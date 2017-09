Haïti – ONU : Mamadou Diallo nommé Représentant spécial adjoint de la Minujusth en Haïti

Source HL/ HaïtiLibre

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a annoncé la nomination du Guinéen Mamadou Diallo comme Représentant spécial adjoint de la Mission des Nations Unies pour le soutien de la justice en Haïti (Minujusth) http://www.haitilibre.com/article-20656-haiti-flash-bye-bye-la-minustah-bonjour-la-minujusth.html et coordonnateur résident des Nations Unies, coordonnateur humanitaire et représentant résident du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).

M. Diallo succède à l’égyptien Mourad Wahba qui a quitté ses fonctions en janvier dernier. Le Secrétaire général se félicite de la contribution importante de M. Wahba à la mise en œuvre du mandat de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (Minustah) et à la coordination des activités du système des Nations Unies en Haïti.

En savoir plus sur Mamadou Diallo :

Depuis 2015, M. Diallo a été Représentant spécial adjoint du Secrétaire général de la Mission des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUSCO), où il a également occupé le poste de Coordonnateur résident et Coordonnateur humanitaire pour les Nations Unies et Représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). Il apporte à ses nouvelles fonctions 25 années d’expérience et de service continu avec les Nations Unies aux niveaux national, régional et international dans le maintien de la paix, le développement et les opérations humanitaires.

Entre 2012 et 2015, il a occupé le poste de Directeur régional conjoint des Nations Unies sur le VIH / sida (ONUSIDA) pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre basé au Sénégal. De 2009 à 2012, M. Diallo a été coordonnateur résident des Nations Unies et coordonnateur humanitaire et représentant résident du PNUD en Érythrée. Il a précédemment occupé le poste de………………………………....lire la suite sur haitilibre.com