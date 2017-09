Les titres de l’actualité du mercredi 27 septembre 2017 sur Radio Vision 2000

8 ouvriers de la CODEVIE à Ouanaminthe ont été blessés dont plusieurs par balles, ce mercredi, au cours d’une manifestation violemment dispersée par des agents de la Police nationale qui ont fait usage de gaz lacrymogène et de balles réelles. Les protestataires entendaient dénoncer la décision du gouvernement de prélever 13% de leur salaire à partir du prochain exercice fiscale.

Fin, ce mercredi, de la grève de 3 jours observée, depuis lundi, par une cinquantaine de Mairies pour protester contre la décision du gouvernement de diminuer les taxes collectées en faveur des communes via le budget 2017/2018 et pour réclamer le virement des 500 millions de gourdes de crédits budgétaires allouées aux municipalités dans le budget rectificatif.

Les Magistrats concernés accordent jusqu’au 30 Septembre à l’Exécutif pour effectuer le virement alors qu’un délai de 15 jours lui est accordé pour présenter un budget rectificatif au parlement et menacent, dans le cas contraire, d’entrer à nouveau en grève.

Lancement, ce mercredi, d’un colloque international de 3 jours sur la lutte contre l’impunité des crimes du passé et la justice transitionnelle. Une initiative du RNDDH de concert avec la Fédération internationale des droits de l’homme et du haut-commissariat des nations-Unies aux droits de l’Homme.

Le Directeur du service de l’Immigration et de l’Emigration dément les rumeurs selon lesquelles, tous ceux qui ont fait l’acquisition de timbres de passeports avant la fin de cet exercice fiscal et qui n’ont pas eu le temps de déposer leurs dossiers avant vendredi seraient contraints de verser la différence par rapport au nouveau tarif de 6 mille gourdes qui entrera en vigueur à partir du 1er Octobre.

Les timbres vendus au cours de cet exercice seront utilisés pour produire des passeports de 5 ans alors que le nouveau tarif permettra d’imprimer des passeports de 10 ans, a dit Joseph Canciulli.

Le président Jovenel Moise s’est entretenu, ce mercredi, avec les responsables de la Conférence Episcopale d’Haiti dans le cadre du dialogue permanent engagé avec les secteurs vitaux de la société, selon un communiqué du palais national.