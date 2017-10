Le tourisme contribue à 1 million d’emplois et 8% du PIB de la République Dominicaine (RD)

Le flux d’investissements directs étrangers dans le tourisme a augmenté de plus de 523% en cinq ans en République Dominicaine, tandis que le montant moyen du portefeuille de prêts du système financier dominicain pour l’industrie en 2016 a atteint presque 1 milliard de dollars américains, avec une croissance annuelle accéléré de 28,4%, ce qui est une réponse à la forte croissance des arrivées de touristes et à l’investissement important dans le secteur. Ces informations ont été révélées par une étude présentée cette semaine par Banco Popular et l’Association des hôtels et du tourisme de la République dominicaine (ASONAHORES) et publiées dans un article du journal Acento.

Plus loin, cette étude confirme que l’industrie touristique de la République dominicaine représente 8% du produit intérieur brut (PIB) et génère plus d’un million d’emplois, englobant les emplois directs et indirects, un vrai macrosecteur qui regroupe les hôtels, les bars et les restaurants, donc l’un des principaux moteurs la croissance économique en République dominicaine, permettant au pays d’occuper la quatrième position en Amérique latine et dans les Caraïbes dans le classement des destinations touristiques.

Ce rapport, intitulé «Tourisme dominicain, une marge d’opportunité» et préparé par la société de services de renseignements économiques Analytica, fournit des informations actualisées sur l’impact direct et induit de cette activité productive dans les différentes chaînes de valeur et dans la production de biens et les services.

Dans ce contexte, le secteur apparaît également comme une excellente source d’emploi, car une personne sur 13 est employée dans les hôtels, les bars et les restaurants, pour un total de 332 589 emplois directs, 8,4% du total des emplois du pays, sans oublier les 650 000 emplois indirects.

54% des emplois dans le secteur touristique sont occupés par des femmes, soit 20 points de pourcentage par rapport à la moyenne du secteur privé.

D’autre part, l’analyse montre que ce secteur joue un rôle important dans l’attraction de devises étrangères, avec 26% des entrées de devises dans la balance des paiements.

Il est également intéressant de noter que 1 sur 12 pesos de valeur ajoutée de l’économie provient d’hôtels, de bars et de restaurants, ce qui devrait ajouter le lien du secteur avec le reste de la chaîne d’approvisionnement, ce qui permet d’affirmer sa capacité pour stimuler la croissance économique nationale.

En termes de taxes, le rapport souligne que, pour chaque 10 pesos collectes par le trésor, le secteur touristique paie en impôts, 42 %.

Il est fondamental de réaliser des études sur le secteur pour alimenter les bases de données, qui sont des outils de prise de décision dans le secteur pour le secteur public ainsi que pour le secteur privé. Le développement ici en Haïti est plus improvisé que planifié, on est plus sur le tâtonnement et l’essaie erreur, de l’autre cote, on systématise tout, l’écart entre les deux pays n’est pas surprenant.

Etzer S. EMILE

Economiste

etzeremile@gmail.com