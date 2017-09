Haïti – Économie : Moïse clôture le Forum sur la compétitivité et l’Investissement

Source HL/ HaïtiLibre

Vendredi, de retour en Haïti depuis quelques heures, le Président Jovenel Moïse, accompagné du Premier Ministre, Jack Guy Lafontant, a procédé, à la clôture du Forum sur la compétitivité et l’Investissement http://www.haitilibre.com/article-22150-haiti-economie-forum-pour-la-competitivite-et-l-investissement-au-pays.html qui s’est tenu durant 3 jours au Centre de Convention de la Banque de République d’Haïti (BRH).

Moïse a profité de cette plateforme pour réitéré sa volonté et celle de son Administration de faire des entreprises haïtiennes, l’élément central de la croissance et de la modernisation de l’économie d’Haïti. Une économie moderne et compétitive, est l’objectif fixé à travers ces assises, qui ont permis de réunir tous les acteurs concernés en vue de réaliser des actions concertées pour faire d’Haïti une référence régionale, notamment à travers les secteurs prioritaires : l’Énergie, l’Agriculture et l’Industrie de la construction.

Le plan d'action dégagé à ce Forum permettra de changer durablement la vie de la population à travers un pacte d'engagement entre tous les acteurs « L'émergence économique dont nous rêvons tous est à ce prix », a insisté lle Chef de l'État, convaincu que « ces engagements devraient être à la base de la confiance nécessaire pour mener