Les titres de l’actualité du lundi 25 septembre 2017 sur Radio Vision 2000

Près d’une cinquantaine de Mairies du pays ont décidé de fermer leurs portes à partir de ce Lundi, ce jusqu’à mercredi pour protester contre la décision du gouvernement de diminuer les taxes collectées en faveur des communes via le budget 2017/2018.

Parmi les mairies concernées figurent celles de l’Arcahaïe, grand Goâve, Petit Goâve, Mirebalais, Anse-à-Galet, Pointe-à-Raquette et Petite Rivière de l’Artibonite.

Et le budget a été au centre d’une importante conférence présentée, ce lundi, à l’Université Quiskeya, par les Economistes Kesner Pharel, Gérald Chéry, Pierre Marie Boisson. Il a été question pour ces spécialistes d’établir la relation entre le texte et la gouvernance économique.

La coalition des organisations démocratiques annonce 3 journées de manifestation, les 27, 28 et 30 Septembre prochains à travers tout le pays pour protester contre la publication de la loi de finances 2017-2018 et exprimer son désaccord par rapport au processus relatif à la formation du conseil électoral permanent. La coalition regroupe entre autres des parlementaires et responsables politiques de l’opposition.

La grève des syndicats du transport en commun contre le budget 2017/2018 n’a pas été suivie, ce lundi. La population a vaqué librement à ses occupations. Des chauffeurs interrogés par Vision 2000 ont expliqué avoir décidé d’entreprendre leurs activités pour qu’ils puissent prendre soin de leurs familles.

Les responsables des syndicats étaient divisés au sujet du maintien de la grève. Si le président du Monde Syndical haïtien était favorable, ceux du mouvement unifié des transporteurs haïtiens et de l’APCH avaient annoncé son report aux 2 et 3 Octobre prochains.

La ministre des affaires sociales et du travail, Stéphanie Auguste a procédé, ce lundi, à la distribution de kits alimentaires à des dizaines de personnes handicapées au parc Sainte-Thérèse, à Pétion Ville. Ces dernières ont également reçu des enveloppes contenant, selon elles, 500 gourdes alors que la ministre parlait de mille gourdes.