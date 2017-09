Astrologie du jour

BELIER

Amour

Vos relations avec votre conjoint ou partenaire seront fondées cette fois sur la complicité et l’entente cordiale. Ensemble, vous prendrez d’importantes décisions concernant votre vie de couple, mais vous saurez aussi vous réserver des moments de pure détente. Célibataire, vous aurez envie de préserver votre sacro-sainte liberté. Toutefois, vous aurez des chances de vivre une passion torride.

Argent

Vous aurez les faveurs dame Chance et, comme par magie, vous parviendrez à trouver les fonds qui vous sauveront du désastre. Ça y est, vous allez croire aux miracles ! Dites plutôt un grand merci à Jupiter.

Santé

Côté santé, vous n’aurez rien à craindre de grave, mais vous devrez tenir compte du fait que votre résistance à la fatigue sera nettement limitée. Voilà pourquoi, même si vous avez beaucoup à faire, il faudra veiller à vous reposer davantage. Si votre emploi du temps est surchargé, vous n’aurez d’autre solution que de supprimer momentanément toutes les activités qui ne sont pas d’une utilité immédiate.

Travail

Vous ne manquerez pas d’idées, et vos supérieurs vous donneront carte blanche pour élaborer de grands projets. Persévérant, vous les mènerez à bien. Votre travail quotidien vous apportera de nombreuses satisfactions.

Citation

La parole échappée s’envole sans retour (Horace).

Famille/foyer

Si vous avez des enfants, ils seront en une forme superbe, et vous vous entendrez bien avec eux. Vos relations avec le reste de votre famille, en revanche, pourront poser quelques problèmes. Rien de grave, rassurez-vous ; mais il vous faudra veiller à ne pas froisser la sensibilité des uns et des autres. Ce ne sera pas le moment de dire à chacun ses quatre vérités.

Vie sociale

Prenez soin d’installer une cloison étanche entre l’amitié et l’argent. Il est toujours mauvais de les mélanger d’une façon ou d’une autre. En conséquence, ne comptez pas sur vos amis pour résoudre vos problèmes pécuniaires, même s’ils sont prêts à vous aider. Et surtout, ne prêtez jamais, car « si vous redemandez l’argent que vous avez prêté, vous trouverez souvent que d’un ami votre bonté vous a fait un ennemi » (Plaute).

Nombre chance

133

Clin d’oeil

Observez une grande discrétion dans vos propos et comportement.

TAUREAU

Amour

Vénus, la déesse de l’amour, va vous prendre sous sa protection. Vous n’aurez pas à vous en plaindre ! Cette planète vous promet un véritable feu d’artifice ! Votre vie conjugale va passer par une phase de tendresse et de sensualité dont vous vous souviendrez. Célibataire, les relations temporaires, les flirts seront ce qu’ils sont, et vous ne devrez pas en attendre monts et merveilles. Contentez-vous de les considérer comme une distraction fort agréable, susceptible de combattre un peu votre tendance actuelle à la morosité.

Argent

Votre clarté d’esprit et vos capacités intellectuelles vous permettront de régler vos problèmes financiers. Ne négligez pas les avis de votre entourage, on pourrait vous donner de bons conseils.

Santé

Cet environnement astral devrait vous valoir un solide équilibre physique de base. Bien sûr, avec Uranus mal aspecté, vous risquez d’être occasionnellement un peu tendu, mais cela rentrera rapidement dans l’ordre. Si vous souffrez d’une maladie chronique, le soutien de Neptune pourra vous aider à trouver un médecin ou une thérapie mieux adaptés à votre cas. N’hésitez pas à chercher et à rencontrer des spécialistes.

Travail

N’avancez pas à tâtons, mais faites face. Prenez votre destin à bras-le-corps, agissez, ne vous laissez pas faire. Les obstacles qui troublent votre parcours professionnel sont parfaitement maîtrisables.

Citation

Le bonheur des méchants comme un torrent s’écoule (Racine).

Famille/foyer

La vie aux côtés de vos proches sera facile et sans histoire. Tant vos parents que vos enfants seront bien dans leur peau, et vos relations avec eux ne poseront aucun problème. Si vous avez des soeurs et frères ou des cousins avec qui vous vous entendez bien, vous vous sentirez plus proches les uns des autres que jamais.

Vie sociale

La journée risque d’être mouvementée, non à cause des circonstances extérieures, mais parce que, influencé malicieusement par Pluton, votre comportement manquera de logique. Il pourrait advenir des complications sociales ou amicales.

Nombre chance

336

Clin d’oeil

Quel que soit le secteur visé, contournez les obstacles si vous ne vous sentez pas de taille à les affronter.

GEMEAUX

Amour

Rien de bien important à signaler cette fois. La vie conjugale semble promise à une sérénité sans faille, mais aussi dénuée de passion. Célibataire, Vous serez assez sentimental et sensuel. L’impact de Mars vous donnera peut-être même envie de vous lancer dans des aventures sans lendemain, ce qui habituellement ne vous attire guère. Mais passerez-vous à l’acte ? Rien n’est moins sûr.

Argent

Concernant les finances, vous serez bien décidé à augmenter votre pouvoir d’achat. Pour y parvenir, vous accepterez de vous pencher un peu plus sérieusement que d’habitude sur l’état de vos comptes. Les résultats ne se feront pas attendre.

Santé

Chez vous, quand le moral va, tout va. Cette fois justement, vous serez en très bonne forme sur ce plan, et le reste suivra ! De plus, vous aurez un tonus d’enfer et vous ne ressentirez pratiquement plus ces légères sensations de fatigue dont vous êtes coutumier.

Travail

Jupiter en aspect bénéfique veillera à ce que vos projets et vos démarches rencontrent aujourd’hui l’approbation et le succès. Un secours de dernière minute vous sortira d’embarras, comme par enchantement. Par ailleurs, Pluton vous offrira l’occasion de nouer des relations utiles avec l’étranger, à titre professionnel, qui pourraient faciliter le redressement de vos affaires.

Citation

On n’a que le bonheur qu’on peut comprendre (Maurice Maeterlinck).

Famille/foyer

Votre vie familiale devrait se dérouler sans événement particulier. Aucune planète importante n’influencera ce secteur. Si vous avez des enfants, vous aurez tendance à vous montrer chaleureux, mais très nettement autoritaire. Cette attitude sera cependant positive : vos enfants se sentiront sécurisés et ne vous causeront donc pas de soucis.

Vie sociale

Si vous avez envie de renouveler votre cercle amical, ce sera le moment. Vénus, qui anime le secteur relations, vous vaudra des invitations où vous ferez d’agréables rencontres.

Nombre chance

303

Clin d’oeil

Utilisez votre dynamisme pour mettre en chantier de nouveaux projets.

CANCER

Amour

Ce cocktail planétaire vous promet l’une des journées les plus porteuses de l’année sur le plan conjugal. Votre vie de couple sera plus envoûtante que jamais. Vous passerez des moments heureux en compagnie de votre conjoint ou partenaire. Célibataire, Vénus, la déesse de l’amour, vous promet une journée très heureuse sur le plan amoureux. Elle va favoriser une rencontre mémorable, qui pourrait bien se concrétiser, à plus ou moins court terme, par un mariage.

Argent

Côté argent, cette fois, vous ne pourrez pas compter sur le soutien d’un quelconque astre de chance, mais n’aurez pas non plus à vous méfier de l’impact d’une planète défavorable. Votre situation financière sera stable, et tout ira bien si vous ne faites pas de folies. Et c’est là que le bât risque de blesser ! L’aspect conflictuel de Pluton pourrait vous jouer des tours, notamment en vous donnant envie de vous livrer à des dépenses excessives pour vos enfants ou pour l’objet de votre flamme.

Santé

Saturne vous incitera à combattre certaines habitudes alimentaires qui risquent de nuire à votre santé. L’hypertension et le cholestérol pourraient être vos pires ennemis. Alors, renoncez, du moins momentanément, à la charcuterie, aux conserves, aux fritures et en général aux aliments gras ou très salés. Pensez que certains produits apparemment inoffensifs, tels les biscuits apéritifs, cacahuètes ou amandes salées, sont en fait redoutables. L’alcool et les sodas sont à éviter.

Travail

La configuration astrale de cette journée sera propice à la recherche d’un emploi ou à la demande d’une augmentation de salaire. Lancez-vous, n’hésitez pas, vous n’aurez pas à le regretter !

Citation

À celui que vous voulez embrasser, laissez la liberté de choisir (proverbe arabe).

Famille/foyer

Ceux d’entre vous qui ont connu des difficultés familiales dernièrement vont voir la situation s’améliorer. Les problèmes concernant vos parents ou vos enfants ne seront plus qu’un mauvais souvenir. Votre vie familiale sera agréable et sans histoire.

Vie sociale

Dans vos relations avec autrui, vous accusez parfois une nette tendance à vanter vos qualités et vos mérites, que ceux-ci soient réels ou imaginaires. C’est une mauvaise habitude qu’il vous faudra penser à corriger, sinon vous vous trouverez aujourd’hui dans une situation bien embarrassante. Appliquez-vous à pratiquer la modestie, ce sera plus avantageux. « Voulez-vous qu’on croie du bien de vous ? N’en dites pas » (Pascal).

Nombre chance

394

Clin d’oeil

Soyez prodigue de compliments et avare de critiques.

LION

Amour

Soumis à des influences astrales diamétralement opposées, vous serez d’humeur changeante, et votre conjoint ou partenaire ne saura plus très bien à quel saint se vouer. Par moments, vous ne songerez qu’à renforcer les liens de complicité qui vous unissent à l’autre, et vous ne ménagerez pas vos efforts pour faire régner bien-être et harmonie dans votre couple. Célibataires, pour beaucoup d’entre vous, cette journée fera date dans leur vie. Les bouleversements affectifs, si profonds soient-ils, déboucheront sur du solide et du durable.

Argent

Votre charme sera à l’origine de la chance insolente que vous aurez ce jour. L’argent devrait rentrer facilement ; vous pourriez l’avoir presque en claquant des doigts. Quant à l’avancement dont vous rêvez, on vous le proposera spontanément. Vous pourrez parler haut et fort et affirmer ce que vous avez de plus authentique : on vous écoutera.

Santé

Jupiter en aspect harmonique va avoir un impact très bénéfique sur votre équilibre. Si vous êtes malade, vous allez trouver un traitement ou un médecin efficace, et aurez des chances de guérir rapidement. Si vous êtes simplement fatigué ou patraque, vous allez récupérer un bien meilleur tonus. Vous aurez le moral au plus haut, ce qui aura évidemment un effet favorable sur votre état physique.

Travail

Saturne influencera votre secteur carrière. Une planète austère, dit-on. Mais comme vous bénéficierez par ailleurs du soutien de Jupiter, Saturne ne pourra se montrer néfaste et n’exprimera que ses côtés les plus positifs : il vous aidera donc à vous montrer organisé et prévoyant dans votre travail, et à aller au bout de vos projets sans changer d’idée en cours de route.

Citation

Le bonheur naît du malheur, et le malheur se cache toujours au sein du bonheur (proverbe chinois).

Famille/foyer

Jupiter et Mercure, bien aspectés, vous vaudront en principe de bons moments avec vos proches. Vos enfants, en particulier, se montreront très faciles à vivre. Curieux de tout, décidés à apprendre, ils n’auront aucun mal à rapporter de bons résultats extérieurs. Ceux d’entre vous qui cherchent à déménager pourront en cette journée trouver la maison ou l’appartement dont ils rêvent.

Vie sociale

En raison de l’influence de Saturne, de Pluton (intériorisation, remise en question) et de Neptune (spiritualité), vous serez nombreux à vouloir prendre du recul, à chercher des réponses à des questions fondamentales. Si c’est votre cas, vous envisagerez, par exemple, de faire une retraite dans un monastère, ou de découvrir d’autres écoles de pensée et de spiritualité comme le bouddhisme.

Nombre chance

171

Clin d’oeil

Fixez-vous un objectif et tentez de vous y tenir : suivre un régime alimentaire, renoncer à la cigarette, mettre de l’ordre dans votre vie…

VIERGE

Amour

Grâce au bon influx de la planète Vénus, vous retrouverez un climat de complicité dans votre vie de couple. Votre partenaire acceptera de se confier à vous comme il ne l’avait pas fait depuis longtemps. Célibataires, cet environnement astral va apporter un regain de passion pour nombre d’entre vous. Cela promet une journée à marquer d’une pierre blanche. Un coup de coeur important sera dans l’air, d’autant plus qu’Uranus, le maître des bonnes surprises, sera bien aspecté.

Argent

Malgré vos irrésistibles envies de dépense, dont quelques-unes sont d’ailleurs parfaitement légitimes, songez à faire des économies. Gardez malgré tout un oeil vigilant sur votre compte en banque !

Santé

Avec Saturne en cet aspect, vous devriez bénéficier d’une solide résistance physique. Mais il faudra vous méfier de Jupiter. Cet astre, qui est habituellement positif, aura cette fois une influence assez pernicieuse. Il risque surtout de vous pousser à des excès, alimentaires ou autres, qui finiraient par saper sérieusement votre résistance. Attention également aux problèmes digestifs, et notamment à une fragilité hépatique momentanée.

Travail

Cette journée sera très positive si vous vous êtes donné du mal et avez su prendre la bonne direction dans le cadre de votre vie professionnelle. Dans le cas contraire, des problèmes apparaîtront. Mais ne vous affolez pas et prenez ces contrariétés pour ce qu’elles sont : des avertissements des astres destinés à vous aider à corriger le tir. N’attendez pas pour le faire et vous repartirez du bon pied.

Citation

Il est plus insupportable d’être toujours seul que de ne le pouvoir jamais être (Montaigne).

Famille/foyer

Il vous sera difficile d’oublier vos ennuis extérieurs une fois en famille, et vous aurez plutôt tendance à faire la tête. Cependant, Mars s’évertuera à vous arranger les choses et, au moment où vos proches s’y attendront le moins, vous redeviendrez chaleureux et gai.

Vie sociale

Journée très favorable aux loisirs, aux voyages et aux nouveaux horizons, qui vous permettront de refaire votre plein d’énergie et de bonne humeur. Vos rapports avec des milieux différents seront excellents et vous ouvriront des portes intéressantes.

Nombre chance

110

Clin d’oeil

Envisagez l’avenir avec confiance et sérénité.

BALANCE

Amour

Cette journée sera marquée pour beaucoup de natifs par des tensions et des contradictions difficiles à vivre côté coeur. Cependant, s’ils ont su poser les bases d’un avenir plus solide, ces problèmes pourront même déboucher sur d’heureuses remises en ordre. Si vous ressentez le besoin de faire table rase et de repartir dans la vie sur un meilleur pied, le moment sera bien choisi pour prendre conseil et pour passer à l’acte.

Argent

L’argent n’est pas tout, direz-vous, et vous aurez raison de penser ainsi. Mais est-ce un motif pour jeter votre argent par la fenêtre ou pour conduire vos affaires en dépit du bon sens ? Sachez que si l’argent est un mauvais maître, c’est tout de même un bon serviteur, surtout dans nos sociétés de consommation, où bien des besoins s’avèrent incompressibles.

Santé

Surveillez votre coup de fourchette ! Même si vous n’en êtes pas absolument convaincu, l’alimentation joue un rôle clé dans le maintien d’une bonne santé. Et, à force de trop manger et de trop boire, vous pourriez bien avoir droit à quelques ennuis. Sans devenir un ascète, essayer au moins de limiter les quantités de nourriture, et de diminuer les aliments trop gras ou trop sucrés. Cela ne vous empêchera nullement de profiter, en gourmet, des plaisirs de la table.

Travail

Relations difficiles et tendues avec votre entourage professionnel. Evitez de trop compter sur l’appui de certains collègues ; essayez d’être aussi autonome que possible, et vous aurez alors moins de problèmes. Si vous poursuivrez des études, si vous êtes en recyclage ou en formation professionnelle, vous obtiendrez de brillants résultats aujourd’hui, à condition, bien entendu, que vous y mettiez du vôtre.

Citation

L’avare est sa propre belle-mère (proverbe suédois).

Famille/foyer

Vous aurez à coeur de maintenir un climat d’harmonie et de complicité avec les êtres que vous aimez. Vous ferez de réels efforts dans ce sens. Hélas, vos belles motivations ne seront pas toutes comprises et appréciées, et vos proches prendront parfois mal votre profond désir d’arrondir les angles ! Pourtant, ne désespérez pas. Neptune veillera à ce que votre bonne volonté soit pleinement récompensée.

Vie sociale

Une petite brouille vous a froissé avec l’un de vos amis ? Ce n’est sans doute pas très grave, mais ne laissez pas le malaise se prolonger. Faites le premier pas !

Nombre chance

220

Clin d’oeil

Ne faites rien qui puisse entacher votre réputation car cela pourrait prendre des proportions inattendues.

SCORPION

Amour

Saturne influencera le secteur lié à l’amour. Ce mouvement aura davantage d’impact si vous êtes célibataire que si vous êtes marié. Saturne va en effet donner aux solitaires envie de stabiliser leur vie amoureuse, de s’engager pour de bon. L’environnement astral de la journée provoquera une certaine tension dans vos relations avec votre conjoint ou partenaire. Ce ne sera pas nécessairement un mal. Vous pourrez mettre à profit cette situation pour procéder à une salutaire remise en question de votre couple.

Argent

Grâce à votre enthousiasme et à votre optimisme, bien soutenus par l’ambiance astrale à domination martienne, vous réussirez à mener à bien des projets que beaucoup de gens autour de vous croyaient irréalisables. Méfiez-vous des envieux, qui pourraient vous nuire en exploitant votre sensibilité à la flatterie.

Santé

Bien soutenus par des aspects planétaires concordants, les natifs du signe devraient jouir aujourd’hui d’une santé du diable. Les sportifs seront favorisés et auront le vent en poupe. Il faudra cependant se méfier des efforts musculaires excessifs, qui pourraient entraîner des problèmes cardiaques.

Travail

Vous aurez l’énergie nécessaire pour mener à bien tout ce qui peut faire progresser votre situation professionnelle. Mais vous devrez rester discret, sous peine de vous faire souffler quelques idées. Gardez surtout le sens des réalités et faites sérieusement le point de temps à autre ; cela vous évitera de vous faire dépasser par des gens mieux organisés.

Citation

Si nous n’avions pas de défauts, nous ne prendrions pas tant de plaisir à en faire remarquer dans les autres (La Rochefoucauld).

Famille/foyer

Les démonstrations d’affection intempestives ne sont pas votre style. Mais vous vous rattraperez cette fois sur les actes. Pourtant, efforcez-vous de dire à votre conjoint, à vos enfants ou à vos parents, en somme à tous vos êtres chers, que vous les aimez. Cela leur fera certainement beaucoup de plaisir.

Vie sociale

La réussite sociale que vous souhaitez sera à votre portée. Avec l’appui de Mercure, vous pourrez vous mettre en valeur et réaliser des exploits qui ne feront qu’améliorer votre image de marque.

Nombre chance

930

Clin d’oeil

Osez sans fausse pudeur affirmer votre droit de jouir des plaisirs de la vie.

SAGITTAIRE

Amour

Cette phase de Lune aura sur vous, natifs vivant en couple, une influence très électrique. Vos rapports conjugaux pourraient être singulièrement harmonisés : vous allez probablement vivre une seconde lune de miel. Célibataire, vous entrerez dans une journée où votre vie amoureuse sera plutôt favorisée. Ayez confiance en vous et n’hésitez pas à multiplier les rencontres, car celles-ci pourront déboucher sur une union durable, notamment pour les solitaires du premier décan.

Argent

Plus que jamais vous serez tenté de gérer vos finances à coups d’inspiration. Mercure en sera partiellement responsable, il faut bien le reconnaître. Il vous faudra beaucoup de maîtrise de vous-même pour résister à vos impulsions déraisonnables, pour ne pas jeter votre argent par la fenêtre.

Santé

Pluton vous recommandera de ne pas abuser des nuits blanches, qui ne font rien d’autre qu’obscurcir votre esprit. Allez vous coucher tôt, et vous aurez des idées de génie. Sachez aussi que si « la nuit porte conseil » (Ménandre), elle le fait beaucoup plus volontiers à ceux qui dorment à poings fermés qu’à ceux qui s’agitent.

Travail

Dans le travail, vous aurez tendance à vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Ne vous emballez pas tant que vous n’aurez pas bel et bien conclu un accord ou signé un contrat.

Citation

La patience est un onguent pour toutes les plaies (J. Clarke).

Famille/foyer

Conseil de Neptune : n’attendez pas trop des êtres que vous aimez, ou vous serez cruellement déçu. Sans être blasé ou indifférent, montrez-vous un peu plus objectif et ne pas leur attribuer une foule de qualités qu’ils n’ont pas.

Vie sociale

Journée propice à la paresse, aux plaisirs faciles, et aussi aux souffrances causées par des membres de l’autre sexe. Vous qui croyez en la raison humaine, vous risquez d’être déçu aujourd’hui.

Nombre chance

853

Clin d’oeil

N’envenimez rien et ne recherchez surtout pas l’épreuve de force.

CAPRICORNE

Amour

Dans l’ensemble, les relations affectives seront bonnes pour les couples mariés, malgré quelques petits accrochages dus le plus souvent à votre caractère trop entier. En fait, vous n’agissez pas toujours avec toute l’objectivité nécessaire, créant ainsi de petits conflits que vous pourriez parfaitement éviter en acceptant de reconnaître vos erreurs. Célibataire, vous serez très sélectif, et les brèves aventures vous attireront encore moins que d’habitude. Mais une rencontre capable de transformer votre vie pourrait se produire cette fois.

Argent

La Lune en cette configuration vous donnera de la combativité, mais aussi un besoin de satisfaire toutes vos envies de luxe et de prodigalité. Soyez raisonnable : évitez les dépenses inutiles, pour ne pas vous priver du nécessaire.

Santé

Subissant les influences pernicieuses d’un Uranus maléficié, vous risquez de manquer de ressort. Inutile de tirer sur la corde. Ralentissez simplement votre rythme, et détendez-vous en pratiquant le yoga ou la méditation. Ne vous laissez pas déborder par un emploi du temps trop chargé sous prétexte que les autres comptent sur vous.

Travail

Au travail, dépêchez-vous de vous attaquer aux projets ambitieux, exigeant à la fois beaucoup de tonus, d’assurance et même une bonne dose d’audace. Car bientôt des problèmes imprévus risquent de vous perturber, et vous aurez plus de mal à mener à bien vos entreprises. Et puis, vous pourriez vous laisser envahir par la peur de l’échec.

Citation

Cruche et pierre ne peuvent aller ensemble (proverbe grec).

Famille/foyer

Vous n’aurez aucune envie de mettre le nez hors de votre cocon familial douillet. L’amour, la tendresse de ceux que vous aimez suffiront amplement à votre bonheur. Vous tisserez des liens de plus en plus chaleureux et solides.

Vie sociale

Vous supporterez très mal les plaisanteries d’un ami à votre égard. Si vous devez réagir, tâchez quand même de rester mesuré dans vos propos. « Ne prends pas un fusil pour tuer un papillon », dit un proverbe chinois.

Nombre chance

663

Clin d’oeil

Au lieu de vous mettre tout le monde à dos, enfilez plutôt une main de fer dans un gant de velours : vous verrez la différence !

VERSEAU

Amour

Une journée surprenante côté couple. Le passage de Vénus se traduira par un regain de passion spectaculaire. Mais il y aura une dysharmonie d’Uranus, ce qui pourra faire traverser à certains d’entre vous une crise conjugale et leur enlever toute envie de faire des concessions. Célibataire, journée éblouissante côté coeur. Vos désirs les plus fous seront exaucés. Sensuel en diable, vous userez et abuserez de votre pouvoir de séduction sans en être pleinement conscient. Mais vous serez désespérément pris au piège de l’amour.

Argent

Vous continuerez à mener grand train et à faire des dépenses extravagantes comme si la fête n’était jamais terminée. Pensez à vérifier l’état de votre compte en banque ; voilà une précaution qui s’impose.

Santé

Pensez à faire régulièrement des exercices physiques. Si vous savez user raisonnablement de votre constitution et profiter de votre capital santé, vous pourriez accomplir des prouesses dans bien des domaines.

Travail

Perspectives professionnelles vraiment excellentes. Les résultats ne se feront plus attendre. Vous travaillerez sans que cela vous coûte trop d’efforts. Bonnes idées dans le secteur économique.

Citation

Dépasser le but, c’est ne pas l’atteindre (Confucius).

Famille/foyer

Vous pourrez dormir sur vos deux oreilles, car rien ne viendra troubler l’harmonie familiale. Mais si vous ne tenez pas en laisse votre autoritarisme, de sérieux désaccords pourraient vous opposer à votre conjoint.

Vie sociale

La personne à laquelle vous penserez n’est peut-être pas la seule à pouvoir vous rendre les services que vous en attendez, mais elle a mérité votre confiance, et c’est évidemment l’essentiel. N’attendez plus pour solliciter son concours.

Nombre chance

640

Clin d’oeil

Faites des économies, afin de prévenir le risque d’endettement.

POISSONS

Amour

Avec cet aspect de Vénus, on ne peut pas dire que le domaine amoureux sera bien exaltant. Si vous êtes marié, le train-train de votre vie conjugale pourra vous paraître pesant. Si vous vivez seul, vous aurez beau espérer rencontrer l’âme soeur, il y aura bien peu de chances qu’elle soit au rendez-vous.

Argent

En raison des bons influx astraux, ce sera le moment idéal pour vous occuper des questions matérielles : effectuer des investissements financiers, réaliser des transactions immobilières, préparer votre retraite, assurer l’avenir des vôtres, surtout celui de vos enfants. Toutes ces démarches seront grandement favorisées. Journée particulièrement faste pour les assureurs et agents de change.

Santé

Renforcez les défenses naturelles de votre organisme par du repos et une alimentation saine. Sans quoi vous serez vulnérable aux attaques microbiennes et virales. Soyez prudent sur le plan sexuel.

Travail

Si vous occupez déjà un poste de direction ou si vous vous trouvez à la tête d’une entreprise quelconque, vous augmenterez sans peine votre prestige en mettant en place d’utiles innovations ou réformes, tant au niveau organisationnel que technique. Et tout cela, en faisant preuve de plus de sens social vis-à-vis de vos subordonnés. Les autres travailleurs tireront beaucoup de satisfactions de leur activité.

Citation

Plutôt que de se promener sur la rive et regarder le poisson d’un oeil d’envie, mieux vaut rentrer chez soi et tisser un filet (proverbe arabe).

Famille/foyer

Vie familiale agréable, placée sous le signe de la chaleur et de la tendresse. Vos êtres chers vous donneront beaucoup de satisfactions. Si un problème surgit, un compromis sera vite trouvé.

Vie sociale

Bonne journée pour élargir vos horizons intellectuels. Vous pourrez envisager un voyage d’étude enrichissant ou commencer à apprendre une langue étrangère. Excellents résultats pour les étudiants.

Nombre chance

976

Clin d’oeil

Soyez plus sociable et plus diplomate si vous voulez réussir à tous les coups dans vos entreprises.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com