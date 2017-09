Justice : Un colloque, de trois jours, à Port-au-Prince, sur la lutte contre l’impunité en Haïti

P-au-P, 27 sept. 2017 [AlterPresse]— Un colloque se tient, du mercredi 27 au vendredi 29 septembre 2017, à Port-au-Prince, autour de la lutte contre l’impunité des crimes du passé ainsi que des mécanismes de la justice transitionnelle, apprend l’agence en ligne AlterPresse.

Ce colloque réunit des experts étrangers et haïtiens, ainsi que des actrices et acteurs clés dans la lutte contre l’impunité en Haïti, sur l’importance de l’établissement de la vérité et des responsabilités concernant les crimes du passé.

« L’histoire d’Haïti est jalonnée de périodes de violences politiques, caractérisées par des régimes autoritaires, dont ceux de François et Jean-Claude Duvalier (22 septembre 1957 – 7 février 1986), mais également de Jean-Bertrand Aristide (7février 1991-30 septembre1991 ; 15 octobre 1994 – 7 février 1996, 7 février 2001 – 29 février 2004), et de coups d’État récurrents et sanglants, qui ont donné lieu à de graves violations des droits humains », rappellent, dans un communiqué, les organisateurs de l’évènement.

« Aucun mécanisme satisfaisant d’établissement de la vérité, ni de procédure judiciaire indépendante et impartiale, n’a pu, jusqu’à présent, aboutir, pour restituer les victimes dans leurs droits et contribuer à la construction………………………………………....lire la suite sur alterpresse.org