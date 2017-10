Les titres de l’actualité du mercredi 11 octobre 2017 sur Radio Vision 2000

Le président Jovenel Moise poursuit les consultations avec les partis politiques autour de l’institutionnalisation et du financement des partis politiques. Il a rencontré, ce mercredi, au palais national une quarantaine de dirigeants politiques.

Une commission de suivi constituée des représentants de 7 partis dont la Fusion des Sociaux-Démocrates, la Plateforme Vérité, l’OPL, LAPEH et le PHTK, a été mise sur pied. La prochaine rencontre est prévue, vendredi, à Kinam Hôtel, selon Mathias Pierre et Liné Baltazar, représentants respectivement de LAPEH et du PHTK.

Alors que le délai de 8 jours francs accordé à la commission bicamérale chargée d’analyser les dossiers des personnalités voulant représenter le parlement au conseil électoral permanent a pris fin le 21 Septembre dernier, cette structure tarde à produire son rapport qui pourrait être finalement disponible dans 8 jours, à en croire le président du Sénat, Youri Latortue

L’Elu de l’Artibonite précise que les commissaires procèdent actuellement à une 3e vérification des pièces soumises par les 28 personnalités en lice.

Le responsable de la police de Pétion-ville, le commissaire Jean Gospel Monélus confirme l’arrestation de 3 individus dans le cadre de l’enquête sur l’assassinat de l’un des propriétaires du magasin « Janet Beauty Supply ». Alfred Doura, a été abattu lors de l’attaque de son magasin le 29 septembre dernier.

Tirs nourris et de gaz lacrymogène, Barricades enflammées,…… Une situation de tension a régné, mercredi matin, à Martissant. Des habitants de ce quartier ayant participé aux travaux d’assainissement dans la zone réclamaient du SMCRS leur dû.

La plateforme des organisations haïtiennes des droits humains et le groupe de réflexions sur l’agriculture paysanne familiale en Haiti ont présenté, ce mercredi, un document charriant les revendications de plusieurs organisations œuvrant dans le domaine agricole. Ils plaident en faveur de l’élaboration d’une véritable politique agricole.

Célébration, ce mercredi, de la journée internationale de la fille autour du thème : » Ti fi gen pouvwa ». L’occasion pour la ministre à la condition féminine et aux droits de la femme, Eunide Innocent, de dénoncer les discriminations dont sont victimes les filles et d’appeler tous les secteurs de la vie nationale à œuvrer en faveur de l’amélioration de leur condition d’existence.