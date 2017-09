Budget 2017-2018 : des spécialistes s’interrogent

Source Chenald Augustin | radiotelevisioncaraibes.com

C’est l’une des rares occasions où Forum – émission consacrée aux débats autours des grands problèmes et enjeux majeurs sociétaux – met en discussion un sujet brulant d’actualité : la loi de finances. En effet, le budget 2017-2018 défraie la chronique bien avant qu’il ait été voté par les branches des deux Chambres du Parlement. Il est l’objet de protestations des rues, de manifestations violences et de grève – nationale ? Ce texte soulève la grogne populaire, et semble embarrasser le pouvoir et bien des parlementaires. Et contre eux s’érige l’opposition politique qui appelle à la manifestation.

En quoi ce budget est-il un programme sociopolitique et économique, un instrument de souveraineté et de gouvernance ? En quoi reflète-t-il la vision, les promesses de campagne du chef de l’Etat ainsi que les engagements du chef du gouvernement tels qu’ils ont été exprimés dans sa politique générale devant le Parlement ? Ce budget tiendra-t-il sa promesse ? Sert-il vraiment de prétexte aux opposants du pouvoir qui appellent la population à manifester ? Qu’est-ce qui explique qu’il devienne un élément déclencheur de mouvements sociaux, de contestations, interpellant le simple citoyen et suscitant les critiques et les interrogations des économistes ? Quels en sont les points forts et les points faibles ? En quoi est-il sincère ?

Ce sont, entre autres, les principales questions, au Forum du samedi 23 septembre, qui ont suscité les débats, fructueux et courtois, entre le spécialiste en administration publique Yves Lafortune et les économistes Etzer Emile (auteur d’un récent article autour du budget paru la semaine dernière au Nouvelliste) et Peterson Noël.

D’abord, tel un exercice pédagogique, les invités ont chacun apporté une définition du budget selon leurs champs de spécialisation. Il est, pour Yves Lafortune, « un instrument de mise en œuvre des politiques publiques, permettant la réalisation des projets gouvernementaux ». L’économiste Peterson Noël le définit lui comme « un instrument de souveraineté, grâce auquel le gouvernement peut réaliser des projets et répondre aux besoins de la population ». Pour sa part, l’économiste Etzer Emile l’appréhende dans sa dimension d’outil de gouvernance, d’instrument juridique, politique et économique.

Pour ce qui a trait aux protestations populaires, Peterson Noël estime que le budget a été pris comme prétexte de manifestions et qu’il y a une occultation de la vision du gouvernement et de son programme qui s’en dégagent. Défendant le budget, l’économiste Peterson Noël croit qu’il repose sur la vision du président de la République portant notamment sur l’électrification du pays, le développement de l’agriculture, la croissance et la justice sociale. Il déplore par ailleurs……………………………………..lire la suite sur radiotelevisioncaraibes.com