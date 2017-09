Stagnation de l’inflation annuelle dans l’économie à 15.6% en Août 2017

Écrit par Riphard Serent, MPA / Economiste / riphardserent@gmail.com | Radio Vision 2000

L’Institut Haïtien de Statistiques et d’Informatique (IHSI) a rendu public, comme d’habitude en fin de mois, les derniers chiffres relatifs à la situation de l’inflation dans l’économie pour le mois d’Août 2017. Ces chiffres ont montré que l’inflation en glissement annuel n’a pas bougé.

En effet, l’indice général des prix à la consommation (base 100 en août 2004) est passé de 312.4 à 315.3, accusant ainsi une variation de l’inflation en glissement mensuelle de 0,9%, soit une légère baisse par rapport à l’accroissement de 1% en Juillet 2017. En glissement annuel, l’inflation n’a pas bougé et se chiffre à 15.6% en Août dernier comme c’était le cas en Juillet 2017.

Selon les experts de l’IHSI, la variation mensuelle de l’inflation en Août 2017 est imputable à la progression des fonctions de consommation: « Alimentation Boissons et Tabac » (1,1%), « Habillement et Tissus, Chaussures » (1,2%), « Santé » (0,9%) et « Loisirs, Spectacles, Enseignements et Culture » (1,5%).

Au niveau de la fonction « Alimentation, Boissons et Tabac » , les 10 plus grands produits qui ont provoqué la variation de cette fonction sont : le millet (3,6%), la viande de bœuf (2,2%), la viande de porc (2,7%), la viande de cabri (2,5%), le poisson frais (2,6%), la noix de coco (2.5%), la carotte (2,2%), la tomate (2,2%), la pomme de terre (2,4%) et le citron (2,4%).

La variation de l’indice de la fonction « Habillement, Tissus et Chaussures » provient essentiellement du prix des tissus (2,2%), de la chemise (1,2%), du pantalon (1,6%), de la confection de vêtements (1,8%) et des souliers et tennis (1,1%). Tandis que le renchérissement de la fonction « Santé » est imputable à la hausse des honoraires payés aux médecins (1,1%) et du prix de l’analyse de laboratoire, radiographie (1,3%).

Enfin, l’accroissement de la fonction » Loisirs, Spectacles, Enseignements et Culture » est dû surtout à l’augmentation des prix des livres scolaires (6,2%) et du sac d’écolier (6,8%).

Sur le plan géographique, les régions les plus fortement touchées par l’inflation en Août dernier sont la région Sud, qui regroupe les départements du Sud, de la Grand’Anse et des Nippes, et la région Transversale qui comprend les départements du Centre et de l’Artibonite avec un taux d’inflation commun de 1,1%.

Concernant les autres régions, elles ont toutes connu un taux d’inflation commun inférieur à 1%, soit 0.9%. Il s’agit de l’Aire Métropolitaine qui contient les villes de Port-au-Prince, de Delmas, de Pétion-Ville, de Carrefour et de Croix des Bouquets,de la région Reste Ouest qui inclut les départements du Sud ‘Est et de l’Ouest non compris l’Aire métropolitaine de P-au-P et la région Nord qui couvre les départements du Nord, Nord-est et Nord-ouest.

On espère que les autorités responsables continueront à prendre les mesures nécessaires en vue de contenir l’inflation dans l’économie et de préserver le pouvoir d’achat des ménages haïtiens qui font face à des situations économiques extrêmement difficiles.