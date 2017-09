Moïse plaide pour le respect des engagements de l’Accord de Paris

Source LLM / radio Métropole Haïti

Lors de son intervention à l’assemblée générale de l’ONU le Président d’Haïti, Jovenel Moïse a mis l’accent sur les récentes catastrophes qui ont endeuillé les Caraïbes en exhortant les États à respecter leurs engagements dans la lutte contre le changement climatique. La République d’Haïti accorde une importance toute particulière au respect des engagements contractés au titre de l’Accord de Paris sur le climat. Le chef de l’État a fait remarquer que les perspectives de développement durable sont de plus en plus remises en cause par les crises écologiques et le dérèglement climatique.

Le chef de l’état haïtien espère que les pays émetteurs de gaz à effet de serre fournissent les ressources nécessaires à la mise en oeuvre effective de l’Accord de Paris. « Certainement, il faut concrétiser……………………...lire la suite sur metropolehaiti.com