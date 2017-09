Haïti – PNH : Graduation de la 3ème promotion en mécanique

Source HL/ HaïtiLibre

Nicholas Hilgert, le Directeur du Bureau International des Stupéfiants et de l’Application de la Loi (INL) a participé à la graduation de la troisième Promotion de diplômés en mécanique de la Police Nationale d’Haïti (PNH).

Les 34 diplômés représentent la police communautaire de la PNH, la Garde côtière, le Corps d'Intervention et de Maintien de l'Ordre (CIMO) et d'autres unités de certaines villes telles que Croix-des-Bouquets, Port-de-Paix, Hinche, Fort Liberté et les Cayes. Rappelons que l'INL a aidé à financer, il y a deux ans, la première