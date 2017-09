Haïti – Actualité : Zapping…

TPS : haïtiens encouragés à se préparer à rentrer en Haïti :

Sharon Scheidhauer, Porte-parole des services de la citoyenneté et de l’immigration des États-Unis a déclaré « L’orientation du Department of Homeland Security (DHS) reste inchangée pour les Haïtiens avec le TPS […] les bénéficiaires sont encouragés à se préparer à retourner en Haïti dans le cas où la désignation d’Haïti n’est pas prolongée, y compris de demander des documents de voyage à jour au gouvernement d’Haïti » ajoutant que la secrétaire par intérim du DHS, Elaine Duke, prendra une décision définitive, comme l’exige la loi, au moins 60 jours avant la date d’expiration du programme, le 22 janvier 2018.

Voiture de la PNH incendiée, vandalisme et violence :

Jeudi dans le cadre des manifestation à Port-au-Prince, une voiture de la Police Nationale d’Haïti (PNH) à été incendiée au Champs de mars, alors que des agents du Corps d’Intervention et de Maintien d’Ordre (CIMO) empêchaient les manfestants de se rendre devant le Palais national. Les manifestants ont cassé les pare-brises d’un véhicule de la police et lancé des pierres en direction des CIMO qui ont riposté par des tirs de grenades lacrymogène. Plusieurs personnalités ont pris part à cette manifestation, dont le Sénateur de l’Ouest Antonio Chéramy. Les manifestants projettent deux autres journées de mobilisation contre le budget, ce vendredi et demain samedi 30 septembre.

Deux autres manifestants blessés par balle :

Jeudi à Ounaminthe, une nouvelle manifestation ouvrière, la deuxième en deux jours http://www.haitilibre.com/article-22247-haiti-flash-manifestation-ouvriere-au-moins-10-blesses-dont-2-par-balles.html a fait de nouveau, 2 blessés par balles. Les manifestants ont été dispersée à coups de gaz lacrymogène et de tirs en l’air. Des manifestants dénonce l’usage par les agents de la Police Nationale d’Haïti (PNH) de balles réelles, information qui n’a pas été confirmées.

RN1 bloquée :

