’oeil

Montrez-vous d’une grande compréhension envers les erreurs des autres.

CAPRICORNE

Amour

Dans le couple, l’entente aura de grandes chances d’être parfaite grâce au soutien de Vénus bien aspectée. Évitez surtout de la troubler par une certaine instabilité d’humeur. Tâchez d’être plus constant dans votre manière de vous comporter. Célibataire, sous l’aile de la planète Mercure, en position idéale, les amours seront bonnes. Toutefois, elles accuseront un caractère plus intellectuel que d’habitude. Vous aimerez vous lancer dans de longues discussions !

Argent

Pas de souci à vous faire côté argent. Mais ne vous attendez pas non plus à des rentrées mirobolantes. Les astres ayant déserté vos secteurs liés aux finances, libre à vous de faire ce qui vous plaît. Quels que soient vos choix, vous aurez toujours la possibilité de les rectifier sans trop de difficultés.

Santé

Mars en aspect harmonique vous promet un dynamisme haut de gamme et une solide résistance au stress ainsi qu’aux microbes et autres virus. Mais ne tirez pas trop sur la corde, tout de même ! Restez modéré en tout pour préserver vos forces.

Travail

Grâce au soutien de Jupiter, vous n’aurez rien de vraiment grave à craindre pour votre métier. Reste que le train-train quotidien, dans votre travail, pourra être perturbé par des événements sans doute imprévus. Essayez de garder confiance en vous et agissez sans attendre pour relever les défis. Votre combativité vous permettra de retourner la situation en votre faveur.

Citation

Qui veut un cheval sans défaut doit aller à pied (proverbe français).

Famille/foyer

Prenez en considération cette fois les conseils de votre entourage familial, ce que vous n’avez pas l’habitude de faire. En effet, ces conseils sont judicieux, notamment en ce qui concerne les questions budgétaires.

Vie sociale

Excellentes ententes intellectuelles avec vos amis ; enrichissement mutuel dans ce domaine. Rencontres intéressantes au cours des voyages. Une personnalité très cultivée vous apportera beaucoup. Grâce à certains amis, vous découvrirez d’autres aspects de l’existence, moins matérialistes, tournés vers l’imaginaire ou le spirituel.

Nombre chance

744

Clin d’oeil

« Il faut avoir beaucoup étudié pour savoir peu » (Montesquieu).

VERSEAU

Amour

Subissant l’influence de Mercure, vous résisterez difficilement au vagabondage amoureux, sans gravité si vous êtes un célibataire endurci, plus fâcheux si vous avez la bague au doigt. A vous de voir si vous préférez la fidélité à votre conjoint au prix d’un réel effort, ou bien les aléas d’un amour exaltant mais fugace.

Argent

Quelques planètes, dont surtout Neptune, vont chercher cette fois à vous déstabiliser. Certes, Jupiter vous évitera le pire, mais il vaudra toutefois mieux ne pas tenter le diable. Si vous gérez sagement votre budget et évitez les dépenses inutiles, vos finances seront en équilibre. Mais ceux d’entre vous qui perdront leur habituelle prudence et se laisseront tenter pas des achats ou des investissements au-dessus de leurs possibilités, risquent de connaître des problèmes de trésorerie.

Santé

Côté santé, vous n’aurez pas à vous affoler. Pour la plupart d’entre vous, la journée sera marquée par une grande effervescence intérieure, le début d’une période d’évolution personnelle importante. Seuls quelques-uns connaîtront un petit problème de santé. Si c’est le cas, soignez-vous sans attendre.

Travail

Dans votre métier, vous aurez la possibilité de réaliser de brillantes performances et d’élargir, du même coup, votre horizon. Alors, n’allez surtout pas gâcher ces chances de réussite en péchant par excès de confiance ou en commettant de graves erreurs de jugement. Vous seriez le premier à le regretter ! Soyez donc extrêmement vigilant et, surtout, ne prenez pas de risques excessifs.

Citation

On n’est jamais puni pour avoir fait mourir de rire (proverbe chinois).

Famille/foyer

Pluton décuplera votre énergie naturelle et vous permettra de réaliser en famille ce qui paraîtra à tous comme de vrais miracles. Cela vous donnera une merveilleuse sensation de contentement et de plénitude. Et votre vie familiale aura les allures d’une fête.

Vie sociale

Mars en cet aspect vous poussera à faire preuve de force de caractère. L’obstacle vous stimulera et l’épreuve vous endurcira. Parfois même vous donnerez l’impression de chercher l’affrontement, de susciter la bagarre, de provoquer, pour mieux vous mesurer au monde extérieur. C’est ainsi que vous mettrez un peu mal à l’aise vos interlocuteurs, même si vous avez l’intention de les séduire.

Nombre chance

694

Clin d’oeil

Sachez reconnaître, parmi vos relations, celles qui méritent la peine d’être retenues.

POISSONS

Amour

Si votre couple est déjà constitué, le bonheur sera au rendez-vous, et vous pourrez profiter de la compagnie de votre conjoint ou partenaire. Le soutien d’Uranus sera renforcé dans la soirée. Pour les coeurs solitaires, la journée sera placée sous le signe de la stabilité. Une rencontre plus intéressante et plus solide que les précédentes est probable. Montrez-vous sous votre meilleur jour et mettez toutes les chances de bonheur de votre côté.

Argent

Depuis quelque temps déjà vous n’aviez plus guère envie de vous battre pour augmenter vos revenus ; vous vous laissiez plutôt porter par les événements. Mais tout ça, c’est fini maintenant ! Sous l’impulsion d’Uranus, vous retrouverez toute votre combativité et votre esprit d’initiative. De grands événements positifs vont bientôt survenir.

Santé

Méfiez-vous fortement de l’alcool. Certes, boire est une valeur sociale bien ancrée. Dans notre société, l’alcool bénéficie d’ailleurs d’une indulgence certaine, contrairement à la drogue. Et pourtant, si l’héroïne tue 400 personnes chaque année en France, l’alcool est directement à l’origine de 15.000 décès !

Travail

L’accélérateur de Mars agira sur vous. Alors, dépêchez-vous de vous attaquer aux travaux ou entreprises exigeant de l’audace, de l’esprit d’initiative. Mais pensez à dominer votre nervosité.

Citation

La liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent (Montesquieu).

Famille/foyer

Vénus en aspect harmonique favorisera le dialogue, la compréhension et la tendresse en famille. Vos relations avec les femmes de votre famille, surtout votre mère et vos filles si vous en avez, seront particulièrement privilégiées. Au programme : complicité, soutien mutuel, et joie de vivre partagée.

Vie sociale

Vous verrez les autres avec une grande lucidité, ce qui vous amènera à reconsidérer vos relations avec eux. Il n’y aura probablement pas de changements spectaculaires, mais plutôt un subtil glissement, une discrète évolution. Votre gentillesse, votre serviabilité et votre sociabilité ne seront plus automatiques. Vous ferez un tri entre ceux qui méritent vraiment votre sympathie ou votre aide et ceux qui ne pensent qu’à profiter de vous.

Nombre chance

321

Clin d’oeil

Ne laissez pas vos affaires s’embourber dans la routine et la négligence.