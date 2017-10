Les titres de l’actualité du jeudi 5 octobre 2017 sur Radio Vision 2000

Contrairement à ce qui était prévu, le protocole d’accord portant sur les revendications des membres de l’appareil judiciaires n’a pas été paraphé, par les parties concernées, ce Jeudi, en raison de l’absence du ministre de l’Economie et des finances.

Jude Alix Patrick Salomon a fait patienter, pendant au moins 2 heures d’horloge, le ministre de la Justice et les membres du CSPJ dont le président, maitre Jules Cantave. Ce dernier est reparti déçu.

La cour d’appel de Port-au-Prince décide de ne plus recevoir les dossiers des avocats du barreau de la capitale en signe de protestation aux propos jugés « désobligeants et vexatoires » tenus, lundi, lors de la reprise des travaux judiciaires par le bâtonnier, Maitre Stanley Gaston qui avait dénoncé la corruption dans les cours et tribunaux.

Cette décision a été prise, lors d’une assemblée générale, tenue mercredi. Les magistrats assis et debout de la Cour exigent des excuses publiques de la part de Maitre Gaston et lui demandent également de dévoiler les noms des magistrats corrompus auxquels il faisait allusion.

Des organisations et personnalités de la société civile ne cachent pas leurs inquiétudes face à l’accélération de la dégradation de la situation sociopolitique liée notamment au budget. Dans une déclaration conjointe, elles appellent les pouvoirs Exécutif et Législatif à une entente afin de lancer un dialogue national inclusif autour de la préparation d’une loi de finance rectificative qui tient compte des besoins des différents secteurs.

Parmi les signataires de la note figurent Mgr Guire Poulard, Zachée Duracin, Pasteur Sylvain Exantus, Rony Desroches et Sylvie Bajeux.

Au moins 4 personnes ont été blessées par balles, ce jeudi, à Saint-Martin, lors de la manifestation de l’Opposition contre le budget. L’acte aurait été commis par des individus non identifiés, selon les organisateurs qui font état l’arrestation de plusieurs manifestants par la police.

L’inspecteur de police, Wilbert Joseph a été assassiné, tôt, jeudi matin, devant sa résidence, à la croix des bouquets par des bandits armés. Information confirmée par le porte-parole adjoint de la PNH, l’Inspecteur Gary Desrosiers.

La MINUSTAH a mis officiellement fin, ce Jeudi, à ses opérations en Haiti. Une cérémonie était prévue en ce sens, dans la soirée, au camp Jaborandy à Tabarre. La Mission des nations-unies pour la stabilisation en Haiti sera remplacée par la Minujusth, Mission des Nations-Unies pour l’appui à la justice en Haiti.