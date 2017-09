Haïti – Politique : Jovenel Moïse évoque l’armée d’Haïti à la tribune de l’ONU

Jeudi, dans son discours à la Tribune de la 72ème Session ordinaire de l’Assemblée Générale de l’Organisation des Nations Unies (ONU), le Président Jovenel Moise, s’exprimant pour la première fois devant cette Assemblée, a exprimé sa volonté de créer les conditions propices à une croissance forte, soutenue, inclusive et créatrice d’emplois en Haiti et partagé les grandes lignes de son programme.

Par ailleurs il a n’a pas manqué d’évoquer la nouvelle force de défense d’Haïti

« Si la communauté internationale a passé treize années à appuyer la sécurité nationale et publique d’Haïti ; si à chaque catastrophe naturelle les pays amis viennent au secours du peuple haïtien, cela indique que le pays a besoin d’une force de défense.

C’est pourquoi, Haïti, après le départ de la Minustah par étape, mettra en place une force militaire pour accomplir trois missions :

– Une unité de Génie capable de contribuer aux grands travaux d’infrastructure, et qui peut

intervenir après les catastrophes naturelles ;

– Une unité d’aviation capable de former des jeunes en mécanique aéronautique et en pilotage d’aéronef et d’hélicoptère suite aux catastrophes naturelles ;

– Une unité médicale capable de soigner les victimes de catastrophes naturelles et de soigner les résidents des endroits les plus reculés »

Profitant de la tribune le Président Moïse abordant la question de l'environnement a souhaité « que les pays émetteurs de gaz à effet de serre contribuent avec les ressources nécessaires à la mise en oeuvre effective de l'Accord de Paris. Certainement, il faut concrétiser la promesse de doter les pays les plus vulnérables des moyens d'assurer

