L’Etat achète à crédit pour 123 millions de dollars américains d’équipements lourds

National –

« Il y a eu un appel d’offres régulièrement approuvé par la Commission nationale des marchés publics (CNMP) et la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif (CSCCA). Plusieurs compagnies ont participé et trois d’entre elles ont remporté le marché et signé des contrats avec l’Etat », a confié au journal une source proche des négociations pour l’acquisition d’un important parc d’équipements pour l’État pour un montant de 123 millions de dollars américains.

Insistant sur les conditions avantageuses de la transaction pour le Trésor public, notre source a tenu à confirmer que « les équipements ont été achetés à crédit et la transaction est financée par les fournisseurs sur une durée de 48 mois au taux de 2% d’intérêts annuels. L’entretien et la réparation de ces équipements sont garantis pas le fournisseur et sont inclus dans le prix du marché » a expliqué cette source.

