Championnat haïtien de football professionnel 2017 : Série de clôture/Journée 4. Natoux Chrysostome pour remettre le Don Bosco sur les traces du Real Hope

Source Enock Néré | Le Nouvelliste

Le Football Club de Petit-Goâve accueillera le FICA samedi au parc Ferrus de Grand-Goâve pour le match d’ouverture de la 4e journée de la série de clôture du championnat haïtien de football dit professionnel. Mais c’est surtout dimanche que le suspense prendra de l’ampleur avec 7 rencontres les unes plus palpitantes que les autres en raison de l’enjeu de chaque partie et surtout le premier match du Don Bosco depuis le retour de son coach bien-aimé, Natoux Chrysostome.

FC Petit-Goâve vs FICA pour commencer

Lanterne rouge de la compétition avec un match en retard à disputer contre le Cavaly, le FC Petit-Goâve accueillera sur terrain neutre la formation du FICA pour le compte de la 4e journée de la série de clôture. A deux points du premier relégable, le FC Petit-Goâve a un sérieux besoin de points pour assurer son maintien. Par contre, 5e avec seulement 5 points, le FICA qui reste sur deux matchs sans victoire entend profiter de son déplacement pour renouer avec la victoire afin de rester en contact avec les équipes qui occupent la tête du classement. Samedi 30 septembre au parc Ferrus de Grand-Goâve, FC Petit-Goâve vs FICA sera arbitré par Charlot Saint-Simon et Ernst Saint-Jean jouera le rôle de commissaire au terrain.

Le Real Hope à l’épreuve de l’AS Sud-Est

Le Real Hope accueillera dimanche un AS Sud-Est qui tarde encore à retrouver son rythme de la série d’ouverture avec l’ambition de creuser l’écart à la tête du classement. Le 22 mars dernier, le Real Hope avait été prendre un précieux point 1-1 sur la pelouse de l’AS Sud-Est au parc Pinchinnat de Jacmel. Mais que de sueurs froides n’avaient pas coulé sur l’échine des Capois dans cette rencontre où ils ont failli se faire épingler. Les deux formations qui s’affrontent pour la 2e fois de l’histoire en D1 tenteront chacune de s’imposer pour la première fois avec un avantage pour les Capois qui seront à domicile. L’arbitre qui devrait officier à la Gold Cup 2017 mais qui avait manqué l’occasion pour cause de blessures, Jacques Robert Arthur, dirigera cette partie. Jocelyn Dolcé jouera le rôle de commissaire.

Le Baltimore à l’épreuve du Racing Club Haïtien

Leader de la compétition depuis deux journées, le Baltimore accueillera celui qui constitue son ennemi juré depuis 2008, le Racing Club Haïtien dans l’une des rencontres phares de cette 4e soirée. Invaincu depuis le début de cette série de clôture, le Racing Club Haïtien n’a pourtant gagné aucune des 3 rencontres qu’il a disputé depuis le début de ce second tour ce qui le situe à 8 places du leader avec 4 longueurs de retard au nombre de points. La différence réside dans le fait que le Baltimore invaincu engrange 7 pts pour 2 victoires et un nul alors que le Racing Club Haïtien n’a grapillé que 3 petits points obtenus en 3 nuls dont 2 à domicile depuis le coup d’envoi de la série de clôture. Pire, au classement général le Racing Club Haïtien est désormais dépassé par son adversaire du jour qui n’aspire qu’à conserver son fauteuil de leader tout en se rapprochant des leaders du classement général.

L’America pour fêter le retour de Natoux

Natoux Chrysostome est revenu à la tête du Don Bosco et du coup les fans du club « jaune et noir » attendent le moment de fêter la première victoire de leur club depuis le retour de celui qui en avait fait un club respecté ces 5 dernières années. La venue de l’América pourrait leur procurer ce moment de bonheur d’autant que les coéquipiers de Jean Garry Ruben tardent encore à retrouver leur rythme. Sortir de la zone de relégation reste l’ambition immédiate des deux clubs, ce qui promet un match intense et passionnant dimanche au parc Sainte- Therèse dans le fief du Don Bosco.

Calendrier complet de la 4e soirée

Samedi 30 septembre

Parc Ferrus de Grand-Goâve

FC Petit-Goâve vs FICA

Dimanche 1er octobre

Parc Levelt de Saint-Marc

Baltimore de Saint-Marc vs Racing Club Haïtien

Parc Larco des Cayes

Juventus des Cayes vs Tempête de Saint-Marc

Parc Résigné de Milot

Real Hope vs AS Sud-Est

Parc Sainte-Thérèse

Don Bosco vs América des Cayes

Parc Notre-Dame de Ouanaminthe]

FC Ouanaminthe vs Éclair des Gonaïves

Parc Gérard Christophe de Léogâne

Cavaly de Léogâne vs AS Mirebalais

Le classement avant la 4e journée de la série de clôture

Pos Clubs Pts MJ MG MN MP BP BC D de Buts

1 Baltimore 7 3 2 1 0 4 2 +2

2 Real Hope………………………….…lire la suite sur lenouvelliste.com