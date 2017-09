Éphéméride du jour ….., 29 septembre 1854 // Naissance de Jean-Jacques Dessalines Michel Cincinnatus Leconte, 21e président d’Haïti de 1911-1912

29 septembre 1854 Naissance de Jean-Jacques Dessalines Michel Cincinnatus Leconte, 21e président d’Haïti de 1911-1912

Sa présidence se termina le 8 août 1912, quand il mourut lors de l’explosion du Palais national avec plusieurs membres de sa famille et de nombreux soldats.

Le Conseil des Secrétaires d’État composé de Edmond Lespinasse, Antoine Constantin Sansaricq, Jacques Nicolas Léger, John Déjoie Laroche et Tertullien Guilbaud dirigea le pays pendant quelques heures, puisque ce même jour, l’assemblée nationale se réunit et élut Tancrède Auguste.

————————————————————————————–

Aujourd’hui, 29 Septembre 2017

272ème jour de l’année, 39ème semaine de l’année

93jours avant la fin de l’année

——————————————————————————————————————

Ce jour était officiellement dénommé jour de l’amarante dans le calendrier républicain français.

JOURNEE NATIONALE

Fête des Normands. Saint Michel étant le saint patron des Normands, le 29 septembre a été adopté comme fête du peuple normand et de la Normandie.

Argentine : Journée des inventeurs

Dédicace de l’église Saint-Michel Archange au mont Gargano. Devenue la principale fête de l’archange Michel en Occident et, dans le rite romain, la fête conjointe de tous les anges et archanges dont trois sont connus par un nom : Michel, Gabriel et Raphaël.

En Haïti, Saint Michel est fêté notamment à

Plaisance/ Aubry(Léogâne)/ Cazale/ Chaterineau/ Morne à Chandelle/ Port-au-Prince (Fontamara, Saint-Fil)/ Roche à Bateau/ Dilaire (Fort-Liberté)/ Saint Michel de L’attalaye/ Jacmel (Dekouze, Fonds Noel)

Gabriel l’Archange – Un des trois archanges cités par la Bible. Il apparut à Daniel, puis annonça à Zacharie que son épouse Elisabeth, qui avait passé l’âge d’avoir un enfant, enfanterait de Jean-Baptiste, puis à Marie qu’elle enfanterait du sauveur. Selon la tradition musulmane, il aurait dicté le Coran à Mahomet.

Et en Haïti, il est célébré à Beauséjour dans Archidiocèse de Port-au-Prince

Raphaël l’Archange, qui prit forme humaine pour guérir Tobie le Jeune de sa cécité et le conduire lui et son épouse Sara jusqu’à Ragès, au pays des Mèdes, et s’intitula « un des sept toujours prêts dans la gloire du Seigneur ».

Célébré en Haïti à Saint Raphael

——————————————————————————————————————

JOURNEE INTERNATIONALE

Journée internationale du café célébrée par les Canadiens, les Américains (des États-Unis), les Éthiopiens, les Anglais et les Malaisiens. Bref des pays qui ont en commun leur appartenance au commonwealth.

Journée Mondiale du cœur

En 2010, elle avait pour thème « I work with heart ». L’objectif est d’encourager les employés à préserver la santé de leur cœur en adoptant au quotidien mais aussi sur leur lieu de travail des reflexes simples:

– Manger équilibré

– Faire du sport

– Ne pas fumer

– Limiter l’alcool

– Limiter le stress

A l’occasion de la Journée Mondiale du Cœur 2004, la fédération mondiale du cœur, une ONG consacrée à la prévention des maladies cardio-vasculaires, avait déjà averti que les enfants souffrant de surcharges pondérales courent trois à cinq fois plus de risques d’être victimes de crises cardiaques ou d’accidents vasculaires cérébraux avant l’âge de 65 ans.

Un constat préoccupant

L’obésité, les mauvaises habitudes alimentaires, la consommation de tabac et le manque d’exercice physique constituent les principaux facteurs de risques des maladies cardio-vasculaires et accidents vasculaires cérébraux et, constatation alarmante, se déclarent à des âges de plus en plus précoces. C’est pourquoi le thème de la Journée Mondiale du Cœur sera axé sur les enfants, les adolescents et les maladies cardio-vasculaires. Cet événement est organisé par les organisations membres de la Fédération Mondiale du Cœur dans près de 100 pays qui mettront en place des activités éducatives afin que chacun puisse se sentir concerné. Des milliers de personnes participeront à des marches, des courses, des séances de saut à la corde ou de gymnastique, se verront proposer un bilan de santé ou s’informeront sur les modes de vie bénéfiques pour la santé lors de débats publics, de forums scientifiques et d’expositions.

Encourager les bonnes conduites

« Nous devons protéger nos enfants d’un environnement qui conduit à des maladies cardio-vasculaires en leur inculquant de bonnes habitudes alimentaires et en limitant l’accès aux aliments non recommandés », déclare le Dr Sania Nishtar, Présidente du Comité consultatif des Fondations pour la Fédération Mondiale du Cœur. » Les enfants et les adolescents qui suivent des régimes alimentaires équilibrés et nutritifs, font régulièrement de l’exercice et résistent à la pression qui les incite à commencer à fumer, devraient devenir des adultes en pleine forme et en bonne santé. » Le Dr Nishtar précise que la priorité immédiate est d’encourager les enfants à pratiquer davantage d’activités physiques car deux tiers des enfants dans le monde ne sont pas suffisamment actifs pour rester en bonne santé.

Un site à visiter : www.who.int

http://www.journee-mondiale.com/133/journee-mondiale-du-coeur.htm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. UN FAIT A RETENIR

28 Septembre

1905 Albert Einstein découvre la relativité

Ils portent sur des aspects fondamentaux de la physique: sur la lumière et sa nature discontinue (quanta devenus photons), sur la théorie de la chaleur et le mouvement brownien (existence des molécules), sur l’électrodynamique des corps en mouvement, sur le contenu énergétique des corps, c’est-à-dire l’équivalence entre la matière et l’énergie (relativité restreinte) qui indique que l’énergie d’un corps est égale à sa masse multipliée par le carré de la vitesse de la lumière.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

HAITI

29 Septembre

1688 Publication du Code Noir à Léogane

Promulgué en Mars 1685, le Code Noir est un recueil de 60 articles rédigés par Colbert. Il légalise l’esclavage dans les colonies françaises, assimile l’esclave à un bien producteur et assure sa protection comme tel.

——————————————————————————————————————–

La Pensée du Jour

«Il n’est pas de plus grande folie que de ne pas en avoir.»

Emile Zola

———————————————————————————————————————

PRENOM DU JOUR

Saint-Michel mais aussi Alaric, Gabriel, Gaïa, Raphaël…

Vénéré dans toute la chrétienté, il est notamment le patron des navigateurs, des parachutistes, des ambulanciers et des escrimeurs. Les Michel sont dynamiques. Leur couleur : le rouge. Leur chiffre : le 5.

——————————————————————————————————————————

Aujourd’hui

Vendredi 29 Septembre 2017 Premier Quartier

Jeudi 05 Octobre 2017 Pleine Lune

L’Ere des Balance, Comprise entre le 24 Septembre et le 24 Octobre

———————————————————————————————————————

LE CULTUREL CHEZ NOUS

——————————————————————————————————————————-

MIZIK LAKAY

LakouMizik/ BoultValcourt « PezeKafe»

Pour découvrir la musique de LakouMizik/ BoultValcourt « PezeKafe», cliquez sur le lien

https://www.youtube.com/watch?v=ujsO-gxH838

Très belle musique, interprétée par plusieurs chorales dans le monde, pour parler de cette culture qui n’est plus……

Le café, ce breuvage, qu’on trouvait partout, à n’importe quelle heure dans une maisonnée digne de ce nom à Port au prince et dans nos provinces.

Aujourd’hui, journée internationale du café. Essentiellement célébrée par les Canadiens, les Américains, les Éthiopiens, les Anglais et les Malaisiens. Bref des pays qui ont en commun leur appartenance au commonwealth. Voilà pourquoi vous en entendez assez peu parler en Haïti.

——————————————————————————————————————————-

Inscriptions au Concours des 10 Jeunes haïtiens les plus remarquables

La Jeune Chambre Internationale Haïti (JCI Haïti) en collaboration avec ses différents partenaires organisent la 6ème édition du Concours TOYP (The TenOutstanding Young Persons) ou les « 10 Jeunes les plus remarquables ». Le Concours des 10 Jeunes haïtiens les plus remarquables de la JCI-Haïti vise à mettre sous les feux des projecteurs et élever au rang de modèle, 10 jeunes âgés de 18 à 40 ans, ayant accompli des choses extraordinaires dans l’une des catégories suivantes :

Réalisations en matière d’Affaires, d’économie, et/ou d’entreprise

Affaires politiques, juridique, et/ou gouvernementales

Leadership et/ou réalisation académique

Réalisation culturelle

Leadership morale et/ou environnemental

Contribution aux droits des enfants, à la paix mondiale, et/ou aux droits de l’homme

Leadership humanitaire et/ou volontaire

Développement scientifique et/ou technologique

Développement personnel et/ou réalisation personnelle

Innovation médicale

Le lauréat des lauréats aura la possibilité de représenter Haïti au concours TOYP mondial en 2018, à l’occasion du congrès mondial du mouvement JCI qui rassemble des organisations de 119 pays.

Retrouvez les règlements et le formulaire d’inscription sur notre site.

21 & 22 OCTOBRE 2017, ARTISANAT EN FETE

Cette année met en valeur l’artisanat utilitaire et l’artisanat d’art sous différentes formes : perles et paillettes, papier mâché, fer découpé, corne et os, poterie, bois travaillé, vannerie et orfèvrerie, etc

———————————————————————————————————————

L’actualité du monde, dans le passé

29 septembre 440 Sacre du pape Léon Ier

Sa réputation et son influence sont si grandes qu’il est élu par le peuple romain pendant son absence en Gaule. Il rentre à Rome en septembre pour être sacré le 29 septembre. Mais Léon Ier possède au plus haut point la conscience de la dignité de sa fonction d’évêque de Rome. Il justifie la primauté de l’évêque de Rome par sa qualité de successeur de Pierre.

L’action politique de Léon Ier n’est pas négligeable. L’épisode le plus célèbre est la rencontre avec Attila en 452 à Mantoue où le pape persuade le conquérant de faire demi-tour. Il a régné jusqu’à son décès le 10 novembre 461.

29 septembre 855 Élection du pape Benoit III

L’élection de Benoit III pendant le Shisme (période pendant laquelle, il y avait plus d’un pape – le pape et l’antipape -).

Il fut élu malgré l’opposition des empereurs Lothaire II de Lotharingie et Louis II le Jeune, et eut à repousser les agressions de l’antipape Anastase. C’est entre son règne et celui de son prédécesseur qu’on place l’histoire fabuleuse de la papesse Jeanne. D’après d’autres sources, il serait la papesse Jeanne.

Jeanne entra en religion sous le nom de Johannes Anglicus (Jean l’Anglais). Elle monte en grade et se retrouve conseiller du pape Léon IV et à sa mort, se fait élire pape. Mais voilà qu’elle tombe enceinte et ne peut cacher la fumisterie plus longtemps. Elle serait morte lapidée.

29 septembre 1513 Vasco Núñez de Balboa atteint le premier l’Océan Pacifique

Le conquistador espagnol Vasco Núñez de Balboa atteint le premier l’Océan Pacifique, après avoir franchi (à pied) l’isthme de Panama en 4 jours. La fondation d’une ville permanente, Santa María la Antigua del Darién, sur les terres continentales américaines lui assure autant la célébrité et une mention dans les manuels scolaires.

29 septembre 1547 Naissance de Miguel de Cervantes

Miguel de Cervantes, auteur et poète espagnol connu pour son ouvrage: « Don Quichotte ».

À partir de 1587, il est intendant pour l’Invincible Armada et s’établit à Séville. Il est ensuite percepteur des finances. En 1597, il est emprisonné des suites de la faillite de la banque où il déposait les fonds collectés. C’est là qu’il aurait imaginé le personnage de Don Quichotte de La Manche. En 1605, il publie la première partie de son œuvre majeure : L’ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche. La seconde partie paraît en 1615.

Il est mort le 22 avril 1616.

Son portrait est repris sur le côté espagnol des pièces de 10, 20 et 50 centimes d’euros.

29 septembre 1567 Début de la Michelade de Nîmes

La Michelade est le nom donné au massacre de 80 à 90 catholiques (moines, clercs) par des émeutiers protestants.

Le 29 septembre 1567 est la fête de la Michelade, une foire qui a lieu le jour de la Saint-Michel à Nîmes. En passant près de la ville, une marchande protestante de légumes aurait été insultée par quelques soldats et ses légumes piétinés. Cet incident entraîne l’attroupement de paysans et de soldats des compagnies protestantes en formation. Les insultes et les menaces échangées transforment cet attroupement en émeute.

Le premier consul Guy Rochette, un catholique nommé de façon très contestée, tente en vain d’apaiser les émeutiers, et se voit contraint de se réfugier chez l’évêque Bernard d’Elbène. Le vicaire général et une vingtaine de moines ou clercs, sont incarcérés. Le 30 septembre 1567, ils sont enlevés, massacrés et jetés dans un puits de la cour de l’évêché. Lors de travaux trois siècles plus tard, les corps sont retrouvés empilés au fond du puits.

29 septembre 1642 Décès de René Goupil

Personnage historique canadien, René Goupil est né le 15 mai 1608.

L’un des huit Martyrs canadiens.

Ils ont été canonisés le29 juin 1930.

Célébration liturgique: le 26 septembre au Canada.

Voici l’histoire abrégée de René Goupil:

« Une flottille huronne de quarante personnes dont font partie René Goupil, Isaac Jogues et Guillaume Cousture, part des « 3 rivieres le 1r d’Aougst » 1642 en suivant la rive nord-ouest du « grand fleuve de sainct Laurens. Tout ce beau monde tombe dans une embuscade tendue par soixante-dix Agniers guerriers [les Mohawk Warriors de nos jours] qui les attendent justement de chaque bord du St-Laurent, s’y rétrécissant à cet endroit stratégique.

Et là s’arrête leur beau voyage vers la Huronie! Ils deviennent alors captifs des Iroquois.

Comme Goupil ne se montre pas assez vigoureux et costaud pour qu’une famille iroquoise puisse l’adopter, on décide de le mettre à mort si on ne l’échange pas avec les Français. En attendant une décision finale, il est laissé en garde au clan de l’Ours qui peut en disposer à sa guise. Le 29 septembre, sur commandement de son oncle, un jeune guerrier iroquois de ce clan abat Goupil à coups de hache sur la tête. Tiré du site http://cafe.rapidus.net/jquintal/

29 septembre 1758 Naissance de l’amiral anglais Horatio Nelson

Enfant chétif et maigre, il paraissait ne point devoir vivre. À 12 ans, il entre pourtant dans la marine au service d’un capitaine. Il deviendra l’idole de l’Angleterre en remportant de nombreuses batailles navales qui lui coûtèrent un bras et un oeil. Devenu amiral, il trouvera la mort en 1805 pendant la bataille de Trafalgar.

Combattant, comme le voulait la tradition, avec son habit de vice-amiral (il refusa d’y renoncer malgré la demande de ses seconds), il fut facilement identifié par un tireur situé dans la hune du Redoutable. Mortellement atteint, il continua néanmoins à donner ses ordres jusqu’à la fin de la bataille. Il est mort le 21 octobre 1805.

29 septembre 1810 Naissance d’Hugh Allan

« Fils d’un prospère négociant écossais, Allan immigra à Montréal en 1826, à 16 ans, afin de représenter les intérêts familiaux au Canada. Après une formation comme commis chez le négociant William Kerr, il fut engagé en 1831 par la société Millar, Parlane and Company. Grâce à ses relations et à son accès au crédit, il monta vite dans la hiérarchie de l’entreprise, rebaptisée Edmonstone, Allan and Company. Au milieu des années 1840, l’entreprise possédait une flotte de 15 navires servant à la navigation transatlantique et fluviale. La compagnie contrôlait de 5 à 12% du commerce océanique de Montréal. Le chiffre d’affaires, déjà considérable en 1848, aura augmenté de 25% avant 1851.

Hugh Allan deviendra l’un des capitalistes les plus riches et les plus puissants de Montréal et du Canada. »

Hugh Allan possédait la Montreal Ocean Steamship Co. qui deviendrait la Allan Line.

Hugh Allan a fait construire Ravenscrag. Elle était alors, et de loin, la plus opulente maison privée au monde. Jugez-en : 72 pièces, presque 5 000 m², une salle de bal pouvant accueillir 400 invités, etc.

Ravenscrag n’existe plus. L’édifice est maintenant The Allan Memorial Institute. Ravenscrag a été éviscérée pour faire l’institut.

Hugh Allan est mort le 9 décembre 1882.

29 septembre 1833 Décès de Ferdinand VII d’Espagne

Ferdinand VII, né le 14 octobre 1784 à Madrid et mort le 29 septembre 1833 (à 48 ans) dans la même ville, fut roi d’Espagne entre mars et mai 1808 et de 1814 à 1833. Il était le fils du roi d’Espagne Charles IV et de Marie-Louise de Bourbon-Parme.

Il détrôna son père lors du soulèvement d’Aranjuez, puis régna pendant deux mois avant d’être à son tour contraint à l’abdication lors de l’Entrevue de Bayonne. Il passa toute la guerre d’indépendance prisonnier à Valençay, tout en restant reconnu par diverses juntes, le conseil de régence et les Cortes de Cadix, comme roi légitime d’Espagne. Napoléon Ier lui rendit le trône d’Espagne par le Traité de Valençay après la déroute des armées napoléoniennes et l’expulsion de Joseph Bonaparte.

À son retour sur le trône en 1814, il jouit d’une confiance et d’une popularité inégalée auprès des Espagnols. Cependant, le désiré se révéla très vite être un souverain absolutiste et fut considéré par ses sujets comme peu scrupuleux, revanchard et traître. Entourée d’une cour d’adulateurs, sa politique eut comme principal objectif sa propre survie.

29 septembre 1898 Capture de Samory Touré

Le chef Samory Touré est capturé par le capitaine Gouraud, en un lieu dit Nzo. C’est la fin d’une prodigieuse épopée qui a permis au vieux guerrier (63 ans) de conquérir un vaste territoire dans la boucle du Niger, au sud du Sahara.

En 1848, la mère de Samory, Sokhona Camara, fut capturée pendant un raid mené par Sory Bourama, du clan Cissé, et réduite en esclavage. Ne disposant pas de l’argent nécessaire pour la racheter, il dut, pour obtenir la libération à terme de sa mère, se mettre au service des Cissé auprès desquels il apprit le maniement des armes. D’après la tradition, il resta à leur service « sept ans, sept mois, sept jours ».

En 1867, Samory était un chef de guerre à part entière, possédant sa propre armée regroupée à Sanankoro dans les hautes-terres guinéennes, sur les bords du Haut-Milo, un affluent du fleuve Niger et il comprit vite qu’il avait deux tâches primordiales à accomplir : créer une armée efficace et loyale dotée d’armes à feu modernes, et se construire un État stable. C’est à cette époque qu’il se convertit à l’islam, conscient que la cohérence de son royaume reposerait notamment sur la religion. Du reste, le titre d’« almami » qu’il adopta en faisait un chef à la fois temporel et spirituel.

29 septembre 1902 Mort d’Émile Zola à l’âge de 62 ans

Émile Zola est un écrivain et journaliste français, né le 2 avril 1840 à Paris.

Émile Zola meurt asphyxié, chez lui, à cause d’une cheminée bloquée. Cette mort serait accidentelle, mais étant donné le nombre d’ennemis qu’avait pu se faire Zola (notamment chez les anti-Dreyfusards) la thèse de l’assassinat n’a jamais été totalement écartée. Après sa mort, une enquête est réalisée mais n’aboutit à aucune conclusion probante.

Émile Zola est l’auteur de : « Rougon-Macquart », »Les quatre Évangiles », « J’accuse », »Edouard Manet », »Le roman expérimental », » L’Assommoir », « Nana », « Au bonheur des dames », « Germinal ».

29 septembre 1907 Naissance de Gene Autry

Lorsqu’il parvint à Hollywood, en 1934, Gene Autry ne savait ni jouer la comédie, ni monter à cheval, ni se servir d’un lasso, ni tirer du pistolet mais il savait chanter. On en fit un cow-boy chantant et le plus célèbre de tous les cow-boys chantants d’Hollywood. Son œuvre enregistrée s’étend de 1929 aux années 60 et comprend, à côté de morceaux d’aujourd’hui bien désuets, nombre de belles réussites. Ses premières œuvres abondent en blues à la façon de son idole Jimmie Rodgers. Il est mort le 2 octobre 1998.

29 septembre 1910 Décès de Winslow Homer

Winslow Homer, né le 24 février 1836 (voir cette date pour admirer d’autres peintures), est un peintre américain surtout connu pour ses marines. En grande partie autodidacte, il est pourtant considéré comme étant l’un des principaux peintres du XIXe siècle américain et l’une des figures prééminente de l’art américain.

C’est en 1859 qu’il commence sa carrière de peintre à New York en ouvrant son premier studio.

Il peignit de nombreuses marines (une marine est un genre de peinture figurative dont le sujet est la mer). Un critique d’art écrivit à propos de ses tableaux : «C’est comme si on invitait l’océan dans son salon».

Son œuvre est empreinte de vigueur et de réalisme. Il utilisait principalement deux techniques : l’huile et l’aquarelle.

29 septembre 1913 Décès de Rudolf Diesel

Rudolf Christian Karl Diesel est un ingénieur allemand, né le 18 mars 1858 à Paris et disparu dans la nuit du 29 au 30 septembre 1913 lors d’une traversée de la mer du Nord.

Présumé noyé alors qu’il disparaît du pont du navire Dresden, en route vers Londres.

Comme cet accident s’est produit dans la soirée et la nuit, on indique aussi le 30 comme la date de son décès.

Le suicide est malheureusement probable mais cette mort reste un mystère et a évidemment suscité de nombreuses hypothèses sur sa disparition.

Il est l’inventeur du moteur qui porte son nom, et pour lequel il a obtenu en Allemagne un brevet d’invention en 1892. Ses recherches le conduisirent à fabriquer le premier moteur Diesel en 1897 qui utilise des huiles végétales comme carburant. En récompense de ses travaux, Diesel reçut en 1900 la médaille d’or de l’Exposition universelle de Paris.

29 septembre 1935 Naissance de Jerry Lee Lewis, chanteur et pianiste américain

En 1956, Jerry Lee Lewis commence à enregistrer chez Sun, à Memphis. Il y rencontre des artistes comme Carl Perkins ou Elvis Presley. Il stupéfie par sa culture musicale et son énergie. Il danse debout, devant et dessus son piano. Il épouse en troisième noces Myra Gale Brown, qui, non seulement est la fille de son oncle, mais n’est âgée que de 13 ans. Il est poursuivi pendant de nombreuses années par ce mariage. Ses cachets s’effondrent, ses disques sont bannis. Le public vient à ses spectacles pour le huer. Il reste marié 13 ans à Myra. Il revient dans les bonnes grâces du public aux alentours des années 70.

29 septembre 1938 Accord de Munich

Le 29 septembre à Munich, Hitler, Daladier, Chamberlain et Mussolini signent un accord plaçant les Tchèques devant le fait accompli : 85 000 kilomètres carrés du territoire sont rattachés à l’Allemagne et 3 100 000 Sudètes sont incorporés ; les nouvelles frontières de la Tchécoslovaquie sont garanties.

L’annonce de cet accord déchaîne l’enthousiasme en France et en Angleterre : le spectre de la guerre s’éloigne.

29 septembre 1939 Capitulation de Varsovie

Varsovie capitule devant l’écrasante supériorité des troupes allemandes et soviétiques, après plusieurs jours de combats de rue; 900 000 Polonais sont faits prisonniers. Un nouveau pacte germano-soviétique établira le partage du pays.

29 septembre 1943 Naissance de Lech Walesa

Il a commencé sa carrière politique par son activité de dirigeant du syndicat autonome Solidarnosc (Solidarité), premier syndicat indépendant du bloc soviétique. Il a ouvertement dénoncé la dictature. Fervent catholique, il a été en cela particulièrement défendu par son compatriote, le pape Jean-Paul II. Emprisonné par les autorités communistes pendant l’état de guerre au début des années 80, il a été élu président de la République lors des élections libres de 1990, qui ont vu la fin de l’époque communiste en Pologne.

Il a perdu l’élection présidentielle en 1995 face à Aleksander Kwasniewski (ex-communiste), toujours au pouvoir.

29 septembre 1951 Naissance de Michelle Bachelet

Verónica Michelle Bachelet Jeria, née le 29 septembre 1951 à Santiago du Chili, est une femme politique chilienne, qui exerce les fonctions de Présidente de la République du Chili depuis le 11 mars 2006 pour un mandat de quatre ans.

En 2006, elle est classée comme la 17e femme la plus puissante au monde par le magazine Forbes.

Le 23 mai 2008, Michelle Bachelet est élue par ses pairs présidente de l’Union des Nations sud-américaines pour une durée d’un an.

29 septembre 1953 Naissance de Warren Cromartie

Warren Livingston Cromartie,né à Miami Beach Floride, États-Unis, est un voltigeur de baseball dont la carrière s’est déroulée dans les Ligues majeures de baseball et la Ligue centrale du Japon de 1974 à 1991. Il a notamment joué pour les Expos de Montréal pendant neuf saisons, en 1974 puis de 1975 à 1983.

29 septembre 1954 Création de CERN

En 1952, avec le soutien de l’UNESCO, qui favorise la création de laboratoires scientifiques régionaux, onze gouvernements européens décident de créer un Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN). C’est lors d’une réunion à Amsterdam que le site où les installations du CERN seront implantées est choisi : ce sera en Suisse, sur la commune de Meyrin, située contre la frontière franco-suisse, près de Genève.

Les premiers travaux pour la construction du laboratoire et de son accélérateur commencent au mois de mai 1954. Le 29 septembre 1954, la convention du CERN est ratifiée par 12 États européens et le CERN est officiellement créé ; il se nomme maintenant Organisation européenne pour la Recherche nucléaire.

29 septembre 1956 Assassinat du président du Nicaragua, Anastasio Somoza

Après deux décennies à la tête du Nicaragua, le président Anastasio Somoza García est abattu par plusieurs projectiles lors d’un bal organisé en son honneur dans un club de la ville de Leon.

Soutenu par les États-Unis, Anastasio Somoza García prit le pouvoir en 1936, deux ans après avoir commandé, en tant que chef de la garde nationale, l’assassinat du guérillero César Augusto Sandino.

Le 21 septembre 1956, le règne de Somoza prend fin alors qu’il est atteint par plusieurs projectiles lors d’un bal organisé en son honneur dans un club de la ville de Leon. Son assaillant, un journaliste du nom de Rigoberto Lopez Perez, est aussitôt abattu par un aide du président nicaraguayen. Grièvement blessé, Somoza sera transporté deux jours plus tard à l’hôpital américain de Balboa, situé dans la zone du canal de Panama. Il succombera à ses blessures le 29 septembre 1956, à l’âge de 60 ans. Son fils Luis Somoza Debayle, le commandant de la garde nationale, lui succédera à la tête de l’État nicaraguayen de 1956 à 1963.

29 septembre 1962 Lancement du satellite canadien Alouette 1

Le satellite de communications Alouette 1 est lancé de la base de Vandenberg, en Californie.

Le Canada fait ainsi son entrée dans le club des nations spatiales, avec l’URSS et les États-Unis.

Poids: 320 livres; coût: 2,9 millions $; but: étudier l’ionosphère à 1 000 km dans l’espace.

Alouette I a remporté un succès retentissant à tous les points de vue. L’expérience s’est révélée plus que rentable, puisque la durée de vie du satellite, qui ne devait pas dépasser un an, s’est prolongée sur une période de dix années, produisant plus d’un million d’images de l’ionosphère.

29 septembre 1962 Emeutes à Oxford dans le Mississippi

Les émeutes de 1962 à l’université du Mississippi (Ole Miss riot of 1962) ont débuté le 29 septembre 1962 à l’université du Mississippi, surnommée localement Ole Miss. Elles ont impliqué des civils ségrégationnistes, des forces de l’État du Mississippi ainsi que des forces fédérales américaines.

Les ségrégationnistes reprochaient l’inscription et la fréquentation de l’université par le militaire afro-américain James Meredith.

Lors de la première nuit, deux civils ont été tués, dont un journaliste français, et près de 70 personnes ont été blessées. Jusqu’à la fin du conflit, environ 300 personnes seront blessées, dont près d’un tiers des marshal déployés sur le campus.

Des frictions sont demeurées entre les forces étatiques et fédérales au cours des semaines suivant la fin des émeutes.

29 septembre 1975 Décès de Casey Stengel

Charles Dillon « Casey » Stengel (né le 30 juillet 1890 ou 1891, et décédé le 29 septembre 1975) fut un populaire joueur de baseball ainsi qu’un gérant avec les Yankees de New York. Il reçut le surnom « Casey » de Kansas City, Missouri, où il est né. Dans ses jeunes années, il était aussi connu comme « Dutch », un surnom populaire à l’époque pour les américains de descendance allemande.

29 septembre 1976 Décès de Raymond Collishaw

Il remporte 60 victoires pendant la Première Guerre mondiale, ce qui le place au deuxième rang du palmarès des as canadiens. Il reste dans la Royal Air Force après la guerre, dirigeant des escadrons britanniques qui combattent les « rouges » en 1919 dans le Sud de la Russie et en Perse. Au début de la Deuxième Guerre mondiale, il commande les forces de la RAF en Égypte mais, excellent meneur d’hommes, il est inapte au travail de bureau. Il est relevé de ses fonctions en 1941, fait brièvement partie de l’état-major du Fighter Command d’Angleterre et prend sa retraite en 1943, détenant le grade de vice-maréchal de l’air.

29 septembre 1985 Coluche bat le record du monde à moto de vitesse

Coluche bat le record du monde à moto de vitesse du kilomètre lancé sur piste, le 29 septembre 1985, atteignant 252,087 km/h sur le circuit de Nardò, au guidon de la Yamaha 750 OW 3116. Il prévoit alors de tenter à nouveau cette compétition pour améliorer son propre record du monde mais son accident mortel de juin 1986 ne le lui permettra pas.

Le 19 juin 1986, Coluche trouve la mort à moins de quatre kilomètres de la villa qu’il a louée. Conformément aux résultats de l’enquête de gendarmerie et contrairement aux déclarations du chauffeur du poids lourd à l’origine de l’accident, si Coluche ne porte pas de casque (accroché au guidon) durant ce trajet, il roule à vitesse modérée ; soit, selon l’expertise, à environ 60 km/h, en-deçà des 90 km/h maximaux autorisés. Dans une ligne droite entre deux virages, le camion en face lui coupe brusquement la route (selon ses deux amis derrière lui). Le drame survient en fin de ligne droite, peu avant le croisement de la route de Cannes et du chemin du Piol à Opio alors que le camion, un semi-remorque benne chargé de gravats provenant de la gendarmerie de Grasse, tournait vers un pré. Le choc se produit entre 16 h 30 et 16 h 35, heure de la mort selon l’Agence France-Presse. Pourtant motard expérimenté, l’humoriste ne peut rien faire, sinon braquer le guidon de sa moto pour l’éviter, espérant passer sous le camion mais il ne réussit pas cette manœuvre. Sa tête percute l’avant droit du véhicule, au niveau du phare. Le choc violent lui est fatal.

29 septembre 1987 Décès d’Henry Ford II

Henry Ford II, né le 4 septembre 1917 à Détroit (Michigan), est un homme d’affaires et chef d’entreprise des États-Unis, président de la Ford Motor Company de 1945 à 1960, président du conseil d’administration et président-directeur général de 1960 à 1979. Il est le fils d’Edsel Ford et le petit-fils de Henry Ford.

29 septembre 1988 Les Américains sont de retour dans l’espace

Les Américains sont de retour dans l’espace. La navette spatiale Discovery s’élance dans le ciel de la Floride, avec cinq astronautes à son bord, pour une mission de quatre jours, 32 mois après le désastre de Challenger. L’équipage a pour tâche principale le déploiement d’un satellite de télécommunications pour la NASA.

Le 3 octobre, la navette se posera en douceur sur la piste de la base aérienne d’Edwards, en Californie, accueillie par les cris et les applaudissements de quelque 250 000 personnes. La mission aura été un succès.

29 septembre Le prix Nobel de la Paix aux casques bleus

Le prix Nobel de la Paix est décerné aux Forces des Nations Unies gardiennes de la paix qu’on appelle les casques bleus.

Dans les missions où on envoie des casques bleus, des soldats canadiens sont présents.

Des Casques bleus canadiens montent à bord d’un avion à destination du Canada, à Split, en Croatie, en 1995, à l’expiration du mandat des Nations Unies dans la région.

29 septembre 1993 Un séisme fait plus de 16 000 morts en Inde

Dans la nuit du 29 au 30 septembre, un puissant tremblement de terre d’une intensité de 6,4 sue l’échelle de Richter, ébranle le Sud-Ouest de l’Inde, faisant au moins 16 000 morts et plus de 10 000 blessés. Une équipe de Secouristes Sans Frontières spécialisée en technique de Sauvetage-Déblaiement se mobilise pour porter secours aux victimes avec chiens de recherche et matériel. Sous la violence des secousses, les maisons de briques et de terre se sont littéralement effondrées sur les habitants surpris dans leur sommeil, provoquant mouvements de panique et scènes d’horreur.Au milieu d’un paysage d’apocalypse où plus une seule maison n’est debout, les Secouristes Sans Frontières effectuent une mission de repérage avec Attila, chien de recherche SSF. Soudain, Attila change d’attitude, il devient joyeux et se met à gratter le sol. Avec la participation des soldats indiens, nous commençons à creuser .. sans y croire.

A deux mètres de profondeur, nous retrouvons le corps sans vie d’un enfant de 8 ans, puis un second, avant de découvrir enfin la petite PRIYANKA, dans le coma mais toujours en vie.

www.ssf-france.org

29 septembre 1995 Décès de Khaled Kelkal

Khaled Kelkal, né le 28 avril 1971 à Mostaganem en Algérie, est un terroriste islamiste algérien membre du Groupe islamique armé (GIA) et le principal responsable de la vague d’attentats commise en France à l’été 1995.

Recherché depuis les attentats de l’été, Khaled Kelkal périt sous une grêle de projectiles de gendarmes, près de Lyon

29 septembre 1996 Sortie du Nintendo 64

Son nom provient du fait qu’elle utilise un processeur 64 bits.

29 septembre 1997 Décès de Roy Lichtenstein

Roy Fox Lichtenstein, né le 27 octobre 1923 à Manhattan, New York et décédé le 29 septembre 1997 à Manhattan, est un des artistes les plus importants du mouvement pop art américain. Ses œuvres s’inspirent fortement de la publicité et de l’imagerie populaire de son époque, ainsi que des « comics » (bandes dessinées). Il décrira lui-même son style comme étant « aussi artificiel que possible ».

En 1963, il commence une série de toiles inspirée de bandes dessinées de DC Comics comme Girls’ Romances et Secret Hearts (dont fait partie une de ses toiles les plus célèbres, Drowning Girl).

29 septembre 2003 Première traversée de l’Atlantique en solitaire à bord d’un ballon à air chaud

David Hempleman-Adams réussit la première traversée de l’Atlantique en solitaire à bord d’un ballon à air chaud, suspendu dans une nacelle en osier ouverte à tous les vents (contrairement à la nacelle qui a permis le premier tour du monde). 76 heures ont été nécessaires pour accomplir cette performance, entre le Canada et l’Irlande.

29 septembre 2004 Deuxième vol réussi pour SpaceShipOne

Piloté par Mike Melvill, l’engin a dépassé les 100 kilomètres d’altitude, une altitude qui a été décrétée comme étant celle représentant la limite inférieure de l’espace. Pas question de se mettre en orbite à cette altitude. Une orbite stable ne peut être atteinte qu’à au moins 300 kilomètres d’altitude.

Burt Rutan, le constructeur de SpaceShipOne, devrait en principe recevoir le prix Ansari X soit 10 millions de dollars. Ce concours visait à encourager le tourisme de l’espace.

Il devra effectuer un autre vol (4 octobre 2004) et emporter à son bord l’équivalent en poids de deux passagers en plus du pilote pour remporter officiellement le prix.

29 septembre 2006 De retour de l’espace pour Anousheh Ansari

La première femme touriste de l’espace est accueillie avec un grand bouquet de roses rouges et des fruits frais à son atterrissage au milieu des steppes kazakhes, avec les deux spationautes de la 13e mission sur la Station spatiale internationale (ISS); Anousheh Ansari, 40 ans, qui a vécu en Iran jusqu’à l’âge de 16 ans, a payé 25 millions de dollars le droit de passer 11 jours dans l’espace dont huit jours à bord de l’ISS, devenant ainsi le quatrième touriste de l’espace et la première femme à s’offrir ce voyage.

Anousheh Ansari, née le 12 septembre 1966 à Mashhad (Iran), est une femme d’affaires américano-iranienne. Elle est devenue célèbre en 2006 comme la première femme touriste de l’espace. Elle est devenue du même coup la première femme musulmane et la première Iranienne à aller dans l’espace.

29 septembre 2006 Crash d’un Boeing 737 dans la forêt amazonienne

Un Boeing 737 de la compagnie brésilienne Gol s’écrase en pleine forêt amazonienne avec 155 personnes à bord, après avoir décollé de Manaus à destination de Brasilia et Rio de Janeiro; l’appareil, livré trois semaines plus tôt par Boeing, serait entré en collision avec un jet privé avant de s’écraser. Il s’agirait de la pire catastrophe aérienne de toute l’histoire du Brésil. En 1982, le crash d’un Vasp 727 à Fortaleza, dans le nord-est du pays, avait fait 137 morts.

29 septembre 2007 Décès de l’actrice Lois Maxwell

Miss Moneypenny n’est plus, Lois Maxwell tenait ce rôle dans les James Bond.

L’actrice Lois Maxwell, née le 14 février 1927, qui s’est fait connaître dans le rôle de la secrétaire du chef des services secrets dans plusieurs films de James Bond, est décédée à l’âge de 80 ans.

Madame Maxwell, une canadienne d’origine, vivait en Australie depuis plusieurs années auprès de son fils et de sa famille. Le porte-parole de l’hôpital où elle se trouvait n’a pas précisé la cause de son décès.

Lois Maxwell aura tenu le rôle de Miss Moneypenny durant 23 ans soit à partir du film Dr. No, réalisé en 1962, jusqu’à Dangereusement vôtre produit en 1985.

29 septembre 2010 Décès de Tony Curtis

L’acteur américain Tony Curtis, né le 3 juin 1925, connu pour son charme facétieux et sa complicité avec Marilyn Monroe, sa partenaire du légendaire « Certains l’aiment chaud », est mort à l’âge de 85 ans d’une crise cardiaque dans sa maison de Henderson, dans la banlieue de Las Vegas.

Né dans le Bronx, quartier pauvre de New York, Tony Curtis, beau brun aux yeux bleus, avait été co-sélectionné pour l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans « The Defiant Ones » (« La chaîne »), avec Sidney Poitier, en 1958. Il avait insisté pour que son partenaire, un Noir, soit également proposé pour l’Oscar, une rareté à l’époque, avant la fin de la ségrégation.

À l’affiche de plus de 100 films, il est surtout connu pour son rôle dans le classique de Billy Wilder en 1959, « Certains l’aiment chaud », en travesti aux côtés de Jack Lemmon et Marilyn, avec laquelle il eut une aventure de trois ans.

Père de six enfants, il avait été marié six fois et avait reconnu que son addiction au sexe – plus d’un millier de conquêtes féminines revendiquées – avait ruiné sa vie de famille.

L’actrice Jamie Lee Curtis est issue de son premier mariage en 1951 avec Janet Leigh – héroïne de la scène de la douche du « Psychose » d’Alfred Hitchcock.

Depuis 25 ans, Tony Curtis se consacrait surtout à la peinture. En 1995, il avait publié son autobiographie, « Tony Curtis ».

29 septembre 2013 La flamme olympique est allumée et le Russe Alex Ovechkin entame le relais

La flamme des Jeux olympiques de Sotchi est allumée lors d’une cérémonie sur le site historique d’Olympie, en Grèce; c’est le joueur de hockey Alexander Ovechkin qui a été le premier Russe à porter la flamme lors du grand relais olympique.

La flamme est arrivée à Sotchi le 7 octobre 2013, d’où elle a entamé un parcours de 65 000 kilomètres qui la menée aux quatre coins de la Russie.

Quelque 14 000 porteurs se sont relayés pendant les 123 jours du relais.

Pour la première fois de l’histoire, le flambeau olympique a passé. quelques jours dans l’espace; il a décollé à bord d’une capsule Soyouz, le 7 novembre, pour effectuer un court séjour à bord de la Station spatiale internationale.

29 septembre Le premier vol, direct de Pékin, d’Air China se pose à Montréal

Le vol CA879 d’Air China s’est posé peu après 13h30 sur la piste 24 droite avant d’être «baptisé» par deux camions du service des incendies d’Aéroports de Montréal qui ont arrosé le Boeing 777.

Il s’agit du premier vol de cette nouvelle liaison qui avait été annoncée en mai dernier.

Le ministre de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations, Jacques Daoust, avait signalé sa présence pour l’occasion à la conférence de presse prévue dans la foulée de ce vol inaugural.

Le service entre Montréal et Pékin sera assuré trois fois par semaine par Air China.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Sources: 366jours.free.fr / sudouest.fr / lessignets.fr / fr.news.yahoo.com / alterpresse.org / haiti-reference.com/haitilibre.com/isere-annuaire.com / http://fr.wikipedia.org / http://www.haiticulture.ch / http://www.ephemeride.com / http://www.magicmaman.com/prenom/,adelphe,2006200,10968.asp