Astrologie du jour

BELIER

Amour

Même en couple, le manque de tact et de diplomatie peut entraîner de sérieux problèmes. Vous aurez l’occasion d’en faire la triste expérience aujourd’hui. Tirez une bonne leçon de votre mésaventure, et soyez désormais plus tolérant et compréhensif envers votre conjoint ou partenaire. Célibataire, les aspects planétaires de la journée favoriseront particulièrement une nouvelle histoire de coeur ou raviveront les couleurs de celle que vous vivez actuellement.

Argent

Evitez de vous lancer dans des transactions financières importantes aujourd’hui. Vous auriez une fâcheuse tendance à tout compliquer, bref, à vous mélanger un peu les pinceaux. Ça ira mieux plus tard. La journée sera idéale pour acheter un billet de loterie ou jouer au Loto. N’oubliez pas de consulter votre nombre de chance du jour.

Santé

Cette fois, vous devrez envisager comme objectif prioritaire la lutte contre l’anxiété et la nervosité. Vos efforts auront d’autant plus de chances d’être récompensés que Mercure formera des aspects très encourageants dans ce sens. Pluton, de son côté, vous donnera l’envie d’améliorer votre look et d’affûter vos armes de séduction.

Travail

Au travail, vous pourrez mener à bien vos projets les plus originaux. En effet, vous serez à la fois entreprenant et très persuasif. Vous parviendrez à vaincre les résistances et à obtenir l’appui de personnes influentes.

Citation

On coupe le passage à l’injure, en la prévenant par une courtoisie (proverbe espagnol).

Famille/foyer

Vous aurez peut-être cette fois le coup de chance vous permettant de trouver le logement qui convient vraiment à votre famille et qui vous apportera une satisfaction psychologique certaine.

Vie sociale

Vous pourrez établir de nouvelles bases dans votre situation sociale, qui vous permettront de consolider votre position ou de bénéficier d’un meilleur statut. Vous serez sûr de vous et conscient des moyens dont vous disposez.

Nombre chance

832

Clin d’oeil

Ne vous laissez pas embarquer dans des combinaisons douteuses.

TAUREAU

Amour

Si vous vivez une relation suivie, veillez à maîtriser vos élans impulsifs. En cas de tension extrême, le plus sage serait de prendre quelques jours de congés chacun de votre côté, pour faire le point. Les retrouvailles n’en seraient que plus chaleureuses. Si vous êtes célibataire, votre goût de l’aventure… et des aventures sera très développé. Vous vivrez de charmantes idylles, parfois teintées d’exotisme.

Argent

Les influx planétaires seront dans l’ensemble favorables à vos finances. Mais il vous faudra tout de même veiller à garder le contrôle de la situation. Si vous dépensez trop, ou si vous vous lancez dans des investissements aventureux, vous risquez de voir la chance se retourner contre vous. Restez raisonnable, même si vous avez droit à un coup de pouce du Ciel.

Santé

Tout ira bien côté santé si vous prenez quelques précautions élémentaires et si vous évitez de trop manger. Donnez votre préférence aux fruits frais et aux légumes verts plutôt qu’aux plats lourds que vous affectionnez.

Travail

Vous devrez vous pencher davantage sur vos affaires si vous voulez donner une plus grande expansion à vos ambitions. Des contacts avec des gens influents pourront vous être extrêmement utiles, et le soutien d’une personne haut placée pourra jouer en votre faveur dans ce que vous voulez voir se réaliser.

Citation

De deux douleurs simultanées, la plus forte obscurcit l’autre (Hippocrate).

Famille/foyer

Les contraintes familiales vous paraîtront bien pesantes en ce moment. Mais vous avez toujours su assumer vos responsabilités, et ce n’est pas maintenant que vous allez cesser de le faire. Jupiter vous donnera du courage.

Vie sociale

Il n’en faudra pas beaucoup pour réveiller votre agressivité. Subissant les aspects explosifs de Neptune, vos rapports avec votre entourage ne seront pas de tout repos. En plus, vous gaspillerez votre énergie inutilement.

Nombre chance

364

Clin d’oeil

N’oubliez pas que les choses ne sont jamais tout à fait noires ou roses.

GEMEAUX

Amour

Bonheur amoureux assuré à tous les natifs du signe ce jour. Excellente journée pour se fiancer, se marier ou refaire sa vie. Le climat astral consolidera l’amour des couples déjà formés. Les coeurs libres seront sollicités de manière inattendue, dans des endroits insolites, par des personnes venues d’ailleurs ; bref, coup de foudre garanti !

Argent

Ce sera le moment de revoir, point par point, toutes vos charges et d’organiser votre budget de manière plus rationnelle. Electricité, chauffage, téléphone, alimentation, voiture, garde des enfants… ce sont autant de domaines dans lesquels vous pourriez probablement faire des économies intelligentes, sans nuire à votre confort ou votre sécurité.

Santé

Uranus en excellent aspect vous incitera à faire un retour aux sources ou en vous-même. Il vous aidera à prendre conscience de beaucoup de choses nouvelles et importantes pour vous. Tout cela vous permettra de renouveler les bases profondes de votre équilibre tant physique que mental.

Travail

Votre esprit est ingénieux et plein de ressources. Mais, dans le travail, vous aurez tendance aujourd’hui à être trop irritable, ce qui pourra parfois vous faire oublier toute logique et réagir d’une manière incompréhensible aux yeux de votre entourage. Tâchez de respecter une certaine discipline si vous voulez que vos projets aillent jusqu’à la concrétisation.

Citation

Le monde est une rose, respire-la et passe-la à ton ami (proverbe arabe).

Famille/foyer

Au lieu de mettre une barrière entre vous et vos proches, essayez plutôt de vous rapprocher d’eux et de leur faire confiance. Vous verrez que la situation familiale s’améliorera très vite.

Vie sociale

L’environnement astral du jour exercera une influence irritante sur les esprits. Evitez toutes les causes de nervosité. Soyez conciliant dans vos contacts avec autrui afin de prévenir d’inutiles complications.

Nombre chance

973

Clin d’oeil

Considérez sans préjugés ce qui se passe autour de vous.

CANCER

Amour

Voilà l’une des meilleures journées sur le plan conjugal. Vénus et Jupiter vous promettent des amours particulièrement heureuses. Le bonheur sera au rendez-vous, un bonheur sans passion excessive, simple et profond à la fois, à savourer délicieusement à deux. Célibataire, la Lune mal aspectée vous rendra très exigeant. Si exigeant que pratiquement personne n’aura la chance de vous séduire. Si vous souhaitez faire une rencontre significative, peut-être faudrait-il placer la barre un peu moins haut !

Argent

Sur le plan financier, la prudence s’imposera. Sachez patienter sans enrager. Avant la fin de la journée un déblocage bénéfique pourrait intervenir si vous projets et vos spéculations restent intelligents et raisonnables.

Santé

Avec l’aide de Jupiter en aspect harmonique, vous saurez agir avec prudence et sagesse pour clarifier votre situation et pour faire en sorte de savoir tout ce que vous avez à savoir. Ainsi, vous pourrez vous sentir bien dans votre peau et dans votre environnement !

Travail

Malgré des complications imprévues, vous serez décidé à mener à terme les projets que vous avez mis sur pied. Votre détermination sera payante grâce au concours de Mars. Félicitations !

Citation

La justice est le seul ami qui accompagne les hommes après la mort, car toute affection est soumise à la même destruction que le corps (Lois de Manou).

Famille/foyer

Profitez bien de l’appui de Mercure. Grâce à lui, votre sens de l’organisation sera votre atout majeur, et tout tournera rond à la maison. D’autre part, vous saurez vous montrer gentil et affectueux avec vos proches, et vous consacrerez le maximum de temps à vos enfants. Bravo !

Vie sociale

Soutenu par la planète Neptune, vous vous sentirez très sûr de vous, trop peut-être, et cela vous donnera aujourd’hui une attitude hautaine, voire prétentieuse. Vos relations n’apprécieront pas du tout ce comportement, et certains conflits risquent d’éclater dans votre cercle amical. Bien entendu, vous avez du mérite, mais « tout vainqueur insolent à sa perte travaille » (La Fontaine). Tâchez d’être modeste, souple et tolérant.

Nombre chance

676

Clin d’oeil

Comptez davantage sur vous-même que sur la chance pour obtenir ce qui vous tient à coeur.

LION

\Amour

Le climat astral de la journée semble peu propice à la fidélité conjugale. Vous ne ferez probablement rien pour provoquer l’événement, mais celui-ci se présentera à l’improviste. Attention aux déceptions, car les astres ne favoriseront pas la clarté de jugement. La réalité ne rejoindra sûrement pas votre rêve. Célibataire, dans votre vie amoureuse, pensez à agir avec beaucoup de circonspection et à ne jamais brusquer les événements. La cristallisation de l’amour est un phénomène hautement désirable et salutaire. Fuyez les feux de paille.

Argent

Quelle que soit votre situation, vous aurez la sagesse d’adopter un comportement particulièrement raisonnable : vous qui vous comportez souvent de façon un peu farfelue lorsqu’il est question d’argent, vous saurez pour une fois mettre en place une réelle gestion financière, intelligente et fructueuse.

Santé

D’un côté, vous bouillonnerez d’énergie, mais de l’autre vous ne saurez pas toujours comment l’utiliser de façon judicieuse. Aussi, vous aurez la désagréable impression de faire du surplace. Il sera temps de souffler un peu, de permettre à votre corps et à votre esprit de s’aérer. Si vous sortez d’une période de convalescence, n’essayez pas de brûler les étapes.

Travail

Vous allez avoir l’occasion de mieux organiser vos activités et de mettre en place les structures qui vous permettront de gagner du temps et de l’argent. Plus vous agirez en liaison avec les autres, plus vous augmenterez vos chances de réussite, d’autant plus si vous déployez tout le charme nécessaire à la bonne entente générale. C’est en suggérant plutôt qu’en vous imposant que vous accomplirez des progrès notables dans votre métier.

Citation

Ne pas sourire est péché (proverbe américain).

Famille/foyer

Vénus en cet aspect laisse présager des relations harmonieuses avec vos proches, tant avec vos parents qu’avec vos enfants. Pensez à vous montrer plus souple.

Vie sociale

Faites fi de l’avis des Bélier, qui ne vous comprendront pas. En revanche, ce sont les Balance qui vous épauleront le mieux. Et Dieu sait si vous en avez besoin : jamais la situation n’a été aussi alambiquée !

Nombre chance

802

Clin d’oeil

Ne perdez pas votre temps à des riens qui vous irritent.

VIERGE

Amour

Vous vous déciderez à faire la paix et à faire régner un climat plus serein après quelques mises au point des plus directes et des plus franches avec votre conjoint ou partenaire. Votre vie conjugale pourra alors connaître une embellie spectaculaire. Célibataire, vous ferez preuve cette fois de discrétion dans vos amours. Ce sera notamment le cas si vous avez une liaison avec un partenaire déjà marié ou lié ; mais cette situation ne vous gênera pas !

Argent

Vous aurez tendance à voir trop grand en matière de finances. Etudiez à fond les propositions que l’on vous fait : elles sont moins lucratives qu’elles ne le paraissent et vous entraîneraient beaucoup trop loin. De même, évitez les dépenses somptuaires ; dans votre situation présente, elles sont inutiles et ne vous apporteraient que des inconvénients.

Santé

Mercure en belle configuration sera facteur d’équilibre. La planète vous rappellera que vous devez utiliser votre énergie débordante de façon positive, sous peine de la voir se retourner contre vous en vous poussant à commettre des bêtises. Pourquoi ne pas en profiter pour faire du sport régulièrement ? Le sport non seulement vous aide à vous maintenir en forme mais aussi vous donne une sensation d’euphorie très agréable et nullement dangereuse.

Travail

Vous subirez cette fois-ci l’impact de Jupiter, qui affectera votre vie professionnelle. Des modifications imprévues sont possibles. Mais autant dans un premier temps vous serez surpris, autant vous pourrez sur le long terme tirer un réel bénéfice de ces changements. Alors, accueillez-les avec le sourire !

Citation

A quoi sert d’avoir la crainte du Ciel pour boussole, si la conscience ne tient pas le gouvernail ? (proverbe chinois).

Famille/foyer

Bonne ambiance en famille. Vos proches vont passer par une phase de stabilité, et vos relations avec eux vous procureront un sentiment de sécurité. Si vous avez des enfants, c’est surtout Jupiter qui aura un impact sur eux ; et comme Jupiter est en ce moment exceptionnellement protecteur, vous pouvez vous attendre à voir vos enfants traverser une période de joie de vivre et de succès.

Vie sociale

La Lune sera bien aspectée, ce qui ouvrira une excellente journée durant laquelle la force d’attraction de votre personnalité vous fera obtenir ce que vous désirez dans les relations sociales. De plus, la présence de la planète Mercure accentuera encore vos possibilités et vous apportera de nombreuses facilités.

Nombre chance

102

Clin d’oeil

Songez sérieusement à prendre un peu de repos complet.

BALANCE

Amour

Malgré le bon climat conjugal que vous avez su installer, vous aurez maintenant l’impression de vous enliser à nouveau dans la routine, et vous aurez envie de dynamiser vos relations avec votre partenaire. N’en faites pas trop, tout de même ! Si vous décidez de rendre l’autre jaloux, pour le réveiller un peu, gare aux possibles conséquences ! Célibataire, vous mènerez une vie sociale active, et vous ferez de nombreuses rencontres prometteuses. Cependant, il ne vous sera pas facile de dénicher la perle rare.

Argent

Un changement de résidence est à envisager, mais seulement si vous ne devez pas y engager trop de frais. Avant de signer un contrat d’achat ou de bail, assurez-vous que les clauses sont acceptables et que tout correspond réellement à ce que vous en attendez.

Santé

Vous êtes gourmand et vous avez tendance à grossir facilement. En plus, la situation se complique singulièrement, car la nourriture est pour vous un refuge, une consolation, une compensation. Votre appétit suit le rythme de vos émotions : dès que vous avez une contrariété, une déception, ou lorsque vous êtes déprimé, découragé, vous vous précipitez sur votre stock d’aliments comme sur une bouée de sauvetage ! Cette fois, il faudra en finir avec ce mauvais penchant.

Travail

Plus que jamais vous viserez haut, et vous concentrerez vos forces vives sur la réalisation de vos ambitions professionnelles. Cependant, il vous faudra de la patience mais c’est, hélas, ce qui vous manquera le plus en cette journée.

Citation

Qui a peur de mourir est comme un enfant qui a perdu son chemin (proverbe chinois).

Famille/foyer

Aujourd’hui, la planète Neptune fera vibrer en vous la fibre parentale. Vous multiplierez les marques d’affection envers vos enfants. Vous leur prodiguerez affection et soutien moral, et consentirez des dépenses importantes pour leur faire plaisir. Vous vous montrerez aussi très disponible pour eux.

Vie sociale

Vous êtes brouillé avec un vieux copain, pour une bêtise, de surcroît ? Jupiter au mieux de sa forme est formel : la réconciliation est pour l’instant. Il ne vous reste plus qu’à prendre votre téléphone !

Nombre chance

399

Clin d’oeil

Ne vous cramponnez pas à une opinion qui s’est révélée absurde.

SCORPION

Amour

L’influence de Vénus, qui régit l’amour et le mariage, sera exceptionnellement forte. Il vous sera offert l’occasion de revivre une nouvelle lune de miel avec votre partenaire de longue date. Les célibataires, eux, se sentiront attirés par la vie de couple, même s’ils ont toujours fait grand éloge de leur liberté et de leur indépendance.

Argent

Le climat principalement mercurien de la journée apportera une plus large envergure financière et favorisera des initiatives nouvelles dans un cadre matériel précis et qui a fait ses preuves. Mais la tendance de la journée sera surtout à l’économie, à une bonne utilisation des possibilités. Donc, pas de gaspillage ni d’achat inutile !

Santé

C’est la planète Jupiter qui gérera votre santé. Une figure astrale plutôt positive, qui devrait vous garantir une bonne forme, à condition de préserver votre hygiène de vie. Attention aux excès de table ou de sexe qui, passé le plaisir du moment, pourraient mettre à mal votre tonus.

Travail

Vous hésiterez peut-être à prendre une décision nette et rapide ce jour, car vous ne serez pas sûr que le moment soit bien choisi. Disons tout de suite que la journée sera favorable sur le plan professionnel et qu’elle vous portera au premier plan de votre activité, mais pour des résultats plus lointains. Bon vent !

Citation

Qui se contente de peu a toutes les qualités voulues (proverbe chinois).

Famille/foyer

Vous devriez avoir droit aujourd’hui à un climat de confiance et de complicité sans faille en famille. Vos proches, tant vos parents que vos enfants ou frères et soeurs, seront tous en bonne forme, et établiront avec vous des relations pleines de tendresse et de confiance.

Vie sociale

Vous feriez bien de dominer très soigneusement vos tendances autoritaires, sinon vous aurez droit à une réaction violente de la part de quelqu’un de votre entourage amical.

Nombre chance

437

Clin d’oeil

A vos heures perdues, n’hésitez pas à faire une petite sieste. Rien de tel pour retrouver rapidement tout votre tonus.

SAGITTAIRE

Amour

Journée extrêmement favorable à la vie conjugale, sous la houlette de Vénus bien aspectée. Intensité accrue de vos échanges amoureux. Vous vous attacherez à clarifier tout malentendu. Une grande complicité s’installera entre vous et votre conjoint. Célibataire, vous avez souffert jusqu’ici de la solitude ou de l’incompréhension. Mais cette fois, grâce à l’aspect harmonique de Jupiter, tout se débloquera d’un coup : vous connaîtrez l’amour véritable et solide. Vous ferez vraisemblablement une rencontre inattendue mais décisive, qui transformera votre vie. Félicitations !

Argent

Votre situation financière s’améliorera aujourd’hui et évoluera vers une plus grande stabilité. Soyez désormais plus responsable et mieux réfléchi dans ce domaine si vous voulez conquérir la confiance d’autrui avec une plus grande facilité. Observez la plus grande prudence en ce qui concerne les associations financières, et veillez à bien vérifier les clauses de vos accords avant de vous engager.

Santé

Le Soleil et Mercure, deux principes de vitalité et de mouvement, géreront les secteurs santé de votre thème. Vous ne manquerez donc ni de tonus ni de joie de vivre. Mais il faudra aussi compter avec Uranus et Vénus, qui peuvent être source de petits problèmes dermatologiques. Rien d’inquiétant, pourtant !

Travail

Certes, avec Pluton en cet aspect, vous risquez d’être confronté dans votre travail à des blocages ou des ralentissements dont vous ne serez pas responsable. Mais en même temps, avec Jupiter toujours très favorable, la chance jouera pour vous, et ces contretemps ne devraient pas entraver sérieusement votre essor.

Citation

Nul ne sait ce qu’il peut faire avant d’avoir essayé (Syrus).

Famille/foyer

Pluton en cet aspect pourra vous rendre assez inquiet en ce qui concerne l’avenir de certains de vos proches. Pourtant, Pluton ne formera aucune combinaison céleste vraiment négative ; tout devrait donc bien se passer. Alors, oubliez vos inquiétudes et, surtout, essayez de ne pas faire peser vos angoisses injustifiées sur vos parents et enfants.

Vie sociale

Votre pire faiblesse dans vos rapports avec les autres, c’est de vous estimer plus fin qu’eux, et vous ne cessez de faire votre propre louange. Vous avez pourtant intérêt à savoir que souvent « tel est pris qui croyait prendre » (La Fontaine). Un peu plus de modestie et de circonspection, s’il vous plaît, et vous y gagnerez sur plusieurs fronts.

Nombre chance

864

Clin d’oeil

Empêchez-vous de penser au pire et de vous y complaire.

CAPRICORNE

Amour

Question équilibre conjugal, ce ne sera pas forcément au top. D’un côté, certains astres vous promettent le bonheur ; mais juste en face, d’autres astres sont beaucoup moins engageants. Résultat : mariage pour les uns, rupture pour les autres, choix cornélien à faire… Tout pourra arriver ! Vous êtes seul ? Alors, réjouissez-vous : pas de doute, l’amour sera au centre de vos préoccupations. Flirt, séduction, folle passion, il y en aura pour tous les goûts ! Et certains natifs vont enfin mettre un visage sur l’amour de leur vie.

Argent

Ce n’est un secret pour personne : la gestion de votre situation financière n’est pas ce qui vous passionne le plus au monde, et vous êtes même un peu négligent dans ce domaine. Cette fois, pourtant, vous feriez bien de vous occuper de votre budget. Ou vous pourriez avoir de mauvaises surprises ! D’autant plus qu’il vous arrivera de subir des retards dans les rentrées d’argent escomptées.

Santé

Cette ambiance astrale doit inciter les natifs les plus fragiles à s’occuper davantage de leur santé. Pour autant, vous n’avez aucune raison de vous affoler. Mais avec Mars et Neptune mal positionnés, le moral peut être par moments quelque peu fluctuant.

Travail

Les influx astraux pourraient créer, d’une manière assez brutale, un climat contraignant sur le plan professionnel. Pour ceux qui travaillent dans une entreprise privée ou dans l’Administration, cela pourrait se traduire par un changement de direction assez inattendu, entraînant des conditions de travail plus dures et plus restrictives.

Citation

La morsure d’une bouche aimée vaut mieux que le baiser d’une autre (proverbe arabe).

Famille/foyer

Tout ce qui concerne vos proches sera sous l’influence de Vénus et du Soleil, deux astres bénéfiques. Vos relations avec vos parents seront placées sous le signe de la tendresse. En ce qui concerne vos enfants, vous n’aurez aucun souci à vous faire. Ils pétilleront de vitalité, menant leur vie avec entrain et joie de vivre.

Vie sociale

Qu’on ne s’attende pas à vous voir faire des concessions. Vous estimerez que vous n’avez aucune raison de vous plier aux exigences des autres.

Nombre chance

996

Clin d’oeil

Songez aux tâches qui restent à accomplir et armez-vous de patience.

VERSEAU

Amour

Vous constaterez que votre couple est quelque peu à la dérive. La raison en est évidente : vous consacrez tant de temps à vos affaires que vous ne voyez plus votre conjoint ou partenaire qu’entre deux portes. Un fossé se creuse entre vous. Les beaux succès professionnels que vous remportez ne compenseraient certainement pas la faillite de votre union. Allons, tâchez de concilier les deux exigences et partez à la reconquête de votre bien-aimé. D’autres y sont parvenus, pourquoi pas vous ?

Argent

Depuis quelque temps déjà, votre situation financière a commencé à se stabiliser. Cette fois, vous pourriez faire mieux et réussir à l’améliorer si vous vous en donnez la peine. En effet, avec le Soleil bien aspecté, ce sera le moment de négocier si vous êtes endetté, de récupérer les sommes qui vous sont dues, voire demander une prime quelconque.

Santé

Votre santé sera bonne dans l’ensemble malgré une certaine nervosité. Toutefois, les natifs du deuxième décan devront surveiller de près leur estomac et leurs intestins, qui seront un peu affaiblis et susceptibles de donner lieu à de légers troubles qu’il serait imprudent de négliger.

Travail

Dans le domaine du travail, vous aurez la possibilité de réaliser de belles performances et de prendre d’excellentes initiatives. N’hésitez pas à mettre les bouchées doubles. Evitez les défaitistes, qui essaieront de vous décourager.

Citation

Tout vrai regard est un désir (Musset).

Famille/foyer

Vous aurez encore beaucoup de mal à dominer votre émotivité, et les discussions avec votre entourage familial risquent de prendre très vite les allures de disputes. Pourtant, il suffira d’un peu de bonne volonté de part et d’autre pour que l’harmonie règne dans votre vie privée.

Vie sociale

La Lune ajoutera son grain de sel au côté positif de votre comportement, en apportant d’heureuses conséquences dans votre vie relationnelle. Cependant, vous devrez vous attacher à vaincre votre pudeur excessive, qui est souvent interprétée par vos proches comme un signe d’indifférence. Laissez-vous aller parfois aux confidences, sans pour autant livrer complètement votre jardin secret, bien entendu.

Nombre chance

962

Clin d’oeil

Ne soyez pas simpliste, nuancez davantage votre jugement des faits.

POISSONS

Amour

Avec Uranus et Jupiter influençant le secteur vie de couple, les choses ne seront pas vraiment faciles. Ces deux planètes formant en effet des aspects négatifs, vous aurez du mal à vous entendre avec votre partenaire. Celui-ci vous reprochera, entre autres, de consacrer trop de temps à votre travail. Essayez de ne pas vous fâcher.

Argent

D’excellents influx planétaires dans le secteur argent. Comptez surtout sur Jupiter, le maître de la chance. Ce sera le moment ou jamais de demander une prime quelconque, ou de revoir vos placements et vos investissements.

Santé

Vous serez en bonne santé. Il vous faudra simplement veiller à vous reposer un maximum. En effet, Mars étant mal aspecté, vous subirez une nette chute de tonus et d’énergie, qui sera heureusement sans conséquence si vous avez la sagesse de ne pas vous surmener. Par ailleurs, quelques très rares natifs pourront avoir à traiter en urgence un petit problème physique sans gravité, dont ils auraient dû s’occuper depuis des semaines.

Travail

Rien de bien important à signaler sur le plan professionnel. Saturne vous aidera à assumer efficacement vos responsabilités. Mais il ne vous vaudra pas pour autant un avancement spectaculaire, loin de là ! Du coup, les plus ambitieux d’entre vous vont commencer à se poser des questions et, dans certains cas, à envisager un changement de poste.

Citation

Quand la violence entre par la porte, la loi et la justice sortent par la cheminée (proverbe turc).

Famille/foyer

Des changements très favorables devraient intervenir dans votre environnement familial. Nombreux sont les natifs qui décideront de changer de résidence pour emménager dans un logement plus spacieux. Il y aura aussi d’heureux événements dans l’air.

Vie sociale

Attention ! N’exprimez pas publiquement votre désapprobation à propos d’un vieil ami. Vos paroles risquent de dépasser votre pensée, et même de se retourner contre vous pendant que Saturne se trouvera dans votre Ciel natal. En tout cas, « blâme ton ami en secret ; vante-le devant les autres » (Léonard de Vinci). Ayez le sens de l’humour toutes les fois où votre bon sens n’est pas au rendez-vous.

Nombre chance

699

Clin d’oeil

Ne faites rien qui puisse prêter à la critique ou la dérision.