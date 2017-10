Les titres de l’actualité du lundi 9 octobre 2017 sur Radio Vision 2000

Toutes les activités étaient au point mort, ce lundi, au palais de justice de Port-au-Prince en raison d’une nouvelle semaine de grève des magistrats mais aussi des greffiers et huissiers afin de contraindre l’Exécutif de faire droit à leurs demandes dont de meilleures conditions de travail.

La chargée d’affaire des Etats-Unis en Haiti a fait part de ses inquiétudes par rapport aux violences ayant émaillé les dernières manifestations à la capitale. « Ce n’est pas nécessaire et Cela n’aide pas la démocratie », a dit Robin Diallo soulignant la nécessité pour les manifs de se dérouler de manière pacifique.

Rappelant que la question de budget est sujette à polémique, Mme Diallo estime que le pouvoir en place est sur la bonne voie évoquant je cite : « les bonnes idées » du président Jovenel Moise dont celle relative à la caravane du changement.

Justement concernant la caravane, son coordonnateur, l’Agronome Thomas Jacques a dressé un bilan positif des travaux réalisés depuis son lancement le 1e Mai dans l’Artibonite. Il a fait état d’une augmentation de plus de 30 mille tonnes de la production de riz dans l’Artibonite.

Ce sont environ 451 millions de gourdes qui ont déjà été dépensées dans le cadre de ce programme dans l’Artibonite et le grand Sud, selon l’ancien ministre de l’Agriculture.

Dans le cadre de la célébration du mois de la langue et de la culture créole, une causerie a été organisée, ce lundi, à l’Institut Supérieur d’Etudes et de Recherches en Sciences Sociales, IERAH/ISERS, avec 3 étudiants dont une américaine ayant rédigé leurs mémoires de sortie en créole. Ces derniers expliquent leur décision par la volonté de valoriser notre langue maternelle et de montrer que le créole n’a pas de limite.