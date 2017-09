La grève des syndicats de transport en commun reportée

Source Robenson Geffrard | Le Nouvelliste

En solidarité avec des zones du grand Nord inondées par les dernières intempéries, les syndicats de transport en commun ont décidé de reporter l?eur mot de grève prévu pour ces lundi 25 et mardi 26 septembre. Cependant, les syndicalistes maintiennent la mobilisation contre la loi de finances 2017-2018 en fixant deux nouvelles journées de grève pour les 2 et 3 octobre prochain.

« Nous avons décidé de reporter la grève pour les 2 et 3 octobre prochain à cause des inondations dans le Nord, le Nord-Ouest et l’Artibonite », a indiqué au Nouvelliste ce dimanche le responsable de l’APCH. Selon Changeux Mehu, il faut la participation de toute la population dans la grève. Or, la population dans le grand Nord, victime des inondations, ne sont pas en mesure d’entrer en grève pour le moment.

Pour rejeter les critiques faisant croire que les syndicats ont trouvé une entente » secrète » avec le gouvernement ?pour reporter la grève, le syndicaliste dément et fait savoir que 8 sur 10 des organisations syndicales ont pris la décision de reporter la grève à la suite d’une rencontre. La mobilisation, dit-il, est maintenue contre les augmentations des taxes dans le budget.

Le budget 2017-2018 rentrera en application le 1er octobre. Les 2 et 3 octobre nous rentrons en grève pour dénoncer les augmentations sur la matricule fiscale , le permis de conduire, le passeport, entre autres », a prévenu, pour sa part, au Nouvelliste le syndicaliste Jacques Anderson Desroches.

