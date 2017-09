Éphéméride du jour ….., 21 Septembre 1920 // Naissance de Paul Laraque, Poète haïtien

21 Septembre 1920 Naissance de Paul Laraque, Poète haïtien

Paul Laraque (Pòl Larak) est né à Jérémie (Haïti) le 21 septembre 1920. Après des études à Jérémie et à Port-au-Prince, il entre à l’Académie Militaire en 1939 ; il en sort officier de l’armée en 1941. Laraque fait partie de ceux qui accueillent André Breton à l’aéroport en décembre 1945. En 1951, il se marie avec Marcelle Pierre-Louis. Pendant sa carrière militaire, il parcourt tout le pays où il connaîtra les conditions intolérables de la vie des paysans pauvres. Avec Morisseau-Leroy, Émile Roumer, Franck Fouché et Claude Innocent, Laraque est de la première génération des écrivains haïtiens d’expression créole. Poète dans l’armée, il nourrit l’ambition d’en être la conscience. En 1960, il garde la neutralité dans les événements politiques du 25 mai, mais sera mis à la « retraite » en novembre pendant la grève des étudiants et après l’arrestation de l’oncle de sa femme. Laraque s’exile en 1961, vers New York, l’Espagne puis de nouveau à New York où vit déjà son frère Franck et la famille de celui-ci. L’épouse de Paul Laraque l’y rejoint en 1961, et leurs trois enfants en 1962. Laraque obtient une maîtrise en langues romanes (Fordham University) et devient professeur de français. Parallèlement, il lutte dans le cadre d’organisations progressistes, perdant sa nationalité haïtienne en 1964.

Son double recueil de poésie, Les armes quotidiennes / Poésie quotidienne, obtient le prix Casa de las Américas en 1979, ce qui fait de Paul Laraque le premier lauréat de langue française de ce prix. Laraque est également co-fondateur de l’Association des Écrivains Haïtiens à l’Étranger, association qui organise, à titre d’exemples, le Festival Jacques-Stephen Alexis en 1982 et la commémoration du centenaire de Charlemagne Péralte en 1985. Ses activités l’amènent à rencontrer – à la Havane, à New York et à Washington, D.C. – d’autres figures littéraires et politiques, tels Fidel Castro, Nicolas Guillén, Langston Hughes, Ramsey Clark et C.L.R. James.

Après vingt-cinq ans d’exil, Laraque retourne au pays après la chute de la dynastie duvaliériste en 1986 ; sa nationalité lui est alors restituée. Lorsque son épouse prend la retraite de sa carrière aux Nations Unies en 1989, la famille s’établit dans la proximité de Port-au-Prince. Il prépare ensuite deux numéros de la revue Rencontre, consacrés à Jacques-Stephen Alexis (1992) et à Jacques Roumain (1993). En 1991, après le renversement du président Aristide et l’assassinat de son « frère de soleil », Guy F. Laraque, Paul Laraque est soumis à un second exil. Il s’installe à New York où il meurt le 8 mars 2007. Une série d’hommages lui est offerte sur le site Île en île.

Selon ses dires, son œuvre « exhorte les peuples à se libérer et vise, par dessus tout, à apporter une nouvelle contribution haïtienne, en français et en créole, à la poésie universelle ».

Œuvres principales:

Poésie en français:

Ce qui demeure. (Avec une lettre-postface d’André Breton, illustrations de Davertige). Montréal: Nouvelle Optique, 1973.

Les armes quotidiennes / Poésie quotidienne. La Havane: Casa de las Américas, 1979.

Le vieux nègre et l’exil. Paris: Silex, 1988.

Oeuvres incomplètes. Montréal: CIDIHCA, 1998.

Poésie en créole:

Fistibal. Montréal: Nouvelle Optique, 1974.

Sòlda mawon / Soldat marron. (Édition bilingue) Trad. Jean F. Brierre. Port-au-Prince: Samba, 1987.

Lespwa. Port-au-Prince: Mémoires, 2001.

Contributions diverses:

« Carnaval haïtien », « les réserves » et « Chassé-croisé ». LittéRéalité 10.1 (Printemps/Été 1998): 157-158.

« Sands of Exile ». Poème publié dans Left Curve 16 (1992).

Quatre poèmes (en créole avec des traductions en anglais). Open Gate: An Anthology of Haitian Creole Poetry. Paul Laraque et Max Manigat, eds. Willimantic, Connecticut: Curbstone Press, 2001: 20-27.

Discographie:

« Sous la tonnelle de la peur », extraits du poème de Paul Laraque dits par Pierre Brisson sur son disque À voix basse (volume 1). Port-au-Prince: Productions Batofou, 2004.

Distinction littéraire:

1979 Prix Casa de las Américas pour Les armes quotidiennes / Poésie quotidienne.

http://ile-en-ile.org/laraque/

Aujourd’hui, 21 Septembre 2017

264ème jour de l’année, 38ème semaine de l’année

101 jours avant la fin de l’année

JOURNEE NATIONALE

Jour des récompenses dans le calendrier républicain

Fêtes de Sant Matthieu en Monzón (Espagne)

1981 Indépendance de Belize

1991 Indépendance de l’Arménie

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. JOURNEE INTERNATIONALE

Journée internationale de la paix (ONU)

L’Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 55/282, en date du 7 septembre 2001, a décidé que la Journée internationale de la paix serait observée chaque année le 21 septembre. L’Assemblée générale a déclaré que la Journée internationale de la paix serait observée comme une journée mondiale de cessez-le-feu et de non-violence, pendant la durée de laquelle toutes les nations et tous les peuples seraient invités à cesser les hostilités. Elle a engagé les États Membres, les organismes des Nations Unies, les organisations régionales et non gouvernementales et les particuliers à célébrer comme il convient la Journée internationale de la paix, y compris au moyen d’activités d’éducation et de sensibilisation, et à œuvrer, de concert avec l’Organisation des Nations Unies, à l’établissement d’un cessez-le-feu mondial.

On trouvera ci-après le message du Secrétaire général de l’ONU, M. Kofi Annan, à l’occasion de la Journée internationale de la paix, le 21 septembre 2004:

La Journée internationale de la paix donne lieu tous les ans à une cérémonie spéciale mais, cette année, elle revêt encore plus d’importance car elle coïncide avec le cinquantième anniversaire de la cloche de la paix que nous faisons sonner chaque année à cette occasion.

C’est en 1954 que cette cloche, fondue dans le métal obtenu à partir de pièces de monnaie recueillies par des enfants dans une soixantaine de pays, a été offerte à l’Organisation par l’Association japonaise pour les Nations Unies. Depuis un demi-siècle, elle lance au monde un message puissant concernant l’aspiration de l’humanité à la paix. Tout ce temps-là, du plus fort de la guerre froide à la montée des conflits internes, de la propagation de la crise du sida à l’escalade du terrorisme, le message de la cloche est resté constant, clair et juste.

Aujourd’hui, le son de cette cloche est un réconfort lorsque nous songeons aux événements douloureux de l’an passé et il nous donne des forces pour affronter l’avenir. En cette semaine où les pays du monde se réunissent pour ouvrir la cinquante-neuvième session de l’Assemblée générale, nous savons que nous aurons de multiples défis à relever. Pour être à même de le faire efficacement, je crois qu’un certain nombre de priorités fondamentales méritent tout particulièrement notre attention.

Nous devons continuer à renforcer le système de la sécurité collective et nous assurer qu’il est capable de faire face aux menaces du XXIe siècle. Le Groupe d’experts de haut niveau que j’ai formé l’an dernier travaille d’arrache-pied à nous donner les idées qui nous permettront d’y arriver.

Nous devons renforcer la solidarité internationale face à de graves crises humanitaires comme celle du Darfour.

Nous devons faire plus en vue de forger un véritable partenariat mondial pour le développement, contre la faim, l’ignorance, la pauvreté et la maladie et pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour le développement, que tous les États Membres ont approuvé comme schéma directeur pour l’édification d’un monde meilleur au XXIe siècle.

Et nous devons promouvoir une plus grande tolérance et une meilleure compréhension entre les peuples du monde. Rien ne peut davantage mettre en péril les efforts que nous déployons pour consolider la paix et parvenir au développement qu’un monde divisé en blocs religieux, ethniques ou culturels. Dans chaque nation, et entre toutes les nations, nous devons nous employer à promouvoir une unité fondée sur notre humanité commune.

Puissions-nous aujourd’hui puiser notre inspiration dans le son de cette cloche alors que nous nous efforçons d’atteindre ces buts. Que la cloche porte son message haut, juste et clair dans le monde entier.

Kofi Annan, secrétaire général de l’ONU, le 21 septembre 2004

http://www.journee-mondiale.com/110/journee-internationale-de-la-paix.htm

Journée internationale contre la maladie d’Alzheimer

Près de 800 000 personnes sont actuellement touchées par la maladie d’Alzheimer en France. Malgré les progrès accomplis, plus de la moitié des malades ne sont toujours pas diagnostiqués et 2/3 ne sont pas traités. Compte tenu de l’accroissement de la durée de vie, le nombre de patients atteints par cette affection aura doublé en 2020 et chaque famille sera touchée.

Ces données statistiques sont suffisamment alarmantes pour mobiliser toutes les énergies et faire de la prise en charge des malades une priorité de santé publique.

Un plan d’action plus que nécessaire

Le plan présenté par Philippe Douste-Blazy (à l’époque, Ministre de la santé), a été accueilli avec satisfaction par l’association France Alzheimer même si son président Jean Doudrich a précisé que « Les engagements prévus doivent être assortis de délais. Et c’est sur les aboutissements concrets que nous jugerons. Ce n’est ni sur l’annonce de crédits publics, ni sur le déblocage des fonds, mais sur la dépense effective et efficace que nous nous fonderons. Les multiples épisodes de crédits non fléchés et détournés des affectations prévues, que nous avons en mémoire, nous ont échaudés. Je forme l’espoir que les réalisations s’accumulent rapidement pour justifier ma confiance renaissante ».

http://www.journee-mondiale.com/109/journee-mondiale-de-la-maladie-d-alzheimer.htm

Journée internationale de la biblio diversité

La Journée internationale de la biblio diversité a été lancée en 2010 par un groupe d’éditeurs indépendants implantés en Amérique latine.

Elle est en principe célébrée chaque 21 septembre dans des pays du monde entier… et fait référence à la diversité culturelle appliquée au monde du livre.

Elle fait écho, bien entendu, à la biodiversité, et le nom de bibliodiversité serait apparu pour la première fois au Chili, dans les années 1990. Prononcer « bibliodiversidad » !

C’est l’alliance internationale des éditeurs indépendants qui a ensuite contribué à sa promotion et sa diffusion dans plusieurs langues (Espagnol, Français, Anglais, Arabe, et Italien). Elle réunit aujourd’hui 85 maisons d’édition indépendantes et de nombreux collectifs d’éditeurs dans 45 pays. Sa mission est d’encourager et de soutenir l’accès et la diffusion des œuvres et des idées dans le monde entier.

http://www.journee-mondiale.com/445/journee-internationale-de-la-bibliodiversite.htm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. UN FAIT A RETENIR

21 septembre La sonde spatiale Galileo s’écrase volontairement sur la planète Jupiter

La NASA a mis fin au long périple de la sonde Galileo en la détruisant dans l’atmosphère de Jupiter. C’est ainsi que se termine un voyage de 14 ans qui aura fait parcourir à la sonde 4,6 milliards de kilomètres. La NASA a pris la décision de détruire la sonde pour éviter qu’elle ne contamine accidentellement la lune Europe et son océan de glace.

Galileo fut une sonde spatiale américaine, conçue par la NASA, pour l’étude de la planète Jupiter et de ses lunes, lancée le 18 octobre 1989 à partir de la navette spatiale Atlantis. Elle a permis de prendre 14 000 images, elle a aussi réussi à révéler la présence d’un océan d’eau sous la surface gelée d’Europe, un satellite de Jupiter.

HAITI

21 Septembre

1811 Le général Jérôme Maximilien Borgella élu président du Conseil départemental du Sud

Le général André Rigaud mort, « des intrigues commencèrent pour l’élection de son successeur ». 16 membres de l’assemblée départementale du Sud se réunirent dans la maison du défunt général pour élire ce successeur. Le général Borgella recueillit 12 voix.

21 septembre 1868 Le général Michel Domingue fonda l’État Septentrional

Ayant pour capitale, Les Cayes, cet état comprend toute la presqu’île du Sud. Moins épars que celui créé par Nissage dans le Nord, il est beaucoup mieux organisé avec un cabinet et un organe officiel « La Voix du Peuple ».

Dans le cabinet on retrouve les personnalités suivantes:

.- Septimus Rameau: Finances et commerce

.- Linstant Pradines: Justice, cultes et instruction publique

.- Pierre Momplaisir Pierre: La guerre

.- David Fils-Aimé: Intérieur et agriculture

21 septembre 1977 Adhésion d’Haïti à la Convention Interaméricaine sur les Droits de l’Homme

Adoptée à San José du Costa Rica, le 22 novembre 1969, à la Conférence spécialisée interaméricaine sur les droits de l’homme, elle n’entra en vigueur que le 18 juillet 1978. Haïti la ratifia plus de 21 ans plus tard. Voici donc le texte de l’organisation hémisphérique entérinant cette ratification:

« Le Président d´Haïti [Jean-Claude Duvalier], par l’instrument daté du 14 septembre 1977, a ratifié, conformément à l’article 93 de la Constitution nationale dudit État, la Convention américaine relative aux droits de l’homme, en promettant de la respecter sans aucune violation. »

La Pensée du Jour

«N’oublie pas que chaque nuage, si noir soit-il, a toujours une face ensoleillée, tournée vers le ciel.»

Friedrich Wilhelm Weber

PRENOM DU JOUR

Saint-Matthieu mais aussi Mattéo, Jonas, Déborah……

Connu par l’évangile éponyme, recueil des paroles qu’il aurait entendu prononcer par le Christ et qu’il répétait aux juifs pour les convertir. Les Matthieu sont ingénieux et originaux. Leur couleur : le jaune. Leur chiffre : le 7.

Aujourd’hui

Jeudi 21 Septembre 2017 Nouvelle Lune

Jeudi 28 Septembre 2017 Premier Quartier

L’Ere des Vierge, Comprise entre le 23 aout et le 23 Septembre

LE CULTUREL CHEZ NOUS

L’actualité du monde, dans le passé

21 septembre 19 avant J.-C. Décès de Virgile

Virgile est un poète et écrivain romain né le 15 octobre 70 avant J.-C.

De retour d’un voyage en Grèce, Virgile est frappé d’insolation. Il meurt à Brindisi, en Italie.

Il était en train d’écrire l’Énéide, considérée comme sa plus grande oeuvre.

21 septembre 1327 Édouard II, roi d’Angleterre, est assassiné

Le roi Edouard II d’Angleterre est marié à Isabelle de France et a quatre enfants mais il a une réputation d’homosexuel.

Il s’entoure de deux favoris (Pierre de Gaveston, puis Hugues le Despenser) lesquels sont impopulaires auprès de toutes les classes sociales du royaume. La révolte monte peu à peu jusqu’au soulèvement général, mené par la reine Isabelle, son épouse, en 1326. Par la suite le roi est déposé, tondu et fait prisonnier par le parlement à Westminster Hall le 20 janvier 1327 après avoir dû remettre sa couronne et son sceptre aux envoyés du parlement le 13 janvier 1327. Son fils est proclamé roi le 25 janvier 1327 sous le nom d’Edouard III.

Emprisonné au château de Berkeley, dans le Gloucestershire, il est assassiné le 21 septembre 1327 par les chevaliers Mautravers et Gournay sur l’ordre de Lord Roger Mortimer, amant de la reine Isabelle, qui le pousse à donner cet ordre. Le roi déchu est atrocement supplicié, puisque ses bourreaux lui empalent une barre de fer rouge dans le rectum jusqu’à ce que mort s’ensuive, pour le punir de sa bisexualité.

21 septembre 1558 Décès de Charles Quint

Dernier empereur germanique à nourrir le rêve de la monarchie universelle, Charles Quint voit son ambition d’unité européenne se briser sur la longue résistance, entre autres, par les rois de France François Ier et Henri II, mais aussi sur la déchirure religieuse irrémédiable provoquée par la Réforme protestante à partir de 1517. Découragé, il abdique ses différentes couronnes (1555-1556) et se retire au couvent. L’ensemble trop disparate de ses possessions, qui l’oblige durant tout son règne à d’épuisants voyages, est désormais géré séparément par les Habsbourg d’Espagne et les Habsbourg d’Autriche.

21 septembre 1645 Naissance de Louis Jolliet

Louis Jolliet est un explorateur canadien, né le 21 septembre 1645 près de Québec, mort entre mai et novembre 1700 sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent. Fils de Jean Jolliet de la Compagnie des Cent-Associés et de Marie d’Abancourt, Louis Jolliet entreprit ses études au Séminaire de Québec à l’âge de dix ans. Il renonça toutefois à la prêtrise en 1667 et devint coureur des bois.

Ce grand explorateur canadien découvrit le Mississipi avec le Père Jacques Marquette, le 15 juin 1673 et il fut ainsi le premier explorateur important né au Canada de l’histoire de la Nouvelle-France. (Si vous pensez que le nom de la ville de Joliette honore notre personnage, vous vous trompez: elle honore le notaire Barthélemy Joliette. )

21 septembre 1745 Madame de Pompadour devient la favorite officielle du roi Louis XV

Née le 29 décembre 1721 à Paris, Jeanne-Antoinette Poisson reçut une éducation très raffinée, sa mère ayant pour « protecteur » un fermier général, Le Normant de Tournehem, qui la maria à son propre neveu, Le Normant d’Etioles. La jeune femme, alors âgée de 20 ans, était resplendissante de beauté. Quatre ans plus tard, au bal des Ifs (février 1745), elle fut remarquée par Louis XV qui en fit sa maîtresse. Son ascension fut rapide : séparée judiciairement de son mari, Jeanne-Antoinette fut faite marquise de Pompadour en mai et, en septembre, fut présentée officiellement à la cour… La reine l’accueillit avec politesse, appréciant sa déférence à son égard. Mme de Pompadour demeura la maîtresse du roi pendant cinq ou six ans mais elle resta son amie jusqu’à sa mort. Le roi la combla de faveurs et de cadeaux.

Lorsqu’elle mourut à Versailles, le 15 avril 1764, le roi la pleura sincèrement.

21 septembre 1756 Naissance de John Loudon McAdam

John Loudon McAdam, ingénieur écossais (1756-1836). Curateur des routes en Écosse, puis à Bristol, il fut le premier à mettre en œuvre le système de revêtement des routes à l’aide de pierres cassées, qui porte à présent son nom. Ce revêtement est fait de plusieurs couches de pierres concassées (les plus petites au dessus) et se terminant par le tarmac (asphalte) d’où le nom de macadam et tarmacadam.

Il est mort le 26 novembre 1836.

21 septembre 1823 Joseph Smith reçoit la visite de l’ange Moroni

Joseph Smith, né le 23 décembre 1805 et mort le 27 juin 1844, est le fondateur et le premier président de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les fidèles de cette église sont appelés les Mormons.

Joseph Smith affirme que le 21 septembre 1823, il reçut la visite d’un messager qui se présenta comme étant Moroni, prophète ayant vécu sur le continent américain au début des années 400 après Jésus-Christ. Moroni lui aurait parlé d’un livre ancien, écrit sur des plaques métalliques, contenant les enseignements et témoignages de nombreux prophètes ayant vécu autrefois sur le continent américain. Il ajouta que ce livre serait traduit par le pouvoir de Dieu et répandu dans le monde entier. Il lui dit que les plaques étaient cachées sous une grosse pierre, sur la colline de Cumorah.

Quatre ans plus tard, le 22 septembre 1827, Joseph reçut de ce messager la permission de prendre les plaques et la mission de les traduire, ce qu’il fit grâce à l’urim et au thummim qui se trouvaient avec les plaques.

Les annales antiques ainsi traduites en anglais furent publiées pour la première fois en 1830 sous le titre : The Book of Mormon (Le Livre de Mormon), du nom d’un des prophètes anciens qui participèrent à sa rédaction.

21 septembre 1826 Frederick Beechey explore le littoral arctique à bord du «Blossom»

Frederick Beechey navigue à l’est du détroit de Béring, d’Icy Cape jusqu’à la pointe Franklin, en Alaska.

On lui doit la découverte de Point Barrow.

21 septembre 1826 Début de la construction du canal Rideau, à Ottawa

Le canal Rideau, construit entre 1826 et 1832 sous la direction du lieutenant-colonel John By, est le canal nord-américain ayant été en service le plus longtemps de façon ininterrompue. Ses barrages, ses écluses et ses chenaux forment une importante route fluviale qui emprunte les bassins des rivières Rideau et Cataraqui. À l’origine, ce canal fut construit en prévision d’une guerre avec nos voisins du sud, afin que le Haut-Canada dispose d’une voie de transport sûre entre Montréal et Kingston. Mais, jusqu’au début du XXe siècle, il a plutôt servi comme voie d’immigration et comme artère commerciale, et fut emprunté par des touristes américains qui arrivaient en vapeur, en canots et en embarcations à moteur. Le tourisme est rapidement devenu l’activité la plus importante du canal Rideau, et un grand nombre des stations estivales continuent d’accueillir les visiteurs. De nos jours, le canal Rideau a conservé sa tranquillité primitive, et demeure une destination touristique de premier choix.

Le canal Rideau possède un système complexe de 47 écluses qui maintient le niveau d’eau à une profondeur d’au moins 1,5 m, afin que les bateaux puissent naviguer. Ces écluses permettent aussi aux bateaux de franchir la dénivellation de 83 mètres qui existe entre le lac Rideau supérieur et Ottawa, et celle de 50 mètres qui existe entre ce même lac et Kingston.

21 septembre 1860 Durant la seconde guerre de l’opium, les troupes franco-anglaises battent les Chinois à la bataille de Baliqiao

Le pont de Pa-Li-Kiao, le soir de la bataille», dessin d’É. Bayard, d’après une esquisse de M. E. Vaumort, gravure de Brugnot. La bataille de Palikiao (Baliqiao, Hebei) a eu lieu le 21 septembre 1860, durant la Seconde Guerre de l’Opium (1856-1860); la victoire des troupes franco-anglaises, au cours de laquelle s’illustra le général Cousin-Montauban, ouvrit la route de Pékin aux armées occidentales.

21 septembre 1866 Naissance de l’écrivain Herbert George Wells

Ecrivain anglais né à Bromley

Romancier, journaliste, sociologue, et historien

Auteur de :

La machine à voyager dans le Temps

La Guerre des Mondes

L’Homme Invisible

Décédé le 13 août 1946

21 septembre 1892 Le ‘Rocket 350’ en service

Le premier tramway électrique, le ‘Rocket 350’, est mis en service à Montréal. Son circuit comprend la rue Craig (devenue la rue Saint-Antoine), la rue Bleury, les avenues du Parc et du Mont-Royal, ainsi que les rues Saint-Dominique, Rachel et Amherst.

21 septembre 1893 Sortie de l’automobile Duryea

Les deux frères Charles et J Frank Duryea conduisent un nouveau véhicule qu’ils nomment « a horseless carriage » (une voiture sans chevaux). C’est considéré comme la première voiture à essence américaine. En 1895, ils seront aussi les premiers à fonder une compagnie fabricante d’automobile: « The Duryea Motor Wagon Company ».

21 septembre 1902 Naissance de Howie Morenz

Howarth Howie Morenz était un joueur professionnel de hockey sur glace dans la ligue nationale de hockey. Il a surtout joué pour le Canadien de Montréal de 1923 à 1934, pour les Blackhawks de Chicago en 1934-1935, pour les Rangers de New York en 1935-1936 puis de nouveau pour Montréal en 1936-1937.

La carrière d’Howie Morenz prit fin le 28 janvier 1937, s’étant fracturé une jambe lors d’une partie à domicile. Les amateurs de hockey pensaient que cela avait mis fin à sa carrière. Morenz, la mort dans l’âme se laissa dépérir et finalement, il mourut à l’hôpital le 8 mars 1937. Ses derniers mots furent: Ne vous inquiétez pas, je veillerai sur vous d’en-haut. Le forum de Montréal fut transformé en monument et une cérémonie fut tenue pour ses milliers de fidèles admirateurs le 11 mars 1937. Il fut le premier joueur à être introduit au Temple de la renommée du hockey en 1945. Il fut également inclus au Temple de la renommée des sports du Canada. Son numéro 7 fut le premier chandail de l’histoire des Canadiens de Montréal et du hockey à être retiré.

21 septembre 1912 Naissance de « Chuck » Jones

Charles Martin « Chuck » Jones est le créateur de multiples dessins animés tels que Porky Pig, Sam le pirate, Elmer le chasseur, Bip-Bip et le Coyote, Marvin le martien ou Pépé le putois. Il fut le directeur des « Looney Tunes » and « Merrie Melodies » pour la compagnie « Warner Brothers cartoon studio ».

21 septembre 1932 Arrivée massive de colons en Abitibi-Témiscamingue

Quatre-vingt-quatre colons québécois s’établissent en Abitibi et au Témiscamingue sous les auspices de la Société Saint-Vincent-de-Paul et de la Commission municipale du retour à la terre.

Canton Paradis (Val-Paradis), 1943, on ramasse les souches arrachées par le tracteur sur le lot d’Alphonse Tremblay, Fonds du ministère de la colonisation.

21 septembre 1933 Début du procès de l’incendie du Reichstag

« En février 1933, à Berlin, un incendie dévaste le Reichstag, le Parlement allemand. Hitler décide d’en faire un crime des communistes contre le nouveau gouvernement. La Gestapo, police politique, reçoit l’ordre d’abattre les chefs et députés communistes. Il s’agit en fait d’un coup monté par les nazis pour faire croire à une insurrection communiste afin de supprimer plus facilement l’opposition. 51 personnes ont été emprisonnées et torturées. Cependant, seul un homme (alors qu’on retrouve 20 foyers de départ du feu) sera arrêté sur les lieux de l’incendie : Van der Lubbe, un jeune communiste néerlandais aux facultés mentales réduites. Son procès commence le 21 septembre 1933. Il sera condamné à mort en décembre 1933. Bien que la justice hitlérienne a tout fait pour faire un procès « dans les règles de l’art », il est aujourd’hui clair que Van der Lubbe a été manipulé. »

21 septembre 1936 Décès de Frank Hornby

Frank Hornby, né le 15 mai 1863 à Liverpool, est un inventeur britannique, créateur du Meccano (vers 1901), des trains Hornby en 1920 et fondateur de la société Dinky Toys début 1934.

21 septembre 1942 Premier vol pour la superforteresse B-29

Dès 1939, un prototype est proposé par Boeing aux États-Unis. Il fallait, en effet, un bombardier à grand rayon d’action en vue d’une éventuelle déclaration de guerre. Mais ce n’est que le 21 septembre 1942 que le B-29 effectue son premier vol. Le pilote d’essai aux commandes était Edmund « Eddie » T. Allen. Le deuxième vol s’est nettement moins bien déroulé et Allen en est mort.

Boeing produira au total 2 766 B-29 dans ses usines de Wichita (Kansas) et Renton (Washington). Glenn L. Martin Co. en produira 536 exemplaires dans le Nebraska et Bell Aircraft Co. 668 exemplaires en Géorgie. La production s’achèvera en 1946.

La plupart des appareils seront affectés à la région Pacifique en raison de la grande superficie de cet océan. Ce type d’avion fut utilisé pour les bombardements massifs sur le Japon, ainsi que pour le largage en août 1945 des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki.

21 septembre 1944 Prise de Rimini

Le 21 septembre, les Alliés entrent dans la ville maintenant déserte de Rimini. Le même jour, la 1re Division est relevée par la division de Nouvelle-Zélande qui est prête, avec la 5e Division blindée, à traverser les plaines de Lombardie en direction de Bologne et du Pô. C’est alors que la pluie entre en jeu. Les ruisseaux deviennent des torrents, la poussière se change en boue et les chars s’embourbent dans les marais de Romagne. Les Allemands résistaient encore. Septembre 1944 se termine et avec lui l’espoir de déboucher rapidement dans la vallée du Pô.

21 septembre 1947 Naissance de l’auteur Stephen King

Stephen King est né le 21 septembre 1947 à Portland dans le Maine.

Très tôt, il se passionne pour les films et les récits d’horreur.

À 34 ans, son premier roman CARRIE connaît un énorme succès.

A partir de cette date, il devient un auteur prolifique puisqu’il lui arrive d’écrire deux, même trois romans par année.

Il connaît un succès quasi planétaire, ses livres sont traduits dans plus de 32 langues.

Il a écrit cinq autres romans sous le pseudonyme de Richard Bachman.

Il vit actuellement à Bangor, dans une maison victorienne qu’il a décorée selon ses goûts (photo ci-dessous), avec sa femme Tabitha, elle aussi écrivain. Ils ont trois enfants : Naomi, Joe et Owen.

Il vit actuellement à Bangor, dans une maison victorienne qu’il a décorée selon ses goûts

Aimant à jouer sur les peurs primaires des gens, il a écrit de nombreux romans à succès, dont les plus connus sont Ça, Simetierre, Minuit 2, The Shining, Le fléau, Carrie, Christine. Ses romans sont à classer dans l’horreur et le fantastique, les deux genres se mêlant intimement dans la plupart de ses œuvres.

21 septembre 1948 Marcel Cerdan champion du monde

Après avoir gagné les titres français et européens, il devient champion du monde des poids moyens en battant Tony Zale le 21 septembre 1948, par arrêt de l’arbitre au douzième reprise. Il perdra la vie dans un accident d’avion le 27 octobre 1949.

21 septembre 1954 Le sous-marin Nautilus entre officiellement en fonction

L’USS « Nautilus », sorti des chantiers navals de Croton dans le Connecticut le 21 janvier, entre officiellement en fonction le 21 septembre.

Long de 91 mètres et pesant plus de 3 000 tonnes, le « Nautilus » est le premier bâtiment à propulsion nucléaire au monde. Il est baptisé ainsi en hommage à Jules Verne et au sous-marin du Capitaine Nemo dans « Vingt mille lieues sous les mers ». Le « Nautilus » est capable de rester plusieurs semaines immergé et de parcourir ainsi 140 000 kilomètres. En août 1958, il sera le premier bâtiment à naviguer sous la calotte glacière du pôle Nord.

21 septembre 1961 Décès d’Earle Dickson, l’inventeur de band-aid

Voyant régulièrement sa femme se couper dans la cuisine, il préparait d’avance du ruban adhésif de diférentes longueurs sur lequelle il plaçait au centre un morceau de gaze de cotton pour qu’elle puisse elle-même soigner ses petites blessures. Travaillant pour la compagnie Johnson & Johnson, il fit part de son invention aux dirigeants de la compagnie.

21 septembre 1963 Inauguration de la Place des Arts

Environ 3 000 spectateurs assistent au concert inaugural dans la grande salle de la Place des Arts, à Montréal.

« Complexe architectural montréalais consacré aux arts de la scène. Il comprend quatre salles, des foyers, des salles de répétition, des ateliers, des espaces administratifs et commerciaux, des boutiques et un garage de 1 100 places, le tout lié par voies souterraines dans un axe nord-sud depuis la station de métro Place-des-Arts jusqu’au Palais des congrès. »

« La salle Wilfrid-Pelletier est la plus grande des salles de la PDA avec ses 2 982 fauteuils. La scène, de 47 m sur 17 m, est adaptée à la présentation de concerts symphoniques, d’opéras, de ballets, de comédies musicales et de spectacles de variétés. Sa fosse à géométrie variable peut contenir jusqu’à 100 musiciens. La salle comprend cinq foyers dont le Piano mobile, grand foyer central rehaussé des Anges radieux, oeuvre du sculpteur québécois Louis Archambault. »

La Grande Salle, rebaptisée salle Wilfrid-Pelletier le 13 juin 1966, fut inaugurée le 21 septembre 1963 par un concert de l’OSM dirigé conjointement par Wilfrid Pelletier et Zubin Mehta.

21 septembre 1964 Premier vol d’essai pour le supersonique XB-70 Valkyrie

Dès le premier vol, le supersonique XB-70 Valkyrie éprouva toutes sortes de difficultés.

Il en fut ainsi lors des sorties suivantes. Ce n’est qu’au cours du 17e vol que Mach 3 fut franchi.

À cause de sa vulnérabilité et un accident au deuxième prototype, le programme fut abandonné.

21 septembre 1964 Blanche Margaret Meagher, présidente de l’Agence internationale de l’énergie atomique

Blanche Margaret Meagher, l’ambassadrice du Canada en Autriche, est nommée présidente de l’Agence internationale de l’énergie atomique.

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) est une organisation qui dépend directement du Conseil de sécurité des Nations Unies. Basée à Vienne, en Autriche, elle cherche à promouvoir les usages pacifiques de l’énergie nucléaire et à limiter le développement de ses applications militaires.

21 septembre 1972 Décès d’Henry de Montherlant

Henry de Montherlant, né le 20 avril 1895 à Paris et décédé le 21 septembre 1972 à Paris, est un romancier, essayiste, auteur dramatique et académicien français.

Auteur de :

Les Bestiaires

Aux fontaines du désir

La Reine morte

Fils de personne

Un assassin est mon maître

Port Royal

Les célibataires

Les lépreuses

Le Maître de Santiago

La marée du soir

La ville dont le prince est un enfant

Les Garçons

A été élu membre de l’Académie française le 24 mars 1960

21 septembre 1974 Décès de Jacqueline Susann à l’âge de 53 ans

Jacqueline Susann est une romancière américaine née le 20 août 1921 à Philadelphie.

Elle est l’auteure de :

La vallée des poupées

Love Machine

Une seule fois n’est pas assez

Elle est décédée d’un cancer.

21 septembre 1979 Assermentation de Lise Payette au poste de ministre d’État à la Condition féminine

« Le gouvernement du Parti québécois dirigé par René Lévesque innove en mettant sur pied un ministère de la Condition féminine. C’est l’ex-ministre de la Consommation, des Coopératives et des Institutions financières,Lise Payette, qui sera nommée à la tête du nouveau ministère. Elle y restera jusqu’à l’élection générale de 1981. Payette prendra alors la décision de ne pas demander un second mandat aux électeurs du comté de Dorion. »

21 septembre 1992 Premier match des Sénateurs d’Ottawa

C’est le premier match hors-concours des nouveaux Sénateurs d’Ottawa. Ils sont défaits en prolongation 4 à 1 par les «Capitals» de Washington. La ville d’Ottawa est de retour dans la Ligue nationale de hochey après 58 ans d’absence. Les anciens Sénateurs, gagnants de la coupe Stanley, avaient déménagé à Saint-Louis en 1934.

21 septembre 1995 Dévoilement du dessin représentant le deux dollars canadien

Le dessin représentant la nouvelle pièce canadienne de deux dollars, sur laquelle un ours polaire partagera la vedette avec la reine Élizabeth, est dévoilé au zoo de Toronto. L’ours a été choisi parce qu’il est beau, fort, intelligent, qu’il commande le respect et a un goût prononcé pour l’aventure. Mais pourquoi la reine?

21 septembre 1996 Mariage de John F. Kennedy Jr. et Carolyn Bessette

Kennedy se marie avec Carolyn Bessette le 21 septembre 1996 sur l’île Cumberland en Georgie. Sa sœur aînée fit office de dame d’honneur et son cousin Anthony Stanislas Radziwill, celui de témoin.

21 septembre 1998 Décès de Florence Griffith Joyner à l’âge de 39 ans

Florence Griffith Joyner, né le 21 décembre 1959 à Los Angeles, est une athlète américaine.

Elle détient depuis 1988 les records du monde du 100 et 200 mètres.

Les performances irréelles sur 100 et 200 mètres, encore inaccessibles de nos jours, et sa mort prématurée ont nourri des doutes concernant le dopage de Florence Griffith-Joyner. Si celle-ci ne fut jamais contrôlée positive (à l’instar des anciens athlètes du bloc soviétique), ses transformations physiques ne laissent guère de doutes. Lorsque Florence Griffith-Joyner se présente aux sélections américaines de 1988, sa morphologie a en effet été totalement métamorphosée au profit de sa masse musculaire. De plus, ses performances ont connu une progression tout aussi rapide que spectaculaire. En effet, sur une saison (1988) elle gagne une demi-seconde sur 100 mètres et 200 mètres. On soupçonna une prise de stéroïdes et d’anabolisants, surtout lors des Jeux de Séoul où Ben Johnson avait été disqualifié du 100 mètres pour dopage. Institués en 1989, les contrôles inopinés ont sans doute précipité la retraite de Florence Griffith-Joyner, qui déclarait, lors des sélections américaines de 1988 : « Notre but était de prouver que les Américaines pouvaient être largement supérieures aux Allemandes de l’Est ».

L’autopsie révélera qu’elle est morte asphyxiée lors d’une crise d’épilepsie.

21 septembre 2001 Grand téléthon américain pour les victimes du 11 septembre

Les plus grandes vedettes de la télévision, du spectacle et du cinéma américain participent à un grand téléthon de deux heures pour venir en aide aux victimes des attentats du 11 septembre aux Etats-Unis: » A Tribute to Heroes ». Ce qui a permis de récolter plus de 150 millions $.

La chanteuse québécoise Céline Dion a interprété le fameux God Bless America. (PC)

21 septembre La ville de Toulouse est victime de l’explosion de l’usine AZF

Le bilan officiel fait état de 30 morts, dont 21 employés sur le site parmi, plus de 2 500 blessés graves, et près de 8 000 blessés légers. La majorité des victimes a subi les effets directs du souffle de l’explosion, ou ses effets indirects, en étant touchés par des objets portés par ce souffle.

A 10h18, un stock d’environ 400 tonnes d’ammonitrate (engrais à base de nitrate d’ammonium) y a explosé, creusant un cratère de près de 30 mètres de diamètre et d’une dizaine de mètres de profondeur.

21 septembre 2001 Vingt-cinq ans de prison pour William Fyfe

William Fyfe écope 25 ans de prison pour les meurtres de cinq femmes commis dans la région de Montréal entre 1981 et 1999. Il est un tueur en série canadien né en 1955 à Toronto. Il s’agit du pire tueur en série que le Québec a connu dans son histoire. Il a avoué avoir tué et mutilé neuf femmes, toutes au Québec, entre 1979 et 1999, à Montréal, Pointe-Claire, Baie d’Urfé, Senneville, Laval, Sainte-Agathe, Piedmont, ville Mont-Royal et Sainte-Adèle. Il a été condamné à la prison à vie pour le meurtre de cinq femmes, en septembre 2001, et a avoué quatre autres meurtres en échange de certaines conditions. Il a du coup obtenu son transfert dans une prison anglophone de l’ouest du Canada. Il est toxicomane.

21 septembre 2003 Fin du voyage pour Galileo

La NASA a mis fin au long périple de la sonde Galileo en la détruisant dans l’atmosphère de Jupiter. C’est ainsi que se termine un voyage de 14 ans qui aura fait parcourir à la sonde 4,6 milliards de kilomètres. La NASA a pris la décision de détruire la sonde pour éviter qu’elle ne contamine accidentellement la lune Europe et son océan de glace.

Galileo fut une sonde spatiale américaine, conçue par la NASA, pour l’étude de la planète Jupiter et de ses lunes, lancée le 18 octobre 1989 à partir de la navette spatiale Atlantis. Elle a permis de prendre 14 000 images, elle a aussi réussi à révéler la présence d’un océan d’eau sous la surface gelée d’Europe, un satellite de Jupiter.

21 septembre 2004 Tempête tropicale Jeanne frappe Haïti

De fortes pluies (330 mm) sur les montagnes du Nord d’Haïti causèrent de graves inondations et des coulées de boue dans l’Artibonite. Les dommages furent particulièrement graves dans la ville côtière des Gonaïves, touchant 80% des 100 000 habitants. Les pluies furent si intenses que pendant plusieurs jours les autorités haïtiennes déclarèrent avoir perdu trace de l’île de la tortue. Le décompte final de Jeanne en Haïti s’élève à 5 008 morts dont 2 862 dans la ville des Gonaïves. On décompta aussi 2 601 blessés.

De nombreux cadavres ne furent pas enterrés pendant plusieurs jours et les secouristes durent faire des enterrements collectifs d’urgence afin d’éviter les épidémies. Certains corps emportés en mer par les eaux ne furent jamais retrouvés. Les inondations continuèrent bien après que Jeanne eut quitté Haïti. Les pillages se généralisèrent dans la zone sinistrée et les forces de l’ONU durent parfois affronter la foule lors des distributions de vivres.

21 septembre 2007 Décès de Rex Humbard, 88 ans

Rex Humbard est un télévangéliste américain. Son émission hebdomadaire, produite dans sa Cathedral of Tomorrow qu’il a fait construire en Ohio, avec ses 5 400 sièges et un équipement de télévision à la fine pointe, a été diffusée dans plus de 600 stations à travers le monde, rejoignant jusqu’à huit millions de téléspectateurs.

21 septembre 2008 Dernière partie de baseball au Yankee Stadium

Les Yankees de New York offrent en cadeau aux 53 000 spectateurs réunis pour le dernier match disputé au Yankee Stadium une victoire de 7-3 sur les Orioles de Baltimore. Yogi Berra, Reggie Jackson, Wade Boggs, Don Larsen et Bernie Williams figurent parmi les invités pour cet événement historique. Une cérémonie d’avant-match souligne les faits marquants du stade et les exploits des grands joueurs qui y ont évolué. Surnommé « The House that Ruth Built », le Yankee Stadium a été construit au coût de 2,5 millions de dollars et a été inauguré le 18 avril 1923. Il a été témoin de 11 matchs sans point ni coup sûr, dont trois matchs parfaits, et de 100 matchs de Série mondiale. Le mythique stade sera démoli pour faire place au nouveau, construit de l’autre côté de la rue au coût de 1,3 milliard.

21 septembre 2015 Volkswagen plongé dans un scandale

Volkswagen a perdu plus de 15 milliards d’euros de capitalisation boursière lundi pour avoir dupé les contrôles antipollution.

Volkswagen a triché aux États-Unis sur les contrôles antipollution, une duperie qui va lui coûter cher et pourrait déclencher des investigations en chaîne, dont une pénale aux États-Unis, Berlin ayant ordonné de son côté des «tests approfondis» sur certains modèles du

21 septembre 1934 Naissance de Leonard Cohen

Leonard Cohen (21 septembre 1934 à Montréal) est un poète, romancier et auteur-compositeur-interprète canadien (québécois) anglophone. Il est surtout connu pour ses chansons, lesquelles sont souvent reprises (avec plus de succès) par d’autres artistes.

Pour ce qui est du public francophone, les traductions de ses chansons par Graeme Allwright, à partir de 1968, ont beaucoup participé à leur célébrité (notamment Suzanne, L’Étranger et Danse-moi vers la fin de l’amour).

C’est par la poésie qu’il se fait connaître alors qu’il est étudiant.

En 1961, « The Spice Box of Earth » le rend célèbre.

Après s’être installé en Grèce, Cohen publie « Flowers for Hitler » en 1964, et les romans « The Favorite Game » (1963) et « Beautiful Losers » (1966).

En 1967, Cohen s’installe aux États-Unis et commence à chanter dans des festivals folk.

En 1996, Cohen est ordonné moine bouddhiste Zen mais quitte le mouvement 1999.

Pendant cette période, il n’a produit aucune chanson, mais a recommencé par la suite.

Leonard Cohen réside actuellement dans le quartier portugais de Montréal.

