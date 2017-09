Haïti – Diplomatie: Séisme au Mexique, nouvelles de la communauté haïtienne

Source HL/ HaïtiLibre

Suite au séisme d’une intensité de 7,1 sur l’échelle de Richter au Mexique, le 19 septembre dernier qui a fait 324 victimes dont 186 a Mexico selon le dernier bilan, l’Ambassade d’Haïti à Mexico informe qu’aucune victime n’est à déplorer dans la communauté haïtienne du Mexique.

Par ailleurs, l’Ambassade a adressé une lettre de sympathie et de solidarité au Gouvernement de Mexico, ville qui a enregistré le plus grand nombre de morts et de blessés. En guise de participation à la grande collecte lancée en faveur des victimes, l’ambassade a remis une petite cargaison d’eau potable de centaines de bouteilles d’eau à l’Institut National de Migration (INAMI) et à la Secrétairerie………………….…lire la suite sur haitilibre.com