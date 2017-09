Haïti-États-Unis : Une pétition en faveur du renouvellement du Tps de plus de 50 mille Haïtiens, sous menace de déportation

P-au-P, 26 sept. 2017 [AlterPresse] — Plusieurs organisations de droits humains [1] demandent à l’administration américaine de Donald John Trump de renouveler, pour au moins 18 mois supplémentaires, le Statut de protection temporaire (Tps) de plus de 50 mille Haïtiennes et Haïtiens, vivant aux Etats-Unis d’Amérique.

C’est ce qui ressort d’une pétition publiée sur le site www.avaaz.org, consulté par l’agence en ligne AlterPresse.

« Le non renouvellement du Tps fragiliserait davantage la situation des familles bénéficiaires et constituerait un grand choc pour Haïti, qui vit encore les conséquences de plusieurs catastrophes ayant frappé le pays au cours des dix dernières années », estiment les pétitionnaires.

Il ferait également perdre à des milliers de familles, vivant déjà aux États-Unis d’Amérique, leur emploi et leurs moyens de survie.

Le non renouvellement du Tps occasionnerait l’interruption d’une aide substantielle à la population haïtienne et priverait Haïti de l’apport important d’une partie de sa communauté, vivant à l’extérieur, et contribuerait à plonger dans la précarité de nombreuses familles vivant aux États-Unis, alerte la pétition.

Haïti ne serait pas, dans les conditions actuelles, en mesure d’accueillir et de réinsérer, sur son territoire, les milliers de personnes qui seraient forcées de laisser les États-Unis si le Tps n’est pas renouvelé, poursuit-elle.

Les pétitionnaires soulignent que le pays fait déjà face, depuis plusieurs années, à des rapatriements, en provenance de la République Dominicaine, qu’il n’arrive pas encore à gérer.

Ils soutiennent que la population haïtienne a survécu, en grande partie, grâce aux transferts ……………………………...lire la suite sur alterpresse.org