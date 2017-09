Haïti-Examens Officiels 2016-2017 : Hommage rendu à 49 lauréats nationaux par les plus hautes autorités de la République

Source Alix Laroche / alix.l@hpnhaiti.com | hpnhaiti.com

Question d’honorer l’excellence académique et de promouvoir les valeurs, un hommage bien mérité a été rendu, ce mardi 26 septembre, aux lauréats nationaux du Bac 2016-2017 et ceux de la 9e année fondamentale, lors d’une cérémonie organisée par l’État haïtien au Centre de convention de la Banque de la République d’Haïti (BRH), constate Haiti Press Network.

Venus des dix départements géographiques, ils sont au total 49 lauréats nationaux dont 5 lauréats des lauréats à avoir été décorés et honorés par les plus hautes autorités du pays. Ils ont reçu chacun un certificat, une médaille et des cachets respectifs de 125 000, 100 000 et 50 000 gourdes. Les cinq lauréats des lauréats ont en outre reçu chacun un lap-top.

La cérémonie s’est déroulée en présence notamment du président de la République, Jovenel Moïse, du chef du gouvernement, Jack Guy Lafontant, du ministre et du directeur général du ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP), respectivement, MM. Pierre Josué Agénor Cadet et Meniol Jeune, sans oublier d’autres membres du gouvernement, des parlementaires, des cadres de l’éducation et des parents.

Yves Angelo Calver (Sud), élève du collège Mazenod de Camp-Perrin ; James Sony Bélisaire (Sud); Johny Valmir, élève du lycée Henri Christophe de Trou du Nord ; Rood Cherlin Lubin, élève du collège Sacré-Cœur du Nord-Ouest et Yvedine René, élève du collège Sainte-Rose de Lima, sont en effet les cinq lauréats des lauréats nationaux pour la philo.

Le premier lauréat de la philo, Johny Valmir a totalisé une moyenne de