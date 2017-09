Trois milliards de gourdes pour reconstruire le Parlement: Youri Latortue rectifie

Dans un article paru dans les colonnes de Le Nouvelliste, le président du Sénat, Youri Latortue, a été indexé comme l’une des autorités ayant menti sur le très controversé budget 2017-2018. Le président du grand Corps avançait, haut et fort, sur les ondes de divers médias de la capitale, que 3 milliards de gourdes sur les 7 milliards octroyées au Parlement sont destinées à reconstruire le palais législatif. Pourtant, dans la rubrique investissement du Parlement, le journal n’a découvert qu’un total de 1 536 324 153 gourdes comme budget d’investissement total du Parlement pour la nouvelle année fiscale.

Le sénateur de l’Artibonite a-t-il menti pour calmer les ardeurs de ceux-là qui étaient très remontés contre le Parlement qui augmente son budget alors que la majorité de la population végète dans la misère? Non, répond Youri Latortue, lors d’une conférence de presse ce jeudi 21 septembre 2017 au Parlement.

La vérité est que l’élu de l’Artibonite a commis l’erreur de présenter le montant total que coûtera la constrution du palais législatif à la place de la première tranche allouée dans le budget 2017-2018.

Aujourd'hui, force est de rectifier: « La construction du Parlement coûtera environ 3 milliards de gourdes, les travaux ont débuté le 12 septembre 2017 et s'étendront sur 2 ans. Cette année, on a mis la moitié des 3 milliards et, l'année prochaine, on mettra le reste. Cela dit, il y a 1,6 milliard de gourdes inscrites dans le budget d'investissement du Sénat et ce montant représente