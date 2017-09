Haïti – Diplomatie : Message du nouvel Ambassadeur du Canada en Haïti

Source HL/ HaïtiLibre

André Frenette le nouvel Ambassadeur du Canada accrédité en Haïti le 5 septembre dernier http://www.haitilibre.com/article-22027-haiti-diplomatie-accreditation-de-deux-nouveaux-ambassadeurs.html qui remplace l’Ambassadrice du Canada, Paula Caldwell St-Onge en fin de mission http://www.haitilibre.com/article-21880-haiti-diplomatie-moise-honore-et-decore-l-ambassadrice-du-canada.html a délivré un message, au Gouvernement et au peuple haïtien, lors de sa prise de fonction, que nous vous invitons à partager :

Message de l’Ambassadeur Frenette :

« C’est un grand honneur pour moi d’avoir obtenu la confiance de mon gouvernement afin de représenter et promouvoir en Haïti les valeurs canadiennes qui me sont si chères. Le Canada favorise l’inclusion, le respect de la diversité et des droits de la personne, l’égalité homme – femme, l’ouverture sur le monde, le développement démocratique qui soutient le renforcement des classes moyennes, et l’assistance aux populations démunies. C’est sur la base de ces valeurs que j’entends travailler sans relâche à établir des partenariats solides et respectueux entre le Canada et Haïti afin de renforcer les relations historiques qui unissent déjà nos deux pays.

Les canadiens ont démontré à plusieurs reprises qu’ils étaient prêts à marcher main dans la main avec le peuple haïtien. Suite à l’annonce du nouvel engagement du Canada en Haïti, nous avons pris la décision, après différentes consultations avec les autorités haïtiennes, d’accentuer nos efforts dans les secteurs de la gouvernance démocratique, la croissance économique durable et verte, la santé, le bien-être des femmes et des filles et la primauté du droit et la sécurité.

Plus particulièrement, le Canada a lancé en juin 2017 sa nouvelle politique d’aide internationale féministe, plaçant l’égalité des genres et le renforcement ………………………..…lire la suite sur haitilibre.com