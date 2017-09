Astrologie du jour

BELIER

Amour

Sous l’impulsion perverse de Neptune, vous serez fortement enclin à l’incompréhension et à l’intolérance en couple. Mais si vous n’avez pas encore compris que les critiques acerbes n’ont jamais réformé personne et qu’un minimum de courtoisie est indispensable à la réussite conjugale, alors vous irez au-devant de sérieux problèmes. Célibataire, côté coeur, les obstacles ne vous effraieront pas ; vous les pulvériserez avec une sorte de rage tranquille. Pourtant, il vous faudra plus de subtilité que de force pour résoudre un certain problème amoureux.

Argent

Pas question de vous serrer la ceinture, tout spécialement si vous êtes en vacances ! Vous prendrez le maximum de bon temps et dépenserez sans réfléchir, ce qui risque de vous poser des problèmes ardus en fin de mois.

Santé

Plusieurs éléments célestes se combineront pour vous promettre une journée protégée sur le plan santé. D’un côté, Mars et compagnie, planètes du dynamisme, vous doteront de solides réserves d’énergie. De l’autre, le Soleil et Saturne vous vaudront une bonne résistance. Attention simplement à ne pas trop tirer sur la corde.

Travail

Vous aurez la possibilité de mettre sur pied un projet d’envergure. Cependant, des problèmes pourraient intervenir. Vous ne pourrez les résoudre que si vous faites preuve de souplesse et de diplomatie.

Citation

Revenir sur une vérité vaut mieux que persévérer dans l’erreur (proverbe arabe).

Famille/foyer

Nette amélioration de vos relations avec les personnes âgées de votre entourage familial. Tous ceux d’entre vous qui ont eu dernièrement du mal avec leurs parents vont enfin trouver un terrain d’entente et de dialogue. N’hésitez pas à leur rendre visite : vous pourrez profiter de cette complicité retrouvée. Avec vos enfants, cette journée sera facile à vivre et agréable.

Vie sociale

Moins centré qu’à l’habitude sur l’utilitaire, vous ne perdrez cependant rien au change. En effet, bénéficiant d’une vision plus ample et plus globale des réalités ambiantes, votre habileté manoeuvrière s’en retrouvera accrue et bien plus efficace qu’à l’ordinaire.

Nombre chance

484

Clin d’oeil

Consacrez-vous à l’essentiel, survolez les détails.

TAUREAU

Amour

Le climat conjugal se réchauffera singulièrement. Ce ne sera pas encore la passion torride entre vous et votre conjoint ou partenaire, mais les choses auront tendance à s’améliorer à vue d’oeil. Encore un peu d’efforts, de dialogue et de compréhension, et vous repartirez pour une nouvelle lune de miel. Célibataire, vous vous sentirez guidé aujourd’hui par une énergie bouillonnante mais aussi une passion dévorante. Vous aimerez à la folie et vous serez aimé tout autant. Excellente journée d’amour et de tendresse.

Argent

La planète Mercure vous étant contraire, prenez des mesures énergiques pour restructurer votre capital. N’hésitez pas à sacrifier l’accessoire pour sauver l’essentiel. Il y aura des temps meilleurs !

Santé

Il vous est recommandé de consommer aujourd’hui du maquereau, poisson riche en protéines et en vitamine B12. Cet aliment contient également des acides gras insaturés oméga 3, qui fluidifient le sang et protègent des maladies cardio-vasculaires.

Travail

Dès le début de la journée, vous éprouverez un net regain de dynamisme et d’enthousiasme. Très motivé pour réaliser de hautes ambitions professionnelles, vous déploierez une activité intense, et vous serez pressé d’atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés.

Citation

Crois la moitié de ce que tu vois et rien de ce que tu entends (proverbe créole).

Famille/foyer

Vous vous révélerez le pilier de l’édifice familial. Avec votre sens de l’organisation et une remarquable rapidité de décision, vous trouverez une bonne solution à tous les problèmes, même si cela vous cause des insomnies.

Vie sociale

Vous vous parerez de vertus et de qualités que vous ne possédez pas. Craignez qu’on ne vous prenne au mot et que vous ne vous retrouviez vite en position embarrassante. La modestie vous siérait mieux.

Nombre chance

154

Clin d’oeil

Assurez-vous que vos idées ne sont pas le fruit de votre imagination.

GEMEAUX

Amour

Vénus et Pluton influençant votre secteur personnalité vous imposeront une courte phase de remise en question en amour. Ce n’est pas que ces planètes soient mal disposées à votre égard, mais elles vous inciteront à regarder en face une réalité que vous vous êtes souvent cachée. A la suite d’une rencontre ou d’un événement même anodin, vous relations amoureuses ou votre conception de l’amour pourront être transformées. Soyez certain qu’après cette prise de conscience, votre vie amoureuse sera nettement plus épanouissante.

Argent

Votre équilibre financier risque de souffrir de cet impact de Saturne. Ne vous affolez pas : tout ira bien si vous mettez de l’ordre dans vos finances et gérez sagement votre budget. Seuls les natifs irresponsables risquent quelques problèmes.

Santé

Vous serez en excellente forme physique, ce qui constituera un atout de poids pour bien réagir aux petits problèmes possibles dans votre vie privée, professionnelle ou autre. Votre bonne résistance physique vous permettra de faire face sans affolement aux difficultés, et donc de les résoudre plus efficacement.

Travail

Certains problèmes professionnels réclameront toute votre attention. Si vous niez leur évidence, vous ne tarderez pas à vous retrouver dans une situation sans issue, vu les mauvais influx neptuniens actuels.

Citation

L’homme du désir périt avec ce qu’il désire (proverbe indien).

Famille/foyer

La vie de famille ira son chemin, sans heurts significatifs, sans moments exceptionnels non plus. Vos proches seront les uns et les autres pris par leurs activités personnelles, et vous-même aurez beaucoup à faire. Mais cela ne vous empêchera pas de passer de bons moments de détente ensemble.

Vie sociale

Une personne qui vous a déçu remontera dans votre estime grâce au courage et à la sérénité dont elle a fait preuve dans des circonstances très éprouvantes. Et vous commencerez à découvrir en elle de splendides qualités que vous n’aviez pas soupçonnées. Vous voyez, comme il est difficile de bien connaître quelqu’un !

Nombre chance

114

Clin d’oeil

Soyez moins catégorique dans vos jugements et affirmations.

CANCER

Amour

Vous ne passerez rien à votre conjoint ou partenaire aujourd’hui ! Ses petits défauts, ses petites faiblesses et la moindre de ses attitudes prendront à vos yeux des proportions démesurées. Mais ce n’est comme ça que peut rouler la vie de couple ! Célibataire, vous mettrez tellement d’intensité et de passion dans vos déclarations d’amour, que la personne de vos intentions ne pourra pas résister. Enflammé et impétueux, vous serez prêt pour les coups de foudre ou les coups de coeur ; mais attention aux lendemains de désillusion.

Argent

Attention ! Vous risquez de voir resurgir de vieilles dettes oubliées, ou, plus bêtement, de vous lancer dans des achats ruineux que vous regretterez ensuite amèrement. Faites preuve de volonté pour résister aux tentations de dépenses.

Santé

Mars vous donnera une énergie du tonnerre. Votre problème sera de chercher à bien canaliser cette énergie pour qu’elle ne se transforme pas en agressivité dévastatrice. Plongez-vous dans l’action, en vous disant que « l’action n’apporte pas toujours le bonheur, mais il n’est pas de bonheur sans l’action » (B. Disraeli). Et si vous ne savez vraiment pas quoi faire, alors partez vous défouler sur un terrain de sports.

Travail

Plus fonceur que jamais, vous vous lancerez avec enthousiasme dans des entreprises audacieuses. Si vous travaillez seul, vous saurez profiter au maximum de votre autonomie, et vous obtiendrez d’excellents résultats. Si vous travaillez en équipe, vous réussirez à maîtriser votre goût de l’indépendance, à bien vous intégrer au groupe.

Citation

L’occasion fait le larron (proverbe latin).

Famille/foyer

Cette journée sera le bon moment de prendre des initiatives pour améliorer votre confort domestique ou faire des achats destinés à l’embellissement de votre foyer et de votre décor.

Vie sociale

Vous serez sujet aux agissements indélicats d’un de vos amis. Mais si vous gardez votre sang-froid, Saturne vous aidera à traverser l’épreuve sans dommage. Débarrassez-vous des amis qui ne méritent pas ce nom.

Nombre chance

942

Clin d’oeil

C’est à vous qu’il incombe d’agir pour faire avancer vos affaires.

LION

Amour

Jupiter prodiguera son influence sur le secteur lié au couple. En principe, le maître de la chance va favoriser vos relations conjugales, vous valant une joyeuse complicité avec votre partenaire. Toute difficulté sera résolue avec bonne volonté et humour. Célibataire, la planète Vénus sera bien aspectée. Il ne pourrait donc y avoir aucun doute au sujet de votre vie sentimentale : vous serez pour l’instant totalement à l’abri de déboires, petits ou grands. De plus, vous pourrez avoir les espoirs de faire une rencontre sensationnelle.

Argent

Saturne vous rendra perspicace et astucieux. Vous pourrez vous attaquer à des problèmes matériels délicats. Si vous avez un litige avec votre propriétaire, ou si vous ne parvenez pas à obtenir le remboursement de sommes qui vous sont dues, vous saurez vous y prendre et trouver une solution bonne à souhait.

Santé

Vous êtes un grand gourmand, et il arrive trop souvent que votre silhouette s’empâte. Réagissez pour ne pas ternir votre image de fonceur. N’oubliez pas qu’une allure saine, aisée, sportive, est l’un des plus grands atouts de réussite dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine amoureux.

Travail

Les bonnes influences astrales vous permettront, dans le cadre de votre travail, de trouver des solutions rapides et efficaces pour vous sortir des difficultés et pour éviter les complications. Soyez toutefois prudent lorsque vous accorderez votre confiance afin d’éviter les retournements de situation de dernière minute toujours possibles.

Citation

L’union fait la force (Esope).

Famille/foyer

Vous pourrez mener de front de nombreuses activités sans pour autant négliger votre vie familiale. Mercure en bon aspect vous donnera la force et la volonté nécessaires pour réaliser et maintenir ce bel équilibre.

Vie sociale

Sur le plan amical, il y aura de l’orage dans l’air. Alors, évitez de critiquer inutilement et essayez de mieux contrôler vos réactions. Souvenez-vous : « On peut difficilement se faire un ami en un an, on peut aisément le perdre en une heure » (proverbe chinois).

Nombre chance

961

Clin d’oeil

Ne promettez pas la lune, mais respectez scrupuleusement les engagements que vous aurez pris.

VIERGE

Amour

Côté couple, il est possible que l’un de vous deux soit trop préoccupé par son travail, ses soucis, et qu’il délaisse l’autre sans vraiment le vouloir. Il est possible également que la vie de couple vous semble soudain monotone et que vous ayez envie d’avoir plus de gens autour de vous. Si vous êtes célibataire, le coup de foudre pourrait vous tomber dessus aujourd’hui sans crier gare.

Argent

Cette journée marquera une nette amélioration de votre situation matérielle. Vous pourrez effectuer des transactions profitables, à condition toutefois de choisir des placements sûrs. Une rencontre se révélera très utile.

Santé

Avec cet aspect de Mars, vous devriez être en grande forme. Reste qu’avec Saturne en aspect dysharmonique, quelques natifs pourront connaître une certaine fatigue. Saturne a en effet pour conséquence d’affaiblir la résistance physique, et certains d’entre vous seront plus sensibles à son impact qu’à l’influence tonifiante de Mars. Dans ce cas, vous aurez intérêt à beaucoup vous reposer.

Travail

Si vous envisagez de changer d’orientation professionnelle, c’est aujourd’hui que vous devrez prendre des contacts. Grâce à l’appui de Neptune, ils s’avéreront très encourageants et positifs.

Citation

L’amour est un caravansérail : on n’y trouve que ce qu’on y apporte (proverbe persan).

Famille/foyer

Perspectives très favorables en famille. Neptune et Uranus formeront des configurations extrêmement positives. Voilà pourquoi votre vie familiale devrait en principe être marquée en cette journée par une nette amélioration. Vos relations avec vos enfants seront faciles à vivre, et bon nombre d’entre vous auront l’occasion de renouer avec certains membres de leur famille.

Vie sociale

Si vous êtes indulgent envers vous-même tout en demandant l’impossible aux personnes qui vous entourent, vous pouvez vous attendre à des complications dans un délai assez court. Faites des concessions.

Nombre chance

318

Clin d’oeil

Abstenez-vous d’une attitude tracassière envers votre partenaire.

BALANCE

Amour

Les mauvais influx d’Uranus risquent de jeter le trouble dans votre vie amoureuse. Vous commencerez à douter de vos sentiments et de ceux de votre conjoint ou partenaire. Pourquoi ne pas chercher à raviver votre flamme en vous absentant quelque temps ? Célibataire, des rencontres auront lieu, mais celles-ci se feront sous le signe du calme et de la lucidité, ce qui peut être d’ailleurs un gage de sérieux et de longévité.

Argent

Vous éviterez de bâtir continuellement des châteaux en Espagne et, plus encore, de vous lancer dans des opérations spéculatives risquées. Cette fois, vous prendrez pour règle d’or qu’il ne faut jouer ou spéculer que dans la mesure de ses moyens, mais jamais selon ses besoins ou ses ambitions.

Santé

Vous n’aurez aucune raison de craindre la présente configuration planétaire. Au pire, quelques très rares natifs du premier décan pourront avoir à subir une intervention chirurgicale, mais qui se traduira par une très nette amélioration de leur état. Pour les autres, cette configuration pourra momentanément provoquer une certaine nervosité, mais que vous pourrez convertir tout de suite en énergie positive.

Travail

Avec Mercure dans votre manche, vous serez puissamment motivé pour réussir. Et cette planète vous incitera en même temps à ne pas prendre de risques inutiles. Si vous vous laissez guider par son action, vous réaliserez bientôt de beaux succès et même des exploits dans le domaine professionnel.

Citation

Matines bien sonnées Sont à demi chantées (Rabelais).

Famille/foyer

Avec Mars en bel aspect, vous tiendrez fermement les rênes du foyer. Vous vous consacrerez entièrement au bien-être de vos proches, et vous saurez faire fructifier les ressources familiales.

Vie sociale

Vous risquez aujourd’hui de perdre un peu d’autonomie et de subir une domination. Mais si vous refusez cette situation passagère, rien n’ira comme il faut. Préférez plutôt la douceur et la diplomatie. Ces qualités vous permettront d’équilibrer les rapports de force.

Nombre chance

538

Clin d’oeil

Levez le pied et faites tranquillement le bilan de vos expériences. Vous pourrez ensuite passer à l’action.

SCORPION

Amour

Célibataires, vous ne serez pas pressés de vous fixer, et quelques aventures excitantes donneront de l’intensité à votre vie amoureuse. Natifs vivant en couple, vous ne serez pas sur la même longueur d’onde que votre conjoint ou partenaire, et vous aurez quelques petites difficultés à réaliser l’accord parfait avec lui. En effet, lorsque vous aurez envie de vous jeter dans ses bras, il risque de se montrer distant et, quand il voudra vous entraîner au septième ciel, c’est vous qui penserez à autre chose !

Argent

La Lune en cette configuration vous apportera les soutiens que vous attendiez dans le domaine matériel. Vous serez capable de tirer votre épingle d’un jeu difficile en gardant le sourire aux lèvres. Vous aurez des possibilités nouvelles ; la chance vous sourira en vous apportant de belles récoltes. Sachez profiter au mieux de ces influences bénéfiques pour régler les problèmes pécuniaires qui hantent votre esprit depuis quelque temps.

Santé

Grâce aux influx revigorants de Mars, vous serez au mieux de votre forme physique et psychique. Profitez-en pour abattre une montagne de travail et pour renverser les obstacles qui gênaient votre marche en avant.

Travail

Les influx dominant vos activités professionnelles resteront très positifs, même si des problèmes se posent momentanément. Joignez l’énergie à la confiance, et vous découvrirez des solutions durables.

Citation

On donna des yeux à un aveugle et il se mit à demander des sourcils (proverbe géorgien).

Famille/foyer

Tout ira pour le mieux dans votre secteur famille. Vos relations avec vos proches seront placées sous le signe de la tendresse et de la complicité. Vous srez d’humeur très casanière.

Vie sociale

Un conflit risque d’éclater entre vous et vos amis. Il vous sera parfaitement possible d’en sortir triomphalement. Mais ce ne serait peut-être pas un excellent procédé. Il vaudrait probablement mieux penser à ménager vos adversaires, à être fin stratège : « Le devoir d’un général n’est pas seulement songer à la victoire, mais de savoir quand il faut y renoncer » (Polybe).

Nombre chance

813

Clin d’oeil

Ne craignez pas les difficultés qui vous menacent : « Aucun chemin de fleurs ne conduit à la gloire » (La Fontaine).

SAGITTAIRE

Amour

L’influence de Mercure dans votre secteur d’amour indique que, quels que soient votre emploi du temps et vos occupations, la réussite de votre vie conjugale deviendra désormais une priorité absolue. Célibataire, profitez bien de cette journée : le climat planétaire vous aidera à matérialiser vos plus beaux rêves d’amour. Vous êtes un peu timide, mais cela jouera en votre faveur cette fois-ci, surtout auprès d’une personne délurée qui, elle, n’hésitera pas à faire les premiers pas.

Argent

Tout ce qui concerne les questions financières devra être étudié avec soin. Evitez les litiges d’argent, qui vous entraîneraient dans des situations malheureuses. Evitez également les dépenses trop importantes sur le plan personnel. Par ailleurs, les demandes de crédit ne seront pas bénéfiques. Toutefois, des coups de chance ne sont pas exclus.

Santé

Vous avez tendance aujourd’hui à consommer beaucoup trop de viande, rouge surtout, ce qui risque, à la longue, de vous intoxiquer, les produits carnés contenant, en quantité importante, des graisses qui s’avèrent néfastes sur plusieurs plans. Pourquoi ne pas chercher à remplacer une partie de votre consommation de viande par des aliments à base de soja, comme le font très judicieusement les Chinois ?

Travail

Vous aurez plein d’idées et de projets originaux parfaitement réalisables. Ne les criez pas sur les toits et méfiez-vous des personnes à qui vous pourriez les exposer à la légère : certaines pourraient les mettre à profit et à vos dépens, et vous ne vous en apercevriez que trop tard.

Citation

Si tu veux faire de quelqu’un ton ami, mets-le en colère. S’il se montre équitable envers toi malgré sa colère, prends-le pour ami, sinon laisse-le ! (proverbe arabe).

Famille/foyer

La Lune en cet aspect avivera votre sensibilité. Vous vous sentirez très attiré par la vie familiale. Veillez à maintenir une bonne ambiance dans votre foyer en faisant taire vos petits caprices.

Vie sociale

Vous serez très favorisé sur le plan amical mais manquerez peut-être de chance dans vos aventures amoureuses. Est-ce un bien ou un mal ? C’est peut-être un bien, si l’on est du même avis que Sénèque, qui disait : « L’amitié est toujours profitable, l’amour est parfois nuisible ».

Nombre chance

422

Clin d’oeil

Soyez persuadé que votre acharnement aura raison de tous les obstacles.

CAPRICORNE

Amour

Les astres favoriseront une ambiance beaucoup plus sereine que d’habitude de votre vie conjugale. Profitez-en pour faire part à votre conjoint des idées qui vous obsèdent, des projets qui vous hantent, des désirs qui vous habitent. Vous verrez que votre partenaire sera enchanté de la confiance que vous placez en lui. Célibataire, vous vous sentirez tout à fait à l’aise avec la présence de Vénus dans votre Ciel. Vous accepterez avec humour toute nouvelle situation amoureuse difficile et saurez, grâce à votre souplesse insufflée par cette planète, vous adapter à merveille aux fantaisies du sort.

Argent

Vénus est une planète bénéfique et devrait vous porter chance en matière pécuniaire. Il faudra pourtant éviter de prendre trop de risques et vous méfier des envies d’achat déraisonnables.

Santé

Excellente condition physique. Il faudra pourtant veiller au bon fonctionnement du foie et de la vésicule biliaire. Couvrez-vous bien, car le froid et le vent pourront vous être néfastes à plusieurs égards.

Travail

Dynamique et plein d’allant, vous essaierez de convaincre des amis à entreprendre avec vous un projet ambitieux. Avant de vous lancer, vérifiez bien que vous disposerez d’appuis financiers très sûrs.

Citation

Un petit Etat en attaque un grand ; la licence triomphe de la justice (proverbe chinois).

Famille/foyer

Vie familiale agréable, placée sous le signe de la chaleur et de la tendresse. Vos êtres chers vous donneront beaucoup de satisfactions. Mais les aspects lunaires présents pourront introduire une petite fausse note. Vous aurez peut-être quelques divergences avec votre conjoint sur le budget familial. Mais un compromis sera trouvé.

Vie sociale

Vous vous enflammerez pour de grandes causes, et vous serez capable de remuer ciel et terre pour défendre des personnes de votre entourage, victimes d’injustices. Toutefois, méfiez-vous : sachez doser votre enthousiasme.

Nombre chance

977

Clin d’oeil

Ne cherchez pas à éblouir vos amis.

VERSEAU

Amour

Surprise : pour une fois, les coups de foudre seront bien vus de Neptune, qui assurera leur survie prolongée. Les liens qui ont déjà fait leurs preuves se renforceront encore : vous et votre partenaire vous comprendrez mieux et vous vous apprécierez davantage. Tout ira parfaitement bien sur le plan amoureux pour tous les natifs du signe, donc !

Argent

L’ambiance astrale générale laisse craindre des déceptions en affaires, peut-être un vol ou une perte d’argent, voire une escroquerie. Si vous prêtez de l’argent, ne pensez pas à pouvoir le récupérer. Mais, au fait, pourquoi prêtez-vous de l’argent ? « Prêter, c’est acheter une querelle » (proverbe indien).

Santé

Sur le plan santé, pareil mouvement de Saturne est une claire invitation à la discipline et à une plus grande régularité dans les habitudes de vie. Il vous sera alors plus facile de mener une existence moins survoltée, de manger et de dormir à des heures régulières, et de faire des exercices quotidiens indispensables.

Travail

Fiez-vous aveuglément à vos intuitions : elles seront excellentes et vous aideront à réaliser de très belles affaires. Vous signerez probablement les contrats de votre vie, et une promotion est à envisager.

Citation

Un livre est un ami qui ne trompe jamais (Des Barreaux).

Famille/foyer

Risque de conflits d’autorité avec votre conjoint. Vous vous disputerez le privilège de régner en maître absolu sur votre foyer. Mais ne serait-il pas plus sage de chercher à se partager les responsabilités d’un commun accord ? Si vous choisissez cette option, vous devriez y parvenir avant que la journée ne s’achève.

Vie sociale

Les influences lunaires perverses provoqueront un climat assez tendu, avec des rivalités et des jalousies que vous maîtriserez difficilement et auxquelles vous répondrez souvent par une agressivité qui, bien sûr, ne résoudra rien.

Nombre chance

893

Clin d’oeil

Ne vous laissez pas entraîner dans des achats futiles et des dépenses de prestige.

POISSONS

Amour

Avec Pluton, on ne fait jamais dans la demi-mesure ! En amour, vous serez excessif, et aurez affaire à un partenaire aussi excessif que vous. Si votre couple traverse une crise importante, le risque de rupture est réel. Si vous êtes un coeur solitaire, Pluton pourra au contraire faire vivre une passion dévorante. Il y aura aussi carrément du mariage dans l’air !

Argent

Il vous sera recommandé la prudence dans la gestion de vos avoirs personnels. N’apportez de modifications dans vos placements qu’à coup sûr, et ne vous fiez pas à l’avis du premier venu. L’investissement immobilier vous sera temporairement déconseillé.

Santé

Physiquement, tout ira bien : votre tonus sera excellent et votre résistance nerveuse solide à souhait, surtout si vous êtes du deuxième décan. Profitez-en pour parfaire votre forme.

Travail

Tous ceux d’entre vous qui, depuis quelque temps, ont l’impression que leur carrière marque le pas et s’enlise dans la routine, vont commencer à reprendre l’espoir. L’arrivée de Mercure va en effet vous doper le moral et réveiller vos ambitions les plus authentiques. Peut-être pourriez-vous reprendre certains vieux projets qui vous tenaient à coeur mais que vous avez momentanément dû mettre de côté.

Citation

C’est encore accorder quelque chose que de refuser avec grâce (Syrus).

Famille/foyer

Cet aspect d’Uranus vous permettra d’améliorer substantiellement vos relations avec votre entourage familial. Vous aurez moins de mal à exprimer ce que vous ressentez, et les risques de malentendus seront diminués d’autant.

Vie sociale

La Lune en cet aspect accentuera votre naïveté naturelle en vous incitant à croire aux belles paroles des sirènes ou aux ronds de jambe des séducteurs. Méfiez-vous de leurs airs hypocrites, afin d’éviter leurs pièges.

Nombre chance

214

Clin d’oeil

Au lieu de vous disperser, fixez-vous une direction et tenez le cap !

