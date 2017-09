OMC : nette révision à la hausse des prévisions de croissance du commerce mondiale en 2017

Écrit par Riphard Serent, MPA / Economiste / riphardserent@gmail.com | Radio Vision 2000

Bonne nouvelle pour nos exportateurs haïtiens ; suite à une accélération marquée de la croissance du commerce mondial au premier semestre de l’année 2017, les économistes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) viennent de réviser fortement à la hausse les prévisions de croissance réelle des échanges commerciaux pour 2017 après une année 2016 peu dynamique.

En effet, selon les économistes de l’OMC la croissance du volume du commerce mondial des marchandises en 2017 devrait atteindre 3,6%. Il faut rappeler que la précédente estimation de croissance du commerce mondial pour 2017 était de 2,4%, mais avec une fourchette de 1,8% à 3,6%, reflétant ainsi le haut niveau d’incertitude sur l’économie et les politiques mondiales.

Donc, on peut voir que la nouvelle estimation des économistes de l’OMC se situe dans la partie haute de la fourchette. Il est clair qu’une croissance de 3,6% du commerce mondial en 2017 représenterait une nette amélioration par rapport à la faible augmentation de 1,3% enregistrée en 2016.

Il faut dire que la prévision de croissance plus forte en 2017 est basée sur la reprise des flux commerciaux en Asie et celle des importations en Amérique du Nord. Les experts de l’OMC parlent également d’un produit intérieur brut (PIB) en plus forte croissance, particulièrement en Chine et aux États-Unis, qui a stimulé les importations, ce qui a donné une impulsion au commerce intra-asiatique.

Tout en saluant cette embellie des échanges commerciaux en 2017, le Directeur général de l’OMC, Roberto Azevedo, se montre très prudent et soutient qu’il existe des risques importants qui menacent l’économie mondiale et qui pourraient bien nuire à la reprise du commerce.

Le numéro 1 de l’OMC est ainsi revenu sur un nombre de risques menaçants pour le commerce mondial, notamment la question du protectionnisme, la montée inquiétante des tensions géopolitiques mondiales, et le coût économique croissant des catastrophes naturelles, ce que nous autres en Haïti nous pouvons vivement témoigner, suite au tremblement de terre de 2010 et l’ouragan Matthew en début d’exercice.

Où est passé Haïti dans cette embellie des échanges commerciaux en 2017 ? Il faut dire que nos exportations ont progressé plus rapidement que les importations, soit une augmentation de 10% des exportations et de 5.6% des importations au 3ème trimestre par rapport au deuxième trimestre. En effet, nos exportations totales au mois de Juin (oct-juin) sont chiffrées à environ 713 millions et les importations à 2,647 millions de dollars pour cette période, ce qui accuse un taux de couverture extrêmement faible de l’économie, soit de 26%. Donc Haïti ne profite pas jusqu’ici en 2017 de ses échanges commerciaux sur la scène économique mondiale.