Haïti – Économie : E-Power S.A s’indigne et révèle la marge de l’EDH sur chaque Kw

Source HL/ HaïtiLibre

Dans une note, la Direction et le Conseil d’Administration de la Société haïtienne E-Power S.A. s’étonnent et s’indignent des propos tenus ces dernière semaines par des individus et relayés par certains média haïtiens et étrangers, qui ont attaqué directement ou indirectement la réputation et l’intégrité de notre compagnie ainsi que la personne du Président de notre Conseil d’Administration.

« Pour l’édification du grand public en général et de ceux qui nous accusent à tort en particulier, nous voudrions dire ce qui suit :

E-Power est une société anonyme de droit haïtien, composée de 126 investisseurs haïtiens qui croient fermement en l’avenir de leur pays et n’ont pas hésité à investir 57 millions de dollars américains en Haïti. Cet argent a servi exclusivement à monter une usine électrique neuve http://www.haitilibre.com/article-2112-haiti-economie-e-power-inaugure-sa-centrale-electrique-de-30-megawatts.html afin d’exécuter un contrat signé avec l’Etat Haïtien et l’Electricité d’Haïti en 2008 à la suite d’un appel d’offres international lancé par l’Etat en 2006.

Nous avons gagné cet appel d’offres parce que nous étions les moins chers […] En fait, nous sommes systématiquement l’usine thermique la moins chère du pays, moins chère que les usines thermiques opérées par l’EDH, paradoxalement moins chère que les usines thermiques données en cadeau par le Venezuela à Haïti.

À titre d’exemple, le mois dernier (août 2017) nous avons chargé à l’EDH un total de 14.90 centimes US/kWh pour une production effectivement délivrée de 20,444,150 kWh, que l’EDH a revendue jusqu’à 22.54 centimes US/kWh (soit 51% plus chère qu’elle n’a payé à E-Power).

De ces 14.90 centimes US, E-Power a dépensé 13.08 centimes US pour produire l’électricité délivrée à l’EDH (soit 88% du montant chargé).La production d’électricité n’est pas donnée, elle a un coût. Les profits sur les opérations de E-Power ne sont par conséquent qu’une fraction minime des prix chargés à l’EDH.

Depuis notre inauguration, l'électricité que nous livrons sur