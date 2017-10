Haïti – Politique : Message de sagesse d’Odette Fombrun à Jovenel Moïse

Auteure de nombreux livres pédagogiques et sur le civisme, sacrée « Trésor national vivant » en 2009, l’ex enseignante haïtienne et activiste féministe très connue et respectée, Odette Roy Fombrun, qui a fêté ses 100 ans le 13 juin dernier a envoyé un message de sagesse au Président Jovenel Moïse qui a fêté ses 49 ans le 26 juin dernier :

Message d’Odette Roy Fombrun :

« Excellence,

Vous avez été élu au premier tour de scrutin, vous aviez droit au MOI JE. Vous l’avez utilisé abondamment durant 7 mois.

L’heure a sonné d’écouter l’autre. Utilisez aussi abondamment le DIALOGUE pour qu’enfin vienne le temps du NOUS HAITIENS »

