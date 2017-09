Les titres de l’actualité du mardi 26 septembre 2017 sur Radio Vision 2000

C’est la ruée vers la Direction générale des Impôts à l’Avenue Christophe où de longues files d’attente sont remarquées depuis lundi. Il s’agit en grande partie de personnes qui veulent faire l’acquisition de timbres de passeports avant la mise en application du budget 2017/2018, le 1er Octobre.

Avec justement l’entrée en vigueur de ce budget, le prix du timbre de passeport qui est de mille six cent (1,600) gourdes actuellement passera à six (6) mille gourdes pour les personnes majeures.

C’est l’affluence également au centre de réception et de livraison de documents d’identité à Delmas 31. Des centaines de gens y ont été remarqués, ce mardi. Ils ont dénoncé des employés de l’institution qui leur réclament entre mille 250 et mille 500 gourdes pour pouvoir déposer leurs dossiers.

Une rencontre a eu lieu, lundi soir, entre les représentants des 3 pouvoirs de l’Etat autour des revendications des magistrats, greffiers et huissiers qui réclament notamment de meilleures conditions de travail et une plus importante enveloppe budgétaire en faveur du pouvoir judiciaire. Information confirmée par le président de la commission Justice et sécurité du Sénat, Maitre Jean Renel Sénatus.

Le pouvoir exécutif dominicain a entériné, lundi après-midi, en Conseil des ministres, le budget général de ce pays pour 2018 qui s’élève à 814 milliards 821 millions de pesos, soient 17.2 milliards de dollars américains. Un budget qui est près de 8 fois supérieur à celui d’Haiti pour l’exercice 2017-2018 qui s’élève à 144 milliards de gourdes, soient 2.2 milliards de dollars américains environs.

Les lauréats aux derniers examens officiels, 49 au total, ont été honorés, ce mardi, par le président Jovenel Moise. Les 5 lauréats des lauréats ont reçu chacun un ordinateur portable, une médaille et 125 mille gourdes alors que les autres ont bénéficié notamment des primes de 50 mille et 100 mille gourdes, des médailles et des ouvrages.

Le président Jovenel Moise a promis que l’Etat va financer les études de ces lauréats. Il annonce la publication, en ce sens, d’un arrêté présidentiel, sous peu.