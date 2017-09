Haïti – Actualité : Zapping…

Photo des couples Trump et Moïse :

En marge de la 72ème Session Ordinaire de l’Assemblée Générale de l’ONU au Lotte Palace Hotel à New York, le Président américain Donald Trump et son épouse Melania Trump, ont posé pour une photo avec le Président haïtien Jovenel Moïse et son épouse Martine Moïse.

Séisme : Les jeunes haïtiens aident les mexicains :

L’Ambassade d’Haïti a Mexico, félicite les jeunes de la communauté haïtienne de Mexico qui viennent en aide aux sinistres mexicains suite au séisme du 19 septembre, alors que l’Ambassade a fait don de plusieurs centaines de bouteilles d’eau à l’« Instituto Nacional de Migration » (INAMI) et à la « Secretaria de Medio Ambiante y Recursos Naturales » (SEMARNAT).

Précisions du Sénat sur le financement du Parlement :

Le président du Sénat Youri Latortue a précisé ses propos au sujet du budget alloué à la reconstruction du parlement évalué à environ 3 milliards de gourdes. La moitié de ce montant est disponible dans le budget du pouvoir législatif pour l’exercice 2017/2018, a précisé le parlementaire indiquant que l’autre moitié sera inséré dans le prochain budget. Il avait indiqué récemment que 50% des 7.2 milliards de gourdes allouées au parlement étaient destinées à la réalisation de cette infrastructure. http://www.haitilibre.com/article-22152-haiti-politique-financement-du-parlement-demi-verite-de-moise.html

Liste des candidats du CSPJ pour le CEP :

Jeudi, le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) a dévoilé le noms des 36 personnalités qui veulent le représenter au Conseil Électoral Permanent. Sur la liste figure entre autres : les conseillers Carlos Hercule, Léopold Berlanger Fils et Marie Frantz Joachim ; l'ex-directeur exécutif