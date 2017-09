Haïti-Politique : 36 personnalités briguent 3 postes de représentants du pouvoir judiciaire au Cep permanent

P-au-P, 22 sept. 2017 [AlterPresse] — Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (Cspj) a publié une liste de 36 personnalités, dont 9 femmes aspirant à briguer les trois postes au prochain Conseil électoral permanent (Cep), dans un communiqué daté du 20 septembre 2017, dont a pris connaissance l’agence en ligne AlterPresse.

Le Cspj doit envoyer trois membres pour le représenter au Cep permanent, conformément aux dispositions de l’article 192 suivant la Constitution en vigueur.

« Cette décision de rendre publique la liste des candidats a été adoptée suite à une résolution du Cspj, réuni à l’extraordinaire, le mercredi 20 septembre 2017 », indique le communiqué.

Cette liste des personnalités a été publiée dans un souci de transparence, souligne le Cspj.

Dans cette liste figurent notamment des anciens membres du Cep et des membres de l’institution électorale actuelle, d’anciens candidats à la présidence et des magistrats en fonction.

Les membres du Conseil électoral provisoire actuel sont au nombre de trois : le président Léopold Berlanger Fils, le vice-président, Me Carlos Hercule et la secrétaire générale, la militante féministe et représentante du secteur des femmes, Marie Frantz Joachim.

Il y a aussi les noms de Me Mosler Georges, ex-directeur exécutif du (Cep), qui avait démissionné de son poste le 20 mai 2016, suite à la crise électorale d’alors, ainsi que l’ancien conseiller électoral, Me Néhémie Joseph, qui avait remis sa démission le 30 septembre 2015 « pour manque de confort »..

AlterPresse ne détient pas la liste officielle de personnalités aspirant à représenter le parlement au prochain Cep permanent, une liste qui sur laquelle figurerait les noms de 46 candidats.

Suivant l'article 192 de la Constitution du 29 mars 1987 amendée le 9 mars 2011, ce Cep comprendra