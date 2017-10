Ephéméride du Jour, 5 octobre 1713

Ephéméride du Jour

5 Octobre 1713 Naissance de Denis Diderot, écrivain et philosophe français

Denis Diderot fut un écrivain et philosophe français très connu qui révolutionna son époque par ses opinions. Petit retour en arrière sur ses premières années d’existence. Il naît le 5 octobre 1713 à Langres où il vit une enfance sans problème. Son père descendant d’une lignée de maîtres artisans est très réputé dans la ville de Langres. Il signe toutes ses œuvres par un cachet de famille.

Même si c’est difficile de le croire, quand on regarde sa carrière, Diderot devint tout d’abord prêtre ! Il aborda l’enseignement secondaire chez les Jésuites de Langres à l’âge de 10 ans. Il y acquit des bases solides, surtout en latin matière dans laquelle il reçut de nombreux prix. Puis il partit achever ses études dans la » ville lumière » et enfin se dévouer corps et âme à cette première vocation. On devait l’appeler désormais l’abbé Diderot.

Après des études de théologie à la Sorbonne, il abandonna sa vocation ecclésiastique pour faire carrière dans le droit comme clerc pour un procureur. Il accumula parallèlement d’autres expériences écrivant ainsi des articles au Mercure de France sur les mathématiques, la physique, les Beaux-arts, l’Antiquité. Diderot fut un » dévoreur de vie « , satisfaisant sa curiosité dans tous les domaines, et ce fut ainsi jusqu’à sa mort.

Côté sentimental, il épousa Anne-Toinette Champion, fille d’un manufacturier sans fortune. Se heurtant à la désapprobation de son père il devra attendre quelques temps avant de l’épouser en secret. Cinq années durant, leur union demeurera ignorée de ses parents. Ainsi marié, il continua sa vie de bohème tout en exerçant différents métiers.

Il est considéré aujourd’hui comme l’une des personnalités du Siècle des Lumières.

Diderot consacre une partie de son existence à la traduction d’ouvrages de langue anglaise comme l’Histoire de la Grèce, de Temple Stanyan et l’Essai sur le mérite et la vertu de Shaftesbury. Pour ses premiers écrits personnels, il aura pour maître Voltaire. Les pensées philosophiques font l’effet d’une bombe et attaquent à la fois l’athéisme et le christianisme classique. Elles sont brûlées sur ordre du Parlement de Paris pour ses propos choquants. Dès lors, Diderot est vu comme un provocateur mais malgré les critiques, n’hésitera pas à donner son avis parfois cinglant.

Toute sa vie, Diderot s’est inspiré des autres penseurs comme lui. Friand de savoir, ses œuvres sont le fruit d’une lecture ou la rencontre d’une rencontre. Maupertuis pour Les pensées sur l’interprétation de la nature ; Levesque de Pouilly pour L’addition aux pensées philosophiques ; Le voyage autour du monde de Bougainville ; la rencontre avec Jean-François Rameau pour Le neveu ou encore la lecture du romancier anglais Sterne pour Jacques le fataliste.

Puis, la rencontre avec le mathématicien d’Alembert change le cours de sa vie : il se consacrera pendant plus de vingt ans à la rédaction de l’Encyclopédie. Cet ouvrage recensant toutes les connaissances de l’époque est un travail de titan. En parallèle, il poursuit son œuvre littéraire. Mais c’est avec la publication en 1749 de sa Lettre aux aveugles, qu’il dépasse les limites en affirmant son athéisme et sa » foi » dans le matérialisme. Le texte est condamné par l’Eglise et Diderot emprisonné à Vincennes durant trois mois.

http://www.denis-diderot.com/

————————————————————————————–

Aujourd’hui, 5 Octobre 2017

278ème jour de l’année, 40ème semaine de l’année

87 jours avant la fin de l’année

JOURNEE NATIONALE

1910 Proclamation de la République du Portugal

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. JOURNEE INTERNATIONALE

Journée internationale des enseignants du monde

Les enseignantes et les enseignants ouvrent les portes vers un monde meilleur*

« Sans les enseignantes et les enseignants, l’éducation ne remplirait pas le rôle qui lui est assigné, car enseigner ne signifie pas uniquement apprendre à l’élève une série de faits et nombres. C’est inspirer, libérer le potentiel de l’enfant, lui offrir de nouvelles perspectives. Enseigner c’est aider les enfants à concrétiser leurs rêves d’un monde meilleur.

C’est pourquoi l’Internationale de l’Education insiste tellement sur le droit de chaque enfant dans le monde de bénéficier de l’attention de personnels qualifiés.

Tout au long des différentes étapes de la scolarité, du jardin d’enfants à l’éducation supérieure, il faut des enseignantes et des enseignants qualifiés pour guider les élèves et les encourager à cultiver des valeurs fondamentales telles que la paix, la tolérance, l’égalité, le respect et la compréhension. Les enseignantes et les enseignants qualifiés aident les enfants, les jeunes et les adultes à devenir des citoyens critiques, responsables, capables d’agir sur le monde qui les entoure. Ils éveillent aussi leur sens du dialogue et leur sentiment de confiance en eux et envers les autres. Les enseignantes et les enseignants constituent les piliers de l’éducation. Enseigner c’est ouvrir les portes d’un monde meilleur.

De la qualité de l’enseignement dépend la qualité du monde de demain. »

http://www.journee-mondiale.com/172/journee-mondiale-des-enseignantes-et-des-enseignants.htm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. UN FAIT A RETENIR

5 Octobre 1910 Implantation de la République au Portugal

La monarchie est restée au pouvoir pendant deux ans de plus, commandée par Manuel II, mais la monarchie est abolie le 5 octobre 1910, le Portugal devenant ensuite une République. Le jeune roi Manuel II part pour l’exil en Angleterre.

Après plusieurs années d’instabilité politique, avec des luttes de travailleurs, des tumultes, des homicides politiques et des crises financières, l’armée prend le pouvoir, en 1926.

Le régime militaire nomme António de Oliveira Salazar, un enseignant de l’Université de Coimbra, ministre des finances, avec pleins pouvoirs budgétaires afin de les redresser, ce qu’il fait de façon spectaculaire, en un an.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

La Pensée du Jour

«Il ne s’agit pas de penser beaucoup mais de beaucoup aimer.»

De Sainte Thérèse d’Avila

———————————————————————————————————————

PRENOM DU JOUR

Sainte Fleur mais aussi Flore, …

Née à Maurs (Cantal) vers 1300, entra très jeune à l’hospice de Beaulieu (Lot), appartenant aux chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, et y mourut en 1347. Les Fleur sont imaginatives et intelligentes. Leur couleur : l’orangé. Leurs chiffres : les 6, 7 et 9.

——————————————————————————————————————————

Aujourd’hui

Jeudi 05 Octobre 2017 Pleine Lune

Jeudi 12 Octobre 2017 Dernier Quartier

L’Ere des Balance, Comprise entre le 24 Septembre et le 24 Octobre

———————————————————–

LE CULTUREL CHEZ NOUS

——————————————————————————————————————————-

MIZIK LAKAY

Wanito «pwofese»

Pour découvrir cette musique de Wanito «pwofese»

cliquez sur le lien

https://www.youtube.com/watch?v=plNIH0F5ILQ

Aujourd’hui, c’est la journée mondiale des enseignants.

Merci a tous ses braves qui laissent leur enfant pour éduquer ceux des autres.

——————————————————————————————————————————-

FOKAL – aujourd’hui, ca a déjà débuté-

EXPOSITION

Massacre de Perejil

Durant la commémoration du 80ième anniversaire du massacre de Perejil à la FOKAL, le public aura l’opportunité de retrouver des textes qui retracent les principaux faits et causes du massacre, ainsi que des correspondances officielles de l’époque et des témoignages.

Et plus tard à partir de 6H, vous aurez une CONFÉRENCE : LA MÉMOIRE DU MASSACRE ET LE TRAVAIL DES INTELLECTUELS

———————————————————————————————————————

Inscriptions au Concours des 10 Jeunes haïtiens les plus remarquables

La Jeune Chambre Internationale Haïti (JCI Haïti) en collaboration avec ses différents partenaires organisent la 6ème édition du Concours TOYP (The TenOutstanding Young Persons) ou les « 10 Jeunes les plus remarquables ». Le Concours des 10 Jeunes haïtiens les plus remarquables de la JCI-Haïti vise à mettre sous les feux des projecteurs et élever au rang de modèle, 10 jeunes âgés de 18 à 40 ans, ayant accompli des choses extraordinaires dans l’une des catégories suivantes :

Réalisations en matière d’Affaires, d’économie, et/ou d’entreprise

Affaires politiques, juridique, et/ou gouvernementales

Leadership et/ou réalisation académique

Réalisation culturelle

Leadership morale et/ou environnemental

Contribution aux droits des enfants, à la paix mondiale, et/ou aux droits de l’homme

Leadership humanitaire et/ou volontaire

Développement scientifique et/ou technologique

Développement personnel et/ou réalisation personnelle

Innovation médicale

Le lauréat des lauréats aura la possibilité de représenter Haïti au concours TOYP mondial en 2018, à l’occasion du congrès mondial du mouvement JCI qui rassemble des organisations de 119 pays.

Retrouvez les règlements et le formulaire d’inscription sur notre site.

21 & 22 OCTOBRE 2017, ARTISANAT EN FETE

Cette année met en valeur l’artisanat utilitaire et l’artisanat d’art sous différentes formes : perles et paillettes, papier mâché, fer découpé, corne et os, poterie, bois travaillé, vannerie et orfèvrerie, etc

———————————————————————————————————————

L’actualité du monde, dans le passé

5 octobre 1502 Christophe Colomb découvre le Costa Rica

C’est en 1502 que Christophe Colomb a posé le pied sur cette terre, la baptisant la « côte riche ». Et il ne s’était pas trompé ! Le Costa Rica est un véritable paradis tropical qui abrite une flore et une faune exceptionnelle.

5 octobre 1804 Naissance de Robert Parker Parrott

Robert Parker Parrott a inventé le canon à rainures. Membre de l’Académie militaire de West Point, il passa 12 ans dans l’armée comme inspecteur. De retour à la vie civile, il devient surintendant d’une compagnie qui fabrique des canons. Il inventa un canon avec rainures à l’intérieur et les projectiles qui allaient de pair avec l’appareil. Il fit breveter ses deux inventions en 1861.

5 octobre 1850 Naissance de William Hamilton Gibson

William Hamilton Gibson est à la fois un illustrateur, un auteur et un naturaliste. Il commença à peindre des fleurs à l’âge de huit ans. Il dessina pour des périodiques traitant de la nature et de l’histoire naturelle.

5 octobre 1864 Naissance de Louis Lumière

Louis Jean Lumière est, avec son frère Auguste, l’inventeur du cinématographe et premier cinéaste. Il a joué un rôle primordial dans l’histoire du cinéma et de la photographie.

Il est décédé le 6 juin 1948.

5 octobre 1878 Nomination du 4ème gouverneur du Canada

Sir John Douglas Sutherland Campbell, marquis de Lorne, 33 ans, est nommé Gouverneur géneral du Canda. Il est le quatrième à occuper ce poste. Il doit en partie cette fonction du fait qu’il est l’époux de la quatrième fille de la reine Victoria, la princesse Louise. Amant des arts et des lettres, il fonde l’Académie royale des arts du Canada en 1880, ancêtre du Musée des beaux-arts du Canada.

L’épouse de John Douglas Sutherland Campbell, la princesse Louise, est la fille de la reine Victoria.

5 octobre 1880 Décès de Jacques Offenbach, 61 ans

Jacques (Jakob) Offenbach fut un compositeur et violoncelliste allemand naturalisé français, né le 20 juin 1819.

C’est sans doute parce que les opéras d’Offenbach font rire des travers humains, qui ne sont pas seulement propres à cette époque, que certaines de ses œuvres ont conservé une force comique remarquable. Mais son œuvre contient également des morceaux lyriques d’une rare perfection, d’autant plus étonnants qu’ils se placent souvent au milieu de bouffonneries. Ces passages évoquent souvent une grande tendresse.

Auteur d’opérettes, c’est à partir de 1866 qu’il a créé la plupart de ses chefs-d’œuvre, tels « La Vie parisienne », « La Grande-duchesse de Gerolstein », « La Périchole », « Orphée aux Enfers ». Sa dernière œuvre, « Les Contes d’Hoffmann », est considérée comme l’un des plus grands opéras du 19e siècle.

5 octobre 1882 Naissance de Robert Goddard

Robert Goddard est un physicien américain né à Maple Hill, Worchester, Massachussetts

Il est inventeur de la fusée à carburant liquide ‘Rocket’.

Il est décédé le 10 août 1945 d’un cancer à Baltimore

5 octobre 1902 Naissance de Ray Kroc

Ray Kroc, ex-pianiste, ex-vendeur de gobelets en carton, est devenu le milliardaire du hamburger en rachetant à 52 ans en 1954 la chaîne McDonald’s qui apartenait aux frères McDonald. Celui-ci forme maintenant un empire qui s’étend partout dans le monde. Il est décédé le 14 janvier 1984.

Ce qui reste de plus évocateur de Ray Kroc sont ses centaines de dictons. « Aucun d’entre nous n’est aussi bon que tous ensemble ». Il en avait des amusants du type « Si deux gestionnaires d’une même entreprise ont les mêmes idées, l’un d’eux est inutile ». Ou encore « Tant que vous êtes verts vous grandissez, dès que vous êtes mûr vous commencez à pourrir ». Le travail représentait pour Ray Kroc l’essentiel de sa vie : « Si vous avez du temps pour vous reposer, vous avez du temps pour nettoyer. » ou encore « Le travail est le steak du hamburger de la vie. ».

5 octobre 1905 Record de vol

Wilbur Wright à bord de leur avion Wright Flyer III vole pendant 39 minutes parcourant 40 kilomètres.

Ce record ne sera battu que trois ans plus tard en 1908.

5 octobre 1908 Ferdinand Ier proclame l’indépendance et prend le titre de tsar de Bulgarie

Cinquième fils du prince Auguste de Saxe-Cobourg-Gotha, Ferdinand Ier règne sur la Bulgarie de 1887 à 1918. Dans sa jeunesse, il commence par entreprendre des recherches botaniques au Brésil, puis sert comme lieutenant dans un régiment de hussards autrichien. En 1887, il est élu prince de Bulgarie en remplacement du prince Alexandre de Battenberg, qui avait abdiqué l’année précédente. La Russie refuse de reconnaître son élection, mais la réconciliation a lieu en 1896, à la suite du baptême orthodoxe de son fils Boris. En 1908, en liaison avec l’annexion de la Bosnie-Herzégovine par l’Autriche-Hongrie, il proclame l’indépendance bulgare et prend le titre de tsar.

5 octobre 1914 Le premier combat aérien

L’Aviatik du lieutenant allemand Von Zangen est abattu près de Reims par le Voisin III du sergent Frantz et du caporal Quénault. Ce combat est considéré comme le premier à s’être déroulé dans les airs. Avant la Première Guerre mondiale, les avions militaires étaient utilisés pour photographier les positions des belligérants. Ils servaient d’informateurs et n’étaient pas armés.

5 octobre 1918 Décès de Roland Garros

Roland Garros, né le 6 octobre 1888, était un pionnier de l’aviation. Il passa à la postérité pour avoir réussi, le 23 septembre 1913, la première traversée de la Méditerranée en 7h53 min à bord de son Morane-Saulnier H, malgré un moteur qui subit deux pannes, au large de la Corse et au-dessus de la Sardaigne. Il lui restait cinq litres d’essence quand il se posa à Bizerte.

Il est reconnu pour son courage durant la Première Guerre mondiale: après que son avion fut abattu et qu’il eut été capturé par les Allemands, il réussit à s’évader en février 1918.

Son avion fut abattu de nouveau près de Vouziers où il fut tué en ce jour.

5 octobre 1929 Naissance de Dick Gordon

Richard Francis Gordon Junior dit Dick Gordon est un astronaute américain né le 5 octobre 1929 à Seattle.

Il s’engagea dans l’US Navy et obtint ses ailes de pilote en 1953. En 1957, il devint pilote d’essai.

Il fut recruté par la NASA en 1963, dans le troisième groupe d’astronautes.

Vols réalisés :

12 septembre 1966 : il est le pilote du vol Gemini 11

14 novembre 1969 : il est le pilote du module de commande d’Apollo 12, deuxième mission déposant des hommes sur la Lune.

5 octobre 1931 Première traversée sans escale du Pacifique

Les américains Clyde Pangborn et Hugh Herndon à bord de ‘Miss Veedol’ complètent la première traversée sans escale du Pacifique. Partis de Sabishiro Beach au Japon, ils ont parcouru 4 558 milles en 41 heures 34 minutes avant d’atterrir à Fancher Field dans l’État de Washington aux États-Unis.

5 octobre 1936 Naissance de Václav Havel

Václav Havel, né le 5 octobre 1936 à Prague, est un écrivain, intellectuel et homme politique tchécoslovaque puis tchèque. Président de la République fédérale de Tchécoslovaquie de 1989 à 1992 puis président de la République tchèque de 1993 à 2003. Politicien généralement estimé comme une « personnalité extraordinaire » dans son pays, souvent appelé le « président-philosophe ». Il est mort le 18 décembre 2011.

5 octobre 1944 Des pilotes canadiens abattent le premier avion à réaction allemand

Cinq pilotes canadiens de la RCAF (Armée canadienne de l’air) abattent pour la première fois un « jet » allemand, le Messerschmitt Me 262. Cet appareil allemand fut l’un des meilleurs chasseurs en service à la fin du conflit.

Il n’a pas eu d’effet sur le résultat de la guerre car il arriva trop tard. Moins de 100 appareils furent lancés dans le conflit mais la plupart des rencontres avec l’ennemi était à leur avantage.

5 octobre 1947 Création du Kominform

Depuis 1945, l’URSS cherche à étendre sa puissance politique. Le Kominform est ainsi créé le 5 octobre 1947 à l’occasion de la conférence des partis communistes européens de Szklarska Poreba, en Basse Silésie polonaise. L’organisation centralise la liaison entre les partis communistes européens, renforçant l’influence soviétique sur ces derniers. Preuve de l’européocentrisme de l’organisation, les PC chinois et vietnamiens ne sont pas invités.

La création du Kominform par Staline apparaît comme une réponse au plan Marshall américain, refusé par les démocraties populaires d’Europe orientale (sous la pression soviétique).

5 octobre 1951 Naissance de Karen Allen

Elle commence sa carrière en 1978 avec American College de John Landis. Après quelques apparitions, dont Manhattan de Woody Allen, elle décroche son premier grand rôle dans La Chasse de William Friedkin (1980). L’année suivante, c’est la consécration avec Les Aventuriers de l’arche perdue. Triomphe critique et commercial, le film, réalisé par Steven Spielberg, lui ouvre les portes du cinéma. Ses autres grands succès incluent Starman et Fantômes en fête. Dans les années 1990, elle se fait plus rare sur les écrans, préférant travailler au théâtre et s’occuper de son fils. Elle apparaît toutefois dans Malcolm X, King of the Hill et En pleine tempête. En 2004, elle se retire des plateaux pour créer une société de stylisme. Elle effectue un retour remarqué en 2008 alors qu’elle participe à Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, troisième suite des Aventuriers de l’arche perdue, dans lequel elle reprend son rôle fétiche.

5 octobre 1960 La guerre nucléaire est évitée de justesse

A 4h17, un signal sur l’écran-radar du centre de NORAD émet une alerte à une attaque de missile. Le signal grimpe jusqu’au niveau 5, ce qui veut dire que les possibilités d’une attaque de missile nucléaire sont à 99%. Roy Slemon, maréchal de l’air canadien, était l’officier le plus haut gradé en poste à ce moment-là. Il ne prend pas panique et interdit toutes représailles immédiates. On constatera plus tard que l’équipement de surveillance du NORAD avait capté des réflexions sur la Lune.

5 octobre 1962 Sortie du 1er disque des Beatles (Love Me Do)

Love Me Do, la première chanson des Beatles écrite par Paul McCartney et John Lennon, est en vente en Angleterre.

5 octobre 1962 Sortie du film « Dr No »

Sortie du film « Dr No » de Terence Young, le premier James Bond, avec Sean Connery,’Ursula Andress…

À date, il y a eu 21 films.

5 octobre 1970 Sadate succède à Nasser à la présidence de l’Egypte

Le vice-président Anouar El-Sadate est désigné candidat unique à la présidence de la République par l’Union Socialiste Arabe, après le décès brutal du président Nasser. Son investiture est approuvée par référendum à 90% de « oui ». Sadate, ami très proche de Nasser, devient à son tour président de l’Egypte. Malheureusement, en octobre 1981, Sadate est assassiné par un groupe de militants islamistes.

5 octobre 1975 Naissance de Kate Winslet

Une des plus talentueuses jeunes actrices anglaises expatriées à Hollywood, Kate est choisie par le réalisateur néo-zélandais Peter Jackson pour camper le rôle de Juliet Hulmes, une jeune adolescente perturbée dans le traumatisant Créatures célestes (1994). Elle brille par son talent et reçoit à 20 ans sa première nomination aux Oscars, catégorie meilleur second rôle féminin.

Mais c’est pour le rôle de l’indomptable Rose DeWitt Bukater, jeune aristocrate passionnée et assoiffée de liberté dans la mégraproduction de James Cameron, Titanic (1997) que Kate accède à la consécration mondiale. Nominée à l’Oscar et aux Golden Globe de la meilleure actrice, elle s’impose sur l’écran, volant presque la vedette à son partenaire, le talentueux Leonardo DiCaprio.

En 2007, Kate reçoit sa cinquième nomination aux Oscars (soit sa troisième dans la catégorie meilleure actrice) pour sa performance dans le drame Little Children (2006) de Todd Field, face à Patrick Wilson et Jennifer Connelly. Dix ans après Titanic, elle retrouvera prochainement Leonardo Dicaprio dans Revolutionary Road réalisé par son mari Sam Mendes.

5 octobre 1982 Laurie Skreslet est le premier canadien à atteindre le sommet du mont Everest

Laurie Skreslet réalise une première ascension au Népal en 1981 et y retourne avec l’équipe canadienne de l’EXPÉDITION SUR LE MONT EVEREST en 1982. Il est ainsi le premier Canadien à atteindre le plus haut sommet du monde, le 5 octobre 1982. Depuis, il a pris part à une tentative d’escalade du mont Kanchenjunga (8598 m), le troisième plus haut sommet du monde ainsi qu’à l’expédition légère canadienne au mont Everest en 1986, lors de laquelle Sharon WOOD remporte son pari de devenir la première femme des Amériques à vaincre le géant de 8848 m.

À sa mort, Alfred Nobel, multimillionnaire, a créé par testament un prix dans les catégories suivantes:

Littérature, physique, chimie et de la paix

Celui-ci, le Prix de la Paix, est attribué à chaque année à la personne qui a le plus contribué à la paix dans le monde.

À cause de cela, je vais accorder une grande importance aux récipiendaires.

5 octobre 1983 Lech Walesa reçoit le prix Nobel de la Paix

Le parlement norvégien, le « Storting », décerne le prix Nobel de la paix au leader du syndicat indépendant « Solidarnosc ».

Les autorités polonaises l’empêcheront d’aller recevoir son Nobel.

C’est sa femme, Danuta, qui ira chercher le prix le 10 décembre.

5 octobre 1983 Décès d’Earl S Tupper

Earl Silas Tupper né le 28 juillet 1907, est l’inventeur du Tupperware. Il a travaillé pour la compagnie DuPont et a acquis de l’expérience dans les matières plastiques. Il fonda sa propre compagnie et développa une technique pour améliorer le plastique et en faire des contenants et objets plus flexibles. Avec l’idée de la vente à domicile créée par Brownie Wise, le Tupperware connut le succès.

5 octobre 1984 Marc Garneau est le premier Canadien à aller dans l’espace

Marc Garneau est le premier Canadien à aller dans l’espace, alors que la navette Challenger ayant à son bord l’équipage le plus considérable à faire partie d’une seule expédition s’arrache de son pas de tir à Cap Canaveral. L’astronaute québécois sera responsable de dix expériences au cours du vol qui doit durer un peu plus de huit jours.

5 octobre 1988 Défaite au Chili du général Augusto Pinochet

Augusto Pinochet demande un nouveau mandat par le biais d’un référendum. À cette occasion, tous les partis politiques peuvent s’exprimer. Soutenu par tout un nombre d’organisations internationales et de pays, le camp du non à Pinochet rassemble 53% des électeurs alors que le général n’en rassemble plus que 45 %. Bon gré, mal gré, il organise alors la transition démocratique qui aboutit en mars 1990 à l’intronisation du démocrate chrétien Patricio Aylwin comme président de la république.

5 octobre 1988 Début des émeutes en Algérie

Le 5 octobre 1988 en Algérie a été marqué par des manifestations sporadiques et non contrôlées, dans plusieurs villes du pays. Les manifestants ont détruit plusieurs infrastructures de l’État et des biens civils. L’armée algérienne sort de sa réserve pour contrôler la situation. La crise a duré plusieurs jours, les villes les plus touchées sont : Alger, Annaba, Oran, Constantine, Tizi Ouzou, Béjaia.

Absent de la capitale de juin à septembre, le président Chadli convoque une réunion des cadres le 19 septembre et prononce un discours virulent contre l’immobilisme du parti et du gouvernement. Lorsque les manifestations éclatent le 5 octobre à Alger et se propagent très vite à d’autres villes du pays, les adversaires du président diffusent des rumeurs lui en imputant la responsabilité sinon l’organisation.

5 octobre 1989 Le Dalaï-Lama reçoit le Nobel

Le quatorzième Dalaï-Lama, Tenzin Gyatso, chef spirituel et temporel du peuple tibétain se voit décerner le prix Nobel de la Paix. En exil en Inde depuis 1959 pour fuir la répression chinoise, le Dalaï-Lama est récompensé pour son action diplomatique en faveur du Tibet. Losque le prix lui sera remis, le 10 décembre, il dira : » Il n’importe guère qu’un être soit croyant ou non, il est beaucoup plus important qu’il soit bon ».

5 octobre 1996 Décès de Seymour Cray

Seymour Roger Cray, né le 28 septembre 1925 à Chippewa Fall dans le Wisconsin, ingénieur de génie, a conçu plusieurs superordinateurs et fonda la société qui porte son nom, Cray Research. Pendant trois décennies la réponse rapide à la question « Quelle entreprise fabrique l’ordinateur le plus rapide ? » fut « Celle où est impliqué Seymour Cray.»

Il décède des suites d’un accident de voiture.

5 octobre 1996 Jocelyne Bourassa est intronisée au Temple de la renommée du golf canadien

Jocelyne Bourassa est une golfeuse canadienne considérée comme la meilleure joueuse de l’histoire du Québec.

Elle est originaire de Shawinigan-Sud au Québec.

En 1972, elle devient golfeuse professionnelle.

La même année, elle est nommée recrue de l’année de la LPGA.

Elle est la seule Canadienne à avoir remporté un tournoi de la LPGA en sol canadien.

En 1972, elle a reçu le titre de l’athlète féminine de l’année au Canada.

Elle est intronisée au Temple de la Renommée du sport québécois en 1992

et au Temple de la Renommée du golf canadien en 1996.

Elle a également reçu l’Ordre du Canada.

Le Prix Jocelyne-Bourassa est décerné en son honneur.

5 octobre 1999 Tragédie ferroviaire de Paddington

Le 5 octobre 1999, à l’heure de pointe, un train quitte la gare de Paddington à Londres. Peu après, il percute un autre train arrivant à contre-sens à plus de 200 km / h.

L’accident ferroviaire de Paddington fait 31 morts et plus de 150 blessés.

Les enquêteurs expliquent comment ils ont pu se retrouver face à face et pourquoi les freins n’ont pas été suffisants pour éviter la catastrophe. La prise en écharpe entre un train de banlieue de Thames Trains et un Intercity de la compagnie Great Western Train serait dû au nom respect de la signalisation par le premier.

5 octobre 2000 Koštunica qualifié de «président-élu» par l’agence de presse officielle Tanjug

Après avoir annoncé son ralliement à la cause de l’opposition, la très officielle agence de presse yougoslave Tanjug a diffusé jeudi soir la première dépêche des «Journalistes de la Tanjug libre», qualifiant le chef de l’opposition, Vojislav Koštunica, de «président-élu».

«Le président-élu de la République fédérale de Yougoslavie, le Dr Vojislav Koštunica, a déclaré à plusieurs centaines de milliers de citoyens dans le centre de Belgrade qu’il est «fier que le peuple de Serbie ait placé sa confiance en moi et m’ait élu président de Yougoslavie», rapporte Tanjug dans cette dépêche sur le discours du chef de l’opposition.

Peu auparavant, l’agence de presse avait annoncé sur ses fils qu’elle était désormais «avec le peuple de ce pays», promettant d’informer «avec des critères professionnels, avec véracité et objectivité».

5 octobre 2001 Décès d’Émilie Schindler

Emilie Pelzi Schindler, née le 22 octobre 1907 à Alt Moletein, Allemagne, était l’épouse d’Oskar Schindler. Elle a aidé à sauver 1 200 Juifs des camps de concentration durant la Seconde Guerre mondiale en prétendant avoir besoin d’eux pour faire fonctionner leur usine. Les efforts d’Oskar et Emilie Schindler inspirèrent La Liste de Schindler, un film de 1993 réalisé par Steven Spielberg.

Après la guerre, le couple immigra en Argentine, avant de se séparer en 1957, et ne s’est plus jamais revu par la suite. Elle vivait toujours en Amérique du Sud lors de la sortie du film de Spielberg, touchant une pension mensuelle de 650 dollars du gouvernement allemand. En 1998, le gouvernement argentin décida de lui accorder une pension de 1 000 dollars par mois pour améliorer sa situation financière.

Emilie Pelzi Schindler est finalement rentrée dans son pays natal, où elle est décédée d’un arrêt cardiaque dans un hôpital de Berlin, à l’âge de 93 ans.

5 octobre 2003 Décès de Dan Snyder, 25 ans

Dan Snyder, joueur de centre des Thrashers d’Atlanta, succombe aux blessures subies six jours plus tôt, alors que la voiture sport conduite par son coéquipier Dany Heatley s’est écrasée sur un mur à Atlanta. Heatly, souffrant d’une fracture de la mâchoire et de blessures aux ligaments du genou, fait face à une inculpation d’homicide commis au volant d’un véhicule automobile.

5 octobre 2003 Akhmad Kadyrov est élu président de Tchétchénie

Akhmad Abdoulkhamidovitch Kadyrov, né le 23 août 1951 à Karaganda en URSS est élu président de la république à l’issue d’un scrutin non reconnu par la « communauté international.

Il meurt au cours d’un attentat terroriste à la bombe le 9 mai 2004, au stade de Grozny. Cet attentat est perpétré par des islamistes tchétchènes, pendant le défilé de la victoire de la Seconde Guerre mondiale, commémoration qu’Akhmad Kadyrov préside dans la tribune officielle. L’explosif était noyé dans le béton d’une colonne portante de la tribune et provoque en tout la mort d’une trentaine de personnes.

5 octobre 2003 Le Canadien Maher Arar est libéré par le régime de Damas

Le 26 septembre 2002 à l’aéroport de New York, alors qu’il revenait au Canada après des vacances en Tunisie, les autorités américainesl’arrêtent et l’expulsent par la suite en Syrie, malgré sa citoyenneté canadienne selon la procédure dite d’extraordinary rendition. Cette expulsion suscite des interrogations puisque Maher Arar voyageait avec un passeport canadien et que le gouvernement canadien aurait sciemment ignoré ce geste. De plus, la Syrie est reconnu comme un pays pratiquant la torture.

Arar a été emprisonné en Syrie sans accusation pendant plus d’une année. Il a affirmé avoir été torturé à plusieurs reprises pendant son incarcération, et forcé de signer de faux aveux. Il a été libéré le 5 octobre 2003, après que le gouvernement syrien a admis qu’il n’avait aucune preuve contre lui.

Les évènements entourant la déportation de Maher Arar ont fait l’objet d’une commission d’enquête au Canada qui a publié son rapport le 18 septembre 2006. Le gouvernement canadien a reconnu ses torts et a offert 10,5 millions de dollars de dédommagement à Arar en janvier 2007.

Le 2 novembre 2009, une action intentée contre des membres du gouvernement de l’époque – dont John Ashcroft – par Arar devant laU.S. Court of Appeals for the Second Circuit à New York a été rejetée en raison de l’invocation, par l’administration, du privilège de secret d’État.

5 octobre 2004 Accident du sous-marin ‘NCSM Chicoutimi’

Incident embarrassant pour Ottawa: un feu a éclaté, ce mardi, à bord d’un sous-marin qui venait d’être livré à la Marine canadienne. Le submersible en question est le NCSM Chicoutimi. Il se trouvait à environ 180 km au nord-ouest de l’Irlande, dans l’océan Atlantique, quand l’incendie s’est déclaré.

Le feu aurait pris naissance dans un panneau électrique.

Le sous-marin usagé, de construction britannique, a été acheté en 1998, avec trois autres submersibles. Le NCSM Chicoutimi a été livré officiellement au Canada samedi. La livraison s’est faite avec trois ans de retard puisque le submersible avait des problèmes de rouille et avec la pompe à air. Selon le colonel à la retraite Michel Drapeau, le sous-marin n’était pas encore en état d’utilisation.

Le lendemain, le gouvernement canadien annonçait la mort d’un marin. Il s’agit de ‘Chris Saunders’ qui était ingénieur des systèmes de combat.

5 octobre 2011 Steve Jobs est mort

En août, M. Jobs avait annoncé qu’il quittait son poste de PDG d’Apple, une fonction qu’il disait «ne plus pouvoir remplir». Steve Jobs a été traité pour un cancer du pancréas en 2004, et avait subi une transplantation du foie en 2009. La nouvelle du décès de Steve Jobs a provoqué une onde de choc à travers le monde. Son charisme et son enthousiasme ont conquis des millions de fans, qui voyaient en lui un inventeur acharné, un visionnaire, un chef d’entreprise qui refusait de suivre les conventions.

Jobs était célèbre pour ses colères quand les choses n’allaient pas à son goût, mais aussi pour sa détermination et son amour du travail bien fait.

5 octobre 2012 Vito Rizzuto libre

Le présumé parrain de la mafia montréalaise Vito Rizzuto arrive à Toronto après avoir purgé six ans de prison pour un dossier de triple meurtre commis, en 1981, à New York.

Le 4 mai 2007, Rizzuto plaide coupable pour avoir été présent lors du triple meurtre en 1981. Après quoi, il est condamné à 10 ans de prison, suivi de trois ans de liberté conditionnelle. Lors de l’audience, il témoigne de son implication dans cette affaire, mais il dit aussi qu’il n’avait seulement crié « C’est un hold-up », et que les autres auraient tirés. Selon Lee Lamothe, auteur de La Sixième Famille, cet arrangement du plaidé-coupable est la pire chose que pouvait espérer Rizzuto car s’il ne l’avait pas fait, il aurait pu espérer être condamné à seulement cinq ans aux États-Unis.

Rizzuto etait incarcéré au pénitencier américain Florence ADX, la prison fédérale supermax dans le Colorado jusqu’à sa libération en octobre 2012.

Il meurt le 23 décembre 2013 d’un cancer des poumons.

5 octobre 2015 Un pilote meurt aux commandes d’un appareil

Le pilote d’un avion d’American Airlines est mort alors qu’il était aux commandes d’un Airbus A320, lundi matin.

L’homme, dont l’identité n’a pas été révélée, a subi un malaise à la moitié du vol qui reliait Phoenix à Boston.

La situation a forcé le copilote à prendre le contrôle de l’appareil, et à atterrir d’urgence à l’aéroport de Syracuse dans l’État de New York vers 7h du matin.