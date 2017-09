Hinche: un mort par balle, une maison incendiée, la population dans les rues contre le budget

Source Joram Moncher moncherjoram6@gmail.com | Le Nouvelliste

Makenson Jean, 26 ans, est décédé ce mercredi lors d’une manifestation à Hinche organisée par des groupes de la société civile contre le budget 2017-2018 de l’administration Moïse/Lafontant. Selon les informations dont dispose le parquet du tribunal de première instance de Hinche et la direction départementale de la Police nationale d’Haïti ( PNH ), Makenson Jean aurait été tué par un agent de sécurité de la Direction départementale de l’Education du Centre (DDE-Centre). Le décès de Makenson Jean a provoqué la colère de toute la population. Ce qui a engendré une situation de panique dans toute la ville durant quelques heures.

Jusqu’à 5h10 p.m., la population de Hinche était toujours dans les rues pour protester contre le budget 2017-2018. Les manifestants, qui ont circulé dans plusieurs quartiers et rues de la ville, ont été dispersés par des agents d’intervention et de maintien Corps du maintien de l’ordre à coups de gaz lacrymogène après l’incident qui s’est produit par-devant le local du MENFP.

Gaz lacrymogène, jets de pierres, incendie, entre autres, casse de pare-brise de véhicules ont été au rendez-vous. Des incidents majeurs ont été signalés au cours de la manifestation avec plusieurs blessés par arme blanche, l’arrestation et la mise à sac de la maison du présumé assassin de Makenson Jean. Les manifestants réclament, entre autres, la révocation du budget 2017-2018 déjà publié, qui, selon eux, représente un cancer pour les petites bourses. «Il y a un point d’ombre et un silence au détriment des plus pauvres qui visent à monter un laboratoire pouvant…………………………...lire la suite sur lenouvelliste.com