Astrologie du jour

BELIER

Amour

Avec le petit coup de pouce d’Uranus, vos rapports conjugaux s’amélioreront considérablement. Cette amélioration sera due à un regain d’affection entre vous et votre conjoint ou partenaire. Jupiter, de son côté, vous offrira un intermède sensuel inédit, que vous allez adorer. Célibataire, que d’occasions de rencontres et d’aventures amoureuses cette fois ! Vous ne saurez plus où donner de la tête et serez confronté à l’embarras du choix. Tous les prétextes seront bons pour devenir les Don Juan ou les Messaline.

Argent

Journée très instable concernant vos finances. Gardez-vous de prendre des décisions en ce moment, tout au moins celles qui vous engageront personnellement. Suivez les conseils d’un Cancer ou d’un Scorpion.

Santé

Vous jouirez d’un dynamisme et d’une vitalité accrus grâce au bon influx de Mercure. La vie au grand air vous sera particulièrement favorable. Vous pourrez, au sein de la nature, améliorer nettement votre état physique et psychique général.

Travail

Evitez, sur le plan professionnel, de vous aventurer sur un terrain que vous connaissez peu ou mal. Dans un cas comme dans l’autre, sachez que vous pourriez vous heurter à de très sérieuses difficultés. Tenez compte des avertissements lancés par Mercure.

Citation

L’asile le plus sûr est le sein d’une mère (Florian).

Famille/foyer

Vie familiale calme et agréable. Toutefois, vous devrez surveiller de très près vos enfants, surtout s’ils sont tout petits, car il y aura des risques d’accidents domestiques. Mettez les médicaments, les produits toxiques et les allumettes définitivement hors de leur portée.

Vie sociale

Noyez vos soucis dans la poursuite d’un hobby passionnant, ou dans une oeuvre bénévole ou humanitaire. Il est nécessaire que vous vous sortiez de vous-même afin de dégager votre esprit des obsessions moroses. Souvenez-vous qu’ « on n’est guère malheureux que par réflexion » (Joubert).

Nombre chance

294

Clin d’oeil

Cassez vos habitudes et allez, en confiance, au-devant de ce qui se présente. Tout ce qui est nouveau vous apportera un plus.

TAUREAU

Amour

Célibataire, la Lune en cet aspect rendra votre vie amoureuse quelque peu précaire. Les événements n’auront rien de très méchant, et pourtant vous aurez tendance à tout dramatiser, à vous comporter comme si la fin du monde était toute proche ! Si vous êtes marié et que votre couple a résisté aux turbulences que vous venez de passer, vous pourrez vous réjouir : la solidité de votre union résistera désormais à tout.

Argent

Les influences planétaires étant absentes de votre secteur argent, on peut considérer que votre vie financière se portera plutôt bien. Libéré d’un Mars mal aspecté qui, dernièrement, a mis vos comptes à rude épreuve, vous saurez apprécier cette accalmie et la mettre à profit pour régler vos derniers reliquats de dettes et repartir sur des bases solides, animé de bonnes résolutions. Fini les découverts sauvages et les dépenses inconsidérées !

Santé

Vous serez très pris par vos diverses obligations. Mais ne négligez pas pour autant votre forme physique. Envie de faire du sport ? Très bonne idée, d’autant qu’avec la dose d’énergie que vous envoie Jupiter en ce moment, vous aurez besoin de vous dépenser. Seul conseil : allez-y progressivement et ne négligez pas l’échauffement.

Travail

Les astres vous apporteront une aide précieuse dans votre travail en aiguisant votre intuition. Vous aurez donc tout intérêt promouvoir vos idées les plus novatrices, à présenter vos projets de création : vos supérieurs sauront les apprécier et les prendre en compte. Le moment sera par ailleurs tout indiqué pour penser à réorganiser votre travail, à modifier le concept de vos activités, à cibler votre clientèle, etc.

Citation

Ce qu’on donne aux méchants, toujours on le regrette (La Fontaine).

Famille/foyer

Ne vous montrez pas déraisonnable dans vos exigences que vos proches n’accepteront pas de bon gré. Adaptez-vous plutôt au rythme de votre entourage, qui ne peut pas constamment vivre sur un volcan.

Vie sociale

Les influences dominantes de cette journée tendront à accentuer vos dispositions naturelles à sympathiser avec les autres, prenant à votre compte les intérêts comme les problèmes de ceux qui partagent votre vie ou vous entourent.

Nombre chance

344

Clin d’oeil

Offrez-vous un bon dîner en ville en compagnie de l’être aimé.

GEMEAUX

Amour

Vénus influencera favorablement le secteur de votre thème lié à l’amour et aux rencontres. Voilà qui vous promet une vie à deux très réussie. Mercure, quant à lui, vous permettra d’établir un dialogue confiant et fécond avec l’être aimé. Que pouvez-vous demander de plus ? Célibataire, les aspects feutrés de la planète Pluton favoriseront les amitiés amoureuses, les relations tendres et intellectualisées. Vous serez heureux, détendu, goûtant sans arrière-pensée le bonheur qui s’offre à vous, parfois de manière insolite.

Argent

Evitez les dettes : vous pourriez avoir du mal à les rembourser, et cela vous mettrait dans une situation très pénible. Savez-vous que « les dettes réduisent l’homme libre en esclavage » (Publilius Syrus) ?

Santé

Cet aspect de Mars va vous valoir un tonus en hausse ainsi qu’un bon moral, ce qui est souvent le meilleur moyen de rester en bonne santé ou, si l’on est souffrant ou fatigué, de récupérer rapidement. Seul petit problème possible : quelques moments de nervosité dus à un excès d’énergie que vous ne saurez pas trop comment gérer.

Travail

Vous aurez le champ libre pour mener à bien vos projets. A partir d’aujourd’hui, vous jouirez d’une grande liberté d’action. En prime, vous aurez une énergie du tonnerre, qui vous fera soulever les montagnes.

Citation

Ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde point (Plaute).

Famille/foyer

Vos relations avec vos enfants seront excellentes. Ils seront en une forme superbe, et l’harmonie régnera à la maison. Si l’un de vos enfants a envie de se lancer dans la pratique d’un sport ou l’apprentissage d’une activité artistique, encouragez-le : ce sera le bon moment.

Vie sociale

Il est inutile que vous engagiez la polémique avec des personnes ayant nettement plus d’expérience que vous. Vous devriez admettre qu’on puisse avoir des conceptions aussi valables que les vôtres.

Nombre chance

189

Clin d’oeil

Ne vous découragez pas si tout n’a pas l’air de s’arranger aussi rapidement que vous l’aviez prévu.

CANCER

Amour

Votre vie amoureuse n’a pas été facilitée par les astres dernièrement. Marié, vous avez sans doute eu bien du mal à faire les petites concessions nécessaires à la vie à deux ; et si vous vivez seul, votre attitude n’a certainement pas favorisé les rencontres. Cette fois, vous serez enfin prêt à accepter la vie telle qu’elle est. Plus disponible, plus tolérant, vous aurez enfin droit au bonheur.

Argent

Neptune en cet aspect sera un facteur de chance et de protection sur le plan pécuniaire. Mais attention : il rendra très naïf. N’accordez pas votre confiance sans réflexion, sinon vous seriez la proie idéale pour des escrocs.

Santé

Ne vous tracassez pas pour votre santé. C’est de repos que vous avez le plus grand besoin actuellement. Certaines situations pénibles vont se débloquer d’elles-mêmes, vous permettant de vous sentir revigoré.

Travail

Ayez confiance en vos capacités propres et ne comptez pas trop sur des appuis, qui ne sont qu’aléatoires. Les natifs dont les activités quotidiennes sont orientées vers les mathématiques, l’électricité, l’informatique peuvent s’attendre à progresser rapidement dans leur carrière.

Citation

Supporte et garde-toi pour les jours heureux (Virgile).

Famille/foyer

Il y a chez vous un petit côté autoritaire qui se manifestera ouvertement. Vous aurez envie de régenter tout votre petit monde à la maison. Mais veillez à le faire aussi adroitement que possible.

Vie sociale

Indépendant, logique et impénétrable, voilà comment votre entourage vous verra aujourd’hui. Vous vous replierez volontiers dans votre tour d’ivoire. Ne boudez pas la vie, mais il serait bon de méditer un peu.

Nombre chance

234

Clin d’oeil

Une plus grande souplesse, qui sera votre meilleure arme si vous devez affronter une situation nouvelle et difficile.

LION

Amour

Il y aura du remue-ménage dans votre vie amoureuse. La passion pourrait bien faire irruption dans votre existence et tout bousculer sur son passage. Vous serez prêt à suivre votre nouvel amour jusqu’au bout du monde, ou encore à divorcer sur-le-champ si votre couple bat de l’aile. Prudence, prudence ! Prenez au moins le temps de la réflexion, ou vous risquez de regrettez amèrement d’avoir agi sur un coup de tête.

Argent

Si des problèmes matériels vous assaillent, n’attendez plus pour contre-attaquer. Vous devrez essayer de trouver une solution aujourd’hui même, sinon la situation menacera de s’aggraver très sérieusement.

Santé

Avec Mars et Jupiter pour coachs, l’énergie ne vous fera pas défaut. Mais vous aurez vraisemblablement tendance à la gaspiller. Pour mieux cadrer votre tonus, vous mettre au sport serait une bonne idée, à condition de bien respecter l’échauffement, histoire de ne pas risquer une entorse ou un claquage musculaire.

Travail

Côté travail, dans l’ensemble, vous n’aurez pas à fournir d’efforts titanesques pour obtenir de très bons résultats. La chance sera à vos côtés, et vous ferez bien d’en profiter au maximum. Toutefois, évitez de pécher pas excès de confiance, et méfiez-vous d’un dangereux manque de lucidité.

Citation

Le code de salut des nations n’est pas celui des particuliers (Napoléon Ier).

Famille/foyer

Le Soleil en cet aspect va vous aider à établir des relations chaleureuses avec les personnes âgées de votre entourage et notamment avec vos parents. L’astre du jour protégera aussi vos relations avec vos enfants.

Vie sociale

C’est dans le sillage de Mercure que vous renforcerez votre caractère. Vous n’aurez pas l’intention de vous laisser marcher sur les pieds. De même, vous refuserez les concessions et les compromis. Pour une fois, le qu’en-dira-t-on vous laissera de marbre.

Nombre chance

262

Clin d’oeil

Si vous ne parvenez pas à vos fins avec une personne ou un objectif donné, lâchez du lest et attendez de meilleures nouvelles.

VIERGE

Amour

Les amours clandestines auront une saveur de fruit défendu particulièrement agréable à votre palais ce jour. Mais gare au scandale ! En outre, que vous en ayez envie ou non, les circonstances pourraient vous obliger à opérer des changements dans votre vie sentimentale.

Argent

Aucune planète ne viendra influencer votre secteur argent. Ce n’est pas là ce qui vous posera problème. En revanche, vous allez devoir endurer l’influence d’un Mars très mal aspecté, ce qui laisse présager des dépenses conséquentes sur les fonds de votre conjoint ou de vos associés. Vous avez cédé à un moment d’égarement, soit ! Mais tâchez tout de même de reprendre vos esprits.

Santé

La journée s’annonce plutôt bonne sur le plan de la santé. Vous bénéficierez de l’influence de Pluton. Ce sera le moment de prendre des mesures énergiques contre les ennuis rénaux. Buvez beaucoup d’eau minérale, ainsi que des tisanes diurétiques : queue de cerise, bourrache, aneth. Aromatisez vos préparations avec de la ciboulette, de l’estragon, du cerfeuil, tous très diurétiques.

Travail

Beaucoup d’aspects positifs aujourd’hui. Cela vous permettra d’atteindre des objectifs longtemps convoités. Vous aurez aussi beaucoup de volonté et de détermination. Tous les travailleurs du signe tireront de grandes satisfactions de leur activité.

Citation

Les fruits peuvent-ils être bons si la souche est mauvaise ? (proverbe arabe).

Famille/foyer

Joie de vivre en famille. Excellentes relations avec vos parents, frères et soeurs. L’ambiance familiale sera chaleureuse et réconfortante. Si vous avez des enfants, la journée sera facile à vivre avec eux.

Vie sociale

L’environnement astral, placé sous l’empire de la planète Mercure, favorisera un renforcement des activités sociales. Vous trouverez de nouveaux centres d’intérêt qui peuvent se révéler intéressants à long terme. Pour bien profiter de ce climat bénéfique, portez votre regard au-delà de l’avenir immédiat.

Nombre chance

239

Clin d’oeil

Vous avez du mal à établir vos priorités entre votre travail et votre vie privée ? Ne cherchez pas la perfection ; faites ce que vous pouvez, et laissez le temps vous souffler les meilleures réponses.

BALANCE

Amour

Une bonne entente amoureuse régnera tout au long de cette journée grâce aux bons offices de la Lune. Vous ferez des projets à long terme avec votre conjoint ou partenaire, et vos relations mutuelles auront l’occasion de s’approfondir. Si vous avez rencontré récemment l’âme soeur, l’idée d’un mariage ou d’une cohabitation pourrait même être envisagée ; mais ne vous pressez pas, car « Qui se marie à la hâte se repent à loisir » (proverbe anglais).

Argent

Surveillez de près vos finances. Votre optimisme naturel pourrait vous faire croire que vous vous sortirez sans problème de toute situation. Mais cette fois vous risquez de vous retrouver dans une impasse.

Santé

Voilà un Ciel bien contrasté ! Le Soleil, dysharmonique, vous fera vivre sur les nerfs. Heureusement, certaines planètes veilleront sur vous, vous aidant à retrouver votre calme. Quant à l’astre Mars, bien placé, il vous rendra plus résistant à l’effort.

Travail

Aujourd’hui vous retrouverez toute l’énergie et tout le tonus qui vous caractérisent. Vous serez capable d’abattre des montagnes si les causes vous motivent. Cette phase lunaire marquera le début d’un cycle nouveau pour votre signe ; profitez-en pour donner le maximum de chance au restant de votre vie professionnelle.

Citation

Les enfants ont plus besoin de modèles que de critiques (J. Joubert).

Famille/foyer

Profitez des influences favorables pour régler les petits différends familiaux et faire régner l’harmonie dans votre foyer. Passée la journée, il vous sera beaucoup plus difficile de trouver un terrain d’entente avec vos proches, tout simplement parce que vous aurez moins envie d’être conciliant.

Vie sociale

Vos relations avec les autres risquent de devenir difficiles dans la mesure où vous n’en ferez qu’à votre tête et défendrez vos opinions avec une obstination d’adolescent en crise. Vous n’aurez pas les idées particulièrement claires, ce qui ne vous empêchera pourtant pas de vouloir à tout prix les appliquer !

Nombre chance

657

Clin d’oeil

Prenez garde à la susceptibilité et à la rancune de vos proches.

SCORPION

Amour

Vous êtes capable de constance en amour. L’harmonie devrait donc être au rendez-vous. Si vous êtes déjà lié, il faudra vous mettre davantage à l’écoute de votre conjoint. Allez-y, le moindre petit effort portera ses fruits. Vous vivrez donc votre vie de couple comme un poisson dans l’eau. Quant à vous, célibataire, votre solitude actuelle ne semble pas être pour vous un sujet de tristesse ou un handicap : vous vous sentez parfaitement heureux de pouvoir butiner de fleur en fleur comme un papillon au printemps !

Argent

Des ennuis pécuniaires ne vous seront pas épargnés ce jour. Vous avez beau vouloir leur échapper, ils vous rattraperont tout de suite. Mais cette situation ne concernera pas certains natifs du troisième décan. Ceux-ci n’auront pas de problèmes financiers ; ils seront même bien inspirés et pourront prendre d’heureuses initiatives pour améliorer la qualité de leur vie.

Santé

Avec trois astres bénéfiques bien placés dans votre Ciel, vous ne devriez pas manquer de résistance physique. Mais attention : des petites difficultés sont possibles pour quelques-uns d’entre vous. Ces planètes ont un impact si puissant qu’elles peuvent en effet perturber le système énergétique et nerveux. Si cela vous arrive, pensez à vous détendre, à pratiquer une activité relaxante comme le yoga ou la méditation pour retrouver l’équilibre.

Travail

Les natifs du signe seront très bien influencés sur le plan intellectuel et mental au cours de la journée. Cela favorisera non seulement les écoliers et les étudiants, qui devraient obtenir de très beaux résultats, mais aussi tous ceux qui ont la patience de suivre des cours du soir ou de s’assurer une formation complémentaire. Le travail qu’ils auront réalisé en cette journée leur sera un facteur de chance par la suite. Les autres travailleurs récolteront de beaux succès.

Citation

Le voleur n’a peut-être commis qu’une faute, le volé en a commis cent (proverbe russe).

Famille/foyer

Le foyer sera bien influencé, et vous devriez vivre en bonne entente avec le conjoint et les enfants. Vous réglerez les petits problèmes domestiques en un tour de main.

Vie sociale

Des amis pour s’amuser, c’est bien. Mais si l’un d’entre eux traverse une période délicate en ce moment, le joyeux drille que vous êtes saura aussi se transformer en une oreille attentive ou offrir l’épaule sur laquelle il pourra s’épancher.

Nombre chance

495

Clin d’oeil

Élaguez tout ce qui est inutile, encombrant ou peu rentable.

SAGITTAIRE

Amour

Les choses se calmeront bien dans le secteur conjugal. Mais attention à la présence de Mars et de la Lune : tous les deux vont en effet vous mettre de mauvaise humeur et vous angoisser ; et, du coup, vous risquez d’être difficile à vivre en couple. Célibataires, les rencontres amoureuses se multiplieront à une allure qui vous dépassera, les adresses s’échangeront avant qu’on ait pu échanger une idée, et les demandes se feront pressantes avant qu’on ait le temps de s’interroger sur ses sentiments. Il y aura de la pagaille dans l’air !

Argent

D’excellentes influences planétaires vous permettront en principe d’aborder cette journée sans trop de soucis. Mais il vous faudra tout de même faire attention aux mauvais aspects de Mars et Saturne, qui affecteront momentanément votre équilibre budgétaire. Une dépense importante et imprévue concernant votre maison ou votre voiture est possible.

Santé

Mars et Jupiter doperont votre vitalité. Votre dynamisme et votre tonus seront accentués par Pluton. Celui-ci vous donnera également de la résistance physique. Si vous prenez un congé bien mérité en ce moment, vous vous éclaterez en faisant beaucoup de sport.

Travail

Bon esprit d’entreprise qui pourra vous permettre de conclure rapidement un projet de contrat ou d’association. Toutefois, soyez très vigilant et sachez bien vérifier tous les documents vous-même ; si besoin est, faites-vous conseiller par des personnes compétentes.

Citation

Ce n’est qu’un nuage d’été ! (proverbe arabe).

Famille/foyer

Vous serez presque exclusivement axé sur la vie de famille. Pour ceux que vous aimez, vous vous dépenserez sans compter. Mais vos efforts, tout en étant hautement louables, risquent de vous rendre possessif et même tyrannique !

Vie sociale

Sachez moduler vos propos. Même si vos griefs sont justifiés, n’éclatez pas dans une colère qui vous ferait prononcer des paroles qui pourraient bien se retourner contre vous. « Quand le sage est en colère, il cesse d’être sage » (le Talmud).

Nombre chance

315

Clin d’oeil

Tentez de résoudre les litiges sans bousculer personne.

CAPRICORNE

Amour

Les sentiments dans le couple seront médiocres à cause des mauvais aspects de la planète Uranus. Le moment serait mal choisi pour avoir une discussion importante avec votre conjoint ou partenaire. Remettez-la donc à plus tard, surtout si elle concerne les enfants ; sinon, vous ne pourrez éviter la querelle. Si vous vivez seul, Neptune et Uranus pourront vous mettre face à une rencontre importante. Pour quelques-uns, attention : i y aura de l’illusion dans l’air. Ne vous enthousiasmez pas sur la seule belle mine de la personne qui vous convoite.

Argent

Cette fois, la moindre erreur en matière financière risque de vous coûter fort cher. Il sera impératif de vous imposer une certaine discipline. Ainsi, évitez de vous endetter ou de vivre au-dessus de vos moyens. Quant aux dépenses somptuaires, elles seront à bannir totalement. Ce programme n’a rien d’enthousiasmant, mais ce sera le seul moyen d’échapper à de gros soucis d’argent.

Santé

Vous serez au mieux de votre forme et vous êtes même capable d’accomplir beaucoup plus de choses que prévu. En effet, rien ni personne ne pourra vous empêcher de réaliser ce que vous avez en tête.

Travail

Tous les travailleurs du signe tireront de grandes satisfactions de leur activité. La journée sera défavorable aux associations professionnelles. En effet, la Lune en cet aspect vous rendra trop naïf, crédule et par conséquent vulnérable.

Citation

La France n’est réellement elle-même qu’au premier rang (Charles de Gaulle).

Famille/foyer

L’ambiance chez vous sera plutôt animée et chaleureuse, mais vous aurez peut-être du mal à respecter le rythme et les nécessités de chacun. Faites un effort, sans quoi vos proches vont finir par se rebeller contre ce qu’ils considèrent comme une tyrannie.

Vie sociale

Le secteur des loisirs, des voyages et de la culture sera mis en vedette. Voilà qui décuplera votre légendaire curiosité intellectuelle. Tâchez cependant de ne pas trop vous disperser : c’est en concentrant vos efforts que vous serez le plus efficace. Essayez également de relier vos centres d’intérêt à votre vie professionnelle, vous pourrez ainsi rapidement tirer parti de tout ce que vous apprendrez.

Nombre chance

247

Clin d’oeil

Ne perdez pas de temps en tergiversations ; faites votre choix.

VERSEAU

Amour

Vénus vous promet des joies dans la sphère affective. Les aspirations de votre coeur seront assouvies. Vous passerez sûrement la journée pleine de gaieté et d’entrain, heureux de manifester votre ardeur amoureuse à conjoint ou partenaire et de recevoir de lui d’exquises marques d’attachement. Beaucoup de célibataires commenceront ce jour à vivre une romance amoureuse qui leur procurera d’immenses satisfactions.

Argent

La réussite matérielle fait partie de vos objectifs ? Eh bien, vous aurez la satisfaction d’atteindre votre but pendant cette journée, tout au moins en partie. Grâce à l’influence conjuguée de certains astres, vous développerez et consoliderez sensiblement votre situation financière.

Santé

Votre résistance physique sera excellente grâce au bon influx plutonien. Vos pourriez très bien vous lancer dans une folle randonnée à la campagne ou en forêt. Cela devrait vous faire le plus grand bien.

Travail

Ne vous énervez pas si, comme l’indique l’environnement astral, certaines affaires tardent à se réaliser. Prenez les choses comme elles viennent ; le temps jouera en votre faveur.

Citation

L’homme est caché sous sa langue (proverbe persan).

Famille/foyer

Toutes les planètes seront bénéfiques, ce qui vous garantira de bonnes relations tant avec vos parents qu’avec vos enfants. Un problème lié à votre domicile pourrait par ailleurs trouver une solution heureuse.

Vie sociale

Cet aspect de Neptune favorisera davantage l’amitié que l’amour. Mais ce ne sera pas pour vous déplaire, vous qui ne prisez rien autant que l’harmonie de l’esprit et du corps. Peut-être même aurez-vous aujourd’hui tendance à confondre échanges intellectuels ou spirituels et folles étreintes !

Nombre chance

974

Clin d’oeil

Réagissez aux idées noires en allant vers les autres, en faisant du sport, en cultivant l’humour.

POISSONS

Amour

Le présent aspect de Vénus insufflera du brio dans les relations conjugales. Multipliez les activités en commun avec votre conjoint ou partenaire pour prévenir tout risque de rivalité malsaine. Votre couple pourra ainsi rester un havre de paix. Célibataire, voici pour vous un climat amoureux empreint de douceur et de légèreté, sous l’égide de Vénus. Vous serez enclin à faire assaut de séduction, et pencherez pour l’aventure agréable, le flirt aimable. La vie amoureuse sera gaie, fluide, sans tensions ni drames.

Argent

Si les placements vous intéressent, il s’agira aujourd’hui d’avoir une vision réaliste et de ne pas laisser dormir certaines valeurs dont le cours pourrait baisser bientôt. Débarrassez-vous-en en temps utile, sans regrets.

Santé

Sous l’influence de Neptune bien aspecté, pas question d’imposer des efforts excessifs à votre organisme et de vous surmener ! Vous serez très raisonnable, et vous gérerez efficacement votre capital énergie. Vous trouverez même le temps de vous reposer. C’est votre santé qui y gagnera !

Travail

Côté travail, surveillez-vous de près et évitez les entreprises trop ambitieuses qui pourraient se solder par de cuisants échecs. Cela dit, vous aurez à nouveau le vent en poupe, et vous réaliserez de brillantes performances.

Citation

Tout ce qui est rond n’est pas noix (proverbe persan).

Famille/foyer

Cette position de Mercure va nettement alléger le climat chez vous. Enfants et parents auront moins besoin de vous et vaqueront paisiblement à leurs occupations respectives, vous laissant le temps de souffler et de vous consacrer à ce qui vous intéresse, métier ou passions personnelles.

Vie sociale

Les tendances très contradictoires de votre personnalité seront exacerbées aujourd’hui. Tantôt vous partirez en guerre contre toutes les formes de dépendance, tantôt vous serez prêt à faire des concessions pour avoir la paix.

Nombre chance

734

Clin d’oeil

Si vous savez vous contenter de peu, vous finirez par gagner beaucoup. Mais si vous voulez toujours gagner beaucoup, vous finirez par ne ramasser que des miettes.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com