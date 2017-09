Haïti – Économie : La CCIH appelle au dialogue pour éviter la crise

Source HL/ HaïtiLibre

La Chambre de Commerce et d’Industrie d’Haïti (CCIH), qui regroupe les Chambres de Commerce et d’Industrie Départementales, exhorte tous les secteurs de la vie nationale à un moment de réflexion.

« Nous vivons depuis quelques temps une situation dangereuse où les institutions politiques de notre pays, que ce soit l’Exécutif, le Législatif et le Judiciaire sont remises en question. Leurs décisions sont âprement critiquées et provoquent des réactions, parfois violentes et certainement condamnables, allant de la grève aux manifestations de rues, en passant par des attaques virulentes à travers la presse ou les médias sociaux.

La vie économique et sociale de la Nation est perturbée et les citoyens sont inquiets. Le spectre d'une crise se profile.