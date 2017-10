Astrologie du jour

BELIER

Amour

L’amour au quotidien, très peu pour vous ! Il faudra cette fois du sublime, du grandiose pour émouvoir votre coeur. Plus une personne vous paraîtra inaccessible, plus vous rêverez de la conquérir. Justement, l’homme (la femme) que vous rencontrerez au début de la journée pourrait bien être froid(e) comme un glaçon avec vous, et terriblement distant(e), malgré un charme évident. Alors, vous lancerez votre grande opération séduction et vous partirez à l’assaut de cette forteresse. Amusez-vous bien et bonne chance !

Argent

Sur le plan financier, vos projets s’avéreront tout à fait satisfaisants, et les influx astraux vous aideront à les réaliser sans trop de peine. Tout laisse à croire que vous finirez le mois dans l’espoir et même dans l’aisance. Vous devrez néanmoins savoir éviter de vous laisser dévorer par une ambition démesurée.

Santé

Excellente forme. De nombreuses planètes en harmonie avec votre signe vont vous insuffler un grand dynamisme et un optimisme formidable. Vous pourrez notamment compter sur Mars pour vous doter d’une énergie et d’une résistance hors du commun.

Travail

Sur le plan professionnel, ayez l’habileté de profiter d’un ensemble de circonstances favorables pour consolider votre position. Reprenez certains projets personnels que vous caressez depuis longtemps, car la journée, bien influencée par la Lune, se prêtera enfin à leur réalisation. Pas d’optimisme excessif cependant.

Citation

Le bonheur et le malheur ne viennent que de nous-mêmes (Mencius).

Famille/foyer

Pas de problèmes familiaux pour la majorité d’entre vous. Seuls quelques rares natifs du premier décan pourront connaître des difficultés liées à l’éducation d’un enfant. Si l’un de vos enfants souhaite s’engager dans une voie qui vous déplaît, réfléchissez avant de vous fâcher : rien ne dit, en effet, que c’est vous qui avez raison.

Vie sociale

Ce climat planétaire vous rendra dynamique et entreprenant. Il pourra vous apporter une belle occasion à saisir. Il s’agira soit d’une nouvelle sympathie spontanée, avec une personne ne manquant pas d’originalité et qui vous ouvrira des horizons nouveaux. Soit de l’opportunité de faire un voyage pour vous évader.

Nombre chance

366

Clin d’oeil

Surveillez vos propos, ne les laissez pas dépasser votre pensée.

TAUREAU

Amour

Avec les mauvais aspects de Neptune, tout ne sera pas ensoleillé dans votre vie conjugale. Certains d’entre vous exhumeront la hache de guerre qu’ils croyaient enterrée pour toujours. Ne perdez pas votre temps à ressasser de vieux conflits. Célibataire, avec Vénus bien aspectée, une bonne surprise vous attendra en amour. On en ignore la nature exacte. Peut-être qu’une déclaration que vous espériez depuis longtemps surviendra de façon tout à fait inattendue !

Argent

Avec cette phase de Lune, on peut s’attendre à des changements rapides et à beaucoup de mouvement dans votre situation financière. Un comportement calme sera nécessaire pour éviter la confusion ou les pertes. Mais cette configuration, d’un autre côté, sera favorable aux décisions concernant les investissements et aux achats de matériel domestique.

Santé

Uranus en aspect favorable vous rappellera qu’ « Il faut entretenir la vigueur du corps pour conserver celle de l’esprit » (Vauvenargues). Courir, marcher ou nager, le principal est de bouger et de vous muscler. Travail oblige, si vous êtes sédentaire, il est temps de remettre votre corps en marche. Mais en douceur, bien entendu !

Travail

Avec cette phase lunaire, vous aurez encore plus d’idées originales que d’habitude, et votre esprit inventif fera l’admiration et l’envie de votre entourage professionnel. En tous cas, ce sera votre principal atout aujourd’hui, et vous aurez intérêt à l’exploiter à fond. Vous pourrez assurer avec succès la promotion de projets créatifs. Souvenez-vous, aussi, que la fortune sourit aux audacieux. Vous pourrez grimper rapidement les échelons de la hiérarchie en prenant des initiatives hardies.

Citation

Quand le tapir va boire à la rivière, il n’avale pas plus d’eau que son estomac n’en peut contenir (proverbe chinois).

Famille/foyer

Vos relations avec votre entourage ne manqueront pas de piment ! Il faut dire que vos proches seront étonnés de votre brusque sévérité. Mars vous rendra tout d’un coup autoritaire, pour ne pas dire tyrannique. Mais ce sursaut sera heureusement de très courte durée, et vous vous bonifierez presque aussitôt, sauvant ainsi l’ambiance familiale.

Vie sociale

Les rapports amicaux pourront être un peu tendus, en grande partie à cause de vos excentricités exacerbées par l’ambiance planétaire dans son ensemble. Elles risquent de lasser certaines personnes de votre entourage, et une rupture pourrait en découler.

Nombre chance

958

Clin d’oeil

Tâchez de vous accommoder des circonstances changeantes.

GEMEAUX

Amour

En couple, la réalité pourrait très bien être plus belle que la fiction cette fois, à condition de ne voir que le meilleur aspect des choses. Vous pourrez augmenter votre bonheur en prodiguant à votre conjoint ou partenaire des attentions et un petit cadeau bien pensé. Si vous vivez seul, une rencontre intéressante se profile à l’horizon ; mais saurez-vous reconnaître les qualités de la personne qui est sous votre charme ?

Argent

Ne succombez pas à la tentation des combinaisons financières plus ou moins douteuses ou à la limite de la légalité. Même si elles peuvent vous aider à passer un cap difficile, elles laisseront des séquelles très pénibles et peut-être même catastrophiques.

Santé

Pas d’inquiétude à avoir du côté santé, aucune planète ne venant semer le trouble dans vos secteurs santé. Vous devriez être en pleine forme. Et si, par hasard, vous accusiez une petite baisse de régime, les nombreuses planètes positives qui protègent votre signe vous aideraient sans mal à récupérer.

Travail

Vous aurez la chance de voir des projets se réaliser. Pour nombre d’entre vous, cette journée annonce l’intégration à une nouvelle équipe de travail. Il est également possible que vous vous engagiez dans un mouvement qui gravite autour d’un idéal ou d’une idée commune : groupe politique, syndical, occulte ou artistique…

Citation

Fortune aveugle suit aveugle hardiesse (La Fontaine).

Famille/foyer

Ce climat solaire amplifiera démesurément votre agressivité. Vous ne parviendrez plus à la contrôler. Voilà qui promet des affrontements mémorables avec votre entourage familial. Attention donc !

Vie sociale

Essayez sérieusement de mettre un frein à votre perpétuelle agitation. Recherchez le calme et la pondération, conditions indispensables à toute réussite. Pensez à retenir vos paroles vives, agressives, désagréables, qui ne feraient que vous aliéner vos amis et connaissances et par là compromettre vos chances.

Nombre chance

772

Clin d’oeil

Ne refusez pas l’aide que l’on vous offre, sous prétexte que vous êtes assez fort pour vous en sortir tout seul.

CANCER

Amour

Vous vivez en couple ? Alors les astres ne parviendront pas à vous déstabiliser sérieusement. Vous connaîtrez peut-être quelques disputes ou bouderies. Célibataire, en amour, méfiez-vous comme de la peste de votre imagination. Avec le mauvais aspect de Neptune dans votre Ciel natal, cette « maîtresse d’erreur et de fausseté » (Pascal) vous entraînera bien loin de la réalité et se révélera redoutable.

Argent

Le climat astral ne sera pas favorable aux associations d’affaires. Si vous avez un partenaire financier, celui-ci pourrait très bien vouloir rompre les relations, à moins que ce ne soit pas vous qui préféreriez vous passer de ses services.

Santé

Très bon tonus en cette journée, où vous serez soutenu par Mars, qui est la planète de l’énergie et du dynamisme. Vous ne risquerez rien de grave. Veillez simplement à ne pas vous exposer à la contagion.

Travail

Côté travail, la journée ne sera pas facile à vivre. Sauf si vous faites un important effort d’adaptation ! En acceptant de voir l’aspect positif de certains changements, vous pourrez alors tirer le meilleur parti des circonstances. Vous réussirez même à retourner à votre avantage une situation délicate.

Citation

Le vent n’entre point s’il ne voit par où il pourra sortir (proverbe français).

Famille/foyer

Le cercle de famille va se restreindre ou s’élargir. Quelqu’un partira, ou quelqu’un arrivera. Les habitudes seront chamboulées, et il va falloir vous résigner à redéfinir votre rythme ou votre espace.

Vie sociale

Aujourd’hui, votre chemin ne sera pas celui de la solitude. Vous serez comblé si vous rapprochez des êtres que vous aimez, si vous partagez et faites plaisir avec générosité et sincérité.

Nombre chance

975

Clin d’oeil

Faites appel à votre désir de progrès pour affronter vos difficultés avec courage et ténacité.

LION

Amour

Uranus mal aspecté exercera une influence négative sur la vie à deux. Pour certains natifs, les difficultés conjugales seront accentuées par l’action de la famille d’origine de l’un ou de l’autre. Des tentations extérieures au couple pourraient également voir le jour. Célibataire, la Lune en cet aspect vous rendra si instable et influençable que vous risquez fort de vous tromper ou d’être trompé côté coeur. Vous oscillerez entre le cynisme et le rêve sans raison apparente.

Argent

De très bonnes influences sur le plan financier. Cinq planètes vont en effet vous aider à faire fructifier vos économies ou, si vous n’en avez pas, à remplir votre bas de laine. Pour ceux qui ont des capitaux placés, la tendance sera très positive. Les investissements comportant une certaine part de risque vous permettront de faire des bénéfices surprenants.

Santé

Les méthodes médicales douces vous conviennent à merveille. En effet, vous redoutez les traitements trop agressifs. De plus, vous risquez de devenir rapidement dépendant des médicaments chimiques. Aussi est-il préférable de les éviter dans la mesure du possible. Vous réagirez particulièrement bien à la naturopathie (traitement à base de plantes), à l’acupuncture ou à l’homéopathie. Si vous êtes un gros fumeur, l’auriculothérapie (stimulation de points de l’oreille) pourra vous aider efficacement à vous débarrasser de cette très mauvaise et dangereuse habitude.

Travail

Enthousiaste et plein d’allant, vous ne commettrez pourtant pas l’erreur de vous lancer dans des entreprises irréalistes, car la planète Saturne sera là pour vous guider. Vous aurez suffisamment les pieds sur terre et une lucidité assez aiguisée pour détecter les projets condamnés à l’échec.

Citation

La jeunesse est une folie que l’âge guérit (proverbe arabe).

Famille/foyer

Il vous plaît de mener votre petit monde à la baguette. Cependant, cette fois-ci, vous ne vous contenterez pas d’imposer votre volonté ; vous saurez aussi écouter et prodiguer des paroles réconfortantes.

Vie sociale

Cet aspect de Mars générera une ambiance générale tendue aujourd’hui. Les esprits seront agités et portés à la violence et à de rudes revendications. Vous aurez intérêt à ne pas vous mêler de ce tohu-bohu. Votre détachement sera votre meilleur atout dans vos relations humaines et vous permettra de conserver un climat harmonieux autour de vous.

Nombre chance

408

Clin d’oeil

Débarrassez-vous de vos idées périmées et de vos préjugés.

VIERGE

Amour

Vous aurez droit à des moments de bonheur éthéré, quelle que soit votre situation conjugale actuelle, car Vénus distillera des influences très positives et très puissantes. Profitez pleinement de l’aubaine ! Célibataire, côté coeur, ce sont surtout les natives du signe qui seront cette fois les plus favorisées, en raison des influx spéciaux de Vénus. Tout à coup, un inconnu leur offrira des fleurs ; ou l’homme de leurs rêves leur déclarera sa flamme à l’improviste. Les hommes seront moins bien lotis que leurs homologues féminins, mais ils n’auront vraiment pas à se plaindre sur ce plan.

Argent

La présente configuration astrale est le signal d’alarme annonçant une très forte contrainte financière dans l’immédiat. Des problèmes en rapport avec l’immobilier semblent probables, et cela pourrait se traduire par des dépenses importantes et parfois imprévues. Tâchez de prévoir tout événement, même l’imprévisible, afin de ne pas être pris de court et subir des dommages. Accordez-vous une bonne marge de manoeuvre.

Santé

Mars et de Jupiter vous pousseront aux excès. Pas facile alors de vous discipliner ! C’est pourtant ce qu’il faudrait faire pour ne pas gaspiller votre belle énergie : manger équilibré, ne pas vous coucher trop tard, et bannir les excitants. Un effort, oui, mais qui sera très vite payant. Aussi, allez de l’avant sans chercher à brûler les étapes ni voir trop grand dans vos différents projets.

Travail

Plus intransigeant que vous, ce sera difficile à trouver ! Vous aurez les idées arrêtées, et vous refuserez d’en changer. Cela vous nuira dans votre travail, d’autant que vous mettrez vos supérieurs à dos.

Citation

Rien ne sert de pleurer sur le lait renversé (proverbe anglais).

Famille/foyer

Dans l’ensemble, votre vie familiale se déroulera dans un climat chaleureux, sympathique, épanouissant. Vos rapports avec vos enfants seront excellents.

Vie sociale

Si vous avez la possibilité d’effectuer un petit voyage à l’étranger, pour vos affaires ou pour votre plaisir, ne la ratez surtout pas. Votre périple devrait vous réserver de bonnes surprises.

Nombre chance

691

Clin d’oeil

N’hésitez pas à renouveler vos méthodes de travail si vous ne voyez pas vos efforts aboutir.

BALANCE

Amour

Célibataire, avec Vénus, la déesse de l’amour, en visite chez vous, votre charme sera en hausse et vous n’aurez aucun mal à séduire qui vous voudrez. De plus, votre sensualité, elle aussi plus intense que d’habitude, vous donnera envie de profiter des plaisirs de l’amour. Si votre couple est déjà constitué, c’est sans doute votre partenaire qui bénéficiera de cette embellie. Si vous êtes solitaire, gageons que vous ne serez pas long à tomber amoureux.

Argent

Les dissonances astrales actuelles ne seront guère favorables aux transactions financières. Vous aurez du mal à évaluer la situation avec justesse et vous risquez de commettre de graves erreurs. Il vaudrait mieux patienter quelque temps. Vous foncerez au moment opportun.

Santé

Comme dans plusieurs autres secteurs de votre vie, le Ciel semble tout à fait favorable, mais à la condition que vous ne vous mettiez pas vous-même en danger par un comportement casse-cou ou agressif. Autant, si vous restez prudent, vous serez en bonne forme physique, autant, si vous conduisez trop vite ou pratiquez sans précaution un sport dangereux, vous risquez d’avoir des contusions ou un claquage musculaire. Rien de pire, rassurez-vous, mais ce genre de mésaventure n’a strictement rien de drôle, souvenez-vous-en avant de tenter le diable.

Travail

Vous serez bien soutenu sur le plan professionnel. Vous aurez moins de problèmes que d’habitude pour vous affirmer et exprimer nettement vos points de vue. Vous ne rechercherez pas la bagarre, mais vous ne l’éviterez pas à tout prix non plus. Et si l’on essaie de vous mettre des bâtons dans les roues, vous ne vous laisserez pas faire.

Citation

Le monde nous parle et nous sermonne de mille façons, et les hommes croient qu’il est muet ! (proverbe arabe).

Famille/foyer

Vous entrerez dans une phase lunaire qui vous donnera le pouvoir de charmer votre entourage. Votre famille vous suivra avec joie. Vos enfants vous donneront bien des satisfactions.

Vie sociale

Vous serez dans le collimateur des astres. Il est certain que vous allez traverser une journée mouvementée qui mettra vos nerfs à vif. Attachez-vous surtout à exprimer ouvertement ce que vous pensez, au lieu de ruminer intérieurement tous vos griefs. Cela évitera de brusques explosions de colère, aussi négatives pour votre entourage que pour vous.

Nombre chance

305

Clin d’oeil

Prenez le temps de réfléchir et de mettre de l’ordre dans votre vie.

SCORPION

Amour

Grâce à l’appui de Mercure en aspect harmonique, vous serez dans d’heureuses dispositions d’esprit, sachant créer dans votre nid d’amour une ambiance agréable, chaleureuse et tendre. Vous vous laisserez porter par vos élans et saurez vivre votre vie à deux de la façon la plus heureuse possible ! Pour les célibataires qui souhaitent se marier, le moment ne semble pas idéal sauf si l’union est décidée depuis longtemps et s’ils connaissent bien le caractère de celui (ou celle) qu’ils souhaitent épouser.

Argent

Attention, vous serez saisi d’une terrible fringale de dépenses ! Vous voudrez tout : changer de look, transformer de fond en comble votre intérieur, renouveler complètement votre garde-robe, acquérir une nouvelle voiture, partir en voyage aux antipodes… Et la liste n’est nullement limitative ! Si c’est pour vous remonter le moral, alors achetez ce que vous voudrez, mais rien à crédit, sinon vous allez avoir des ennuis.

Santé

Vous ferez preuve d’une belle endurance et d’une excellente résistance physique. En outre, bien que votre signe natal ne vous prédispose généralement pas à l’embonpoint, vous aurez peut-être envie de perdre quelques kilos. Dans ce cas, grâce à Saturne (maîtrise), vous n’aurez aucun mal à vous imposer une discipline stricte.

Travail

La vie quotidienne dans votre travail sera facile et sans histoire. Il y aura sans doute un léger ralentissement, ce qui vous laissera l’esprit libre pour faire des projets d’avenir. Vous aurez probablement envie de vous lancer dans des activités différentes ou de mettre sur pied de nouvelles collaborations.

Citation

La nécessité fait du timide un brave (Salluste).

Famille/foyer

Soyez présent le plus souvent possible dans votre foyer. Si vous ne parvenez pas à éliminer totalement les différends qui le secouent, gardez-vous de tout sujet susceptible de ranimer la controverse.

Vie sociale

Saisissez l’occasion offerte aujourd’hui par Saturne pour mieux vous connaître. Entamez une psychanalyse, cela vous ouvrira des horizons insoupçonnés. Vous pourrez aussi vous passionner pour l’occulte ; mais ne virez pas à l’apprenti sorcier.

Nombre chance

879

Clin d’oeil

Faites des efforts, ne comptez que sur vous et, avant d’agir, commencez à faire la paix avec vous-même.

SAGITTAIRE

Amour

Vos relations de couple risquent d’en passer par une phase un peu délicate. Chacun aura tendance à vivre dans son monde, ce qui réduira la communication au strict minimum. Célibataire, il vous arrivera probablement de faire des projets très sérieux pour votre avenir sentimental. Mais vous devrez bien réfléchir avant de vous engager définitivement, car votre caractère sera plutôt changeant aujourd’hui.

Argent

Vous envisagez de changer de résidence ? Une affaire immobilière intéressante devrait se présenter aujourd’hui. Ne laissez pas cette occasion vous passer sous le nez.

Santé

Sous l’aiguillon de la planète Jupiter, vous aurez un comportement passionné et une certaine violence prête à se manifester. Vous ferez preuve de beaucoup de courage, de cran, et vous serez capable de donner bien au-delà de ce que vous possédez. Mais on souhaiterait pour vous un peu plus de mesure et un peu plus d’emprise sur vous-même, ne serait-ce que pour vous éviter des inquiétudes et des déceptions qui pourraient vous prendre au dépourvu.

Travail

Dans le domaine professionnel, vous ferez preuve d’une originalité absolue : vous ne cesserez de vous écarter nettement des sentiers battus. Cela dit, votre travail quotidien vous donnera beaucoup de satisfactions.

Citation

Soyez effronté, et vous réussirez (La Bruyère).

Famille/foyer

La planète Vénus en bel aspect protégera votre foyer, où vous goûterez un bonheur discret mais si intense ! Si vous partez en voyage avec votre famille, quelle réussite ! Tout vous ravira. Au contact de paysages insolites et de sensations nouvelles, vous sentiments familiaux s’enrichiront et s’approfondiront.

Vie sociale

Si vous avez besoin de solliciter des concours, c’est aujourd’hui qu’il faudra faire des démarches et prendre des contacts. Vous réussirez à créer un fort climat de sympathie si vous laissez parler les autres.

Nombre chance

266

Clin d’oeil

Si vous vous sentez morose ou découragé, réagissez en commençant par changer de look !

CAPRICORNE

Amour

Côté coeur, vous vous montrerez sensuel et enthousiaste, surtout si vous êtes célibataire. Mais si vous êtes marié, attention, ne vous emballez pas sans réfléchir ; sinon, gare aux conséquences très fâcheuses ! En couple, attention à ne pas laisser s’installer des bouderies sans fin.

Argent

Pour certains natifs, Mercure leur vaudra ce jour la chance d’être soutenus financièrement par leurs parents ou par des personnes âgées de la famille. Pour d’autres, il s’agira de profiter avec un certain bonheur des mouvements qui se produiront dans l’économie et des fluctuations de la conjoncture. Enfin, il en sera d’autres qui pourraient faire une opération immobilière très intéressante : possibilité de trouver un logement à louer ou à acheter à un prix extrêmement avantageux.

Santé

Mars et Neptune influençant ensemble votre secteur santé, voilà qui peut donner une forme un peu fluctuante. Rien de grave, n’ayez pas peur. Mais un coup de fatigue peut vous freiner à l’improviste et, avec la charge de travail que vous devez assumer, ce ne sera pas de gaieté de coeur. Cherchez à vous divertir ou à vous gâter un peu.

Travail

Les circonstances seront favorables à un succès professionnel sans précédent, avec la possibilité de vaincre enfin de vieilles oppositions grâce à l’appui efficace de vos proches. Faites des efforts soutenus.

Citation

Il est la perle du milieu du collier (proverbe arabe).

Famille/foyer

Vie familiale paisible et harmonieuse. Ce sera le moment de rénover votre intérieur et de le rendre plus confortable, car Pluton sera là pour vous seconder dans cette entreprise. Ce qui ne sera pas pour déplaire à votre âme amoureuse de coins douillets et chauds.

Vie sociale

Les religions ont été créées par des sages pour apprendre aux hommes à vivre heureux. Si la vôtre ne vous apporte pas le bonheur mais vous plonge au contraire dans l’angoisse, rejetez-la sans hésiter.

Nombre chance

342

Clin d’oeil

Pour votre paix, ne commettez aucune imprudence et aucune négligence.

VERSEAU

Amour

Grâce aux bons influx de Mercure, vous aurez aujourd’hui la possibilité de repartir sur de nouvelles bases avec votre conjoint ou partenaire. Ne ratez pas cette belle occasion. Célibataires, vous serez très sollicités mais vous n’aurez guère envie de vous fixer. Pour certains d’entre vous, cependant, il y aura du coup de foudre dans l’air, et ils auront de grandes chances de rencontrer la personne qui leur donnera envie de fonder un foyer.

Argent

Vous risquez de vous attirer de sérieuses complications si vous ne vous mettez pas à régler factures, contraventions éventuelles, impôts et dettes. Après ces démarches, vous vous sentirez soulagé d’un grand poids.

Santé

Du ressort, vous ne risquez pas d’en manquer. Avec Mars aux commandes de votre secteur santé, vous aurez du mal à vous arrêter. Veillez simplement à ne pas trop tirer sur la corde : être toujours sur la brèche, sans prendre le temps de souffler, franchement, on vous le déconseille !

Travail

Les associations ou le travail d’équipe vous vont comme un gant. Il y aura du nouveau de ce côté-là aujourd’hui. Cela pourrait vous amener à revoir entièrement votre mode d’existence actuel.

Citation

Un peu de vin est une antidote contre la mort ; en grande quantité, il est le poison de la vie (proverbe persan).

Famille/foyer

Vos rapports avec vos enfants seront difficiles. Même s’ils se renferment sur eux-mêmes et refusent le dialogue, persévérez. Vos efforts porteront leurs fruits, vu la bonne position de Pluton.

Vie sociale

Un petit voyage en ce moment vous changerait les idées et vous offrirait des rencontres amusantes. Si ce n’est pas possible, vous pourrez décider de vos prochaines vacances, car vous serez en mesure de faire le bon choix en tenant compte, toutefois, de ce que les autres attendent de vous.

Nombre chance

602

Clin d’oeil

Dans votre travail comme dans votre vie privée, mettez de l’ordre et ne conservez que le meilleur.

POISSONS

Amour

Les rapports avec votre conjoint ou partenaire seront de plus en plus compliqués. Vous vous sentirez obligé de recourir à des demi-vérités ou même à des mensonges. Et comme « un mensonge en entraîne un autre » (Térence), vous risquez de vous empêtrer dans des situations inconfortables. Que les natifs solitaires se rassurent : la période de pénitence s’achève en ce moment. L’âme soeur se présentera où et quand vous ne vous y attendrez pas.

Argent

L’influence du Soleil dans le secteur argent va mettre momentanément l’accent sur votre équilibre financier. Vous aurez l’occasion d’améliorer votre situation. N’hésitez pas à réclamer votre dû, quels que soient vos débiteurs.

Santé

Ambiance astrale ambiguë, pas facile de s’y retrouver ! D’un côté, Mars en cet aspect laisse présager dynamisme et bon moral. Mais de l’autre, Saturne mal aspecté annonce de la fatigue et une tendance à ressasser des idées lugubres. C’est à vous de chercher à pencher du bon côté !

Travail

Votre situation professionnelle semble devoir bénéficier d’une belle stabilité, et seuls ceux d’entre vous qui sont vraiment mécontents de leur emploi vont se poser des questions. Si c’est votre cas, il faudra être patient et ne pas lâcher la proie pour l’ombre.

Citation

Si le coq hérisse ses plumes, il est aisé de le plumer (proverbe birman).

Famille/foyer

Avec cet aspect du Soleil et de Mercure, vous aurez l’assurance d’une ambiance dynamique sous votre toit. Avec parfois quelques moments de tension si vous avez des enfants adolescents. Vous devrez faire face à leurs velléités d’indépendance, qui ne vous plairont pas outre mesure.

Vie sociale

Il a fallu attendre pour que le secteur relations s’anime. Certains d’entre vous auront cette fois des nouvelles de vieux copains installés à l’étranger, d’autres noueront de nouvelles amitiés en dehors de leur cadre habituel.

Nombre chance

482

Clin d’oeil

Pas d’enthousiasme béat, prêt à idéaliser la plus banale des aventures.