Caraïbes: l’ouragan Maria fait 10 morts et menace la République dominicaine

Source AFP | lenouvelliste.com

Rues inondées, voitures à la dérive, toitures arrachées: l’ouragan Maria, qui menace désormais la République dominicaine, a dévasté Porto Rico mercredi après avoir ravagé la veille la Guadeloupe et la Dominique, faisant au total dix morts.

Selon le Centre américain des ouragans (NHC), Maria a perdu en intensité redevenant dans l’après-midi un ouragan de catégorie deux sur une échelle de cinq.

Mais la République dominicaine se préparait tout de même à l’arrivée jeudi du phénomène météorologique, ce dernier devant regagner en intensité à l’approche de l’île, selon le NHC. « Le gouvernement s’est préparé au pire et les gens devraient en faire de même », a affirmé mercredi le ministre administratif du gouvernement José Ramón Peralta.

En Guadeloupe, au moins deux personnes sont mortes et deux autres sont portées disparues en mer après le passage de Maria mardi. L’état de « catastrophe naturelle » sera « signé samedi », a annoncé le Premier ministre français Edouard Philippe.

A quelques dizaines de kilomètres au sud, sept personnes ont perdu la vie sur l’île de la Dominique, elle aussi totalement ravagée mardi par Maria.

« Il est difficile de déterminer le nombre de décès, mais pour l’instant sept morts, causées directement par l’ouragan, sont confirmées », a annoncé Hartley Henry, conseiller principal du Premier ministre Roosevelt Skerrit.

« Le Premier ministre craint que ce bilan s’alourdisse », a-t-il ajouté, alors que les communications restent très difficiles avec l’île, où au moins deux missions de secours ont dû être avortées en raison des vents violents.

Des images aériennes de l’AFP montrent une partie de la Dominique jonchée de débris, notamment de toitures arrachées. Un vol de reconnaissance a permis au Centre des situations d’urgence des Caraïbes (CDEMA) d’estimer les dommages à « 70-80% des constructions » selon son directeur, Ronald Jackson.

– ‘Toit en carton ?’ –

L’ouragan, qui oscillait entre les catégorie 4 et 5 (le maximum), a ensuite continué sa route dévastatrice vers le Nord-Ouest, et frappé de plein fouet Porto Rico mercredi matin, faisant un mort et privant totalement l’île d’électricité.

Un homme est mort à Bayamon, dans le nord-est de l’île, a annoncé dans la soirée à l’AFP Yennifer Álvarez, porte-parole du gouvernement.

« L’île est sans courant et les communications sont réduites », a assuré à l’AFP Ricardo Castrodad, un porte-parole des garde-côtes de Porto Rico.

La dévastation est « pratiquement absolue » a témoigné en pleurs la maire de la capitale, Carmen Yulin Cruz, dans un refuge, ajoutant que « de nombreuses parties de San Juan sont complètement inondées ».

« Notre vie telle que nous l’avons connue a changé », a-t-elle assuré.

« Quand les vents ont commencé à souffler fort (…) nous avons dû monter