Haïti – Politique: Transport deux nouvelles journées de grève annoncées

Source SL/ HaïtiLibre

Après la grève d’avertissement dans le transport initié par l’Association des Propriétaires et Chauffeurs d’Haïti (APCH) et largement suivi le lundi 18 septembre http://www.haitilibre.com/article-22156-haiti-flash-greve-du-transport-largement-suivi.html contre la publication de la loi de finances 2017-2018 http://www.haitilibre.com/article-22135-haiti-flash-moise-affirme-son-autorite-et-publie-le-budget.html les syndicats annoncent deux nouvelles journées de grève générale dans le transport le lundi 25 et le mardi 26 septembre.

Pour le syndicaliste Jacques Anderson Desroches, l'un des leaders du mouvement de grève, en choisissant de ne pas écouter la population et en publiant le budget contesté de toute part y compris par des économistes, le Président Moïse a choisi la provocation et l'affrontement plutôt que le dialogue.