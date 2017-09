Haïti – FLASH ONI : Liste des personnes pré-sélectionnées et convoquées

La Direction des Ressources Humaines de l’ONI remercie tous ceux et toutes celles qui ont présenté un dossier dans le cadre de son offre d’emploi d’Opérateurs de saisie, publié vendredi 22 septembre 2017 http://www.haitilibre.com/article-22189-haiti-avis-offre-d-emploi-30-operateurs-a-l-oni.html . Que votre profil ait été retenu ou non, sachez que chaque dossier a été consulté avec minutie et beaucoup d’attention.

Un premier classement a permis de retenir 100 candidats qui ont participé, vendredi 29 septembre, à un test théorique. 40 candidats ont obtenu des notes allant de 29 a 42.5 sur 50.

Les personnes, dont le nom est indiqués dans la liste ci-dessous sont attendus samedi matin à 11h00 a.m. au local du Centres de Réception et de Livraison de Documents d’Identité (CRLDI) de Delmas pour une séance de formation suivie d’un test pratique.

Seuls les 30 meilleurs de cette liste seront retenus.

Soyez à l’heure car votre ponctualité sera aussi évaluée.

Liste des postulants convoqués fournie par l’ONI :

Vilceus Osly

Lamy Kisteen

Jean Baptiste Guignard

Antoine Davisdon

Jean Baptiste Wislande

Pierre Ernso

Mathieu Jean Elysee

Germain Patrick

Joseph Pradel

Dorcal Davidson

Coffy Coligny