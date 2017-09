Éphéméride du jour ….., 27 septembre 2010 // Décès de Dieudonné Cédor, Artiste peintre haïtien de renommée internationale

27 septembre 2010 Décès de Dieudonné Cédor, Artiste peintre haïtien de renommée internationale

Après des études au collège Beaubrun Ardouin, Dieudonné Cédor devient ébéniste, mais semble davantage intéressé par l’art. Il entre au Centre d’Art de Port-au-Prince en décembre 1947 et travaille sous la supervision de Rigaud Benoit, qui lui enseigne les principes élémentaires de l’art. Il siège également au comité d’administration du Centre, à la fois en tant que professeur et membre du conseil d’administration.

En 1950, à la suite d’un désaccord, un groupe d’artistes dirigé par René Exumé, Lucien Price, Max Pinchinat et Dieudonné Cédor, quitte le Centre d’Art pour fonder le Foyer des Arts Plastiques. En 1956, en compagnie d’artistes tels que Luckner Lazard et Roland Dorcely, il fonde la Galerie Brochette, où il restera jusqu’en 1962. En 1957, il est nommé directeur du musée des Beaux-Arts de Port-au-Prince. Il démissionne à peine 24 heures après avoir accepté le poste. De 1969 à 1976, il travaille à la Galerie Nader à Port-au-Prince.

Dieudonné Cédor a également été professeur à l’École Nationale des Arts de Port-au-Prince. Il est décédé le 27 septembre 2010, à l’âge de 85 ans.

Œuvres et distinctions

Les tableaux de Dieudonné Cédor ont été exposés dans de nombreux pays, notamment le Guatemala (1951), le Mexique (1952), l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas (1968), les États-Unis (1969), le Venezuela, la Colombie, et le Panama. Il y avait une exposition permanente de son travail au musée d’Art haïtien du collège Saint-Pierre, à Port-au-Prince.

Il a obtenu un prix de l’exposition du département du Travail/Haïti en 1953. En 1957, il s’est mérité le grand prix du Travail (Office du tourisme) en Haïti.

En 1967, il a réalisé une fresque à l’aéroport international de Port-au-Prince.

Aujourd’hui, 27 Septembre 2017

270ème jour de l’année, 39ème semaine de l’année

95 jours avant la fin de l’année

JOURNEE NATIONALE

Fête de la Communauté française de Belgique

Fête de Saint Vincent de Paul partout dans le monde et en Haïti notamment à Laboule

JOURNEE INTERNATIONALE

Journée mondiale du tourisme

La Journée Mondiale du Tourisme a été célébrée à partir de 1980, à l’initiative de l’OMT (organisation mondiale du tourisme).

C’est la date du 27 septembre qui a été retenue pour marquer l’anniversaire de l’adoption des statuts de l’OMT en 1970.

Pourquoi une Journée Mondiale du tourisme ?

L’objectif principal fixé par l’OMT est la prise de conscience de l’importance du tourisme du point de vue social, culturel, économique et même politique.

Dans de nombreuses régions du globe, le tourisme arrive en tête des activités économiques, avec ses répercussions sur l’emploi, le brassage des populations, l’ouverture au monde et la circulation de l’information…

Le tourisme et ses travers (urbanisation anarchique, tourisme sexuel, …) font malheureusement souvent la une de l’actualité et ce n’est pas sans raisons que la journée du 2 juin est consacrée au tourisme responsable et respectueux !

Journée internationale de mobilisation contre la guerre et les occupations

UN FAIT A RETENIR

27 Septembre 1950 Invention du répondeur téléphonique

Un répondeur (téléphonique) est un équipement électronique dont le but principal est de répondre de façon automatique à un appel téléphonique à la place d’un utilisateur, soit parce qu’il est absent, soit parce qu’il ne souhaite pas répondre.

À la différence des systèmes de messagerie vocale, qui sont généralement intégrés dans les équipements du réseau téléphonique, le répondeur est physiquement installé dans les locaux de l’utilisateur, habituellement branché ou intégré à un terminal téléphonique.

HAITI

27 Septembre

1843 Un arrêté du gouvernement provisoire dirigé par Hérard ferme les ports de la partie orientale de l’île

« Cette mesure devait provoquer une vive irritation et une aigreur générale au milieu de la population hispano-haïtiennes » de la partie de l’Est.

27 Septembre 1991 Discours du président Jean-Bertrand Aristide faisant l’apologie du Pè Lebrun

Revenant de New York où il avait prononcé un discours devant la 46ème Assemblée Générale, le président exhorta ses partisans à être vigilants et utilisant le cas échéant « l’instrument », se référant au « Pè Lebrun ».

La Pensée du Jour

«Une paix certaine vaut mieux que l’espérance d’une victoire.»

Tite-Live

PRENOM DU JOUR

Saint-Vincent mais aussi Vince, Vinnie, Vincenzo…

Né à Pouy (Landes) – aujourd’hui Saint-Vincent de Paul – en 1581, Vincent est mort à Paris, le 27 septembre 1660. Il fonda la Congrégation des « Filles de la Charité ». Les Vincent sont généreux. Leur couleur : le rouge. Leur chiffre : le 6.

Aujourd’hui

Mercredi 27 Septembre 2017 Nouvelle Lune

Jeudi 28 Septembre 2017 Premier Quartier

L’Ere des Balance, Comprise entre le 23 Septembre et le 23 Octobre

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Tropicana« Ayitibèl» AOUT 2016

Pour découvrir la musique de Tropicana« Ayitibèl»

Aujourd’hui c’est la journée mondiale du tourisme déroulée cette année autour du thème : « Tourisme pour tous : Promouvoir l’accessibilité universelle en faveur d’un tourisme pour tous ».

On encourage tout un chacun à sortir du cocon habituel pour faire du tourisme. Du tourisme local, pourquoi pas ! Nous avons un patrimoine riche et varié…

FOKAL- Aujourd’hui et demain-6HPM- sur invitation à retirer à la FOKAL | Représentation théâtrale : ABATTOIR

Mise en scène et scénographie Miracson Saint-Val

Les amants du théâtre sont invités à découvrir ou à redécouvrir Abattoir, , à la salle Fokal Unesco. Le spectacle est indiqué à un public adulte.

Inscriptions au Concours des 10 Jeunes haïtiens les plus remarquables

La Jeune Chambre Internationale Haïti (JCI Haïti) en collaboration avec ses différents partenaires organisent la 6ème édition du Concours TOYP (The TenOutstanding Young Persons) ou les « 10 Jeunes les plus remarquables ». Le Concours des 10 Jeunes haïtiens les plus remarquables de la JCI-Haïti vise à mettre sous les feux des projecteurs et élever au rang de modèle, 10 jeunes âgés de 18 à 40 ans, ayant accompli des choses extraordinaires dans l’une des catégories suivantes :

Réalisations en matière d’Affaires, d’économie, et/ou d’entreprise

Affaires politiques, juridique, et/ou gouvernementales

Leadership et/ou réalisation académique

Réalisation culturelle

Leadership morale et/ou environnemental

Contribution aux droits des enfants, à la paix mondiale, et/ou aux droits de l’homme

Leadership humanitaire et/ou volontaire

Développement scientifique et/ou technologique

Développement personnel et/ou réalisation personnelle

Innovation médicale

Le lauréat des lauréats aura la possibilité de représenter Haïti au concours TOYP mondial en 2018, à l’occasion du congrès mondial du mouvement JCI qui rassemble des organisations de 119 pays.

21 & 22 OCTOBRE 2017, ARTISANAT EN FETE

Cette année met en valeur l’artisanat utilitaire et l’artisanat d’art sous différentes formes : perles et paillettes, papier mâché, fer découpé, corne et os, poterie, bois travaillé, vannerie et orfèvrerie, etc

L’actualité du monde, dans le passé

27 septembre 52 av. J.C Capitulation de Vercingétorix à Alésia

Après des batailles contre les romains, les troupes de Vercingétorix sont décimées. Il regroupe environ 80 000 soldats à Alésia, le temps de panser les blessures et demander à des groupes alliés et autres peuples gaulois de lui venir en aide. Sur ordre de César, un énorme travail de doubles fortifications est réalisé autour de la place forte.

La première fortification près d’Alésia pour résister aux tentatives de sortie des 80 000 gaulois retranchés.

La deuxième à l’extérieur empêche les renforts demandés d’entrer dans l’enceinte et sont repoussés vers l’extérieur.

La guerre change alors en un long siège.

Vercingétorix perd la partie et se livre au conquérant.

27 septembre 1396 Défaite des Croisés à Nicopolis

« Le sultan Ottoman Bayazid Ier inflige une écrasante défaite aux croisés mandatés par le Roi de Hongrie, Sigismond. Les barons français Jean sans Peur et Philippe d’Artois avaient constitué une armée de 10 000 chevaliers pour rejoindre l’armée de Sigismond à Bude, aujourd’hui Budapest. La rencontre avec les troupes du sultan à Nicopolis (au nord de la Bulgarie, sur le Danube) est d’une extrême violence. Les chrétiens doivent s’incliner et Jean sans Peur est fait prisonnier. Les Turcs s’emparent de la Bulgarie. Bientôt ils domineront tous les Balkans. Pour les puissances européennes, cette défaite met un terme aux croisades. »

27 septembre 1540 Le pape Paul III reconnaît la Compagnie de Jésus

La Compagnie de Jésus est un ordre catholique fondé par Ignace de Loyola, un Espagnol, et reconnu par l’Église depuis 1540. On appelle ses membres les Jésuites. En 1516, Ignace et six autres étudiants, dont François Xavier, se rencontrèrent à Montmartre, firent vœu de pauvreté et de chasteté, et fondèrent la société de Jésus. Ils partirent en 1537 pour l’Italie pour obtenir la reconnaissance de leur ordre par le pape, ce qu’ils obtinrent par la bulle Regimini militantis en 1540.

Si la Compagnie à ses débuts s’occupait essentiellement d’activités missionnaires, elle se tournera dès 1547 vers l’enseignement, qui deviendra l’activité principale vers la fin du siècle. La devise de la Compagnie : Ad majorem Dei gloriam (« Pour la plus grande gloire de Dieu »), explique la diversité des tâches auxquelles s’adonnent les Jésuites. Outre l’enseignement, qui s’étend à tous les niveaux, ils pratiquent la prédication, sont missionnaires, directeurs de conscience, étudient la théologie, effectuent des recherches scientifiques, etc.

27 septembre 1590 Décès du pape Urbain Vll après 13 jours de règne

Giovan Battista Castagna a été pape du 15 au 27 septembre 1590 sous le nom d’Urbain VII.

Il décéda de la malaria.

Il a régné pendant 13 jours et n’a pas été couronné.

C’est le règne le plus court pour un pape.

Le dixième plus court étant celui de Jean-Paul 1er (Voir le 28 sept.)

Liste des dix plus courts règnes pontificaux :

Urbain VII, 228e pape, du 15 septembre au 27 septembre 1590, a régné pendant 13 jours et n’a pas été couronné ;

Boniface VI, 112e pape, en avril 896, aurait régné pendant 15 ou 16 jours ;

Célestin IV, 179e pape, du 25 octobre au 10 novembre 1241), a régné pendant 17 jours et n’a pas été couronné ;

isinnius, 87e pape, du 15 janvier au 4 février 708), aurait régné pendant 21 jours ;

Théodore II, 115e pape, en décembre 897, aurait régné pendant 21 jours ;

Marcel II, 222e pape, du 9 avril au 30 avril 1555, a régné pendant 22 jours ;

Damase II, 151e pape, du 17 juillet au 9 août 1048, a régné pendant 24 jours ;

Pie III, 210e pape, du 22 septembre au 18 octobre 1503, a régné pendant 27 jours ;

Léon XI, 232e pape, du 1er avril au 27 avril 1605, a régné pendant 27 jours ;

Jean-Paul Ier (263e pape, du 26 août au 28 septembre 1978) a régné 33 jours.

(Il y a eu deux autres personnes nommées pape mais dont le règne fut si court qu’on ne les compte pas:

Étienne est mort avant d’être couronné.

Célestin II est attaqué et violenté par des hommes affiliés au parti concurrent le lendemain de sa nomination.

Blessé et choqué, Célestin renonce alors au trône pontifical et l’on ne sait ce qu’il advint de lui.

27 septembre 1601 Naissance de Louis, futur roi de France

Louis grandit avec ses frères et sœurs au château de Saint-Germain-en-Laye. Il est élevé à côté des bâtards de son père, dans une atmosphère assez sobre. Le futur roi en conçut une grande aversion pour le désordre et la dépravation. Le dauphin Louis ne quitta Saint-Germain, qu’en 1609. Il partit alors vivre au Louvre au côté de son père pour y apprendre son futur métier de roi.

À la mort d’Henri IV en 1610, Louis XIII monte sur le trône. Il n’a que neuf ans. Le pouvoir est alors assuré par sa mère Marie de Médicis, qui gouverne le royaume comme régente. La majorité du roi est proclamée en 1614, mais Marie déclare que Louis est « trop faible de corps et d’esprit » pour assumer les devoirs de sa charge ; elle l’écarte du Conseil et laisse gouverner ses favoris Concino Concini et Léonora Galigaï qui accaparent les plus hautes charges de l’État.

27 septembre 1646 Isaac Jogues refait prisonnier

Isaac Jogues est fait prisonnier par les Iroquois, qui blâment les «Robes noires» pour l’épidémie de petite vérole et la famine. Son escorte huronne l’a abandonné au fort Richelieu.

Isaac Jogues fut capturé par les Iroquois une première fois en 1642, qui étaient alors en guerre avec la France. Après avoir été torturé et réduit à l’esclavage, il fut amené à un village près d’Albany. Des marchands calvinistes hollandais lui permirent de s’échapper. Après son retour dans son pays natal il revint en Nouvelle-France pour vivre encore parmi les Hurons où il devait négocier la paix.

27 septembre 1627 Naissance de Bossuet, prélat, prédicateur et écrivain

Jacques Bénigne Bossuet est un homme d’Église, prédicateur réputé pour ses sermons et écrivain français.

Quelques heures avant de monter en chaire, il méditait son texte, jetait sur papier quelques paroles, quelques passages des Pères, pour guider sa marche ; quelquefois il dictait rapidement de plus longs morceaux, puis se livrait à l’inspiration du moment, et à l’impression qu’il produisait sur ses auditeurs.

27 septembre 1660 Mort de «Monsieur Vincent»

On l’appelait ainsi à cause de sa bonté

Saint Vincent de Paul, né le 24 avril 1581, fut ordonné prêtre à 19 ans, et fut renommé pour la charité qu’il exerça notamment auprès des galériens – dont il était aumônier – des enfants trouvés et des paysans ignorants, avec Louise de Marillac. Aumônier général des galères en 1619, il fonda, en 1625, la société des Prêtres de la Mission, congrégation des Lazaristes, vouée au service des pauvres des campagnes. En 1633, les Dames de la Charité fondées avec Louise de Marillac deviennent la Compagnie des Filles de la Charité, appelées Soeurs de saint Vincent de Paul. Louis XIII l’appela pour mourir dans ses bras. St-Vincent de Paul est mort le 27 septembre 1660.

27 septembre 1722 Naissance de Samuel Adams

Samuel Adams était un homme politique, écrivain et philosophe américain, né dans le Massachusetts en Nouvelle-Angleterre. Considéré comme l’un des Pères fondateurs des États-Unis, Samuel Adams mena la fronde anti-britannique avant et pendant la Révolution américaine. Ses talents d’orateur et d’écrivain lui permirent de s’imposer dans les assemblées et les réunions ; il rédigea des pétitions et des résolutions qui firent avancer le processus révolutionnaire et l’organisation politique du pays. Il signa la Déclaration d’indépendance américaine, collabora à la rédaction de la constitution du Massachusetts et des Articles de la Confédération. Il termina sa carrière comme gouverneur du Massachusetts de 1793 à 1797. Il est mort le 2 octobre 1803 à Boston.

27 septembre 1825 Premier transport de passagers en train

Le mécanicien anglais Georges Stephenson, inventeur de la machine à vapeur, crée la première ligne ferroviaire ouverte au public. Elle est à usage commercial et relie Stokton à Darlington. L’Angleterre est le premier pays à se doter de lignes de chemin de fer. Ce premier train de voyageurs fit beaucoup de petits.

27 septembre 1840 Naissance de Thomas NastThomas Nast est un journaliste et un créateur de « cartoons » et de bandes dessinées.

Il était un caricaturiste germano-américain de la fin du XIXe siècle.

Il est considéré comme l’un des pères de la caricature politique américaine.

Il est décédé le 7 décembre 1902.

Il n’a pas créé le Père Noël mais le fit connaître sous un autre jour.

En 1875, dans une de ses illustrations intitulée « Le Gange américain » (The American River Ganges), Nast représentait des évêques catholiques sous les traits de crocodiles prêts à attaquer des familles américaines.

27 septembre 1854 Naufrage de l’Arctic

Le bateau à vapeur Arctic coule dans l’Atlantique faisant 300 morts.

Ce fut l’un des premiers grands désastres de l’océan Atlantique.

« Le paquebot à vapeur Arctic, qui fait la liaison Liverpool-New York, heurte le cargo français Vega. La mer est très mauvaise. En moins d’une heure le bateau se met à couler. Quand le capitaine Luce donne l’ordre de mettre les canots à la mer et de céder la priorité aux femmes et aux enfants, l’équipage se révolte. Armés de gaffes et de poignards, les matelots s’emparent des canots restants et prennent la fuite. Plus de 400 personnes mourront noyées dont la totalité des femmes et enfants passagers. Tous les membres de l’équipage survivront, sauf le capitaine, poignardé par un soutier. Le scandale est énorme et la presse se déchaîne. »

27 septembre 1903 Écrasement du train le « Old 97 »

Ce train avait la réputation de ne jamais être en retard. Or en ce jour, pour tenir parole le maître du train poussa les machines au maximum. Suite à une longue descente, le train devait traverser une rivière sur un pont mais la manœuvre se faisait à basse vitesse. Le train n’a jamais ralenti et ne s’est jamais engagé sur le pont.

Une chanson, « Wreck of the Old 97 », écrite par Vernon Dalhart et chantée, entre autres par Johnny Cash et Hank Snow, raconte cet incident.

27 septembre 1921 Décès d’Engelbert Humperdinck

Engelbert Humperdinck, né le 1er septembre 1854, est un compositeur allemand de musique classique.

Humperdinck est très influencé par Richard Wagner avec qui il collabore en tant qu’assistant.

Il est le premier compositeur à utiliser une technique vocale à mi-chemin entre le chant et le parler.

27 septembre 1922 Après la défaite face à la Turquie, le roi de Grèce, Constantin Ier, abdique en faveur de son fils George II

Le 11 septembre 1922, une partie de l’armée grecque, commandée par le général Nikolaos Plastiras, se soulève et demande l’abdication de Constantin Ier ainsi que la dissolution du parlement hellénique. Après avoir consulté son ami le général Ioannis Metaxas, le roi abdique le 27 septembre tandis que son fils aîné lui succède, pour quelques mois seulement, sur le trône sous le nom de Georges II.

Le 30 octobre, Constantin, son épouse et les princesses Irène et Catherine quittent leur pays et s’installent à la Villa Hygeia de Palerme. Atteint d’artériosclérose et de plus en plus déprimé, le roi reste parfois des heures sans parler, les yeux perdus dans le vide. Il meurt finalement d’hémorragie cérébrale le 11 janvier 1923.

27 septembre 1934 Inauguration de l’Institut neurologique de Montréal

L’Institut neurologique de Montréal est un institut de recherche et d’enseignement affilié à l’Université McGill.

Il a été créé en 1934 par l’éminent neurochirurgien et savant Wilder Penfield.

Le fondateur de l’Institut, le Dr Wilder Penfield, réussissait à obtenir une subvention de la Fondation Rockefeller et à s’assurer le soutien de l’Université McGill et du gouvernement du Québec afin de réaliser son rêve.

27 septembre 1934 Naissance de Greg Morris

Greg Morris est connu comme un des acteurs de « Mission Impossible ».

Il est un des premiers noirs à jouer un rôle principal dans une télésérie à succès.

Il est décédé d’un cancer du cerveau le 27 août 1996.

27 septembre 1935 Judy Garland signe à l’âge de 13 ans son premier contrat

Judy Garland signe à l’âge de 13 ans son premier contrat avec la MGM. Elle tournera son premier long métrage avec Mickey Rooney deux ans plus tard, avant de devenir célèbre en 1939 grâce à « The Wizard of Oz ».

27 septembre 1938 Baptême du « Queen Elisabeth »

La reine (mère) Elisabeth d’Angleterre baptise à Glasgow le plus grand paquebot du monde. Long de 314 mètres et large de 36, il était le plus gros paquebot au monde et ce jusqu’en 1996 avec l’arrivée de Destiny.

Au moment de la Deuxième Guerre, il fut utilisé comme transporteur de troupes. Il a transporté 750 000 hommes et parcouru 750 000 kilomètres. Sa carrière en tant que navire fut terminée en 1968. On en fit un bateau-hôtel et attrait touristique dans les Everglades, Floride. Un feu le détruisit en 1972 (heureux hasard, il n’était pas rentable).

27 septembre 1938 Décès d’Horatio Walker

Paysagiste et peintre de mœurs, il vint s’établir à l’Île d’Orléans en 1883 et c’est là qu’il est décédé en 1938.

Vers 1900, on peut dire qu’il était le peintre le plus important d’Amérique. Les Américains et les musées s’arrachaient ses œuvres.

Après la Première Guerre mondiale, la peinture de Walker perd de sa popularité et les ventes déclinent.

À sa mort, il est au bord de la faillite et c’est son ami Clarence Gagnon qui s’occupe de régler sa succession.

27 septembre 1940 Signature des puissances de l’Axe

À Berlin, en Allemagne, des représentants de l’Allemagne nazie, de l’Italie fasciste et du Japon impérial signent le pacte tripartite décennal (l’Accord des trois puissances), une alliance militaire. Ce pacte scella la collaboration entre ces trois pays (puissances de l’Axe) au cours de la Seconde Guerre mondiale.

27 septembre 1943 Naissance de Randy Bachman

Randy Bachman est né à Winnipeg en 1943 et a fait ses débuts comme musicien avec des groupes locaux. Parmi les plus populaires de ces groupes, The Guess Who, formé au début des années 60 avec les musiciens Garry Peterson, Bob Ashley et Chad Allan. Ce dernier remplacé en 1966 par Burton Cummings, permet à Bachman de se distinguer sur la scène de la musique rock canadienne. Bachman forme ensuite le groupe Brave Belt qui devient Bachman-Turner Overdrive, un des groupes rock les plus populaires à travers le monde durant les années 70. Ce groupe est alors composé des musiciens Fred Turner, Tim Bachman, Robbie Bachman et Randy Bachman.

27 septembre 1952 Naissance de Dumitru-Dorin Prunariu, premier astronaute roumain

En 1978, il a été sélectionné pour la préparation d’un vol spatial avec le cosmonaute russe Leonid Popov. Le 14 mai 1981, les deux astronautes ont accompli une mission dans l’espace de huit jours à bord de la capsule Soyouz 40 et du laboratoire spatial Saliout 6. Ils ont réalisé des expériences scientifiques dans les domaines de l’astrophysique, des radiations cosmiques, des technologies spatiales, de la médecine et de la biologie spatiale. Dumitru-Dorin Prunariu devient le 103e cosmonaute du monde.

27 septembre 1956 Décès de Mildred « Babe » Didrikson

Mildred « Babe » Didrikson, fut sacrée « meilleure athlète de la première moitié du XXème siècle ». Championne des championnes, elle excella dans presque tous les sports.

« Babe » Didrikson fut championne olympique du 80m haies et du javelot en 1932 et médaille d’argent olympique du saut en hauteur en 1932. Elle remporta également l’US Open de golf féminin en 1948, 1950 et 1954. Athlétisme et golf étaient les deux spécialités principales de cette étonnante sportive qui excellait également dans les sports suivants : le basket-ball, le tennis, la gymnastique, le ski, le baseball (un match en Ligue majeure!), le billiard, le tir au fusil, le plongeon, le hockey sur gazon, le football américain et même la boxe.

27 septembre 1964 Fin de l’enquête sur la mort de J.F.K

La commission d’enquête présidée par le juge Earl Warren conclut que le président John Kennedy a été tué par Lee Harvey Oswald, seul. Encore à l’heure actuelle, on croit que cette enquête fut arrêtée à la hâte volontairement sans que les circonstances précises et les véritables responsables de l’attentat aient été découverts.

27 septembre 1973 Reprise des vols spaciaux d’un vaisseau Soyouz

L’URSS reprend ses vols spatiaux avec une mission de deux hommes, à bord d’un vaisseau Soyouz.

Le 29 juin 1971, un accident est survenu à cause d’une fissure dans la coque de la capsule au retour de la mission Soyouz 11, revenant de la station spatiale Saliout 1 (qui fut la première station habitée par l’Homme).

Après la tragédie du Soyouz, le vaisseau est modifié. Première conséquence l’équipage est réduit à deux cosmonautes vêtus de leur scaphandre pressurisé Soko.

Les panneaux solaires sont supprimés, l’énergie électrique étant maintenant fournie par des batteries rechargées lorsque le vaisseau est amarré à la station…

27 septembre 1980 Première Journée Mondiale du Tourisme

La Journée Mondiale du Tourisme a été célébrée à partir de 1980, à l’initiative de l’OMT (organisation mondiale du tourisme).

C’est la date du 27 septembre qui a été retenue pour marquer l’anniversaire de l’adoption des statuts de l’OMT en 1970.

L’objectif principal fixé par l’OMT est la prise de conscience de l’importance du tourisme du point de vue social, culturel, économique et même politique.

Dans de nombreuses régions du globe, le tourisme arrive en tête des activités économiques, avec ses répercussions sur l’emploi, le brassage des populations, l’ouverture au monde et la circulation de l’information…

27 septembre 1981 4ème Grand prix du Canada à Montréal

Le dimanche, une pluie diluvienne s’abat sur le circuit. Le départ est donné avec plus d’une heure de retard.

Le Français Jacques Laffite remporte sur Talbot-Ligier la quatrième édition du Grand prix du Canada à Montréal; Gilles Villeneuve termine au 3e rang.

Parti de la 11e position, Gilles Villeneuve parvient à terminer 3e en dépit d’un aileron avant endommagé dû à un accrochage avec René Arnoux au 1er tour. « Je voyais tellement mal que même si on m’avait présenté le drapeau noir je crois que je ne l’aurais pas vu » dira-t-il après la course.

27 septembre 1981 Le TGV entre en service en France

Le train électrique le plus rapide du monde

Il est équipé de deux locomotives, une à chaque extrémité

Il atteint 260 kilomètres à l’heure entre Paris et Lyon

27 septembre 1984 Naissance d’Avril Lavigne

Avril Ramona Lavigne est une chanteuse canadienne de pop rock. Connaissant un grand succès depuis plusieurs années, elle a été décrite comme l’« anti Britney Spears ».

27 septembre 1988 Ben Johnson est déchu de la médaille d’or

Reconnu coupable de dopage, Ben Johnson est déchu de la médaille d’or qu’il avait remportée aux 100 mètres des Jeux olympiques de Séoul.

Le CIO retire au coureur d’origine jamaïcaine sa médaille d’or, et le bannit des Jeux de Séoul, après avoir pris connaissance du rapport de la commission médicale des Jeux olympiques à l’effet que des traces de stéroïdes anabolisants ont été trouvées dans l’analyse du test d’urine subi par Johnson. La Fédération internationale d’athlétisme amateur annonce alors que le canadien sera suspendu pendant une période de deux ans de toute compétition internationale, tandis qu’on fait savoir à Johnson qu’il est banni à vie de l’équipe nationale.

Carl Lewis, Lindford Christie et Calvin Smith se trouvent gratifiés des médailles. Or, plus tard, Lindford Christie sera pris pour dopage. Lewis, ne se fera jamais prendre et gagnera neuf médailles d’or, mais des documents ont révélé que même en 1988, deux mois avant les jeux de Séoul, il avait pris des substances anabolisantes, mais le comité olympique américain l’avait lavé de tout soupçon. (Sans commentaire)

27 septembre 1996 Les Talibans s’emparent de Kaboul

Les « étudiants en religion » prennent la capitale afghane dans la nuit, après plusieurs jours de siège. Les troupes gouvernementales emmenées par le commandant Massoud sont en déroute et se replient vers le nord du pays. Au lendemain de cette victoire, les talibans captureront Mohammad Najibullah, ancien président mis en place par l’URSS, et son frère, Shahpur Ahmadzai. Bien que sous la protection de l’ONU, tous deux seront torturés, exécutés et pendus dans la rue. Le Mollah Mohamed Rabbani prend la tête du gouvernement. Le nouveau pouvoir s’appuie sur la stricte application de la loi coranique.

27 septembre 1998 Fondation de Google

Google Inc. est une société fondée le 27 septembre 1998 dans la Silicon Valley, en Californie, par Larry Page et Sergey Brin, auteurs du moteur de recherche Google. Google s’est donné comme mission « d’organiser l’information à l’échelle mondiale et de la rendre universellement accessible et utile ».

Début 2008, Google valait quelque 210 milliards de dollars à la Bourse de Wall Street. Google posséderait le parc de serveurs le plus important du monde, avec environ 500 000 machines réparties sur 32 sites à travers le monde. Google va créer une nouvelle version de son moteur de recherche appelée Caffeine.

27 septembre 1998 Élection en Allemagne d’un gouvernement dirigé par Gerhard Schröder

Avec 40,9% des votes exprimés, les sociaux-démocrates (SPD) de Gerhard Schröder obtiennent 298 sièges au Bundestag et arrivent en tête des formations représentées aux élections législatives. Ils devancent leurs plus proches rivaux, les chrétiens-démocrates (CDU-CSU) de Helmut Kohl, qui reçoivent l’appui de 35,1% des électeurs et font élire 245 députés.

Un taux de chômage supérieur à 11%, une campagne réussie des sociaux-démocrates et l’usure du pouvoir ont raison des chrétiens-démocrates et du chancelier Helmut Kohl qui dirige le gouvernement depuis 1982.

27 septembre 2001 Marc Garneau nommé président de l’Agence spatiale canadienne

Marc Garneau, le premier Canadien à être allé dans l’espace, a été nommé président de l’Agence spatiale canadienne. Âgé de 51 ans, M. Garneau succédera au président actuel, Marc Evans, à compter du 22 novembre.

Il quitte l’Agence spatiale canadienne le 28 novembre 2005 afin de se présenter comme candidat aux élections fédérales.

27 septembre 2002 Le Timor-Oriental devient le 191e membre de l’ONU

Le Timor-Oriental, qui a obtenu son indépendance en mai 2002, devient le 191e membre de l’ONU.

27 septembre 2004 Jeux paralympiques

Benoît Huot a ajouté une cinquième médaille d’or à sa collection aux Jeux paralympiques, quand il a remporté le 50 mètres libre en éclipsant son propre record mondial.

Il en ajoutera trois autres pour un total de huit.

27 septembre 2005 Assermentation de Michaëlle Jean

Assermentation de Michaëlle Jean comme gouverneure générale du Canada

Représentante de la reine au Canada elle devient officiellement le chef de l’État canadien et le commandant en chef des armées.

Madame Jean, d’origine haïtienne, est la troisième femme et la première personne de race noire à devenir chef de l’État canadien Jeanne Sauvé.

27 septembre 2005 Sabaoui Ibrahim Hassan, demi-frère de Saddam Hussein, arrêté

Le gouvernement irakien a annoncé la capture d’un demi-frère de l’ancien dictateur Saddam Hussein.

Sabaoui Ibrahim Hassan était en 36e position sur la liste des 55 Irakiens les plus recherchés par les troupes américaines.

Hassan est soupçonné d’avoir financé l’insurrection irakienne. Sa tête avait été mise à prix pour un million de dollars par les États-Unis.

Sous le régime de Saddam Hussein, Sabaoui Ibrahim Hassan était un des conseillers présidentiels, après avoir dirigé les services de sécurité.

Seulement 11 des 55 dignitaires les plus recherchés sont toujours en fuite.

27 septembre 2006 Michaëlle Jean rencontre le pape Benoît XVI

La gouverneure générale du Canada, Michaëlle Jean, a rencontré le pape Benoît XVI lundi au Vatican.

La gouverneure, son mari Jean-Daniel Lafond ainsi que leur fille ont eu droit à une audience de 25 minutes qui a eu lieu à la bibliothèque du Vatican. L’entretien s’est déroulé en français, la langue maternelle de Michaëlle Jean et en italien, une langue que la gouverneure générale a étudiée à Montréal et en Italie. Michaëlle Jean a présenté à Benoît XVI une sculpture inuit; en retour, le souverain pontife a remis une médaille papale à la gouverneure générale.

27 septembre 2006 Première opération chirurgicale en apesanteur

Première mondiale : une équipe du CHU de Bordeaux réalise une opération chirurgicale en apesanteur.

C’est dans des conditions un peu particulières que Philippe Sanchot s’est fait retiré, mercredi 27 septembre, une tumeur graisseuse à l’avant-bras. Il est en effet le premier patient à avoir été opéré en apesanteur. « On n’a pas cherché à faire un exploit technique mais à réaliser un test de faisabilité. On s’est mis en situation réelle pour opérer dans les conditions spatiales », a indiqué le responsable de l’expérience, le professeur Dominique Martin du CHU de Bordeaux. « Maintenant on sait qu’un être humain pourra se faire opérer dans l’espace sans trop de difficultés », a-t-il ajouté.

L’Airbus A300 de la société Novespace avait décollé, mercredi matin à 9 h 30, de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac, avec à son bord trois chirurgiens et deux anesthésistes qui ont réalisé en « moins de dix minutes », selon le professeur Martin, l’opération de ce patient volontaire de 46 ans. Le vol de l’avion, capable de recréer les conditions de l’apesanteur, a duré trois heures. L’appareil a été en situation d’apesanteur au cours de trente-deux phases d’une vingtaine de secondes chacune.

L’équipe médicale était équipée de harnais d’alpinistes et arrimée au sol avec des mousquetons fixés sur des rails, tandis que les instruments médicaux devaient être reposés sur de puissants aimants. « Si on avait eu deux heures d’apesanteur continue, on aurait pu opérer une appendicite », a souligné le professeur Martin.

27 septembre 2007 Décès de Darcy Robinson

Darcy Robinson, né le 3 mai 1981 à Kamloops au Canada, était un joueur professionnel de hockey sur glace.

Après quatre saisons avec les Penguins de WBS, il décide de quitter l’Amérique du Nord et de tenter sa chance dans la Série A italienne avec l’équipe de l’Associazione Sportiva Asiago Hockey. Lors du premier match de la saison 2007-08 de la Série A, il s’écroule au cours du premiers tiers-temps d’un match opposant son équipe à celle de Renon. Il est conduit à l’hôpital mais il est déjà mort quand il y arrive.

27 septembre 2008 Première sortie extra-véhiculaire pour un taïkonaute chinois

Zhai Zhigang, un taïkonaute chinois, effectue la première sortie spatiale de l’histoire de la Chine.

La Chine devient le troisième pays à accomplir cet exploit après les Etats-Unis et la Russie.

Le 25 septembre 2008, il décolle avec la mission Shenzhou 7, dont il est le commandant. Il devient le premier Chinois à effectuer une sortie extra-véhiculaire le 27 septembre 2008.

Il a flotté dans l’espace pendant une quinzaine de minutes.

27 septembre 2009 La chancelière Angela Merkel remporte un 2e mandat en Allemagne

Angela Merkel est reconduite dans ses fonctions à la suite des élections de 2009, et forme un gouvernement de coalition CDU-FDP.

Elle a été désignée femme la plus puissante du monde par le magazine Forbes à neuf reprises depuis 2006. Elle est aussi largement perçue comme la personnalité politique la plus importante et la plus puissante de l’Union européenne.

Son parti remporte auusi les élections de 2013, ce qui lui permet d’être réélue pour un troisième mandat et de former un nouveau gouvernement de coalition CDU-SPD.

27 septembre 2010 La série Les Pierrafeu fête ses 50 ans

Les Pierrafeu, célèbre série d’animation mettant en scène un couple préhistorique et ses deux enfants dont la vie présente beaucoup de points communs avec celle des banlieusards américains des années 60, fête cette semaine ses 50 ans aux États-Unis.

Les Flintstone en version originale – appelés Pierrafeu en France et Caillou au Québec – ont fait leur apparition sur la chaîne ABC en 1960.

Créés par William Hanna et Joseph Barbera, les Pierrafeu – Fred, Wilma et leur fille Pépite, sans oublier leur dinosaure apprivoisé – ont connu le succès en associant un graphisme plaisant pour les enfants et des dialogues satiriques qui faisaient mouche auprès des adultes.

27 septembre 2010 Décès de Jimi Heselden

Funeste destin pour le patron de la société Segway, qui commercialise les gyropodes : son patron, le multi-millionnaire Jimi Heselden, s’est tué aux commandes d’un Segway

Il y a moins d’un an, Jimi Heselden, 62 ans, millionnaire britannique, achetait l’entreprise américaine Segway. Les Segway, ce sont ces drôles d’engins motorisés à deux roues sur lesquels on circule debout. Hier matin, son corps sans vie a été retrouvé au pied d’une falaise, dans le nord de l’Angleterre, une de ses machines à ses côtés. Selon les premières constatations de la police, il aurait basculé dans le vide lors d’une promenade.

27 septembre 2015 «Dieu pleure» pour vous, dit le pape à des victimes de pédophiles

Jorge Bergoglio (le pape François), 78 ans, s’est rendu dans la prison de Curran-Fromhold pour y parler avec une centaine de détenus.

27 septembre 2015 Une «superlune» et une éclipse le même soir

Les astronomes amateurs à travers le Canada ont assisté nombreux à un spectacle céleste rare et lumineux dimanche soir.

Sous un ciel parfaitement dégagé dans la plupart des régions, les personnes ont pu voir une éclipse lunaire totale au moment où la Terre faisait de l’ombre à ce que l’on surnomme une «superlune», peu après 21 h.

Le terme superlune fait référence au fait que l’astre voisin de la Terre se trouve à son point le plus rapproché de notre planète, appelé périgée.

Ces deux événements lunaires simultanés suscitent beaucoup d’attention, mais certains astronomes et physiciens croient que le phénomène de superlune est exagéré.

Selon Catherine Lovekin, professeure adjointe à l’Université Mount Allison au Nouveau-Brunswick, «la lune demeure suffisamment éloignée pour que la différence soit minime».

De fait, la NASA affirme qu’au moment où la pleine lune est au plus près de la Terre, à 356 900 kilomètres, elle ne paraît que 14 pour cent plus grosse qu’à l’habitude.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

