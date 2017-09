Haïti – Politique: Jet de pierres et coups de feu, évacuation du Président !

Source SL/ HaïtiLibre

Vendredi en début d’après-midi, le Président Jovenel Moïse de retour de New-York a été accueilli dans la liesse à l’aéroport international Toussaint Louverture, par plusieurs centaines de militants et sympathisants du PHTK, venu en majorité des Cayes et pour lesquels une dizaine d’autobus avaient été mis à leur disposition…

À sa sortie de l’aéroport Jovenel a salué les citoyens venus l’accueillir et marché avec eux durant une partie du trajet devant le conduire à sa résidence privée.

Malheureusement, cette manifestation de joie qui devait être une promenade « bon enfant » a mal tournée alors que son cortège et la foule s’approchait du Carrefour de l’aéroport. Selon une note de la présidence, malgré un impressionnant dispositif de sécurité « des individus embusqués dans la zone ont tiré plusieurs coups de feu et des jets de pierre en direction de la foule qui le suivait au niveau du boulevard Toussaint Louverture et de Delmas (Carrefour aéroport) » déclenchant la panique dans la foule et contraignant les agents de sécurité rapprochés du Président, a procéder à l’évacuation d’urgence du Chef de l’État pour le mettre en sécurité.

L’imposant dispositif de sécurité de la Police Nationale d’Haïti (PNH), appuyé par …………………..…lire la suite sur haitilibre.com