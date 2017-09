Astrologie du jour

BELIER

Amour

L’ambiance astrale de la journée sera très propice à une bonne entente avec le conjoint ou le partenaire. Vous ferez beaucoup de projets en commun, et vous pourrez enfin aborder les sujets délicats dont vous hésitiez toujours de parler. Le courant passera merveilleusement. Célibataire, cette journée sera à marquer d’une pierre rose en ce qui concerne votre vie amoureuse. Vous aurez de multiples occasions de vivre votre sexualité, et vous vous direz : « Diversité, c’est ma devise » (La Fontaine). Allez-y comme le coeur vous en dira.

Argent

La planète Neptune vous obligera à vous montrer économe en limitant vos dépenses de consommation courante. Cependant, elle ne fera rien pour vous dissuader d’engager d’énormes dépenses pour les loisirs ou pour les amours ; il vous incombera donc de faire preuve de bon sens dans ces domaines.

Santé

Cette position de Mars devrait vous doter d’un excellent tonus. Mais attention : lorsqu’on est influencé par Mars, on a souvent tendance à ne pas mesurer son effort ou à prendre trop de risques. Ne vous épuisez pas, et évitez de pratiquer des sports dangereux que vous ne maîtrisez pas.

Travail

L’ensemble des configurations bénéfiques du moment vous aidera à réussir dans votre travail. Vous bénéficierez en effet du soutien de la chance. Mais il y aura mieux : vous serez débarrassé de Saturne. Vous le savez, Saturne est un astre de restriction, d’épreuves et de blocages. Il a largement contribué ces derniers temps à entraver votre essor. Cette fois, c’est fini, la route vers le succès est dégagée.

Citation

Qui s’instruit sans agir laboure sans semer (proverbe arabe).

Famille/foyer

Vous aurez tout intérêt à prendre fermement en main les rênes du foyer. Si vous donnez l’impression à vos proches d’être démissionnaire, votre image en sera altérée, et vous perdrez votre prestige.

Vie sociale

Vous apprendrez qu’un ami a mal agi envers vous en ne tenant pas une promesse. Même si vous estimez qu’il n’est pas possible de pardonner un tel affront, essayez quand même de contenir votre colère, car elle sera bien mauvaise. « Celui qui ne sait pas se fâcher est un sot, mais celui qui ne veut pas se fâcher est un sage » (proverbe chinois).

Nombre chance

287

Clin d’oeil

C’est la méditation qui vous sauvera : devant de beaux paysages ou dans le calme de votre chambre, respirez profondément et faites le vide dans votre esprit.

TAUREAU

Amour

Avis aux célibataires : dans votre vie amoureuse, vous serez sur une corde raide, et il vous arrivera de frôler des précipices. Même si vous finirez toujours par redresser la situation, ces tensions sont néfastes à vos relations, sans parler des répercussions sur votre santé. Avec le passage du Soleil dans votre secteur de couple, c’est l’une des meilleures journées de l’année, sur le plan conjugal, qui s’annonce. Vos relations avec votre conjoint ou partenaire seront placées sous le signe du bonheur et de la complicité.

Argent

Attention, pas de prudence excessive en matière de placements financiers. Cela confinerait à l’immobilisme ; des occasions uniques de réaliser des bénéfices vous échapperaient. Soyez un peu plus audacieux.

Santé

Grâce à l’influence euphorisante de Jupiter, le bien-être sera au rendez-vous. Vos tendances latentes à l’angoisse seront temporairement neutralisées. Votre moral sera en hausse et, même si vous aviez quelques petits soucis de santé, vous n’y attacherez pas une importance excessive.

Travail

Concernant votre travail, il va s’agir impérativement, pour vous, de retomber sur vos pieds en mettant toutes les chances dans votre camp, en vue d’une partie encore plus difficile que celle où vous avez eu l’imprudence de vous engager. Mais Mars soutiendra vos efforts.

Citation

C’est l’imagination qui gouverne les hommes (Napoléon Ier).

Famille/foyer

Votre vie familiale sera affectée par Neptune et Jupiter, qui auront tendance l’un et l’autre à provoquer pagaille et confusion. Essayez d’organiser au mieux la vie quotidienne à la maison, et de surveiller d’un peu plus près les activités des uns et des autres.

Vie sociale

Vous devrez vous montrer attentif. La planète Neptune poussera aux coups d’épée dans l’eau, aux difficultés de contacts avec les autres, la contestation étant à l’ordre du jour. Vous ne serez guère avantagé dans le domaine juridique non plus ; évitez donc l’entrée dans le cycle infernal des procès qui n’en finiront jamais. Prenez garde aux rivalités, tant sur le plan amical que social.

Nombre chance

259

Clin d’oeil

Ne vous croyez pas obligé de dépenser tout ce que la chance vous a fait gagner.

GEMEAUX

Amour

Votre vie à deux devrait rouler sans problème, avec des préoccupations centrées sur les questions familiales. Vous organiserez des dîners pour réunir tout le monde, et certains d’entre vous seront amenés à faire des choix concernant les enfants. Côté rencontres, rien de très significatif en vue. L’amour, pourquoi pas, s’il se présente ; mais sinon, votre célibat a aussi ses avantages. C’est un peu ce que vous penserez, préférant vous consacrer à votre travail ou autres activités. Cela dit, l’astre Mercure pourrait vous faire changer d’avis !

Argent

Vous sentirez votre besoin d’argent de façon plus aiguë que jamais, et vous vous poserez des questions sur les moyens d’arrondir vos fins de mois. Il n’existe pas de recette pour vous en sortir vite et sans efforts, et qu’il serait stupide de gaspiller vos deniers pour engraisser ces charlatans qui vous proposent des combinaisons biscornues. En fin de compte, une bonne organisation, de la persévérance et des efforts bien dirigés sont pour vous la seule combinaison toujours gagnante.

Santé

Sur le plan santé, pareil mouvement de Saturne est une claire invitation à la discipline et à une plus grande régularité dans les habitudes de vie. Il vous sera alors plus facile de mener une existence moins survoltée, de manger et de dormir à des heures régulières, et de faire des exercices quotidiens indispensables.

Travail

Aucune contrariété ne viendra enrayer la bonne marche de vos affaires. Vous aurez en effet toute liberté pour agir à votre goût et vous appliquerez des idées qui vous tiennent à coeur.

Citation

Qui rit le premier de ses bons mots dispense les autres d’en rire (proverbe anglais).

Famille/foyer

Si vous avez des enfants, quel que soit leur âge, ils seront en parfaite confiance, comprenant que vous respectez leur personnalité, et que la discipline que vous leur imposez n’a qu’un but : les aider à grandir et à développer leurs potentialités.

Vie sociale

Sous l’influence de Saturne, on notera aujourd’hui chez tous les natifs du signe un renforcement manifeste du sens de la justice et une attitude plus circonspecte ou plus critique vis-à-vis les différents systèmes idéologiques, philosophiques ou religieux.

Nombre chance

845

Clin d’oeil

Sachez que « le temps n’épargne pas ce qu’on a fait sans lui » (Fayolle).

CANCER

Amour

Les secteurs d’amour de votre Ciel ne seront influencés ce jour par aucune planète de façon significative, ce qui laisse supposer que votre vie sentimentale ne connaîtra pas de grands bouleversements. Vous allez tout de même bénéficier du soutien de Vénus. Cette protection vous aidera à établir des relations agréables avec votre conjoint ou partenaire. Célibataire, cet amour « qui meut le soleil et les autres étoiles » dont parlait Dante, vous aurez une vraie chance de le connaître. Amour magique : vous ne pourrez pas imaginer qu’il puisse finir un jour !

Argent

Avec l’appui musclé de Neptune en bons aspects, vous passerez une journée sans problème financier et pourrez même espérer des rentrées conséquentes ou une prime quelconque. Si votre métier touche de près ou de loin la joaillerie, faites preuve de vigilance et de prudence dans vos diverses transactions.

Santé

C’est sûr : vous aurez du tonus à revendre. Mais encore faudra-t-il savoir l’optimiser, ce qui n’est pas toujours votre cas. Vous imposer une semaine de performances sportives épuisantes pour tomber dans la sédentarité la semaine suivante n’est pas la solution ! Ce qu’il faut, c’est un juste milieu.

Travail

Avec cet aspect de Mars, il y aura lieu de craindre quelques tracasseries dans votre travail. Blocages, retards dans l’avancement de vos projets et conflits avec vos collègues : voilà un échantillon des désagréments que vous risquez de connaître cette fois. Heureusement, grâce au soutien des étoiles fixes, vous saurez faire face sans vous affoler.

Citation

Chacun est un tout à soi-même, et de là vient que chacun croit être tout à tous (Pascal).

Famille/foyer

Profitez de cette journée favorable pour discuter avec votre conjoint des questions familiales importantes. Ensemble, vous prendrez de judicieuses décisions. Si vous n’y allez pas, le dialogue deviendra plus difficile.

Vie sociale

Attention à ce que vous allez dire ou faire aujourd’hui. Montrez-vous plus souple et conciliant si vous voulez maintenir de bonnes relations avec votre entourage et ne pas vous retrouver seul et incompris.

Nombre chance

935

Clin d’oeil

Soyez assez astucieux pour prendre le temps de régler des détails qui pourraient se révéler gênants.

LION

Amour

La planète Vénus contribuera à vous faire évoluer dans un climat d’harmonie et de compréhension. Vous aimerez plaire, séduire, et votre charme inné en sera d’autant plus irrésistible. Vous serez sur la même longueur d’onde que votre conjoint ou partenaire, tant sur le plan physique que psychologique et intellectuel. Si vous êtes encore hésitant, la planète en question vous incitera à bâtir à deux un avenir commun. Ce sera donc une journée faste pour vivre ensemble, se fiancer ou se marier.

Argent

Vous pourriez vous sentir freiné, retenu, limité, financièrement parlant. Rassurez-vous, vous ne manquerez de rien d’essentiel. Mais vous serez plus enclin à compter que d’habitude, et cela sera une très bonne attitude de votre part. Vous aurez parfaitement raison de vous montrer calculateur et prudent, de vous préoccuper de votre propre sécurité pécuniaire.

Santé

Vous vous sentirez assez bien dans l’ensemble ; pas d’inquiétude à avoir ! Cependant, votre équilibre physique ne sera pas encore parfait. Faites attention, vos défenses immunitaires seront quelque peu fragilisées. Vous réagirez mal au froid et serez moins résistant que d’habitude face aux maladies infectieuses. Certains d’entre vous pourront aussi connaître des problèmes de dos ou d’articulations, mais sans gravité.

Travail

L’environnement astral de la journée marquera pour vous l’achèvement d’un petit cycle. Il faudra terminer ce qui est en cours et se mettre résolument à jour. Evitez de démarrer un nouveau projet avant plusieurs semaines. D’ailleurs, il n’y aura rien qui presse ; prenez tout votre temps pour peaufiner votre stratégie.

Citation

La satisfaction des sens n’est qu’une des nombreuses joies du mariage ; mais si cette condition n’est pas réalisée, tout l’édifice s’écroule (Dale Carnegie).

Famille/foyer

Evitez de passer tous les caprices de vos enfants. Si vous manquez de fermeté à leur égard, ils seront les premiers à en souffrir ; et peut-être, plus tard, vous le reprocheront-ils. Essayez de trouver le juste milieu.

Vie sociale

Cette ambiance astrale à prédominance mercurienne vous donnera l’occasion d’exploiter avec bonheur vos dons de créateur. Vous aurez des idées originales et mêmes géniales. Vous aurez aussi la possibilité de mettre votre dynamisme au service de causes humanitaires et par conséquent de vous détacher temporairement de vos préoccupations égocentristes. Ne vous embarquez pas dans des rêves peu réalistes.

Nombre chance

559

Clin d’oeil

Pour faire barrage à vos idées sombres, fuyez les rabat-joie et fréquentez des personnes positives, optimistes.

VIERGE

Amour

Ne montrez pas trop de pudeur dans vos rapports avec votre partenaire amoureux. Celui-ci interprétera certaines de vos réticences comme autant de signes de l’indifférence ou de la tiédeur. Il attend patiemment de vous des faits, des gestes et des paroles concrets, explicites. Et il a raison puisque « ceux-là n’aiment pas qui ne montrent pas leur amour » (Shakespeare).

Argent

Le développement de votre situation matérielle accusera un hiatus qui, heureusement, sera sans conséquences désastreuses. Vous subirez un léger recul dans vos affaires et quelques contraintes financières. Mais vous serez parfaitement en mesure de renverser la situation en votre faveur si vous travaillez d’arrache-pied au lieu de passer votre temps à vous plaindre, et si vous acceptez de faire les sacrifices nécessaires.

Santé

Mars, Pluton et la Lune pourront tout aussi bien affaiblir votre résistance physique que vous doter d’une solidité à toute épreuve. Tout dépendra de votre état de santé actuel et, aussi, de votre mode de vie. Vous aurez intérêt à surveiller de près ce que vous mangez, et, en cas de nervosité excessive, à ne pas attendre pour réagir. Si vous dormez mal, notamment, ne laissez pas s’installer un cycle d’insomnies.

Travail

Côté travail, journée facile et sans histoire. Seul point à noter : Jupiter ne vous deviendra pas hostile, mais cessera de vous protéger. Ce sera donc à vous de jouer, et les résultats que vous obtiendrez seront la conséquence de vos efforts ou de votre laisser-aller ! A vous de choisir, vous aurez toutes les cartes en main.

Citation

Le préjugé est fâcheux, parce qu’il exclut tout jugement (Syrus).

Famille/foyer

Votre foyer pourra être mis en danger si vous n’arrivez pas à vous affranchir rapidement de l’emprise de votre mère ou d’une autre personne de votre propre famille, surtout si elle agit de manière abusive et se conduit chez vous comme en terrain conquis. Soyez intransigeant à ce sujet.

Vie sociale

Sous l’influence de trois planètes dynamisantes, vous n’aurez pas l’intention de vous laisser marcher sur les pieds. Vous refuserez les concessions et les compromis. Le qu’en-dira-t-on vous laissera de marbre.

Nombre chance

150

Clin d’oeil

Vaquez à vos occupations à un rythme régulier et avec enthousiasme.

BALANCE

Amour

Les influx planétaires de la journée vous rendront très pointilleux vis-à-vis de votre conjoint ou partenaire. Celui-ci sera surpris de vos réactions, qui seront beaucoup plus brusques et vives qu’à l’ordinaire, et se sentira désemparé. Essayez de contrôler votre comportement afin d’éviter des complications inutiles. Célibataire, les rencontres amoureuses seront nombreuses, les flirts et les aventures ne manqueront pas. Ce tourbillon pourrait peut-être combler certains de vos désirs. Toutefois, ne vous laissez pas trop prendre à ce jeu assez dangereux.

Argent

Les finances pourront prendre un nouvel essor et vous offrir plus de sécurité, notamment par le biais d’un héritage ou d’un gain au jeu. Vous aurez la satisfaction de réaliser une excellente affaire, mais il faudra attendre un peu avant d’en retirer le profit.

Santé

Vous aimez la bonne chère, ce qui est une excellente chose en soi. Mais il faudra penser à vous discipliner, car les astres se montreront à partir d’aujourd’hui plus sévères envers vous. L’important, ce ne sera pas de vous priver d’un plaisir bien légitime, mais que vous puissiez continuer à déguster des plats qui flattent votre palais sans pour autant agresser votre estomac ou nuire à votre ligne. Etudiez bien la question et prenez les mesures qui s’imposent.

Travail

Vous aurez la possibilité de conclure une affaire très importante, ou de mettre la dernière touche à un projet qui vous a coûté bien du temps et des efforts. Dans l’ensemble, vous récolterez les fruits de ce que vous avez semé ; et vous consoliderez votre position professionnelle.

Citation

La pintade sans poussins n’est rien que plumes brillantes (proverbe peul).

Famille/foyer

Saturne en cet aspect aura pour effet de vous obliger à faire face à vos responsabilités familiales, notamment vis-à-vis de vos parents, ce qui vous demandera sans doute un certain effort supplémentaire.

Vie sociale

Confiant dans votre riche expérience de la vie, vous n’hésiterez pas à prodiguer des conseils pleins de bon sens à vos proches et amis. Attention toutefois : il y a dans les meilleurs conseils de quoi déplaire, comme le disait La Bruyère. Et moi qui suis en train de vous donner ce conseil…

Nombre chance

834

Clin d’oeil

Ne cherchez pas à diriger la vie des autres, même pour leur bien.

SCORPION

Amour

Vos rapports avec votre conjoint ou partenaire seront des plus tendus. Une vraie guerre des nerfs ! Ne jouez pas trop avec le feu, ou vous risquez de le regretter amèrement… à moins, bien entendu, que vous ne souhaitiez secrètement une rupture. Si vous tenez à votre union, faites tout votre possible pour redresser la situation chancelante. Ce n’est pas avec des mots mais avec des faits et gestes concrets que vous retournerez la situation à votre avantage, c’est-à-dire à l’avantage de votre couple.

Argent

On ne se méfie jamais assez d’un Saturne mal aspecté. Cet astre vous sera profitable si vous vous montrez prudent, économe et organisé. Mais si vous jouez les cigales et dépensez sans compter, attention, il risque de vous valoir un contrecoup immédiat !

Santé

Vous aurez besoin de faire de l’exercice. Votre vie de sédentaire ne vous permettra pas d’évacuer le trop-plein d’énergie. Ce sera le moment de vous inscrire dans un club de sport. Si vous voulez perdre du poids, il va falloir commencer par vous discipliner et ne pas céder aux tentations sucrées !

Travail

Les turbulences planétaires vous soumettront à une ambiance de lutte, voire d’adversité dans le travail. Beaucoup de contretemps ou de retards en perspective. Mais vous sortirez vainqueur si vous savez conserver un profil bas et surtout faire preuve de patience.

Citation

La langue résiste parce qu’elle est molle, les dents cèdent parce qu’elles sont dures (proverbe chinois).

Famille/foyer

Bonnes relations avec les personnes âgées de votre famille, qui sauront vous conseiller utilement. Si vous êtes père (ou mère) de famille, il faudra surveiller d’un peu plus près l’évolution scolaire de vos enfants. Il est possible qu’ils passent par une phase difficile et que, par peur de votre réaction, ils vous cachent certains de leurs résultats.

Vie sociale

« La modestie est au mérite ce que les ombres sont aux figures dans un tableau : elle lui donne de la force et du relief » (La Bruyère). Ne cherchez pas à vanter vos qualités et vos mérites ; cela ne peut que vous desservir. Votre valeur sera d’autant plus reconnue que vous vous taisez.

Nombre chance

555

Clin d’oeil

Ne remettez pas sans cesse au lendemain les démarches nécessaires.

SAGITTAIRE

Amour

Sous l’aile protectrice de Jupiter, le climat conjugal du moment sera marqué de gentillesse, de compréhension, de joie de vivre, de mondanités, et d’amours délicates imprégnées de gaieté, de désir de se retrouver à deux sur la même longueur d’onde. Célibataire, vous aurez l’impression que cela ne va pas assez vite pour vous ; vous ferez donc montre d’impétuosité et d’impatience avec vos partenaires amoureux. Mais vous risquez alors de les effrayer par vos allures un peu trop cavalières. Modérez un peu vos ardeurs ; vous vous épargnerez ainsi bien des problèmes.

Argent

Vous devrez vous tourner vers des activités plus rentables sur le plan financier. Vous aurez de lourdes dépenses à subir et vous aurez beaucoup à faire pour améliorer votre confort domestique. Les questions d’argent vous rendront anxieux, et votre esprit sera accaparé par vos affaires.

Santé

Ecoutez le conseil de santé de Saturne. Profiter de la vie, c’est formidable ! En revanche, multiplier les excès gastronomiques au risque de voir votre taux de cholestérol ou d’acide urique monter en flèche, ce n’est évidemment pas recommandé ! Et ne parlons pas des excès sexuels auxquels vous risquez fort d’avoir envie de vous livrer ! Si vous voulez rester en bonne condition physique, acceptez de modérer vos appétits et imposez-vous une certaine discipline.

Travail

Journée très constructive. Vous obtiendrez des résultats concrets, et votre situation professionnelle devrait très sensiblement s’améliorer. Mais vos rapports avec vos collègues ou associés seront difficiles.

Citation

Tout est bien sortant des mains de la nature (Rousseau).

Famille/foyer

Le Soleil, Mercure et Saturne vont avoir un heureux impact sur votre vie familiale. Avec, en prime, Vénus influençant le secteur du foyer et de la famille, la journée sera facile à vivre pour la plupart d’entre vous. Vos parents sauront vous soutenir ; et vos enfants, même s’ils mènent une vie trépidante, seront bien dans leur peau.

Vie sociale

Il ne fera pas bon vous marcher sur les pieds ! Vous montrerez que, sous vos dehors affables, parfois trop conciliants, vous avez de la défense. Si le besoin s’en fait sentir, vous adopterez une attitude très combative.

Nombre chance

652

Clin d’oeil

Organisez mieux vos loisirs, car ils ont leur importance.

CAPRICORNE

Amour

Incité par la planète Mercure, vous aurez envie d’introduire de la fantaisie et un peu d’originalité dans vos relations conjugales. Mais cela pourrait ne pas être au goût de votre conjoint ou partenaire si vous n’aviez pas bien préparé le terrain. En tout cas, de nombreuses planètes vont influencer le secteur, ce qui devrait aider à optimiser vos rapports. Célibataire, cette fois, vous n’aurez sans doute pas d’efforts particuliers à déployer pour séduire. Sortez beaucoup : vous ne rentrerez probablement pas seul à la maison !

Argent

Vos finances vont reprendre un souffle nouveau. Vous voilà prêt à réaliser de nouvelles affaires. Vous trouverez des solutions à vos problèmes financiers. Vos idées seront fructueuses. Des propositions inattendues vous permettront de concrétiser, de façon spectaculaire, des projets lucratifs.

Santé

Grâce au Soleil en aspect harmonique, vous bénéficierez d’une excellente vitalité, et votre dynamisme laissera tout le monde sur place. Veillez quand même à adopter une bonne hygiène de vie pour conserver cet état idéal.

Travail

Journée faste pour les créateurs, chercheurs, écrivains, qui verront grandir leur renommée. Si votre situation est en jeu, n’hésitez pas à sacrifier vos vacances ou vos loisirs pour faire face à un imprévu probable.

Citation

La beauté réunit toutes les qualités de la perle noire (proverbe chinois).

Famille/foyer

Goûtez à fond la paix du foyer. L’harmonie qui règne en ce moment chez vous devrait vous consoler de toutes les frustrations que vous connaissez à l’extérieur. Evitez au maximum les importuns.

Vie sociale

Votre curiosité d’esprit se trouvera fortement stimulée, vous poussant à rechercher la nouveauté et l’inédit. Vous aurez tendance à vous montrer plus sociable et plus souple, donc à nouer plus facilement de bonnes relations amicales.

Nombre chance

532

Clin d’oeil

Faites preuve de modestie ; « ne forçons point notre talent, nous ne ferions rien avec grâce » (La Fontaine).

VERSEAU

Amour

Méfiez-vous de l’idée de vouloir repartir à zéro dans votre vie conjugale. L’envie de reprendre votre liberté doit être soigneusement pensée. Avant toute décision engageant l’avenir de façon durable, réfléchissez longuement et, si nécessaire, prenez conseil. Célibataire, aujourd’hui, les sentiments gagneront en intensité, qu’il s’agisse de l’amour ou de la haine. Ne croyez pas que tout est gagné d’avance. Vous risquez, au contraire, de perdre beaucoup si vous vous laissez aller à une impulsivité débridée.

Argent

Une certaine chance pécuniaire vous sera acquise. Jouez au Loto, au casino et aux courses de chevaux. Faites vos jeux. N’oubliez pas de consulter votre nombre de chance du jour.

Santé

Avec Jupiter toujours dans les parages, vous n’aurez pas de souci à vous faire concernant votre santé. En forme et d’humeur joyeuse, vous assurerez sur tous les plans ! Reste que Neptune formera des figures négatives, ce qui pourrait causer aux plus âgés d’entre vous de petits problèmes de digestion ou de sommeil.

Travail

Il y aura ce jour de l’eau dans le gaz pour les natifs du signe qui poursuivent une activité professionnelle, car le climat astral pourra développer frictions et tensions dans le travail, surtout pour des questions d’amour-propre, personne ne voulant reconnaître ses torts. Faites le premier geste conciliant, ou sachez dire la parole qui apaise.

Citation

Il en est de nos jugements comme de nos montres ; aucune ne dit comme l’autre, mais chacun se fie à la sienne (A. Pope).

Famille/foyer

Mercure vous conseillera de surveiller étroitement la santé de vos enfants. Pensez à leur faire subir systématiquement un contrôle médical tous les six mois, même s’ils ne présentent aucun symptôme suspect, car « tout bien portant est un malade qui s’ignore » (Jules Romains).

Vie sociale

Méfiez-vous de votre caractère entier et enclin à l’extrémisme, qui sera exacerbé par cet aspect de Neptune. Plus que jamais, vous n’aimerez ni les demi-mesures ni les demi-teintes : pour vous, ce sera tout ou rien, quitte ou double, blanc ou noir. Il ne vous sera pas facile de percevoir et encore moins d’admettre les nuances et le compromis. Pourtant, vous devrez apprendre à vous bonifier quelque peu si vous ne voulez pas compromettre vos relations amicales et sociales.

Nombre chance

347

Clin d’oeil

Votre moral commence à flancher à cause du train-train quotidien ? Rien de tel qu’un petit déplacement pour vous changer les idées !

POISSONS

Amour

Il y aura des moments où vous aurez trop tendance à accorder de l’importance uniquement à ce qui ne va pas entre vous et votre partenaire. Chassez impitoyablement ce mauvais état d’esprit et obligez-vous à ne voir que le bon côté des choses. Célibataire, ce jour, vous serez gagnant. Il se pourra qu’une histoire d’amour déjà engagée aboutisse bientôt et que vos désirs soient enfin comblés. Un partenaire du Verseau serait le meilleur choix. Toute passion ancienne ou nouvelle s’intensifiera, gagnera en force et en profondeur.

Argent

Quelques inquiétudes si vous avez vidé votre compte en banque. Avec l’aide de Saturne, vous parviendrez à retrouver l’équilibre ; alors, ne laissez pas vos problèmes pécuniaires actuels vous plonger dans l’insomnie. Mais si vous continuez à dépenser sans compter, vous ne vous en sortirez sûrement pas !

Santé

Ce qui va vous gêner, ce sera l’influence de Saturne. Vous aurez probablement quelques vagues douleurs. Heureusement, Pluton exercera son influence bénéfique et vous protégera d’une certaine façon, en renforçant vos défenses immunitaires et en vous donnant une bonne résistance physique.

Travail

Belle progression professionnelle ! Vous réaliserez de brillantes performances, et vous devriez obtenir de l’avancement. Mais vous serez obligé de faire face à des attaques de la part de vos collègues.

Citation

Les mouches ne se posent pas sur le pot qui bout (proverbe espagnol).

Famille/foyer

Vos enfants pourront vous créer quelques problèmes en raison de leurs études ou de leurs fréquentations. Sachez les écouter sans les braquer ; cela les incitera à avoir plus de confiance en vous.

Vie sociale

Sous l’impulsion de la Lune, vous serez très attentif à l’amitié et aux relations sociales. Vous penserez à sélectionner et à tester les amitiés en cours pour ne garder que les plus sérieuses entre elles. De plus, si vous faites partie d’une association à inspiration politique, philosophique ou religieuse, vous pourriez en récolter des avantages non négligeables par l’entraide et la solidarité, même sous forme occulte.

Nombre chance

376

Clin d’oeil

Même pour leur bien, gardez-vous soigneusement de vous mêler des affaires des autres.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com