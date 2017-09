Haïti – Ouragan Maria : 3 haïtiens noyés, 48 autres secourus en République Dominicaine

Source S/ HaïtiLibre

Suite aux inondations provoquées par le passage de l’ouragan MARIA, dans le Nord-Ouest de la République Dominicaine, la Défense civile et les autorités dominicaines ont récupéré les corps de trois haïtiens noyés, deux dans la rivière Yaque del Norte (Jidenn Pierre, 21 ans, et Dyemanu Pierre, 19 ans) dans la région de Hatillo Palma (Province de Monte Cristi) et un autre (Filon Eloy, 37 ans) dans la région de Junquito de Mao également ……………………….lire la suite sur haitilibre.com