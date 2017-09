Indice de compétitivité : Haïti est 128e et termine dernier de la région

Source Patrick ST PRE | Le Nouvelliste

Quelques jours seulement après la clôture d’un imposant forum sur la compétitivité et l’investissement organisé dans la capitale haïtienne, Port-au-Prince, le Forum économique mondial publie le Rapport sur la compétitivité mondiale 2017-2018 qui évalue chaque année les facteurs qui stimulent la productivité et la prospérité des pays.

Dans le Rapport sur l’Indice global de compétitivité (2017-2018) publié mercredi 27 septembre 2017 par le Forum économique mondial, Haïti, avec une moyenne générale de 3,22, occupe la 128e place sur 137 économies analysées à l’échelle mondiale. Si la performance de l’économie haïtienne place le pays bon dernier de la région Amérique latine et Caraïbes, ses plus proches voisins, à savoir la République dominicaine et la Jamaïque, ont fait mieux dans ce classement en se positionnant respectivement à la 104e et 70e place pour des moyennes générales de 3.9 et 4.2.

Le rapport de cette année couvre 137 économies, en fonction de la disponibilité des données. Haïti réintègre ce classement, en compagnie de la Guinée, des Seychelles et du Swaziland, après avoir été mise de côté en raison de données insuffisantes. Les pays exclus cette année sont la Barbade, la Bolivie, la Côte d’Ivoire, le Gabon et la Macédoine. Au total, la production combinée des économies couvertes par l’indice représente 98% du PIB mondial.

L’Amérique latine et les Caraïbes ont enregistré 10 années d’amélioration continue de la compétitivité. Le Chili est toujours premier dans la région et occupe le 33e rang suivi du Costa Rica classé 47e qui gagne sept places. La Panama se place directement derrière et occupe le 50e rang, perdant ainsi huit places. L’Argentine a affiché la plus grande progression ; elle occupe la 92e place et gagne 12 places. Le Brésil reste à la 80e place et gagne une place, ainsi que le Mexique classé 51e. La Colombie et le Pérou perdent chacun cinq places, et sont respectivement classés 66e et 72e. Haïti et le Venezuela occupent le dernier rang dans la région.

Selon le rapport, Haïti n’a pas pu obtenir un bon score dans ce classement en raison des piètres performances dans les infrastructures (136e, 1.8/7), l’efficacité du marché des biens (135e, 3.8), le développement du marché financier (134e, 2.5), la maturité technologique (134e, 2.2), la sophistication des entreprises (137e, 2.6) et l’innovation (137e, 2.1). L’environnement macroéconomique (61e, 4.8) est le seul secteur dans lequel Haïti s’est montrée compétitive.

Avec un PIB de 8.3 milliards de dollars pour une population de 10.8 millions d’habitants et un PIB per capita de 761.2 dollars, l’économie d’Haïti fait pâle figure face à celle de la République dominicaine (un PIB de 72.2 milliards de dollars pour une population de 10.1 millions d’habitants, et un PIB per capita de 7159.5 dollars) et celle de la Jamaïque (un PIB de 14 milliards de dollars pour une population de 2.8 millions d’habitants, et un PIB per capita de 4930.5 dollars).

Au cours de ces 5 dernières années, la Jamaïque a signé une performance