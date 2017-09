Un nouveau conseil décanal installé à la tête des facultés de médecine et de pharmacie de l’UNDH

Source Edrid St Juste | Le Nouvelliste

Le président de la Conférence épiscopale d’Haïti, le Cardinal Chibly Langlois, a procédé ce mardi, dans les locaux de l’Université Notre-Dame d’Haïti (UNDH), à l’installation d’un conseil décanal intérimaire à la tête des Faculté de médecine et des sciences de la santé (FMSS) et de pharmacie de l’UNDH pour relancer les activités académiques paralysées depuis tantôt cinq mois.

Ce conseil est composé de quatre membres. Il est présidé par le Dr Pierre Roger Vilfort, le Dr Marie Ghislaine Adrien, le Dr Jean PH. Harvel Duverseau et du pharmacien Wilson Prévilon.

Selon le Dr Pierre Roger Vilfort, les membres de ce conseil vont s’ingénier à accomplir deux missions. « On a premièrement pour mission de boucler l’année académique 2016-2017 interrompue par la grève des étudiants; et deuxièmement de lancer le processus d’inscription pour une nouvelle cohorte d’étudiants pour la faculté médecine et de pharmacie », a-t-il expliqué.

Joint par le journal mardi soir, le Dr Pierre Roger Vilfort annonce la reprise des cours pour le lundi 2 octobre prochain. « Au cours de cette semaine, on rencontrera les étudiants pour leur parler », a-t-il indiqué.

Dans une note publique, la Conférence épiscopale d'Haïti (CEH) donne la garantie que « ce conseil agira en étroite collaboration avec les instances de la structure de gouvernance de l'UNDH afin de répondre