Les titres de l’actualité du jeudi 21 septembre 2017 sur Radio Vision 2000

A la tribune des nations-unies, ce jeudi, le président Jovenel Moise a renouvelé sa détermination à combattre la corruption sous toutes ses formes en Haiti soulignant que la stabilité politique en dépend. « La corruption est un crime contre le développement », a martelé le chef de l’Etat.

Le président Jovenel Moise a, par ailleurs, plaidé la cause des victimes non seulement du choléra mais aussi de viol de la part des casques bleus de la MINUSTAH et défendu sa décision de remobiliser l’armée d’Haiti. Il rentrera au pays ce vendredi.

Parallèlement des centaines de personnes ont gagné, à nouveaux, les rues, ce jeudi, à la capitale, pour exiger le départ du président Jovenel Moise pour avoir notamment publié le budget 2017/2018 dans le journal officiel Le Moniteur. Devant le parlement, les protestataires ont lancé des pierres en direction des agents de l’ordre qui ont riposté par des tirs de gaz lacrymogène.

Des inondations ont été enregistrées, ce jeudi, à Bocozèle, 5e section communale de Saint Marc et à Grande Saline à l’occasion du passage de l’Ouragan Maria, informe le Ministre de l’Intérieur, Max Roudolph Saint-Albin. Il annonce la fermeture, ce vendredi, des établissements scolaires dans les départements du Nord, du Nord ’Est et dans le plateau central alors qu’une décision devrait être prise incessamment pour les écoles du Nord-Ouest et de l’Artibonite.

Deux morts et un blessé grave… Tel est le bilan d’un accident de la circulation survenu, ce jeudi dans la matinée, à l’Asile et impliquant le véhicule du député de cette circonscription Lemane Premier. Les 2 personnes tuées : un écolier et le censeur d’un établissement scolaire de la ville.

Le Conseil Supérieur du pouvoir judiciaire a rendu public, ce jeudi, les noms des 36 personnalités qui veulent le représenter au conseil électoral permanent. Sur la liste figure : les conseillers Carlos Hercule, Léopold Berlanger Fils et Marie Frantz Joachim ; l’ex-directeur exécutif du conseil, Me Mosler Georges, les ex-conseillers électoraux Néhémie Joseph et Louis Gerson Richemé, l’actuel représentant de la Fédération des barreaux d’Haïti au CSPJ, Maitre Liez Edouard et le juge Durin Duret Junior.

Le président du Sénat Youri Latortue a rectifié ses propos au sujet du budget alloué à la reconstruction du parlement évalué à environ 3 milliards de gourdes. La moitié de ce montant est disponible dans le budget du pouvoir législatif pour l’exercice 2017/2018, a précisé le parlementaire indiquant que l’autre moitié sera inséré dans le prochain budget.

Youri Latortue avait indiqué récemment que 50% des 7.2 milliards de gourdes allouées au parlement étaient destinées à la réalisation de cet ouvrage.